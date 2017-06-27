Провал американской схемы вооружения сирийской оппозиции грузинским оружием
Как сообщает « Коммерсант », Международная организация по исследованию коррупции опубликовала сведения о переговорах между Пентагоном и Минобороны Грузии по закупке оружия советского производства в целях его последующей передачи сирийской оппозиции.
Оппозиционная грузинскому режиму телекомпания «Рустави-2» первой сообщила об опосредованных переговорах между Пентагоном и военным ведомством Грузии на предмет приобретения оружия советского производства. Данное масс-медиа, как утверждается, близко к экс-президенту Михаилу Саакашвили.
По итогам журналистского расследования было установлено, что США при посредничестве компании Alliant techsystems operations осуществляют переговоры с правительством Грузии о закупке оружия. Был предан огласке ряд документов, в частности американо-грузинский контракт о поставках оружия общей стоимостью 1 855 251 долл., предназначенного сирийской оппозиции.
Министерство обороны страны обозначило данные заявления в качестве дезинформации. Директор научно-производственного центра «Дельта» военного ведомства Грузии Уча Дзодзуашвили пояснил, что интенсивные переговоры с американской стороной касаются закупок для нужд Пентагона.
Как полагает «Коммерсант», Грузии не были предоставлены гарантии со стороны США о том, что закупаемое ими оружие не окажется у курдских формирований. В результате, учитывая высокую вероятность раздражения турецких властей, сделка была сорвана.
— полагает бывший ректор дипломатической академии Тбилиси Иосиф Цинцадзе.
При этом, по его мнению, запасы советского оружия в Грузии на исходе.
Оппозиционная грузинскому режиму телекомпания «Рустави-2» первой сообщила об опосредованных переговорах между Пентагоном и военным ведомством Грузии на предмет приобретения оружия советского производства. Данное масс-медиа, как утверждается, близко к экс-президенту Михаилу Саакашвили.
По итогам журналистского расследования было установлено, что США при посредничестве компании Alliant techsystems operations осуществляют переговоры с правительством Грузии о закупке оружия. Был предан огласке ряд документов, в частности американо-грузинский контракт о поставках оружия общей стоимостью 1 855 251 долл., предназначенного сирийской оппозиции.
Министерство обороны страны обозначило данные заявления в качестве дезинформации. Директор научно-производственного центра «Дельта» военного ведомства Грузии Уча Дзодзуашвили пояснил, что интенсивные переговоры с американской стороной касаются закупок для нужд Пентагона.
Как полагает «Коммерсант», Грузии не были предоставлены гарантии со стороны США о том, что закупаемое ими оружие не окажется у курдских формирований. В результате, учитывая высокую вероятность раздражения турецких властей, сделка была сорвана.
Разумеется, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был бы вне себя от ярости, узнав, что Грузия, пусть опосредованно, но поставила оружие курдам.
— полагает бывший ректор дипломатической академии Тбилиси Иосиф Цинцадзе.
При этом, по его мнению, запасы советского оружия в Грузии на исходе.
Очень много оружия в качестве трофеев увезли русские во время августовской войны 2008 года. А многое из того, что осталось, уже непригодно к использованию в боевых целях.
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