19:45 27 июня

В Госдуме прокомментировали слова Геращенко о причастности Москвы к взрыву в Киеве

Заявление депутата Верховной Рады Антона Геращенко о причастности российских спецслужб к гибели полковника украинской разведки Максима Шаповала безосновательно, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 27 июня.

На сегодня все обвинения России в организации политических убийств не имеют под собой ничего, кроме сотрясания воздуха. Да и, честно говоря, несчастный полковник Шаповал, пожалуй, был бы последним, чья смерть могла бы кого-то порадовать в России
— сказал парламентарий.

В Госдуме прокомментировали слова Геращенко о причастности Москвы к взрыву в Киеве



По мнению Бальбека, подобное предположение украинский политик мог сделать из-за «прогрессирующей психической болезни»:

Депутат Антон Геращенко давно болен маккартизмом (послевоенное общественно-политическое движение в США, названное по имени сенатора Джозефа Маккарти; сопровождалось усилением антикоммунистических настроений), поэтому его регулярно посещают видения, и в каждом углу мерещится рука Москвы


Ранее во вторник в Минобороны Украины подтвердили гибель в Киеве сотрудника главного управления разведки (ГУР) полковника Максима Шаповала. Он находился в Mercedes, который подорвали в Соломенском районе города. Произошедшее квалифицировано как теракт, расследование ведет главная военная прокуратура.

Антон Геращенко заявил, что взрыв мог быть организован российской стороной. По его словам, на территории РФ якобы действует террористический центр, цель которого — засылка киллеров и диверсантов на Украину для совершения убийств и терактов.

Использованы фотографии: http://blablaface.net/
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Комментарии 38

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  1. Чёрный Сегодня, 17:25
    Ну вот...и дня не прошло как толстомордая и толстозадая свинья Тонька всё расследовала laughing
    Чёрный
    1. сибиралт Сегодня, 17:29
      Геращенко давно объект для изучения психиатрами. Всенародно признанное посмешище для украинцев. laughing
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 18:09
        А в Кащенко Антошку Геращенко уже давно отказываются комментировать smile
        Тралл
    2. Самаритянин Сегодня, 17:34
      Только забыл доказательства предъявить...
      Ещё метки не расставили, а он уже раскрыл теракт... Такого "шерлока" да в пятницу 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас)... Жалко не фотогигиеничен, а то фильмы можно снимать, Мегрэ блин...


      Самаритянин
      1. katalonec2014 Сегодня, 17:39
        Лучше бы ему подложили,он то точно заслужил.
        Наши точно ни причём,скорее пламенный привет от ДНР.
        katalonec2014
        1. Самаритянин Сегодня, 17:43
          Цитата: katalonec2014
          Лучше бы ему подложили,он то точно заслужил.
          Наши точно ни причём,скорее пламенный привет от ДНР.

          Ну дык они и думают, как лучше представить обывателю: месть за Моторолу и Гиви или опять Путин...
          Скорее всего выберут 1-й вариант, раструбят на весь мир и попросят денег на войну...
          Самаритянин
          1. Монос Сегодня, 17:49
            Да и, честно говоря, несчастный полковник Шаповал, пожалуй, был бы последним, чья смерть могла бы кого-то порадовать в России

            Интересненько... И чем же этот Шаповал заслужил такое к себе особое отношение Бальбека?
            Монос
      2. Толстоевский Сегодня, 17:45
        как это мило
        Толстоевский
      3. soroKING Сегодня, 18:10
        чевой-та негигиичен? старый русски поговорилка: на вкус и цвет - друзей не бывает wassat
        soroKING
      4. Дамир Сегодня, 18:15
        не показано... кондиционер цел??? если нет то и причину искать дальше не зачем....
        Дамир
    3. vovanpain Сегодня, 17:40
      Антон Геращенко заявил, что взрыв мог быть организован российской стороной.

      Да я бы давно в осадок выпал,если бы Тонька заявил-"Что это сделала не Россия" fellow Если Маринка Порошенко Петрухе рога наставит,так и то Россия виновата будет. wink
      vovanpain
      1. pjastolov Сегодня, 17:52
        Если Маринка Порошенко Петрухе рога
        а что пря так со всей Россией будет наставлять? recourse
        pjastolov
        1. 30 вис Сегодня, 18:00
          Разрешите вопрос ? А мужчинам России она нужна ? Баранина старая .второй свежести после Пецьки ......
          30 вис
          1. cniza Сегодня, 19:10
            Цитата: pjastolov
            Если Маринка Порошенко Петрухе рога
            а что пря так со всей Россией будет наставлять? recourse


            Говорят , что там даже олень отдыхает , но это говорят.
            cniza
        2. bouncyhunter Сегодня, 18:01
          Цитата: pjastolov
          а что пря так со всей Россией будет наставлять?

