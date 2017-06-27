22:11 27 июня

Британское Минобороны ждет от РФ завистливых взглядов на Queen Elizabeth

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия будет "с завистью" смотреть на новый британский авианосец "Королева Елизавета", сообщает The Telegraph .

Фэллон сравнил новейший корабль британских ВМС с российским авианосцем "Адмирал Кузнецов", который он назвал "обветшавшим".

Я думаю, русские будут смотреть на этот корабль с долей зависти
— заявил он, передает РИА Новости .


Британское Минобороны ждет от РФ завистливых взглядов на Queen Elizabeth


По утверждению главы оборонного ведомства, российские военные собираются следить за авианосцем. Руководство королевских ВМС уже пообещало использовать в качестве эскорта для "Королевы Елизаветы" фрегат или эсминец, а также поднимать с береговых баз вертолеты для поиска российских субмарин, напоминает The Telegraph.

Авианосец "Королева Елизавета" — крупнейший корабль ВМС Великобритании за всю историю, его водоизмещение составляет 65 тысяч тонн, а стоимость, по данным СМИ, достигает 3,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Спуск на воду новых кораблей также может усугубить проблему недостаточного финансирования ВМС страны, которым ежегодно не хватает порядка 500 миллионов фунтов. Кроме того, как ранее писала The Telegraph, необходимость формирования новых экипажей привела к дефициту кадров, при этом ряд критиков указывал, что авианосцы при огромной стоимости крайне уязвимы для современных противокорабельных вооружений.

Британские военные и СМИ ранее внимательно следили за передвижением российской корабельной ударной группы во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" во время похода к берегам Сирии. В Ла-Манше группу сопровождали боевые суда и многоцелевые истребители Typhoon. В британской прессе регулярно появлялись сообщения, посвященные российским кораблям.


Использованы фотографии: http://www.thinkdefence.co.uk/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 78

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  1. sergo1914 Сегодня, 19:52
    С завистью? Ха! С вожделением. Как волки на добычу.
    sergo1914
    1. cniza Сегодня, 19:56
      Цитата: sergo1914
      С завистью? Ха! С вожделением. Как волки на добычу.


      Во - во и "ножи" подточим.
      cniza
      1. Монос Сегодня, 20:01
        Я думаю, русские будут смотреть на этот корабль с долей зависти

        Да, "Калибры" и "Гарпуны" не завистливы. Им вообще ваш размер пофиг.
        Монос
        1. cniza Сегодня, 20:02
          В данном случае размер не имеет значения. laughing
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:06
            Нагличане что - от павлиньего самомнения совсем того fool ? Нафиг нам корыто , которое не только русские , но и зимбабвийские хакеры взломают на раз ? lol
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 20:10
              Пусть его хоть в корму целуют , не спасет , "зимбабва" они такие.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:16
                Сейчас ВО мелкобриты почитают и вытянут "Королеву Лизу" нафиг из воды - от греха подальше . laughing
                bouncyhunter
            2. 210окв Сегодня, 21:02
              Паша hi Вояки из томми никакущие.Даже Аргентина ухитрилась тридцать лет назад парочку посудин Её Величества на дно отправить..А насчет самомнения..Тут скорее половое бессилие.Сдачу Сингапура японцам уступающим по силе в два с лишним раза не напомнить?
              210окв
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:08
                Серёга hi Напомни , только без толку это - они по примеру своих залужных выкормышей имеют свой взгляд на Историю .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 22:02
                  Паша , если бы они ещё и историю читали ?...
                  cniza
              2. fzr1000 Сегодня, 21:29
                "Томми" в разы покруче янкесов будут. По Донбассу наши до сих пор их "коммандос" помнят.
                fzr1000
          2. Капитан Пушкин Сегодня, 20:33
            Цитата: cniza
            В данном случае размер не имеет значения.

            А вот и нет - чем больше размерения корабля, тем проще в него попасть...
            Да и гореть большой будет дольше и ярче.
            Капитан Пушкин
            1. Mole Сегодня, 20:57
              Цитата: Капитан Пушкин
              А вот и нет - чем больше размерения корабля, тем проще в него попасть...

              Маринеско А.И. теорему доказал! wink
              Mole
              1. cniza Сегодня, 21:49
                Низкий поклон , легендарному капитану третьего ранга и личному врагу фюрера.
                cniza
        2. ShadowCat Сегодня, 20:41
          Большому кораблю - большая (533мм али 650мм) торпеда? ;)
          ShadowCat
        3. Стирбьорн Сегодня, 21:54
          Цитата: Монос
          Да, "Калибры" и "Гарпуны" не завистливы.

