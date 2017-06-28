16:50 28 июня
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Наступление на Вашингтон

Американский пилот-идиот сбил сирийский военный самолет, наносивший удары по «Исламскому государству», подтвердив таким образом, что Вашингтон защищает ИГ, а не борется с ним, как утверждает.

Генерал Майкл Флинн, бывший директор Разведывательного управления Минобороны США, рассказал в телеинтервью, что Барак Обама и Хиллари Клинтон вопреки его возражениям приняли «своенравное и преднамеренное решение» натравить ИГ (запрещенное в РФ. – Прим. перев.) на Сирию.

Вашингтон, притворяясь, что борется с ИГ, создает себе оправдание для незаконного участия во внутрисирийском конфликте. Россия и Иран находятся в стране на законных основаниях, будучи приглашены легитимным правительством. Американцы – незаконно. В соответствии с международным правом, установленным в том числе самими же американцами, агрессия против страны, которая не подняла руки против вас, – военное преступление.


Поэтому, чтобы присутствовать в Сирии, Вашингтону приходится притворяться, что он борется с терроризмом. Эта ложь в обоснование своих претензий звучала множество раз. Но сейчас, когда американский пилот доказал, что США находятся в Сирии, чтобы оказывать поддержку своим ставленникам – ИГ, даже самые одиозные телеведущие не смогут искренне утверждать, будто Вашингтон борется с ИГ.

Русские, сирийцы и иранцы знали это с самого начала. Однако продажные западные СМИ к официальным источникам этих стран относятся с подозрением. Поэтому при соучастии западных пресституток ложь Вашингтона распространялась до тех пор, пока американский пилот не взорвал ее вместе с сирийским самолетом.

Вашингтон, конечно же, будет продолжать сквозь зубы врать. Это единственное, что он умеет делать. И будет утверждать, что это был «пилот коалиции», как будто кто-то еще мог летать на американском F-18. Якобы это были не мы. Либо будут утверждать, что сирийский летчик атаковал женщин и детей, или здание с трансгендерами, или родильный дом с женщинами, изнасилованными «жестокими солдатами Асада». Вашингтон будет изо всех сил раскручивать любую ложь, чтобы превратить агрессивное военное преступление в акт героической защиты группы страдающих жертв.

Наступление на ВашингтонОстается один важный вопрос. Американский пилот сделал это по собственному выбору и воле, в стиле крутых парней из фильма Top Gun? Или это было спланированной провокацией военно-разведывательного комплекса с целью начать между США и Россией конфликт, который уничтожит любую возможность реанимации президентом Трампом своей цели по снижению напряженности в отношениях с Москвой? На кону ежегодный военно-разведывательный бюджет в 1 триллион 100 миллиардов долларов, собранных с американских налогоплательщиков.

Мы не знаем, действовал пилот самостоятельно или подчиняясь приказам. Но что мы точно знаем – русским это не понравилось. Российское Министерство обороны заявило, что оно рассматривает данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года.

Вот так сюрприз – американцы нарушили очередное соглашение, которое заключили с Россией! Сколько еще соглашений должен попрать Вашингтон, чтобы русские наконец поняли, что договариваться с ним бессмысленно? Русские когда-нибудь научатся? Вот американские индейцы не научились. В США популярна футболка с надписью: «Конечно, ты можешь доверять правительству. Просто спроси любого индейца».

Возможно, русские наконец-то поняли, что любое соглашение с Вашингтоном как минимум ничтожно. А как максимум – оно смертный приговор. Российское Министерство обороны заявило, что останавливает любое взаимодействие с США по меморандуму о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии. И дополнительно сообщило, что российские средства ПВО будут перехватывать любые летательные аппараты в зоне действия Воздушно-космических сил РФ и что в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами ПВО в качестве целей.

Другими словами, в своем стиле не выражаться открыто Россия объявила о введении бесполетной зоны над всеми регионами Сирии, где ее и российские Вооруженные Силы осуществляют свои операции. Любой, кто вторгнется в эти зоны, будет уничтожен. Американцы, израильтяне, кто угодно – всех нарушителей можно считать мертвечиной.

Поскольку превосходство в воздухе в Сирии за Россией, а не Вашингтоном, необходим лишь еще один тупой американский пилот, чтобы его задница была взорвана в воздухе. И тогда эти придурки в Вашингтоне либо отступят, либо совершат ошибку. А поскольку Вашингтон полон глупости и спеси, эти придурки совершат ошибку.

В этом городе я провел четверть века и понял, что глупее людей, чем вашингтонский истеблишмент, не сыскать на всей планете.

Я ожидаю, что в этом вопросе верх одержит Россия. Потому что у нее руководство умное, а у Вашингтона – нет.

