19:45 27 июня

Провал американской схемы вооружения сирийской оппозиции грузинским оружием

Как сообщает « Коммерсант », Международная организация по исследованию коррупции опубликовала сведения о переговорах между Пентагоном и Минобороны Грузии по закупке оружия советского производства в целях его последующей передачи сирийской оппозиции.

Оппозиционная грузинскому режиму телекомпания «Рустави-2» первой сообщила об опосредованных переговорах между Пентагоном и военным ведомством Грузии на предмет приобретения оружия советского производства. Данное масс-медиа, как утверждается, близко к экс-президенту Михаилу Саакашвили.

По итогам журналистского расследования было установлено, что США при посредничестве компании Alliant techsystems operations осуществляют переговоры с правительством Грузии о закупке оружия. Был предан огласке ряд документов, в частности американо-грузинский контракт о поставках оружия общей стоимостью 1 855 251 долл., предназначенного сирийской оппозиции.


Провал американской схемы вооружения сирийской оппозиции грузинским оружием


Министерство обороны страны обозначило данные заявления в качестве дезинформации. Директор научно-производственного центра «Дельта» военного ведомства Грузии Уча Дзодзуашвили пояснил, что интенсивные переговоры с американской стороной касаются закупок для нужд Пентагона.

Как полагает «Коммерсант», Грузии не были предоставлены гарантии со стороны США о том, что закупаемое ими оружие не окажется у курдских формирований. В результате, учитывая высокую вероятность раздражения турецких властей, сделка была сорвана.

Разумеется, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был бы вне себя от ярости, узнав, что Грузия, пусть опосредованно, но поставила оружие курдам.

— полагает бывший ректор дипломатической академии Тбилиси Иосиф Цинцадзе.

При этом, по его мнению, запасы советского оружия в Грузии на исходе.

Очень много оружия в качестве трофеев увезли русские во время августовской войны 2008 года. А многое из того, что осталось, уже непригодно к использованию в боевых целях.


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Комментарии 45

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  1. pjastolov Сегодня, 18:30
    Очень много оружия в качестве трофеев увезли русские во время августовской войны 2008 года. А многое из того, что осталось, уже непригодно к использованию в боевых целях.
    надо иметь свое laughing
    pjastolov
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:35
      Ну поймали матрасов и грызунов на "горячем" , и что ? Матрасам за это точно ничего не будет , а в случае чего всё перевернут так , что грызуны сами уговаривали купить это оружие . request
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 18:40
        грызуны сами уговаривали купить это оружие
        а кто в этом сомневался laughing
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:47
          Так это я самый безобидный исход дела описал . А то ведь и здесь руку Кремля отыщут , как всегда . fool
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 18:50
            А то, это же мы черезджоджию матрасам свое оружие продаем по заниженным ценам laughing
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 19:17
              Не пали наших "Штирлицев". lol
              cniza
          2. cniza Сегодня, 18:53
            "Что они не делают не идут дела" , никак США понять не могут , "восток дело тонкое" а тут ещё грузины подвязались...
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:58
              Цитата: cniza
              а тут ещё грузины подвязались...

              Нашли матрасы с кем связываться . Я даже не знаю , с кем хуже - с грызунами или скакуасами ? lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 19:04
                "Хрен редьки не слаще" laughing
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:12
                  Пусть между собой решают , кто из них редька , а кто - всё остальное . lol
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 19:13
                    Если не решат , мы подскажем и рассудим.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 19:19
                      Предлагаю гонорар за мировое судейство взять грузинскими вином и чачей и украинским салом . good
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 19:22
                        А со скакунами рассчитаться грузинским чаем belay , а с грузинами рассчитаться украинской соломой. laughing
                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 19:29
                      Цитата: cniza
                      А со скакунами рассчитаться грузинским чаем belay , а с грузинами рассчитаться украинской соломой. laughing

