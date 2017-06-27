19:45 27 июня

Наступление ВС Ирака в Мосуле замедлилось из-за контратак ИГ*

Иракские войска вынуждены снизить темпы операции по освобождению Мосула от группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в связи с тем, что террористы осуществили ряд вылазок против правительственных сил. Об этом сообщает во вторник агентство The Associated Press .

По его данным, начиная с воскресенья, боевики контратаковали правительственные силы на западе Мосула в районах, которые считались ранее очищенными от террористов.

Наступление ВС Ирака в Мосуле замедлилось из-за контратак ИГ*



В результате иракские войска и подразделения возглавляемой США международной коалиции против ИГ перебросили часть сил из Старого города - сосредоточия террористов в Мосуле, чтобы вновь зачистить районы Ярмук и Танак.

Атаковавшие боевики ИГ были переодеты в форму бойцов иракского шиитского ополчения.

В тоже время Иракская армия заявила об освобождении от боевиков "Исламского государства"* района аль-Машахда в Мосуле.

Ранее сообщалось, что иракские военные приготовились к решающему штурму центра Мосула, где держать оборону остались менее 200 боевиков ИГ*.

Шестнадцатая пехотная дивизия освободила район аль-Машахда в старом городе Мосула и подняла флаг Ирака над его зданиями
— сообщается в заявлении пресс-службы ВС Ирака

В понедельник армия Ирака заявила об освобождении мосульского района аль-Фарук.

Операция в Мосуле ведется при поддержке международной коалиции во главе с США с октября 2016 года.На прошлой неделе премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пообещал, что заявление о полном освобождении города прозвучит в ближайшие дни.

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://news2world.net/
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Комментарии 7

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:29
    С обеих сторон в битве участвуют сша, помогая и игулу, и иракцам -битва должна идти на истощение, после чего сша навяжут обеим сторонам свои условия , и вывезут игил для перегруппировки в аравию.
    Изгоняющий либероидов
    1. pjastolov Сегодня, 18:34
      битва должна идти на истощение, после чего сша

      pjastolov
  2. Altona Сегодня, 18:34
    Скоро годовщину начала "эпической битвы" за президентское кресло Хиллари отмечать будем?
    Altona
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:40
      Хиллари выиграла -стульчак для унетаза,теперь это ее "призедентское " место.
      Изгоняющий либероидов
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:41
      Хиллари выиграла -стульчак для унетаза,теперь это ее "призедентское " место.
      Изгоняющий либероидов
  3. APASUS Сегодня, 18:40
    Как правило для организации контратак требуется обладать очень хорошей разведкой и информацией для нанесения ударов в слабые места.И каким это образом ИГИЛ стали получать данную информацию
    APASUS
  4. Olegovi4 Сегодня, 19:00
    странное время, странная война...
    Olegovi4
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