19:45 27 июня

В Пентагоне не решили, "знают или не знают" в ведомстве о подготовке Асада к "химатаке"

Американский портал BuzzFeed публикует материал, в котором говорится о недоумении командования ВС США по поводу заявления администрации Трампа о «вероятной акции возмездия на фоне подготовки режима Асада к новой химической атаке». В издании заявлено, что ни один из пяти интервьюируемых представителей командования не сказал ничего о некой «акции возмездия». Все заявили, что понятия не имеют, о чём вообще идёт речь.

В военных кругах заявлено, что ничего не знают и о том, что Белый дом готовит некое заявление по поводу «предстоящей химической атаки в Сирии».

Безусловно, недоумение военнослужащих Пентагона можно было бы списать на секретность операции, но какая уж тут секретность, когда в Белом доме первым сообщили, что «операция возмездия готовится». Теперь, судя по всему, у оппонентов Трампа появляется новый повод обвинить Трампа в сливе «секретной информации». Насколько эта информация соответствует действительно, в США обычно мало кого волнует.


В Пентагоне не решили, "знают или не знают" в ведомстве о подготовке Асада к "химатаке"


Между тем, один из любимых американским президентом телеканалов, FoxNews, в свою очередь ссылаясь на представителей Пентагона, заявляет, что «о подготовке Асада к химатаке свидетельствует активность на аэродроме Шайрат». В частности, заявление об активности на Шайрате сделал представитель военного ведомства США Джефф Дэвис.

Шайрат – ведь это тот самый аэродром, удар крылатыми ракетами по которому уже наносили США. На самом деле будет «забавно», если по тому же аэродрому будет сделан очередной бесполезный ракетный залп...

Напомним, что всего несколько дней назад в немецкой прессе вышел материал, в котором было заявлено, что Трамп отдавал приказ о нанесении удара по Шайрату, зная, что никакой химатаки войска Сирии не проводили.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 27

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  1. soroKING Сегодня, 18:17
    хорош ромашка играть am
    soroKING
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:30
      В Пентагоне не решили, "знают или не знают" в ведомстве о подготовке Асада к "химатаке"

      Да тут не ромашка , больше вот это напоминает :
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 18:39
        Но лучше пять звездочек drinks
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:44
          Однозначно согласен ! drinks
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 18:59
            Лучше зазвездить США в лоб , что бы все звезды с флага обсыпались.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:02
              Я бы на это с удовольствием посмотрел , а уж поучаствовать ... good
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 19:06
                Паша , мы уже с тобой говорили , в очереди затопчут. lol
                cniza
      2. poquello Сегодня, 19:40
        Жизнь на Марсе боком, этт продолжение истории с бочками, те вопроса два - притащили бармалеи бочки с хлором на место "бомбардировки" и второй - насколько сильно они засветились, пресса буржуйская уже ржет, но тихонько в кулак. По ходу тупо Трампа подставляют.
        poquello
    2. vovanpain Сегодня, 18:33
      Все заявили, что понятия не имеют, о чём вообще идёт речь.

      Балбесы,изучайте график критических дней Иванки Трамп,а папаша просто шарпей у нее. fellow
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:45
        Эх , Влад , спалил ты апельсинового ... crying
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 19:01
          Какие глубокие психофизиологические познания , а главное вы правы. lol
          cniza
      2. pjastolov Сегодня, 18:48
        а папаша просто шарпей у нее.

        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 19:02
          Не дай Бог , мужику быть управляемым женщинами ...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:09
            Многие подкаблучники , особенно со стажем , с тобой не согласятся . lol
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 19:16
              Цитата: bouncyhunter
              Многие подкаблучники , особенно со стажем , с тобой не согласятся . lol


              Я с ними тоже , каждый как может... , а я как хочу. laughing drinks
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 19:25
                Поскольку я уже 8 лет как вольная птица - присоединяюсь , друже ! yes drinks
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 19:28
                  Вот , а Трамп так не хочет , в этом вся трагедия. lol
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 19:32
                    Да и болт от колеса БелАЗа ему в шпигат . wassat
                    bouncyhunter
        2. soroKING Сегодня, 19:10
          Трампка Иван Коэн... жудкая смесь belay
          soroKING
  2. Pirogov Сегодня, 18:17
    Всё они точно знают ,сами готовят атаку с ,,,умеренными,,, террористами.......
    Pirogov
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:19
    Один раз прохляло, и трамп решил повторить авантюру?
    Изгоняющий либероидов
  4. Новый пользователь Сегодня, 18:21
    Трамп если что на кнопку нажмёт, за ним не заржавеет. Это не обама тряпка.
    Новый пользователь
    1. farik68 Сегодня, 18:30
      У них все хозяйки белого хаОса тряпки в том числе и он самый.... Духу не хватит...
      farik68
      1. APASUS Сегодня, 18:43
        Цитата: Новый пользователь
        Трамп если что на кнопку нажмёт, за ним не заржавеет. Это не обама тряпка.

        Особенно если сами подготовили хим атаку,так даже сомнений нет и я даже знаю кто будет виноват,вы не поверите........
        APASUS
  5. Logall Сегодня, 18:22
    Им просто нужно ослабить САА. Пока они занимают територии Сирии. Короче им нужно нанести удар. И на фоне всего этого, америкосики, запи.. т.е. заврались в конец...
    Logall
  6. Rusj Сегодня, 18:26
    Шоу уродов ! Цирк уехал клоунов оставил и всех в Амерзии !
    Rusj
    1. Комментарий был удален.
  7. Masya Masya Сегодня, 18:26
    Если левая нога не ведает, что делает правая, то это свидетельство полной атрофии мозга...
    Masya Masya
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