                      Восхищённо рукоплещу твоему изощрённому садизму ! lol drinks
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 19:34
                        Зато все при деле и движуха есть , а мы молча наблюдаем. laughing
                        cniza
      2. тол100в Сегодня, 19:04
        Цитата: bouncyhunter
        Матрасам за это точно ничего не будет , а в случае чего всё перевернут

        В любом случае СГА работают "чужими руками"! Советское Оружие они могут найти в любой точке мира, а потом преподнести, что этим занимается Россия! Точно так же , как и последние заявления Госдепа, о якобы, готовившейся, атаки Асада! Просто чистейшая ложь, которой пользуется страна с "Завышенной Социальной Ответственностью"! (или безответственностью!)
        тол100в
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:16
          hi
          Цитата: тол100в
          В любом случае СГА работают "чужими руками"

          Так это даже пингвины в Антарктиде знают .
          Цитата: тол100в
          последние заявления Госдепа, о якобы, готовившейся, атаки Асада! Просто чистейшая ложь

          И , как всегда - бездоказательная .
          Цитата: тол100в
          страна с "Завышенной Социальной Ответственностью"

          Матрасы такую оценку явно воспримут как комплимент . Но мы-то понимаем ... wink
          bouncyhunter
    2. Монос Сегодня, 18:39
      А многое из того, что осталось, уже непригодно к использованию в боевых целях.

      Ещё одна бюджетообразующая статья доходов иссякла. smile А они там поди думали, что советское наследие можно долго кушать.
      Монос
      1. cniza Сегодня, 18:55
        Приветствую hi , мозгов не хватило производство организовать или хотя бы купи продай.
        cniza
        1. мордвин 3 Сегодня, 19:14
          Цитата: cniza
          , мозгов не хватило производство организовать или хотя бы купи продай.

          Вроде как выпуск миномета освоили. На сварные швы взгляните. request Тьфу.
          мордвин 3
          1. cniza Сегодня, 19:18
            Это называется сопли. laughing
            cniza
            1. мордвин 3 Сегодня, 19:26
              Цитата: cniza
              Это называется сопли. laughing

              За что им в Союзе зарплату в два раза больше, чем в РСФСР платили, не пойму, хоть убейте. Одна Колхида чего стоила. А самолеты как собирали? Руки бы им поотрывать.
              мордвин 3
              1. cniza Сегодня, 19:32
                Главное для них была работа на себя - поголовно были цеховики , а Колхиду и самолеты , это как нибуть , это их не волновало.
                cniza
          2. Монос Сегодня, 19:39
            Цитата: мордвин 3
            На сварные швы взгляните.

            Стыдоба! О существовании сварочных полуавтоматов в Грузии видимо не знают. Я "прихватками" сварю лучше. И хватило же совести ЭТО выставить. Зато поют красиво. smile
            Монос
    3. ЛукичЪ Сегодня, 19:18
      Цитата: pjastolov
      надо иметь свое

      ну и где его взять? только в окраине закупать. да и там его скоро не будет. параша всё распродаст
      ЛукичЪ
      1. pjastolov Сегодня, 19:23
        а проблемы индейцев - шерифа не волнуют laughing
        pjastolov
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:32
    Теперь уже турки войдут в грузию, чтобы отобрать все Советское оружие которое там еще остались.
    Изгоняющий либероидов
    1. сруль рабинович Сегодня, 19:02
      да там его до хрена было , только всё старое .Служил я там в восьмидесятых , знаю не по-наслышке
      сруль рабинович
  3. APASUS Сегодня, 18:36
    В чем проблема? Не будет Грузия ,будет Украина,а собственно полно стран желающих лизнуть ногу Запада.
    APASUS
    1. Вал31rus Сегодня, 19:02
      Нога в районе пояса...
      Вал31rus
  4. Dym71 Сегодня, 18:39
    Разумеется, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был бы вне себя от ярости, узнав, что Грузия, пусть опосредованно, но поставила оружие курдам.
    — полагает бывший ректор дипломатической академии Тбилиси Иосиф Цинцадзе.

