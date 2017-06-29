Миграционная политика развалит Евросоюз

22-23 июня в Брюсселе прошел очередной саммит Евросоюза. Представители европейских государств обсуждали важнейшие для них вопросы. На повестке дня, разумеется, присутствовали и Brexit, и продление санкций против Российской Федерации, и миграционная ситуация в Европе. Проблемы миграции в Евросоюзе за несколько последних лет так и не удалось решить. Более того, европейские государства даже не могут выработать общий курс политики в отношении миграции. Брюссель давит на страны Восточной Европы, требуя от них размещения все большего количества мигрантов, восточноевропейские государства этому упорно сопротивляются.Сама идея размещения бесчисленных мигрантов, прибывающих в Европу из азиатских и африканских государств, принадлежала руководству Евросоюза, которое давно придерживается полного безразличия по отношению к нуждам и стремлениям граждан европейских государств. Известно, что большинство мигрантов стремится в Германию или скандинавские страны. Но власти богатых государств Западной Европы требуют, чтобы мигрантов размещали и «младшие партнеры» — страны Восточной Европы. Наиболее «лакомый» с этой точки зрения объект — большая Польша. Брюссель не оставляет надежд и на Чехию с Венгрией как на наиболее благополучные, наряду с Польшей, восточноевропейские государства. Почему Польша, Чехия и Венгрия? Да потому, что Румыния, Македония или, к примеру, Латвия сами не представляют для мигрантов никакого интереса, заставить мигрантов остаться в этих бедных государствах практически невозможно.В свою очередь, Польша, Чехия и Венгрия занимают резко негативную позицию по отношению к размещению мигрантов. Все эти страны до сих пор остаются национальными государствами и сохраняют эту концепцию. В размещении мигрантов они видят не только многочисленные социальные и экономические проблемы, но и угрозу национальной идентичности. Поэтому Варшава, Прага и Будапешт всячески стараются уклоняться от поручений Евросоюза по размещению мигрантов. В конце концов, Брюссель был вынужден даже пригрозить восточноевропейским государствам санкциями, если они не начнут «выполнять норматив» по размещению мигрантов.Основная нагрузка по приему беженцев, прибывающих из Турции и с побережья Северной Африки, пока ложится на Италию и Грецию. Эти страны вынуждены «перерабатывать» многомиллионные потоки мигрантов. Африканцы и азиаты содержатся в специальных лагерях, «вылавливаются» катерами береговой охраны с терпящих крушение судов и суденышек. Но миграционные потоки не прекращаются. Слова ливийского лидера Муаммара Каддафи о том, что Европу ждет настоящее нашествие из Африки, уже можно считать сбывшимся пророчеством. Но и Италия, и Греция не могут бесконечно «держать передовую», размещая нелегальных мигрантов. Итальянские власти давно пытаются пересмотреть знаменитое Дублинское соглашение, в соответствии с которым первая страна Евросоюза, в которую прибыл мигрант, и должна взять на себя основные обязанности по его приему и размещению. Большая часть мигрантов попадает в Европу именно через Италию и Грецию. Уже сейчас Италия буквально стонет от мигрантов, а миграционные потоки не прекращаются.Например, в ночь на 26 июня 2017 года внушительная группа из 400 человек — выходцев из Южного Судана — попыталась прорваться с территории Италии через границу в соседнюю Францию. Власти Франции были вынуждены направить на границу жандармское подразделение с вертолетом. Совместно с итальянскими карабинерами, французским жандармам удалось рассеять южносуданских мигрантов с помощью слезоточивого газа. Это — вполне рядовое происшествие для итало-французской границы. В Лигурии, недалеко от знаменитого Лазурного берега — излюбленного места отдыха богачей со всего мира, сосредоточены несколько крупных палаточных лагерей мигрантов из африканских стран — Южного Судана, Эритреи, Сомали, Ливии. Периодически мигранты предпринимают попытки прорваться во Францию, кому-то это все же удается сделать.