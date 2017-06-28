Проект рельсового орудия EMT / ASELSAN Tufan (Турция)



Общий вид комплекса ASELSAN Tufan



Рельсы-направляющие находятся внутри длинного кожуха особой формы



Образец после открытия выставки



Вид сзади



Боеприпас для орудия Tufan. На заднем плане снаряд, толкатель и поддон, спереди - выстрел в сборе

По материалам сайтов:

http://armyrecognition.com/

http://hurriyetdailynews.com/

https://dunya.com/

http://milliyet.com.tr/

http://kokpit.aero/

http://strangernn.livejournal.com/

Традиционно созданием принципиально новых вооружений и техники занимаются только развитые в промышленном и военном отношении государства. Тем не менее, в настоящее время многие развивающиеся страны пытаются оспаривать этот принцип и начинают разработку новых смелых проектов. К примеру, несколько лет назад Турция присоединилась к работам по созданию перспективных рельсовых орудий. Первым реальным результатом программы EMT стал опытный образец орудийной башни ASELSAN Tufan.Турецкая программа разработки рельсовой пушки, пригодной для применения в различных сферах, стартовала в 2014 году. В рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы под названием EMT (Elektromanyetik Top) предполагалось изучить существующие проблемы, определить перспективы необычного оружия, а также найти наиболее удобные варианты архитектуры готовой системы. По результатам этих работ следовало создать и представить на испытания сначала стендовые образцы, а затем и полноценные орудийные системы, пригодные для монтажа на носителях.Основные работы по изучению тематики и созданию перспективного оружия взяла на себя компания ASELSAN, являющаяся ведущим турецким разработчиком и производителем продукции военного назначения. Кроме того, по разным данным, к работам привлекались некоторые субподрядчики, задачей которых было проведение тех или иных вспомогательных работ. К настоящему времени турецкая оборонная промышленность завершила некоторые этапы программы EMT и даже довела ее до стадии испытаний первых прототипов и строительства новых образцов.По имеющимся данным, уже в 2015 году компания ASELSAN получила первые результаты, а также оформила патенты на некоторые оригинальные разработки. После этого работы продолжились и привели к появлению опытного орудия, предназначенного для стендовых испытаний. Это изделие было построено в прошлом году, и в декабре произвело первые пробные выстрелы. Сообщается, что успешные испытания стендового образца позволят продолжать работы и в итоге создать артиллерийскую систему, пригодную для использования вооруженными силами.Первый опытный образец системы ASELSAN EMT был испытан в последних числах декабря 2016 года. Было выполнено пять выстрелов, продемонстрировавших принципиальный успех программы. Кроме того, такая проверка позволила установить примерные характеристики имеющегося образца. По данным компании-разработчика, в ходе дальнейшего развития турецкое орудие должно было показать высочайшие характеристики. Начальную скорость снаряда предполагалось довести до 2-2,5 км/ч, что позволяло получить дальность стрельбы на уровне 300 км.После проведения первых опытных стрельб развитие проекта продолжилось. Определив основные черты технического облика артиллерийской части, компания-разработчик приступила к созданию прочих элементов перспективного комплекса. К настоящему времени, как минимум, основная часть этих работ была успешно завершена. Благодаря этому компания ASELSAN смогла построить опытный образец, пригодный для первой публичной демонстрации. Площадкой для подобной «премьеры» перспективного проекта EMT стала выставка IDEF 2017, прошедшая в мае в Стамбуле.В павильоне международного военно-технического салона был представлен новый опытный образец рельсового орудия, созданный в рамках продолжающейся программы. Это изделие получило собственное обозначение ASELSAN Tufan («Наводнение» или «Потоп»). В отличие от предыдущего образца, такой артиллерийский комплекс выполнен в виде сравнительно компактной системы башенной компоновки. Такая архитектура говорит о возможности использования орудия вооруженными силами. Прежде всего, подобный комплекс может заинтересовать военно-морские силы и стать вооружением боевых кораблей.Любопытной особенностью прототипа Tufan является сравнительно простая конструкция внешних деталей и агрегатов, закрывающих основные приборы от внешних воздействий и любопытных глаз. Все важные устройства помещены внутри кожухов и корпусов, которые, по-видимому, могут изготавливаться из броневой стали и обеспечивать защиту от ответного обстрела. При этом форма корпусов может говорить о применении некоторых известных наработок в области т.н. стелс-технологий. Характерные рубленые обводы кожухов могут предназначаться для правильного отражения и перераспределения сигналов радиолокаторов.