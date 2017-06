Британское Минобороны ждет от РФ завистливых взглядов на Queen Elizabeth

Я думаю, русские будут смотреть на этот корабль с долей зависти

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия будет "с завистью" смотреть на новый британский авианосец "Королева Елизавета", сообщает The Telegraph Фэллон сравнил новейший корабль британских ВМС с российским авианосцем "Адмирал Кузнецов", который он назвал "обветшавшим".— заявил он, передает РИА Новости По утверждению главы оборонного ведомства, российские военные собираются следить за авианосцем. Руководство королевских ВМС уже пообещало использовать в качестве эскорта для "Королевы Елизаветы" фрегат или эсминец, а также поднимать с береговых баз вертолеты для поиска российских субмарин, напоминает The Telegraph.Авианосец "Королева Елизавета" — крупнейший корабль ВМС Великобритании за всю историю, его водоизмещение составляет 65 тысяч тонн, а стоимость, по данным СМИ, достигает 3,5 миллиардов фунтов стерлингов.Спуск на воду новых кораблей также может усугубить проблему недостаточного финансирования ВМС страны, которым ежегодно не хватает порядка 500 миллионов фунтов. Кроме того, как ранее писала The Telegraph, необходимость формирования новых экипажей привела к дефициту кадров, при этом ряд критиков указывал, что авианосцы при огромной стоимости крайне уязвимы для современных противокорабельных вооружений.Британские военные и СМИ ранее внимательно следили за передвижением российской корабельной ударной группы во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" во время похода к берегам Сирии. В Ла-Манше группу сопровождали боевые суда и многоцелевые истребители Typhoon. В британской прессе регулярно появлялись сообщения, посвященные российским кораблям.