Кстати, мигрантов, прибывающих в Италию, становится все больше и больше. Сравнение аналогичных показателей 2016 и 2017 года показывает, что в 2017 году на Апеннины прибыло на 20% больше мигрантов — выходцев из африканских стран, чем в первом полугодии 2016 года. И если в 2016 году говорили о «пике миграции» и рекордных показателях по сравнению с 2015 годом, то сейчас впору говорить о «суперпике» и суперрекордах. Такого наплыва мигрантов несчастная Италия еще не видела. Сами мигранты в Италии оставаться не спешат, а рвутся дальше — во Францию и Германию. Они наслышаны о щедрых социальных пособиях и вседозволенности. Похоже, что миграция в Европу становится самой распространенной жизненной стратегией для молодых и не очень африканцев, в меньшей степени — для жителей Ближнего и Среднего Востока.Рим и Афины пытаются взывать к Брюсселю, а руководство Евросоюза — к первым лицам Польши, Венгрии, Чехии, других восточноевропейских государств. Восточную Европу обвиняют в отсутствии общеевропейской солидарности и невнимании к проблемам Западной Европы, берущей на себя основной удар миграционных потоков. Еврокомиссия даже начала соответствующее расследование в отношении восточноевропейских государств, отказывающихся размещать мигрантов. Оказалось, что за последние два года, ставших наиболее напряженными по наплыву мигрантов, Польша и Венгрия не разместили на своей территории ни одного мигранта. Чехия разместила всего двенадцать человек, а Словакия — шестнадцать человек. Конечно, это очень маленькие цифры по сравнению с теми нормами, которые пытался наложить на восточноевропейские государства Евросоюз. В Брюсселе ждали, что Польша примет не менее семи тысяч мигрантов, Чехия и Венгрия — по 1,6 и 1,3 тысяче мигрантов соответственно. Квоты на размещение мигрантов были установлены даже для бедных по европейским меркам стран Прибалтики, однако и они не спешат выполнять брюссельские указания.Президент Франции Эммануэль Макрон накануне форума заявил о том, что проблема миграции — общая для Европы. Но на востоке Европы так не считают. Польша или Чехия не колонизировали африканские территории, не вели завоевательные войны на Ближнем Востоке или в Северной Африке, не торговали чернокожими рабами и не выкачивали природные ресурсы из Африки и Азии. Поэтому они, разумеется, не понимают, почему миграционная проблема Франции или Италии вдруг является и их собственной проблемой. Тем более, что экономическое положение стран Восточной Европы куда хуже, чем их западных соседей. Однако руководство Евросоюза не принимает все эти аргументы во внимание. Перед саммитом Брюссель перешел к откровенному шантажу, пообещав и санкции, и внушительные штрафы для восточноевропейских государств, отказывающихся от размещения мигрантов. Также Евросоюз угрожает лишить Польшу, Чехию и Венгрию права голоса на заседаниях Совета Евросоюза.Однако здесь есть и еще один аспект — сами мигранты не хотят оседать в Польше или Чехии, в Венгрии или, тем более, прибалтийских странах. Даже если восточноевропейские государства дадут «добро» на размещение мигрантов на своих территориях и будут стараться выполнять все нормативы Евросоюза, сами мигранты будут искать любую возможность перебраться из Польши в Скандинавию или из Венгрии — в Германию. Это можно объяснить — социальная поддержка в странах Восточной Европы развита гораздо слабее, чем в Западной Европе. Что касается рабочих мест (хотя большинство афроазиатских мигрантов не рвется работать), то в Восточной Европе — безработица даже для своих граждан. Польские, румынские, латвийские и литовские граждане давно «колесят» по Западной Европе в поисках работы, они сами — трудовые мигранты. В странах Прибалтики найти работу для афроазиатских мигрантов вообще невозможно, но нет и средств для выплаты им социальных пособий по образцу стран Западной Европы.Руководство стран Восточной Европы, в свою очередь, убеждено, что даже штрафные санкции со стороны Евросоюза — и то лучше, чем размещение многих тысяч афроазиатских мигрантов на территории своих государств. Некоторые восточноевропейские политики даже призывают к выходу из Евросоюза. Например, бывший президент Чехии Вацлав Клаус назвал выход из Евросоюза в создавшейся ситуации единственным способом сохранить чешское национальное государство. Давно известен своим решительным настроем в отношении миграционной политики Евросоюза и Милош Земан — действующий глава чешского государства, который неоднократно высказывался против «политики открытых дверей» для афроазиатских мигрантов.