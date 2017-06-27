Провал американской схемы вооружения сирийской оппозиции грузинским оружием

Разумеется, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был бы вне себя от ярости, узнав, что Грузия, пусть опосредованно, но поставила оружие курдам.

Очень много оружия в качестве трофеев увезли русские во время августовской войны 2008 года. А многое из того, что осталось, уже непригодно к использованию в боевых целях.