    Перетопчется султан, а в случае военных действий (не дай Бог конечно) уверен, матрясня только возмущаться будет, а мы впряжёмся за грузин хоть и не за что, но народ геноцидить не дадим! Так что не дрйефь, Иосиф Цинцадзе. smile
    Dym71
    1. Дамир Сегодня, 18:49
      а мы впряжёмся за грузин


      как-то так мне кажется...
      Дамир
      1. Dym71 Сегодня, 19:15
        Цитата: Дамир
        как-то так мне кажется...

        Да понятно Дамир, своя рубаха ближе к телу, однако грузины на Турцию не попрут, чай не дураки совсем, а геноцидить грузин не дадим hi
        Dym71
        1. Дамир Сегодня, 19:19
          и нам в очередной раз ответят самой черной не благодарностью... а лет через 15-20-ть во всех "исторических" трудах мы и будем объявлены первопричиной всех проблем.... так что не стоит напрягаться... независимое суверенное государство у них... ну по крайней мере они нас так уверяют... вот пусть и решают свои проблемы.... самостоятельно.... и за собственный счет...
          Дамир
          1. Dym71 Сегодня, 19:25
            Цитата: Дамир
            независимое суверенное государство у них... ну по крайней мере они нас так уверяют... вот пусть и решают свои проблемы.... самостоятельно.... и за собственный счет...

            Согласен с Вами, так и должно быть, мой плюс Вам, а геноцидить всё равно не дадим, православные мы...
            Dym71
            1. Дамир Сегодня, 19:32
              поинтересуйтесь у грузин... у них своя церковь... она во-первых автокефальная т.е. самоуправляемая, во-вторых поместная т.е. административно (канонически) полностью независимая от других православных поместных церквей.... а конкретно РПЦ им не указ от слова совсем.... а за защитой от геноцида пусть в Вашингтон обращаются...
              Дамир
  5. LiSiCyn Сегодня, 18:40
    Россия, наследница СССР. Долги Союза на себя взяли. Поэтому все , что сделано в Союзе в теории принадлежит нам)))
    LiSiCyn
    1. UI-Spb Сегодня, 19:00
      Тогда и грузины до 91 года рождения, тоже наши. Мэйд ин СССР))
      UI-Spb
    2. сруль рабинович Сегодня, 19:04
      это тебе боре ельцину сказать надо было !!!!
      сруль рабинович
    3. тол100в Сегодня, 19:13
      Цитата: LiSiCyn
      Поэтому все , что сделано в Союзе в теории принадлежит нам

      Это в теории. А практика, а точнее жизнь - покажет! Кто Чего Стоит!
      тол100в
  6. Deadушка Сегодня, 18:59
    опубликовала сведения о переговорах между Пентагоном и Минобороны Грузии по закупке оружия советского производства

    У "братушек" уже заканчивается?
    Deadушка
  7. Alexey RA Сегодня, 19:01
    Очень много оружия в качестве трофеев увезли русские во время августовской войны 2008 года.

    И тут Россия виновата. laughing
    Alexey RA
    1. wasjasibirjac Сегодня, 19:10
      Цитата: Alexey RA
      Очень много оружия в качестве трофеев увезли русские во время августовской войны 2008 года.

      И тут Россия виновата. laughing

      а вот незачем было оружие по земле разбрасывать. хотя.. ведь без него бегом заниматься намного легче.
      и ДА - в этом виновата Россия
      wasjasibirjac
  8. wasjasibirjac Сегодня, 19:08
    частности американо-грузинский контракт о поставках оружия общей стоимостью 1 855 251 долл.,
    при цене примерно 500-1000 это всего около 2-3000 стволов. учитывая количество оружия на руках в Сирии поставки не о чем. а вот боеприпасы .........
    wasjasibirjac
  9. Кокос Сегодня, 19:09
    грузин обломали с поставками? ) ну не удивительно) рынок пушек давно занят русскими и америкосами
    Кокос
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