В целом, представленный боевой модуль Tufan, оснащенный рельсовым орудием, состоит из трех основных блоков крупного размера. Первый – опорное устройство. Вероятно, прямо на палубе корабля-носителя должен монтироваться сравнительно крупный агрегат многоугольной формы. Он отличается небольшой высотой и имеет установленные под разными углами к вертикали лобовые, бортовые и кормовые детали. На бортах и корме имеются люки для доступа к внутреннему оснащению. Крыша опорного элемента комплекса имеет погон для монтажа полноповоротной башни. По-видимому, для горизонтальной наводки орудия, выполняемой путем поворота всей башни, используются электрические приводы с дистанционным управлением.Башня системы Tufan получила колпак достаточно сложной формы. При этом, как следует из его внешнего вида, внутри такого корпуса размещаются все необходимые агрегаты, а кроме того, обеспечен достаточно легкий доступ к ним для проведения обслуживания. Лобовая часть башни состоит из нескольких поверхностей, установленных под разными углами к продольной оси, вертикали и друг к другу. При этом лоб башни получил крупный вертикальный вырез для монтажа качающейся артиллерийской части.Борта башни имеют в своей основе пару крупных панелей, причем передняя имеет большой проем для монтажа двустворчатого люка. Передние панели бортов установлены с развалом наружу, тогда как задние, наоборот, сходятся. Корма башни образована нишей среднего размера, находящейся вверху, и клиновидным нижним агрегатом. В панелях последнего имеется еще два больших люка.Непосредственно рельсовое орудие выполнено в виде основного элемента качающейся артиллерийской части. Кроме него в состав этого агрегата входят средства крепления и кожух характерной формы. Дульная часть «ствола» прикрыта кожухом овального сечения с треугольными выемками на переднем торце. Задняя часть этого кожуха выполнена скошенной. Позади скоса имеется овальный кожух уменьшенного сечения, за которым находится более крупный корпус. Этот элемент защиты прикрывает почти все орудие, от казенника и до дульных кожухов. Он отличается увеличенными размерами и меняющимся сечением в виде многоугольников разного размера. Цапфы для монтажа артиллерийской части, по-видимому, находятся на уровне боковых люков башни.Подробные сведения о конструкции самого рельсового орудия пока не оглашались, но и без них можно сделать некоторые выводы. Почти по всей длине качающейся части проходят две направляющие-рельсы, необходимые для разгона боеприпаса. По-видимому, проект Tufan предлагает горизонтальное размещение этих деталей – над «каналом ствола» и под ним. Определенные материалы по проекту позволяют считать, что используются рельсы с выгнутой рабочей поверхностью. В кормовой части башни, вероятно, располагается некая система подачи боеприпасов в ствол. Возможно, в развитой кормовой нише имеются механизированные укладки для автоматической подачи боеприпасов. При этом, как следует из принципов работы орудия, комплекс нуждается в хранении только снарядов, поскольку ему не нужны какие-либо емкости с метательным зарядом химического типа.В рамках программы EMT компанией ASELSAN был разработан новый боеприпас для перспективного орудия. Использование готовых снарядов по целому ряду причин не представляется возможным, из-за чего потребовалось создание специализированного выстрела. В связи с характерными особенностями рельсовых пушек помимо снаряда пришлось разработать специальное оборудование, обеспечивающее его правильный разгон.Собственно снаряд для орудия Tufan представляет собой металлическую «болванку» большого удлинения, примерно половина длины которого приходится на оживальный головной обтекатель. Задняя половина корпуса имеет цилиндрическую форму. Стабилизация снаряда за счет вращения, придаваемого нарезами ствола по определению невозможна, из-за чего в хвостовой части снаряда предусматриваются плоскости-стабилизаторы небольшого размаха. Такой снаряд весит около 7 кг. Имеется возможность создания боеприпасов различного назначения, отличающихся друг от друга типом боевой части.Для правильного прохождения снаряда по «стволу» рельсовой пушки были разработаны специальные ведущие устройства. В нужном положении боеприпас удерживается специальным пластиковым диэлектрическим поддоном. Он состоит из двух частей, скрепляемых между собой. В сборе поддон имеет форму цилиндра с внутренней полостью под снаряд, а на его внешней поверхности имеются два прямоугольных выступа, выполняющих функции ведущих поясков. Сзади на поддон снаряда крепится дополнительная деталь-толкатель, обеспечивающая разгон выстрела. Это устройство выполняется из металла и имеет достаточно сложную форму. При выстреле вогнутые поверхности должны взаимодействовать с рельсами-направляющими, а передний торец должен толкать поддон со снарядом.По принципу действия изделие ASELSAN Tufan ничем не отличается от других разработок своего класса. При помощи автоматики комплекс должен помещать выстрел в сборе на рельсы, после чего дистанционно управляемые приводы должны выполнять наводку. Выстрел производится путем подачи на рельсы тока от источника большой мощности. Вследствие этого сила Ампера разгоняет толкатель вдоль рельсов, а тот, в свою очередь, передает импульс поддону со снарядом. После прохождения дульного среза происходит отделение поддона, и затем снаряд самостоятельно отправляется к цели. Деталь-толкатель, вероятно, частично выгорает во время разгона и затем ее остатки падают на землю или в воду.