Наступление ВС Ирака в Мосуле замедлилось из-за контратак ИГ*
Иракские войска вынуждены снизить темпы операции по освобождению Мосула от группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в связи с тем, что террористы осуществили ряд вылазок против правительственных сил. Об этом сообщает во вторник агентство The Associated Press .
По его данным, начиная с воскресенья, боевики контратаковали правительственные силы на западе Мосула в районах, которые считались ранее очищенными от террористов.
В результате иракские войска и подразделения возглавляемой США международной коалиции против ИГ перебросили часть сил из Старого города - сосредоточия террористов в Мосуле, чтобы вновь зачистить районы Ярмук и Танак.
Атаковавшие боевики ИГ были переодеты в форму бойцов иракского шиитского ополчения.
В тоже время Иракская армия заявила об освобождении от боевиков "Исламского государства"* района аль-Машахда в Мосуле.
Ранее сообщалось, что иракские военные приготовились к решающему штурму центра Мосула, где держать оборону остались менее 200 боевиков ИГ*.
В понедельник армия Ирака заявила об освобождении мосульского района аль-Фарук.
Операция в Мосуле ведется при поддержке международной коалиции во главе с США с октября 2016 года.На прошлой неделе премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пообещал, что заявление о полном освобождении города прозвучит в ближайшие дни.
ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России
По его данным, начиная с воскресенья, боевики контратаковали правительственные силы на западе Мосула в районах, которые считались ранее очищенными от террористов.
В результате иракские войска и подразделения возглавляемой США международной коалиции против ИГ перебросили часть сил из Старого города - сосредоточия террористов в Мосуле, чтобы вновь зачистить районы Ярмук и Танак.
Атаковавшие боевики ИГ были переодеты в форму бойцов иракского шиитского ополчения.
В тоже время Иракская армия заявила об освобождении от боевиков "Исламского государства"* района аль-Машахда в Мосуле.
Ранее сообщалось, что иракские военные приготовились к решающему штурму центра Мосула, где держать оборону остались менее 200 боевиков ИГ*.
Шестнадцатая пехотная дивизия освободила район аль-Машахда в старом городе Мосула и подняла флаг Ирака над его зданиями— сообщается в заявлении пресс-службы ВС Ирака
В понедельник армия Ирака заявила об освобождении мосульского района аль-Фарук.
Операция в Мосуле ведется при поддержке международной коалиции во главе с США с октября 2016 года.На прошлой неделе премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади пообещал, что заявление о полном освобождении города прозвучит в ближайшие дни.
ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://news2world.net/
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