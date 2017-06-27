Башар Асад посетил базу ВКС РФ "Хмеймим"
Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщает о том, что впервые с начала российского участия в операции против террористических группировок в Сирии авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия посетил президент САР Башар Асад. Сирийский лидер осуществляет, если можно так выразиться, турне по стране, посещая и города, освобождённые от боевиков.
В ходе посещения города Хама Асад принял участие в молитве, посвящённой празднику Ураза-байрам.
Сообщается, что на авиабазе российских ВКС в Латакии сирийского президента встречали высокопоставленные российские военные во главе с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Для Башара Асада была устроена экскурсия по авиабазе «Хмеймим» с демонстрацией как авиационного парка, так и техники противовоздушной/противоракетной обороны, прикрывающей авиабазу.
Напомним, что российские ВКС находятся в Сирии по просьбе легитимных властей Сирийской Арабской Республики, ведущей борьбу с международным терроризмом. Ранее Башар Асад отметил, что вклад России в процесс борьбы с террористами в Сирии сложно переоценить. По словам Асада, если бы не противодействие со стороны спонсоров терроризма, сирийская армия при поддержке ВКС РФ давно разгромила бы террористические группировки, освободив страну от многолетней экстремистской оккупации. Однако, как заметил Асад, и сегодня террористические силы терпят одно поражение за другим.
В ходе посещения города Хама Асад принял участие в молитве, посвящённой празднику Ураза-байрам.
Сообщается, что на авиабазе российских ВКС в Латакии сирийского президента встречали высокопоставленные российские военные во главе с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Для Башара Асада была устроена экскурсия по авиабазе «Хмеймим» с демонстрацией как авиационного парка, так и техники противовоздушной/противоракетной обороны, прикрывающей авиабазу.
Напомним, что российские ВКС находятся в Сирии по просьбе легитимных властей Сирийской Арабской Республики, ведущей борьбу с международным терроризмом. Ранее Башар Асад отметил, что вклад России в процесс борьбы с террористами в Сирии сложно переоценить. По словам Асада, если бы не противодействие со стороны спонсоров терроризма, сирийская армия при поддержке ВКС РФ давно разгромила бы террористические группировки, освободив страну от многолетней экстремистской оккупации. Однако, как заметил Асад, и сегодня террористические силы терпят одно поражение за другим.
Использованы фотографии: http://www.sana.sy/?p=579965
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