Сообщается, что перспективное орудие турецкой разработки способно показывать дульную энергию на уровне 14 МДж, что, как минимум, не хуже характеристик современных танковых пушек. По имеющимся данным, существующий 7-кг снаряд разгоняется до скоростей порядка 2 км/ч. При такой начальной скорости боеприпас сможет поразить цель на дальностях не менее 32 морских миль. Таким образом, в части ряда основных характеристик комплекс «Наводнение» имеет заметные преимущества перед существующими корабельными артиллерийскими системами.Характерной проблемой рельсовых орудий и других систем, использующих электромагнитные эффекты, является значительное потребление электроэнергии. Потребная мощность комплекса ASELSAN Tufan не уточнялась. Зная особенности зарубежных разработок подобного рода, можно предположить, что носитель такой системы должен будет получить достаточно мощные генераторы и иные средства, необходимые для подачи на рельсы тока с требуемыми характеристиками. Вполне возможно, что применение таких устройств не приведет к заметному выигрышу в общих габаритах или массе в сравнении с существующими артиллерийскими системами традиционной конструкции.В существующем виде орудийная установка Tufan может дать кораблю-носителю некоторые новые возможности. К примеру, появляется возможность оптимизировать использование внутренних объемов корпуса и надстройки за счет отказа от гильз с метательным зарядом и отсутствия необходимости в размещении башни и погреба в непосредственной близости. Кроме того, начиная с определенных размеров боекомплекта, комплекс с рельсовым орудием оказывается более компактным и легким. С точки зрения огневых характеристик, как то дульная энергия или дальность стрельбы, рельсовая пушка похожа на самые серьезные «пороховые» системы современных моделей.В то же время, ряд проблем оружия такого класса пока не решен, и вряд ли от них удастся избавиться в скором будущем. От традиционной артиллерии комплекс ASELSAN Tufan и ему подобные отличаются большей сложностью и дороговизной изготовления. Кроме того, плюсы в виде высокой энергии и большой скорости снаряда компенсируются малой массой и, как следствие, недостаточным могуществом боеприпаса. Предложенный турецкими оружейниками форм-фактор выстрела накладывает серьезные ограничения на массу боевой части.Необходимо отметить, что именно дальнейшее развитие снаряда может оказать решающее влияние на будущее всего проекта. В связи с удорожанием эксплуатации и увеличением стоимости отдельного выстрела имеется смысл в создании управляемых боеприпасов. Однако ограниченные габариты и масса вряд ли позволят успешно решить эту задачу с сохранением приемлемых огневых характеристик и достижением желаемого могущества. Проект рискует попасть в сложную ситуацию, когда наличие средств управления будет приводить к сокращению эффективности огня, наращивание боевой части утяжелит снаряд и снизит его начальную скорость, и в итоге все это приведет к потере реальных преимуществ перед традиционной «пороховой» артиллерией.Представленный на недавней выставке IDEF 2017 артиллерийский комплекс ASELSAN Tufan, оснащенный рельсовым орудием, предназначается для установки на современных и перспективных боевых кораблях среднего или большого водоизмещения, способных также нести необходимые средства энергоснабжения. Удастся ли довести проект до установки орудий на опытовые корабли или даже до полноценной эксплуатации флотом – пока остается только гадать.Тем временем развитие программы Elektromanyetik Top продолжается. Специалисты компании ASELSAN и фирм-субподрядчиков продолжают изучать различные аспекты электромагнитной артиллерии и выявлять дальнейшие пути ее развития, а также определять необходимые доработки существующих конструкций. Планы турецкой промышленности в этом контексте уже были оглашены. Желаемый результат программы EMT выглядит следующим образом. Военные и промышленность хотят получить рельсовое орудие большого калибра, пригодное для использования на суше или на море. Эта система должна будет разгонять боеприпас до скоростей не менее 2 км/с и отправлять его на дальность до 300 км. Не исключается возможность создания новых боеприпасов различного назначения, в том числе оснащенных системами наведения.Удастся ли турецким инженерам решить все поставленные задачи и дать вооруженным силам принципиально новое оружие – пока неизвестно. Тем не менее, сам факт существования программы EMT и недавно представленного прототипа Tufan демонстрирует весьма интересные вещи. Проект и образец показывают, что даже не самые развитые в промышленном и научном отношении страны вполне способны изучать перспективные направления и даже показывать определенные успехи. Тем не менее, возможность развития этих успехов и доведения новых наработок до практического применения может сталкиваться с определенными сомнениям. И все же даже при неоднозначных перспективах текущий смелый турецкий проект представляет большой интерес.