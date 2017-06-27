В Сирию прибыли российские "Терминаторы"
На фото с посещением сирийским президентом Башаром Асадом авиабазы ВКС России Хмеймим "засветилась" российская боевая машина огневой поддержки "Терминатор-2".
Лидер Арабской республики даже попробовал себя в роли пилота российского истребителя Су-35.
Лидер Арабской республики даже попробовал себя в роли пилота российского истребителя Су-35.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти