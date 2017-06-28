Наступление на Вашингтон

Американский пилот-идиот сбил сирийский военный самолет, наносивший удары по «Исламскому государству», подтвердив таким образом, что Вашингтон защищает ИГ, а не борется с ним, как утверждает.Генерал Майкл Флинн, бывший директор Разведывательного управления Минобороны США, рассказал в телеинтервью, что Барак Обама и Хиллари Клинтон вопреки его возражениям приняли «своенравное и преднамеренное решение» натравить ИГ (запрещенное в РФ. – Прим. перев.) на Сирию.Вашингтон, притворяясь, что борется с ИГ, создает себе оправдание для незаконного участия во внутрисирийском конфликте. Россия и Иран находятся в стране на законных основаниях, будучи приглашены легитимным правительством. Американцы – незаконно. В соответствии с международным правом, установленным в том числе самими же американцами, агрессия против страны, которая не подняла руки против вас, – военное преступление.Поэтому, чтобы присутствовать в Сирии, Вашингтону приходится притворяться, что он борется с терроризмом. Эта ложь в обоснование своих претензий звучала множество раз. Но сейчас, когда американский пилот доказал, что США находятся в Сирии, чтобы оказывать поддержку своим ставленникам – ИГ, даже самые одиозные телеведущие не смогут искренне утверждать, будто Вашингтон борется с ИГ.Русские, сирийцы и иранцы знали это с самого начала. Однако продажные западные СМИ к официальным источникам этих стран относятся с подозрением. Поэтому при соучастии западных пресституток ложь Вашингтона распространялась до тех пор, пока американский пилот не взорвал ее вместе с сирийским самолетом.Вашингтон, конечно же, будет продолжать сквозь зубы врать. Это единственное, что он умеет делать. И будет утверждать, что это был «пилот коалиции», как будто кто-то еще мог летать на американском F-18. Якобы это были не мы. Либо будут утверждать, что сирийский летчик атаковал женщин и детей, или здание с трансгендерами, или родильный дом с женщинами, изнасилованными «жестокими солдатами Асада». Вашингтон будет изо всех сил раскручивать любую ложь, чтобы превратить агрессивное военное преступление в акт героической защиты группы страдающих жертв.Остается один важный вопрос. Американский пилот сделал это по собственному выбору и воле, в стиле крутых парней из фильма Top Gun? Или это было спланированной провокацией военно-разведывательного комплекса с целью начать между США и Россией конфликт, который уничтожит любую возможность реанимации президентом Трампом своей цели по снижению напряженности в отношениях с Москвой? На кону ежегодный военно-разведывательный бюджет в 1 триллион 100 миллиардов долларов, собранных с американских налогоплательщиков.Мы не знаем, действовал пилот самостоятельно или подчиняясь приказам. Но что мы точно знаем – русским это не понравилось. Российское Министерство обороны заявило, что оно рассматривает данные действия американского командования как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года.Вот так сюрприз – американцы нарушили очередное соглашение, которое заключили с Россией! Сколько еще соглашений должен попрать Вашингтон, чтобы русские наконец поняли, что договариваться с ним бессмысленно? Русские когда-нибудь научатся? Вот американские индейцы не научились. В США популярна футболка с надписью: «Конечно, ты можешь доверять правительству. Просто спроси любого индейца».Возможно, русские наконец-то поняли, что любое соглашение с Вашингтоном как минимум ничтожно. А как максимум – оно смертный приговор. Российское Министерство обороны заявило, что останавливает любое взаимодействие с США по меморандуму о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии. И дополнительно сообщило, что российские средства ПВО будут перехватывать любые летательные аппараты в зоне действия Воздушно-космических сил РФ и что в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами ПВО в качестве целей.Другими словами, в своем стиле не выражаться открыто Россия объявила о введении бесполетной зоны над всеми регионами Сирии, где ее и российские Вооруженные Силы осуществляют свои операции. Любой, кто вторгнется в эти зоны, будет уничтожен. Американцы, израильтяне, кто угодно – всех нарушителей можно считать мертвечиной.Поскольку превосходство в воздухе в Сирии за Россией, а не Вашингтоном, необходим лишь еще один тупой американский пилот, чтобы его задница была взорвана в воздухе. И тогда эти придурки в Вашингтоне либо отступят, либо совершат ошибку. А поскольку Вашингтон полон глупости и спеси, эти придурки совершат ошибку.В этом городе я провел четверть века и понял, что глупее людей, чем вашингтонский истеблишмент, не сыскать на всей планете.Я ожидаю, что в этом вопросе верх одержит Россия. Потому что у нее руководство умное, а у Вашингтона – нет.Тем не менее – хотя, может быть, я и ошибаюсь, потому что никто не может знать всего, – я виню Россию в том, что она позволяет сирийскому кризису развиваться. Россия и Сирия могли бы давно выиграть эту войну, только Россия как-то поспешно объявляла о преждевременной победе, выводя свои силы. Затем их приходилось возвращать…Несмотря на все имеющиеся доказательства, у российских властей все никак не умрет надежда на то, что Москва и Вашингтон смогут достичь соглашения о совместной борьбе с терроризмом. Что за глупость! Терроризм в Чечне был спровоцирован и раздут Вашингтоном. Российские власти, кажется, не понимают, что нет никаких независимых террористов. Терроризм – это оружие Вашингтона. Так могут ли российские власти заключать пакт о борьбе против терроризма со страной, которая и использует его в качестве оружия?А что думают в России о плане неоконсерваторов по завоеванию Сирии и Ирана? Ведь это лишь способ еще больше расплодить терроризм в России.Владимир Путин – знающий, сильный и способный лидер страны. Возможно, он единственный такой, если не брать в расчет Китай. На Западе, совершенно точно, подобных нет, лидеры там – помойка.Нет никакого сомнения, что у Путина имеются высокие моральные качества, что он настроен против войны и желает лучшего для всех стран. Однако всякий раз жертвуя преимуществом, как только он его обретает, руководствуясь нелепой идеей достижения соглашения с Вашингтоном, он лишь сообщает о своей слабости. Вашингтон думает, что Путин – это еще один человек, через которого можно переступить. Но это просчет, результатом которого будет война. Было бы гораздо лучше, если бы Путин бросил перчатку и совершенно четко дал понять, что если вы хотите войну, то будет вам война через тридцать минут. И тогда Россию сразу же стали бы воспринимать всерьез.Я восхищаюсь Путиным. Но он ведет свою игру ошибочно. Вместо того чтобы уклоняться от вашингтонской агрессии, он должен вести себя наступательно и принудить Европу и Вашингтон прийти к нему с просьбой о решении проблемы.Путин, будучи лидером свободного мира, не должен находиться в оборонительной позиции по отношению к обанкротившемуся, примитивно хулиганскому правительству Вашингтона, которое погрязло во зле.Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts) – доктор экономических наук. Заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации президента Рональда Рейгана. В 1981–1989 годах был автором экономической политики американского правительства, получившей название рейганомика. Работал редактором и обозревателем газеты Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. Вел постоянную колонку в газете Washington Times. Автор книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.