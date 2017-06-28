Имплантация сатаны

Уровень компьютерной и информационной зависимости человечества становится угрозой уже не личности, но обществу. И ее возникновение вовсе не случайная, но весьма важная часть проекта глобализации.Поскольку речь не о киберпреступности, но о лишении человека внутренней свободы, комментирует ситуацию общественный эксперт в области систем управления, писатель и публицист Валерий Филимонов.Человечество стоит на пороге появления киборгов – полулюдей-полуроботов. Об этом можно судить по активности, с которой идея продвигается в информационном пространстве. Минувшей весной было проведено несколько тематических выставок и форумов. Пролить свет на истинные цели организаторов помогут документы, родившиеся в недрах соответствующих общеевропейских структур. Впрочем, работы над созданием «постчеловеческого тела» ведутся уже десятки лет.К сожалению, люди мало задумываются над истинным смыслом технократической революции, которой даже восхищаются, ведь конечной целью объявлено достижение всеобщего блага. На самом деле речь идет об изменении человеческой природы, параметров личности, являющейся образом и подобием Творца. В 2005 году в представленном еврокомиссии докладе рабочей группы, озаглавленном «Этические аспекты имплантации средств информационно-коммуникационных технологий в человеческое тело», было сказано: «Современное общество встало перед лицом изменений, которым необходимо подвергнуть человеческую сущность. Вот очередной этап прогресса – в результате видеонадзора и биометрии, а также посредством внедренных в тело различных электронных устройств, подкожных чипов и смарт-меток личности изменяются до такой степени, что все более превращаются в сетевые. Они должны постоянно иметь возможность время от времени получать и передавать сигналы, разрешающие передвижения, контролирующие привычки и контакты, подлежащие отслеживанию и оценке. Это должно изменить значение и суть автономии человека. В наших обществах тело – это сырье. Им можно манипулировать, чтобы восстанавливать функции, которые были утрачены, или приобретать еще неизвестные, о которых можно только догадываться. Мы должны иметь дело с технологиями, развивать и изменять концепцию заботы о теле, возвещая появление киборгов…»Речь идет об имплантах в теле и «привязанных» к Интернету, получивших название бодинет (от английского body – тело, net – сеть). В 2013 году их было продано американцам свыше 12 миллионов. Большинство исполняют функции медицинских стимуляторов, призванных контролировать работу сердца, предупреждать зубную боль или воспалительные процессы, что придает имплантам позитивный характер. Однако за разговорами о безусловной пользе, «заботе о человеке», «улучшении качества жизни», «удобстве» скрывается, кому будет принадлежать сама сеть. У кого окажется доступ к заветной красной кнопке – пульту управления телом и сбором информации?Ответ можно найти в материалах по итогам проходившей в конце 2016 года в Ганновере выставки CeBIT: «Мы вносим Иинтернет внутрь человеческого тела. Это не интернет вещей, это интернет людей. Мы на пороге массового использования этой технологии. Эти маленькие импланты, которые мы вводим с помощью шприца под кожу… их можно использовать в качестве пропуска, можно расплачиваться, как обычной банковской карточкой, можно открывать двери… Таким образом мы становимся киборгами. Слово «киборг», напомним, означает соединение человека и технологии, то есть живой организм с электронными компонентами… Мы не говорим о медицинском аспекте, речь об улучшении человеческих функций посредством технологий».Такие «зерна» падают на взрыхленную и унавоженную почву. Разработчики различных вариантов бодинета идут дальше. Компании Google и Newralink объявили о компьютерах, встраиваемых «внутрь человеческого мозга». Воплощаются самые, казалось бы, несбыточные фантастические сюжеты, в основе которых лежат признаки трансгуманизма. На проходившем в марте в Остине (США) фестивале футуролог Раймонд Курцвелл заявил, что к 2029 году будет достигнута сингулярность – полное слияние человеческого и компьютерного интеллекта. Он пояснил: «В дальнейшем это приведет к созданию компьютеров, имеющих человеческий интеллект. Мы поместим такой компьютер в свой мозг, соединим с виртуальным облаком, расширяя то, кем мы являемся». Единение людей и компьютерных технологий на этом уровне, по его мнению, сделает первых жизнерадостными и сексуальными, продемонстрирует все, что ценится в людях в большей степени. В конце марта предприниматель Илон Маск заявил о готовности разработать высокоскоростной нейроинтерфейс для подключения человека к компьютеру без промежуточных средств ввода-вывода. Необходимые технологии могут быть созданы за пять лет.Насколько это актуально для России? Может, мы традиционно отстаем? Увы, нет. На проходившем в Москве форуме Vestifinance один из участников поделился впечатлениями от вживленного под кожу чипа, рекламируя такую новацию в собственном теле, благодаря которой ему уже не нужны ключи, платежные карточки и электронные документы. Еще в 2007 году согласно приказу Минпромэнерго была утверждена «Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 года». В документе прямо говорится о необходимости вживления идентификационных микро- и наноэлектронных устройств в тело и мозг человека: «Внедрение нанотехнологий должно еще больше расширить глубину их проникновения в повседневную жизнь населения. Должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационно-управляющими сетями типа Internet. Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни и таким образом сокращать социальные расходы государства. Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой… средства прямого беспроводного контакта мозга с окружающими предметами, транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за ее повсеместного распространения».Поясним: биообъекты – это мы, наши дети и внуки, пронумерованные, оцифрованные и чипированные, с имплантами в мозгу. Можно ли в этих условиях вести речь о свободе личности, ее действий или мыслей? Авторы «Стратегии…», похоже, составляя документ, видели перед собой не человека, а животное, за которым нужен непременный жесткий контроль ради сокращения социальных расходов. Как видно, Россия, несмотря на санкции против нее, полностью вписывается в общемировые процессы, что подчеркивает их глобализационный, наднациональный характер. Но в наших ли интересах такая бесчеловечная (в прямом смысле слова) политика?За всеми обещаниями облегчить жизнь стоит реальное закабаление личности. Человека превращают в придаток компьютера и через него – глобальной сети, которая будет отслеживать контакты и привычки, оценивать поведение, давать разрешение на действия в установленных кем-то пределах. Здесь не только грубое нарушение Конституции, гарантирующей права и свободы личности, но и покушение на уникальность каждого из нас. И это, похоже, является конечной целью «новых богов» – представителей мирового правительства, транснациональных компаний и технократической элиты, заваривших эту кашу для получения контроля не только за нашими карманами, но и за мыслями и чувствами. Они стремятся определять за нас, что благо, а что зло, обрести власть вплоть до отдания приказов на самоликвидацию, если это в интересах вершителей судеб мира. Пока вживление имплантов и чипов в тело – дело добровольное, мы защищены Конституцией, дающей нам право на собственное мнение, человеческое достоинство, сохранение конфиденциальной информации и прочих свобод.Для верующих тема трансгуманизма, экспериментов с телом, данным человеку Творцом, особенно важна. Вживление идентификационных микрочипов есть не что иное, как вторжение в храм, предназначенный для обитания Святого Духа. Человек, согласившийся на это, станет уже не жилищем Бога, но логовищем сатаны. В XIII главе пророческой книги Апокалипсис (Откровение) одним из Апостолов Христовых Иоанном объявлено: «…и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их». Что последует за этим, можно узнать, прочитав книгу дальше.Выбор, какими будем, остается нам.