          Гарпун - это американская пкр fellow
          Стирбьорн
    2. pjastolov Сегодня, 19:57
      Свеженький, сочный, а можно? laughing
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 20:03
        Цитата: pjastolov
        Свеженький, сочный, а можно? laughing


        Нужно.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 20:08
          Нужно.
          Значит спустим на воду
          pjastolov
      2. Agent_017 Сегодня, 20:05
        Да, можно откусить по кусочку..
        Agent_017
    3. Alex_Rarog Сегодня, 20:18
      Где то сегодня новость читал что там на кодах ХР стоит))) типов хакеры все поломать могут))))
      Alex_Rarog
      1. reservist Сегодня, 20:23
        да хоть NT 4.0 ... если оно изолировано от внешнего мира, то как его сломать то ...
        reservist
    4. ShadowCat Сегодня, 20:38
      А в Петербурге выставку собираются делать слышал. С экспортными вариантами торпед.

      Прям умиляюсь, а ведь любимое занятие томми было стравить кого-то и наблюдать как они дерутся продавая оружие обеим сторонам. А тут вежливо продается оружие которое топить собиралось гораздо сильные машинки нежели такая.
      ShadowCat
      1. okko077 Сегодня, 20:52
        Англичане это олицетворение подлости и мерзости...Все равно все не влезете на это корыто , когда вашу крошечную землю смоет всю. А у нас запасного места много, всем хватит... Чему завидовать, убогие ?...Слон и моська, вернее шавка пи_ндоская..
        okko077
      2. zivXP Сегодня, 21:42
        Ага, нужно послать в дар Англии парочку торпед своим ходом откуда-нибудь поближе к островам.
        zivXP
    5. сибиралт Сегодня, 21:02
      Уж что безнадежно обветшало в англицком королевстве, так это АЭС, которым в среднем уже за 50. lol
      сибиралт
    6. code54 Сегодня, 21:29
      Это сколько же жрать эта бандурина должна фунтов английских налогоплательщиков? Ведь стоять будет у причала, Ее жалеть будут в море то выводить мне кажется! Или сдадут в аренду амерам?
      code54
  2. Pirogov Сегодня, 19:53
    Да видали и ваш авианосец и елизавету ту даже.....................
    Pirogov
    1. тол100в Сегодня, 19:59
      Цитата: Pirogov
      Да видали и ваш авианосец

      Семь Футов над Грот-мачтой! Вот и вся зависть!
      тол100в
    2. Офицер запаса Сегодня, 20:00
      Вообще-то этих английских Елизавет две штуки. Первая и Вторая. Если в честь Первой, то еще понятно, 16-й век считается золотым веком Англии. А если в честь Второй? Практический распад Британской империи, деколонизация и потеря былого влияния.
      Офицер запаса
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:08
        Лёша , привет ! hi Вроде была информация что в честь Елизаветы I . Но наличие двух надстроек наводит меня на смутные сомнения ... wink
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 20:13
          Угу , таких совпадений не бывает , но мы не каркаем.
          cniza
        2. Офицер запаса Сегодня, 20:18
          Привет, Паша!
          Да там и Первой поначалу тоже не особенно сладко было. Ее папаша ее маму казнил, потом ее объявили незаконнорожденной. Легко отделалась. Хорошо, что тогда тоже голову не отрубили. Короче - цивилизованная Европа.
          Так что если считать - "как вы яхту назовете, так она и поплывет", то у этого авианосца судьба весьма трудная будет.
          Офицер запаса
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:20
            Я выше вот что написал :
            Цитата: bouncyhunter
            Сейчас ВО мелкобриты почитают и вытянут "Королеву Лизу" нафиг из воды - от греха подальше . laughing
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 22:04
              Поздно , уже всем объявили , теперь пусть хлебают.
              cniza
      2. Pirogov Сегодня, 20:14
        Цитата: Офицер запаса
        Вообще-то этих английских Елизавет две штуки. Первая и Вторая. Если в честь Первой, то еще понятно, 16-й век считается золотым веком Англии. А если в честь Второй? Практический распад Британской империи, деколонизация и потеря былого влияния.

