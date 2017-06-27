В Госдуме прокомментировали слова Геращенко о причастности Москвы к взрыву в Киеве

На сегодня все обвинения России в организации политических убийств не имеют под собой ничего, кроме сотрясания воздуха. Да и, честно говоря, несчастный полковник Шаповал, пожалуй, был бы последним, чья смерть могла бы кого-то порадовать в России

Депутат Антон Геращенко давно болен маккартизмом (послевоенное общественно-политическое движение в США, названное по имени сенатора Джозефа Маккарти; сопровождалось усилением антикоммунистических настроений), поэтому его регулярно посещают видения, и в каждом углу мерещится рука Москвы