22:12 27 июня

В Сирию прибыли российские "Терминаторы"

На фото с посещением сирийским президентом Башаром Асадом авиабазы ВКС России Хмеймим "засветилась" российская боевая машина огневой поддержки "Терминатор-2".

Лидер Арабской республики даже попробовал себя в роли пилота российского истребителя Су-35.


















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Комментарии 9

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 20:28
    Блин вот теперь бармалеи будут плюшки огребать))) это уже не тачанка с ДШК)))
    И калибры по серьезнее и броня)))
    Alex_Rarog
    1. фигвам Сегодня, 20:34
      Люблю на СУшке бармалеев мочить...
      фигвам
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:50
    В Сирию прибыли российские "Терминаторы"
    Я ,по прежнему скромностью беру!.Два года назад еще говорил что как воздух "Терминаторы " нужны в Сирии.И не только в Сирии. bully
    Наблюдатель2014
    1. Владимирец Сегодня, 21:19
      Цитата: Наблюдатель2014
      Два года назад еще говорил что как воздух "Терминаторы " нужны в Сирии.

      yes
      Владимирец
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:47
        Владимирец hi
        Nostradamus
        laughing Это всё чудачество.Вот когда зайдя в автобус ,полным людей спецом садясь сразу за водителем и глядя строго вперёд, в уме начинаешь считать мысленно людей в автобусе.Зная заранее ,что ошибёшься на одного (водителя забудешь посчитать)Вот тогда реально страшно делается.А , всё остальное ,как открытая книга. laughing
        Наблюдатель2014
    2. IS-80_RVGK2 Сегодня, 21:20
      Цитата: Наблюдатель2014
      Два года назад еще говорил что как воздух "Терминаторы " нужны в Сирии.И не только в Сирии.

      И не нужны, в том виде в котором они есть, и не только в Сирии.
      IS-80_RVGK2
      1. Logall Сегодня, 21:53
        Цитата: IS-80_RVGK2
        Цитата: Наблюдатель2014
        Два года назад еще говорил что как воздух "Терминаторы " нужны в Сирии.И не только в Сирии.

        И не нужны, в том виде в котором они есть, и не только в Сирии.

        Испытания должны быть в боевых условиях. Если не в Сирии, то где? На полигоне такой проверки не будет. А как тогда выявлять дефекты?
        ?!?
        Logall
  3. OlfRed Сегодня, 22:02
    таки дождались терминаторов на обкатку)) хорошая новость для нас и плохая для "чертей" hi
    OlfRed
  4. pepel79 Сегодня, 22:04
    Достаточно странный гибрид. В общем то и целом это Терминатор первой серии, курсовые АГСы, экраны бортов сплошные (не как на Т-90СМ или обновленном Т-72Б3 ) и кожух на спаренной 30-ти миллиметровки отсутствует, но вместо Вихря, Корнет. Так что же такое Терминатор 2 - это детище или БМПТ-72??? request (ранее везде звучал именно последний)
    pepel79
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