        Несогласен ,Вы забыли ,что есть Содружество Наций ,а это 52 государства треть земного народа и рулит там как раз английский монарх .
        Pirogov
        1. oldzek Сегодня, 20:24
          как раз НЕ РУЛИТ.принцип-царствует,но не правит.
          oldzek
        2. Офицер запаса Сегодня, 20:30
          Содружество – это всего лишь подслащенная пилюля для Англии. Что бы уж совсем лицо не потерять. Все так называемые доминионы признаются фактически независимыми государствами, полностью равными с Британией, законы Англии также не могут распространяться на них без их согласия. Так что Англия там теперь может рулить только гуманитарными миссиями и всякими образовательными проектами.
          Офицер запаса
      3. Mole Сегодня, 21:04
        Цитата: Офицер запаса
        Вообще-то этих английских Елизавет две штуки. Первая и Вторая. Если в честь Первой, то еще понятно, 16-й век считается золотым веком Англии. А если в честь Второй? Практический распад Британской империи, деколонизация и потеря былого влияния.

        В Нашей стране многие "Ришелье" или "Оливье" захотят назвать! Как угодно пусть называют! Женщина в море - не к добру! wink
        Mole
    3. Капитан Пушкин Сегодня, 20:36
      Цитата: Pirogov
      Да видали и ваш авианосец и елизавету ту даже.

      Только не говорите где их видали, англичане могут обидеться.
      Капитан Пушкин
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:56
    Могу их обрадовать -нас всех тотально задушит жаба wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. Shurik70 Сегодня, 20:44
      По утверждению главы оборонного ведомства, российские военные собираются следить за авианосцем. Руководство королевских ВМС уже пообещало использовать в качестве эскорта для "Королевы Елизаветы" фрегат или эсминец, а также поднимать с береговых баз вертолеты для поиска российских субмарин

      Самое забавное в этом то, что мы, конечно, следим за вражескими кораблями. Но мы НЕ СКРЫВАЕМ то, что мы за ними следим.
      Shurik70
      1. Agent_017 Сегодня, 20:48
        Ошень карикатура понравилася-мана..
        Agent_017
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:58
    Теперь вся англия с авианосцем будет носиться как с писаной торбой -пылинки с него сдувать, палубу шампунем мыть-или как со ступой. ... fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Agent_017 Сегодня, 20:06
      Ну нужно же ферри тратить?)))
      Agent_017
    2. Капитан Пушкин Сегодня, 20:41
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Теперь вся англия с авианосцем будет носиться как с писаной торбой -пылинки с него сдувать, палубу шампунем мыть-или как со ступой.

      Чем больше денег англичане будут тратить на это сооружение, тем меньше у них останется денег на остальной флот и тем быстрее и больше кораблей пойдет на слом.
      Капитан Пушкин
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:00
    Кстати! !! lol гальюны есть только во втором "острове ", lol и те платные lol
    Изгоняющий либероидов
    1. cniza Сегодня, 20:04
      Что правда? belay
      cniza
      1. сруль рабинович Сегодня, 20:15
        и только за рубли !!!!
        сруль рабинович
        1. cniza Сегодня, 20:18
          Вы так их до инфаркта доведёте. lol
          cniza
  6. Masya Masya Сегодня, 20:01
    Руководство королевских ВМС уже пообещало использовать в качестве эскорта для "Королевы Елизаветы" фрегат или эсминец, а также поднимать с береговых баз вертолеты для поиска российских субмарин

    Вся королевская конница и вся королевская рать... lol
    Masya Masya
    1. Delink Сегодня, 20:58
      А Нас.Рать на это корыто. Пусть лучше подумают как убегать будут.
      Delink
  7. Басарев Сегодня, 20:02
    Всё просто. Главная сила носца — это палубные штурмовики. В воздушном бою они крайне слабы. Истребители тоже имеются, но их немного и морские версии так же слабее сухопутных. Проблему защиты с воздуха решают противовоздушные корабли охраны. То есть за пределами палубных ЗРК авианосец не столь страшен. А противокорабельные возможности крайне крайне слабы. Нужен только специализированный истребительный авианосец.
    Басарев
    1. Agent_017 Сегодня, 20:09
      Покер главная сила этого носца... Чем глубже корыто, тем больше о нем хвастают.. Титаник тоже был крутым.. Правда фильм хороший сделали, мой друг плакал... Любовь...
      Agent_017
  8. Aleksandr_2 Сегодня, 20:04
    ничего ....лет через 30 и в России может сварганят что то подобное.......а пока ждем лет через 5 недымящего и с новыми тросами кузю
    Aleksandr_2
  9. Agent_017 Сегодня, 20:04
    Хавно то какое.. Вот еще им завидовать.. Выглядит как самовар самодельного изготовления, забыли еще ручки по бокам приварить, чтобы легче было со дна доставать..
    Agent_017
    1. Masya Masya Сегодня, 20:10
      Цитата: Agent_017
      чтобы легче было со дна доставать..

