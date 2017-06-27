В Пентагоне не решили, "знают или не знают" в ведомстве о подготовке Асада к "химатаке"

Американский портал BuzzFeed публикует материал, в котором говорится о недоумении командования ВС США по поводу заявления администрации Трампа о «вероятной акции возмездия на фоне подготовки режима Асада к новой химической атаке». В издании заявлено, что ни один из пяти интервьюируемых представителей командования не сказал ничего о некой «акции возмездия». Все заявили, что понятия не имеют, о чём вообще идёт речь.В военных кругах заявлено, что ничего не знают и о том, что Белый дом готовит некое заявление по поводу «предстоящей химической атаки в Сирии».Безусловно, недоумение военнослужащих Пентагона можно было бы списать на секретность операции, но какая уж тут секретность, когда в Белом доме первым сообщили, что «операция возмездия готовится». Теперь, судя по всему, у оппонентов Трампа появляется новый повод обвинить Трампа в сливе «секретной информации». Насколько эта информация соответствует действительно, в США обычно мало кого волнует.Между тем, один из любимых американским президентом телеканалов, FoxNews, в свою очередь ссылаясь на представителей Пентагона, заявляет, что «о подготовке Асада к химатаке свидетельствует активность на аэродроме Шайрат». В частности, заявление об активности на Шайрате сделал представитель военного ведомства США Джефф Дэвис.Шайрат – ведь это тот самый аэродром, удар крылатыми ракетами по которому уже наносили США. На самом деле будет «забавно», если по тому же аэродрому будет сделан очередной бесполезный ракетный залп...Напомним, что всего несколько дней назад в немецкой прессе вышел материал, в котором было заявлено, что Трамп отдавал приказ о нанесении удара по Шайрату, зная, что никакой химатаки войска Сирии не проводили.