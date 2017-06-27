19:45 27 июня

На Украине нашли в атаке компьютерного вируса "российский след"

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов усмотрел в атаке компьютерного вируса, поразившего во вторник госучреждения, банковский сектор и объекты инфраструктуры страны, "российский след".

Уже сейчас, первично проанализировав вирус, можно говорить о российском следе
- сказал Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

На Украине нашли в атаке компьютерного вируса "российский след"




Компьютерный вирус во вторник массово атаковал сайты и компьютерные системы украинских компаний и учреждений. Перестали работать сайт правительства страны, интернет-ресурсы и сервисы многих банков, крупных государственных и частных предприятий, а также СМИ. По сообщениям некоторых компаний, речь идет о вирусе-вымогателе, известном под названием Petya. A.

Также оперативно удалось найти виновных в вирусной атаке и разоблачить Россию Антону Геращенко. Разумеется, атака координировалась напрямую из Кремля.

Она сделана под маскировкой, что это якобы вирус, который вымогает с пользователей компьютера деньги. По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб РФ
— заявил одиозный политик.

Если бы украинские политики сосредоточились не на поиске вездесущей "руки Кремля", а руководили бы страной в условиях охватившего её кризиса, последствия прихода электронного "Пети" в Незалежную были бы не такими плачевными.

Вирус атаковал во вторник также нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании в России. Масштабная атака на украинские и российские ресурсы была зафиксирована в районе 14:00 мск. По предварительным данным Group-IB, пострадали информационные системы около 80 организаций в двух странах.

Гендиректор ГК InfoWatch Наталья Касперская пояснила ТАСС , что сам вирус-шифровальщик появился более года назад. Он распространяется в основном через фишинговые сообщения. Новая версия вируса, появившаяся 18 июня этого года, имеет поддельную цифровую подпись Microsoft, сообщил руководитель международного исследовательского подразделения "Лаборатории Касперского" Костин Райю.



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Комментарии 9

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  1. Новый пользователь Сегодня, 19:41
    А у меня три антивируса, аваст, авг и доктор веб. Ну и ещё комодо. Лучше под защитой быть, а то сейчас часто пишут про всякие вирусы.
    Новый пользователь
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:45
      Они там у вас между собой не дерутся? belay Установили бы один -Касперского -проверено временем -он того стоит good
      Изгоняющий либероидов
  2. cniza Сегодня, 19:41
    Лично Путин дал старт и перерезал ленточку.
    cniza
  3. Монос Сегодня, 19:42
    А многое из того, что осталось, уже непригодно к использованию в боевых целях.

    Этот Петя уже три года деньги вымогает. В сети даже его код выложили.
    Монос
    1. cniza Сегодня, 19:45
      Теперь перешёл на внутренний рынок. belay laughing
      cniza
  4. RASKAT Сегодня, 19:42
    В программном коде было написано ПУТИН РУЛМТ, ВАЛЬЦМАН ЛОХ . Так что ли? laughing
    RASKAT
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:42
    Есть ли в на укроине хоть что-то в чем нету "русского следа " ,или же "руки Москвы " ?
    Изгоняющий либероидов
  6. сруль рабинович Сегодня, 19:43
    вирус по окончании своей работы гордо произнёс -"Служу Советскому Союзу !!!"
    сруль рабинович
  7. kefan Сегодня, 19:43
    Ну конечно, кто бы сомневался о наличии и здесь явного российского следа, к гадалке не ходи.
    kefan
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