      зачем доставать то? пусть дайверы резвятся... аттракцион устроят... wink
      Masya Masya
  10. rudolff Сегодня, 20:08
    Нормальный корабль. Да, завидно.
    rudolff
    1. shans2 Сегодня, 20:12
      вам, в распавшихся республиках СССР, всегда всё завидно). А Россия смотрит на это как на г.... с новыми ракетами вообще все авианосцы теряют смысл.
      shans2
      1. rudolff Сегодня, 20:40
        Ну почему ж только авианосцы, теперь наверное все корабли теряют смысл. Верно, shans2?
        rudolff
        1. Басарев Сегодня, 21:15
          По-прежнему немало фанатов ракетных катеров, считающих потопление Эйлата показательным и поныне. Да, он был эсминцем, "но ракетные технологии движутся вперёд!"
          Басарев
  11. Горный стрелок Сегодня, 20:16
    Какой то "недоносок", с точки зрения больших американцев. Под версию "вертикального" Ф-35.
    Про который не очень пока информации много. Так что, присмотрим, конечно, но без большого интереса.
    Горный стрелок
  12. yuriy55 Сегодня, 20:17
    Я думаю, русские будут смотреть на этот корабль с долей зависти

    Я думаю, русские будут смотреть на этот корабль с долей сожаления, от того, что в строительство этого корабля пошли выведенные ворами, которые сейчас живут в GB, деньги из России ... no
    yuriy55
  13. KOLAaps Сегодня, 20:20
    ....Эх, где мои 17 лет... Да в кружок да в эшелонированный... "Адмираль Бельграно" говорите.... ну ну...
    KOLAaps
  14. CastroRuiz Сегодня, 20:26
    Mne korabel nravitsa, krasavec, neosporish.
    CastroRuiz
  15. баклан Сегодня, 20:30
    Желаю вам мелкобритиши, ни фута под килем и большую торпеду в борт...
    баклан
  16. bk316 Сегодня, 20:35
    использовать в качестве эскорта для "Королевы Елизаветы" фрегат или эсминец,

    Это что у него ордер из одного фрегата будет?
    Это англики так ненавидят Елизавету, что собираются нам такую мишень подарить?
    bk316
  17. Вал31rus Сегодня, 20:37
    Отличный получился подводный обьект для исследований рэк-дайверов)))
    Вал31rus
  18. polev66 Сегодня, 20:37
    пусть расскажет ПКР России )))))
    polev66
  19. SVD Сегодня, 20:48
    Уж какая красавица эта "Елизавета" - "Цирконы" взгляд не смогут оторвать!
    SVD
  20. NKT Сегодня, 20:54
    Некрасивый он, как впрочем, и англичанки.
    NKT
  21. ALEA IACTA EST Сегодня, 21:03
    Сравнивать авианосец с крейсером... what
    ALEA IACTA EST
  22. Delink Сегодня, 21:05
    Владимир Высоцкий

    Дорогая передача!
    Во субботу, чуть не плача,
    Вся Канатчикова дача
    К телевизору рвалась.
    Вместо чтоб поесть, помыться,
    Там это, уколоться и забыться,
    Вся безумная больница
    У экранов собралась.

    Говорил, ломая руки,
    Краснобай и баламут
    Про бессилие науки
    Перед тайною Бермуд.
    Все мозги разбил на части,
    Все извилины заплёл —
    И канатчиковы власти
    Колют нам второй укол.

    Уважаемый редактор!
    Может, лучше — про реактор?
    Там, про любимый лунный трактор?
    Ведь нельзя же! — год подряд
    То тарелками пугают —
    Дескать, подлые, летают,
    То у вас собаки лают,
    То руины говорят!

    Мы кое в чём поднаторели:
    Мы тарелки бьём весь год —
    Мы на них уже собаку съели,
    Если повар нам не врёт.
    А медикаментов груды
    Мы — в унитаз, кто не .
    Это жизнь! И вдруг — Бермуды!
    Вот те раз! Нельзя же так!

    Мы не сделали скандала —
    Нам вождя недоставало:
    Настоящих буйных мало —
    Вот и нету вожаков.
    Но на происки и бредни
    Сети есть у нас и бредни —
    И не испортят нам обедни
    Злые происки врагов!

    Это их худые черти
    Мутят воду во пруду,
    Это всё придумал Черчилль
    В восемнадцатом году!
    Мы про взрывы, про пожары
    Сочинили ноту ТАСС...
    Но примчались санитары
    И зафиксировали нас.

