Израильские спецслужбы о хакерской активности и мониторинге ситуации во время арабских революций

На серверы Компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами.

Та-дам... Если что, то у нас сеть «легла», походу... Такую картинку показывают все компьютеры кабинета министров Украины.

Причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании в России и на Украине стал вирус-шифровальщик Petya. Он блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах. Атака произошла около 14:00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry.

Наша защита не признаёт никаких границ. Мы будем определять угрозы везде, в любой точке, объединяя киберпространство с реальным миром. Мы не собираемся ждать, когда нас взломают. Мы действуем агрессивно против хакеров, чтобы предупредить их атаку. В одном только 2016 году мы предотвратили сотни атак, идентифицировали около 2 тыс. потенциальных угроз. Это позволило выявить как преступников-одиночек (402 арестованы), так и целые преступные сообщества, включая действующие среди палестинцев. Шин-бет предотвратила свыше десятка массированных хакерских атак. Мы использовали объединение усилий между Шин-бет, Моссад, другими разведслужбами и научным сообществом для мониторинга ситуации во время арабских революций, чтобы противодействовать угрозам. Мы выявляем лучших хакеров и пытаемся составить конкуренцию с целью переориентации их с «частного сектора» на государственный.

Каким плюсом для противника была бы то, если бы он решил, кто будет следующим премьер-министром Израиля.

Легче взломать газеты или телеканалы, чем Пентагон или Моссад, но это может в итоге нанести не менее серьёзный ущерб.