Очень жестко критикует политику Евросоюза венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который требует от германского канцлера Ангелы Меркель не вмешивать Венгрию в предвыборную борьбу в Германии и не пытаться решать внутригерманские проблемы за счет венгерского государства. Примечательно, что со стороны многих немцев политика Орбана встречает одобрение и уважение — венгерский премьер давно снискал себе славу защитника подлинных национальных интересов венгерского народа, в отличие от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, давно превратившейся в одну из наиболее пламенных лоббисток афроазиатской миграции не только в Германии, но и во всем Евросоюзе.Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто подчеркивает, что сама по себе идея размещения мигрантов в европейских странах очень рискованна. Ведь никто не знает, что за люди приезжают в Европу, чего от них можно ожидать. В контексте растущего количества террористических атак в европейских странах такое невнимательное отношение к мигрантам из Азии и Африки становится просто опасным.Польское руководство убеждено, что не пускать в страну мигрантов — лучшая профилактика терроризма и экстремизма. Представители Варшавы даже заявляют, что учатся на ошибках других европейских стран, очевидно подразумевая Францию, Германию, Великобританию, Бельгию, где в последние два года произошло большое количество террористических актов с многочисленными человеческими жертвами. Пресс-секретарь польского правительства Рафаль Боченек даже заявил, что каждое решение о размещении мигрантов на территории европейских государств стимулирует тысячи других мигрантов к прибытию в Европу.Позиция Польши в отношении миграционных потоков весьма категорична. В Варшаве считают, что ограждать от мигрантов надо не только Польшу, но и весь Европейский союз. Для этого необходимо пересмотреть все основы миграционной политики объединенной Европы и озаботиться вопросами защиты от нелегальной миграции. Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак считает, что мультикультуралистская политика, исповедуемая Евросоюзом, приносит «плохие плоды».Еще одно оправдание своей позиции по мигрантам со стороны Варшавы заключается в том, что Польша в течение последних трех лет, с 2014 по 2017 гг., приняла большое количество мигрантов из соседней Украины. По официальным данным, в Польше находится около полутора миллионов украинских граждан. То есть, Польша тоже участвует в решении миграционной проблемы Евросоюза, только являясь его «щитом» не с юга — от африканских мигрантов, а с востока — от мигрантов из Украины. Но руководство Евросоюза это обстоятельство не волнует. Скорее всего, причина — в большей «удобности» украинских мигрантов по сравнению с выходцами из государств вроде Эритреи, Южного Судана, Сомали, Ливии, Афганистана или Сирии. Однако и украинскими мигрантами в Польше довольны далеко не все политические и общественные деятели, особенно учитывая специфику исторических взаимоотношений поляков и украинских националистов, в том числе и в годы Второй мировой войны.В Евросоюзе страны Восточной Европы до последнего времени пытаются оставаться последними бастионами европейских ценностей — христианской цивилизации, разумного консерватизма, сохранения национальной идентичности. Похоже, что если Европу когда-нибудь ждет новая волна духовно-мировоззренческого возрождения, она может прийти из восточноевропейских государств. Несмотря на экономическую зависимость от Западной Европы, они до последнего пытаются сопротивляться насаждению тех ценностей, которые в наше время почему-то получили название «европейских» (хотя на самом деле являются ценностями космополитичных либеральных и леволиберальных кругов, не имеющих отношения к подлинной европейской культуре). Однако, учитывая все же серьезную экономическую пропасть между Западом и Востоком Европы, прогнозы могут быть весьма неблагоприятными для восточноевропейских государств. Если во Франции и Германии, главных «тяжеловесах» европейской политики, в обозримом будущем не победят национально ориентированные силы, то Восточной Европе тоже придется несладко.Прошедший саммит Евросоюза лишь подтвердил важнейшую тенденцию последних лет — углубление внутренних противоречий в этой надгосударственной организации и дальнейшее развитие противостояния Западной Европы и Восточной Европы по миграционному вопросу. В самом ближайшем будущем восточноевропейским лидерам придется решить, что важнее для них и их государств — собственное развитие, сохранение национальной и культурной идентичности, или выполнение «общеевропейских обязательств», на деле являющихся шантажом Брюсселя и «тяжеловесов» европейской политики.