    Тех, кто был особо боек,
    Прикрутили к спинкам коек —
    Бился в пене параноик,
    Как ведьмак на шабаше:
    "Развяжите полотенцы,
    Иноверы, изуверцы, —
    Нам бермуторно на сердце
    И бермудно на душе!"

    Сорок душ посменно воют,
    Раскалились добела —
    Во как сильно беспокоят
    Треугольные дела!
    Все почти с ума свихнулись —
    Даже кто безумен был,
    И тогда главврач Маргулис
    Телевизор запретил.

    Вон он, змей, в окне маячит —
    За спиною штепсель прячет,
    Подал знак кому-то — значит
    Фельдшер вырвет провода.
    И что ж, нам осталось уколоться,
    И упасть на дно колодца,
    И там пропасть, на дне колодца,
    Как в Бермудах, навсегда.

    Ну а завтра спросят дети,
    Навещая нас с утра:
    "Папы, что сказали эти
    Кандидаты в доктора?"
    Мы откроем нашим чадам
    Правду — им не всё равно,
    Мы скажем: "Удивительное рядом,
    Но оно запрещено!"

    Вон дантист-надомник Рудик —
    У его приёмник "грюндиг",
    Он его ночами крутит —
    Ловит, контра, ФРГ.
    Он там был купцом по шмуткам
    И подвинулся рассудком —
    И к нам попал в волненье жутком
    И с номерочком на ноге.

    Он прибежал, взволнован крайне,
    И сообщеньем нас потряс,
    Будто наш научный лайнер
    В треугольнике погряз:
    Сгинул, топливо истратив,
    Прям распался на куски,
    И двух безумных наших братьев
    Подобрали рыбаки.

    Те, кто выжил в катаклизме,
    Пребывают в пессимизме,
    Их вчера в стеклянной призме
    К нам в больницу привезли,
    И один из них, механик,
    Рассказал, сбежав от нянек,
    Что Бермудский многогранник —
    Незакрытый пуп Земли.

    "Что там было? Как ты спасся?" —
    Каждый лез и приставал,
    Но механик только трясся
    И чинарики стрелял.
    Он то плакал, то смеялся,
    То щетинился как ёж —
    Он над нами издевался...
    Ну сумасшедший — что возьмёшь!

    Взвился бывший алкоголик —
    Матерщинник и крамольник:
    "Надо выпить треугольник!
    На троих его! Даёшь!"
    Разошёлся — так и сыпет:
    "Треугольник будет выпит!
    Будь он параллелепипед,
    Будь он круг, едрена вошь!"

    Больно бьют по нашим душам
    "Голоса" за тыщи миль.
    Мы зря Америку не глушим,
    Ой, зря не давим Израиль:
    Всей своей враждебной сутью
    Подрывают и вредят —
    Кормят, поят нас бермутью
    Про таинственный квадрат!

    Лектора из передачи
    (Те, кто так или иначе
    Говорят про неудачи
    И нервируют народ),
    Нас берите, обречённых, —
    Треугольник вас, учёных,
    Превратит в умалишённых,
    Ну а нас — наоборот.

    Пусть безумная идея —
    Вы не рубайте сгоряча.
    Вызывайте нас скорее
    Через гада главврача!
    С уваженьем... Дата. Подпись.
    Отвечайте нам, а то,
    Если вы не отзовётесь,
    Мы напишем... в "Спортлото"!
    Delink
  23. Alget87 Сегодня, 21:12
    Даёшь каждому англосакскому кораблю, большую Российскую ракету, мы, Фаллос, тьфу Фаллон, да ну его, короче, мы не завистливые, а главное не ЖАДНЫЕ, на ракеты.
    Alget87
  24. faterdom Сегодня, 21:16
    Ага, а чем будет смотреть "Адмирал Кузнецов" на на это чудо британских ученых? А прицелами своих ударных противокорабельных ракет, которыми он, в отличие от "Королевы" вооружен. Потому что он не совсем авианосец. А чистые авианосцы для него законная добыча. Крупная, и желанная!
    Поэтому какими глазами будет глядеть наш "Адмирал" с таким фаллическими "Ониксами" или, Бог даст, "Цирконами" на голую пред ним "Королеву"? Может и похотливыми, но точно уж не завистливыми!
    faterdom
  25. Nitarius Сегодня, 21:17

    конечно ))) флот давно такие подарки ждет ))
    Nitarius
  26. К-50 Сегодня, 21:30
    Пройдёт немного времени и они будут искать на него покупателя, так как денег на его эксплуатацию не хватит. request yes laughing
    К-50
  27. kefan Сегодня, 21:54
    На авианосец под названием "Крым" намного лучше.
    kefan
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