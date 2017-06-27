На Украине нашли в атаке компьютерного вируса "российский след"
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов усмотрел в атаке компьютерного вируса, поразившего во вторник госучреждения, банковский сектор и объекты инфраструктуры страны, "российский след".
Компьютерный вирус во вторник массово атаковал сайты и компьютерные системы украинских компаний и учреждений. Перестали работать сайт правительства страны, интернет-ресурсы и сервисы многих банков, крупных государственных и частных предприятий, а также СМИ. По сообщениям некоторых компаний, речь идет о вирусе-вымогателе, известном под названием Petya. A.
Также оперативно удалось найти виновных в вирусной атаке и разоблачить Россию Антону Геращенко. Разумеется, атака координировалась напрямую из Кремля.
Если бы украинские политики сосредоточились не на поиске вездесущей "руки Кремля", а руководили бы страной в условиях охватившего её кризиса, последствия прихода электронного "Пети" в Незалежную были бы не такими плачевными.
Вирус атаковал во вторник также нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании в России. Масштабная атака на украинские и российские ресурсы была зафиксирована в районе 14:00 мск. По предварительным данным Group-IB, пострадали информационные системы около 80 организаций в двух странах.
Гендиректор ГК InfoWatch Наталья Касперская пояснила ТАСС , что сам вирус-шифровальщик появился более года назад. Он распространяется в основном через фишинговые сообщения. Новая версия вируса, появившаяся 18 июня этого года, имеет поддельную цифровую подпись Microsoft, сообщил руководитель международного исследовательского подразделения "Лаборатории Касперского" Костин Райю.
Уже сейчас, первично проанализировав вирус, можно говорить о российском следе- сказал Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.
Компьютерный вирус во вторник массово атаковал сайты и компьютерные системы украинских компаний и учреждений. Перестали работать сайт правительства страны, интернет-ресурсы и сервисы многих банков, крупных государственных и частных предприятий, а также СМИ. По сообщениям некоторых компаний, речь идет о вирусе-вымогателе, известном под названием Petya. A.
Также оперативно удалось найти виновных в вирусной атаке и разоблачить Россию Антону Геращенко. Разумеется, атака координировалась напрямую из Кремля.
Она сделана под маскировкой, что это якобы вирус, который вымогает с пользователей компьютера деньги. По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб РФ— заявил одиозный политик.
Если бы украинские политики сосредоточились не на поиске вездесущей "руки Кремля", а руководили бы страной в условиях охватившего её кризиса, последствия прихода электронного "Пети" в Незалежную были бы не такими плачевными.
Вирус атаковал во вторник также нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании в России. Масштабная атака на украинские и российские ресурсы была зафиксирована в районе 14:00 мск. По предварительным данным Group-IB, пострадали информационные системы около 80 организаций в двух странах.
Гендиректор ГК InfoWatch Наталья Касперская пояснила ТАСС , что сам вирус-шифровальщик появился более года назад. Он распространяется в основном через фишинговые сообщения. Новая версия вируса, появившаяся 18 июня этого года, имеет поддельную цифровую подпись Microsoft, сообщил руководитель международного исследовательского подразделения "Лаборатории Касперского" Костин Райю.
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