          Даже если так - Педро всё равно не заметит , ибо находится постоянно в параллельной вселенной . wassat
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 18:04
            находится постоянно в параллельной вселенной
            теперь понятно почему для них газ подорожал
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 19:11
              Кажется по поводу зеленого змея у них семейный подряд и жена от мужа не отстает.
              cniza
      2. soroKING Сегодня, 18:12
        сабо-самой tongue
        soroKING
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:26
    Я лично, зная какие мерзавцы в киеве у власти, именно этого заявления и ждал. Это просто доказательство полной неадекватности киевского кровавого режима.
    Изгоняющий либероидов
  3. oldzek Сегодня, 17:30
    ну надо же!зная что такой центр существует и не боится за свою жо... эээ жизнь и говорит... говорит...говорит.
    oldzek
  4. polev66 Сегодня, 17:41
    а что геращенко кроме укров кто-то всерьез воспринимает ?
    polev66
    1. Чёрный Сегодня, 17:57
      Цитата: polev66
      а что геращенко кроме укров кто-то всерьез воспринимает ?

      Ну а почему нет? О его толстой заднце мечтает один немецкий бюргер....даже замуж зовёт laughing но Тонька боится ревности Авакова и не соглашается...пока wassat
      Чёрный
      1. polev66 Сегодня, 18:16
        бядаааааааааааа, а как же ляшко?)
        polev66
  5. kaon3000 Сегодня, 17:43
    Так террористический центр из Беларуси в Россию перенесли?А нам почему не сказали?
    kaon3000
  6. Толстоевский Сегодня, 17:44
    "полковник" шаповал сам себя взорвал
    Толстоевский
  7. Толстоевский Сегодня, 17:47
    как сказал классик
    Толстоевский
  8. Балу Сегодня, 17:51
    Антон Геращенко заявил, что взрыв мог быть организован российской стороной. По его словам, на территории РФ якобы действует террористический центр, цель которого — засылка киллеров и диверсантов на Украину для совершения убийств и терактов.

    Почему сам Геращенко еще жив? Скинемся на кондиционер? wassat
    Балу
  9. demo Сегодня, 17:52
    На каждый блевотный вброс из Украины разве необходимо давать комментарии из Москвы?
    demo
  10. VadimSt Сегодня, 17:54
    Что он приготовился делать? Он не перепутал микрофон еще с чем-то?
    VadimSt
  11. mikh-korsakov Сегодня, 18:00
    Цитирую киевского деятеля Бутусова: "Максим Шаповал так же принимал участие в боевых действиях в том числе на временно оккупированных территориях на Донбассе". Так что - первый пошел!
    mikh-korsakov
  12. Василенко Владимир Сегодня, 18:04
    ну раз это мы, давайте на бис еще разок
    Василенко Владимир
  13. Вздринчер Сегодня, 18:13
    Неужели нашей Госдуме больше занятся нечем? как комментировать всякий бред исходящий из Украины? Думаю для избранников народа это шанс по пиарится Имя свое засветить в СМИ В этом смысле они не далеко от Рады украинской ушли
    Вздринчер
  14. Николай Фёдоров Сегодня, 18:14
    Кто ж ещё может такое организовывать для несчастных украинцев?! Конечно, Москва...
    Николай Фёдоров
  15. Ещетотгусь Сегодня, 18:19
    Чикага нах....с хохлоханхстерами... laughing
    Ещетотгусь
  16. Макаров Сегодня, 19:00
    он не депутат а советник министра МВД...парень явно не в теме ...Ыксперд...
    Макаров
  17. wasjasibirjac Сегодня, 19:01
    в принципе, ликвидация главдиверсанта Хохляндии - дело стоящее. вот только зачем "наши депутаты" вылезли с комментариями. надо было просто загадочно улыбаться на все крики о "руке Кремля"
    wasjasibirjac
  18. behemot Сегодня, 19:13
    Эта свиноматка не понимает что рано или поздно за базар придется отвечать?
    Мерзость, мерзость и еще раз мерзость. Я так и не понимаю почему с этой помойной ямой до сих пор есть хоть какие то отношения. Гастарбайтеров выселить обратно в украину, разорвать все отношения. Вытереть даже воспоминания об этой странешке.
    behemot
  19. kefan Сегодня, 19:17
    Не понимаю, зачем вообще надо было комментировать эту ахинею и оправдываться перед ними?
    kefan
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