Тем не менее – хотя, может быть, я и ошибаюсь, потому что никто не может знать всего, – я виню Россию в том, что она позволяет сирийскому кризису развиваться. Россия и Сирия могли бы давно выиграть эту войну, только Россия как-то поспешно объявляла о преждевременной победе, выводя свои силы. Затем их приходилось возвращать…

Несмотря на все имеющиеся доказательства, у российских властей все никак не умрет надежда на то, что Москва и Вашингтон смогут достичь соглашения о совместной борьбе с терроризмом. Что за глупость! Терроризм в Чечне был спровоцирован и раздут Вашингтоном. Российские власти, кажется, не понимают, что нет никаких независимых террористов. Терроризм – это оружие Вашингтона. Так могут ли российские власти заключать пакт о борьбе против терроризма со страной, которая и использует его в качестве оружия?

А что думают в России о плане неоконсерваторов по завоеванию Сирии и Ирана? Ведь это лишь способ еще больше расплодить терроризм в России.

Владимир Путин – знающий, сильный и способный лидер страны. Возможно, он единственный такой, если не брать в расчет Китай. На Западе, совершенно точно, подобных нет, лидеры там – помойка.

Нет никакого сомнения, что у Путина имеются высокие моральные качества, что он настроен против войны и желает лучшего для всех стран. Однако всякий раз жертвуя преимуществом, как только он его обретает, руководствуясь нелепой идеей достижения соглашения с Вашингтоном, он лишь сообщает о своей слабости. Вашингтон думает, что Путин – это еще один человек, через которого можно переступить. Но это просчет, результатом которого будет война. Было бы гораздо лучше, если бы Путин бросил перчатку и совершенно четко дал понять, что если вы хотите войну, то будет вам война через тридцать минут. И тогда Россию сразу же стали бы воспринимать всерьез.

Я восхищаюсь Путиным. Но он ведет свою игру ошибочно. Вместо того чтобы уклоняться от вашингтонской агрессии, он должен вести себя наступательно и принудить Европу и Вашингтон прийти к нему с просьбой о решении проблемы.

Путин, будучи лидером свободного мира, не должен находиться в оборонительной позиции по отношению к обанкротившемуся, примитивно хулиганскому правительству Вашингтона, которое погрязло во зле.

Справка «ВПК»

Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts) – доктор экономических наук. Заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации президента Рональда Рейгана. В 1981–1989 годах был автором экономической политики американского правительства, получившей название рейганомика. Работал редактором и обозревателем газеты Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. Вел постоянную колонку в газете Washington Times. Автор книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.
Автор: Пол Крэг Робертс, Сергей Духанов
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/37471


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Комментарии 5

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:12
    что Барак Обама и Хиллари Клинтон вопреки его возражениям приняли «своенравное и преднамеренное решение» натравить ИГ

    То есть официально озвучил не кто нибудь,а бывший высший чин ЦРУ,что ИГ является цепным псом Вашингтона.
    НЕКСУС
  2. Flinky Сегодня, 15:35
    А ведь Робертс прав. Пришло время наступать.
    Flinky
  3. BAI Сегодня, 15:45
    Я в принципе согласен с автором, но: "
    Мы не знаем, действовал пилот самостоятельно или подчиняясь приказам
    ".
    По моему для всех очевидно, что боевой самолет вылетает на перехват и уничтожение цели только по приказу. А тут сразу 2 истребителя вылетело на 1 устаревший штурмовик. Ясно же, что в исходе операции не сомневались. Как и турки не спонтанно атаковали наш бомбардировщик а специально ждали его в заданном месте.
    BAI
  4. Инжeнeр Сегодня, 15:54
    Это от какого числа копипаст статьи? Это где американцы врут, что не они сбили сирийский самолет? Кто такие мы, которые не знаю по чьему указанию действовал пилот? Почему пилот вдруг стал идиотом? Потому что он выполнил в точности приказ? А наши летчики ВКС не , потому что не выполняют приказ, да, по логике автора? Это почему в воздухе Сирии превосходство за Россией? Почему тогда американцы летают где хотят, бомбят кого хотят, и сбивают что хотят? А все, что остается нашим военным, из-за нерешительности власти, все время разрывать какие-то нелепые соглашения, которые американцы никогда не соблюдали. И угрожать СОПРОВОЖДАТЬ все цели западнее Ефрата. Ну, и говоря про терроризм в Чечне, раздутый США, не стоит забывать про вполне конкретные приказы военных на выпуск боевиков из окруженных населенных пунктов, о торговле оружием с ними со складов МО и прочие, прочие, прочие заслуги ельцинской эпохи.
    Инжeнeр
  5. Razvedka_Boem Сегодня, 16:05
    Но он ведет свою игру ошибочно. Вместо того чтобы уклоняться от вашингтонской агрессии, он должен вести себя наступательно и принудить Европу и Вашингтон прийти к нему с просьбой о решении проблемы.

    Всему свое время.
    Копит силы, обкатывает людей и технику, отрабатывают новые концепции. И ведет ситуацию к тому, чтобы когда полыхнет, к России не могло быть никаких претензий.
    Razvedka_Boem
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