Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 9. Шведский бронеавтомобиль Pansarbil m/39 Lynx

Источники информации:

http://www.ointres.se/pansarbil_m_39-40.htm

http://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/sweden/landsverk_lynx.htm

http://strangernn.livejournal.com/112836.html

Материалы из открытых источников

Pansarbil m/39, известный также как Lynx (рысь), — шведский колесный бронеавтомобиль периода 1930-х годов, созданный известной компанией Landsverk AB. Основные работы по проектированию пришлись на 1937-39 годы. Первоначально данный бронеавтомобиль строился исключительно на экспорт, Швеция рассчитывала продавать боевую машину на экспорт своим соседям, в первую очередь в Данию, и интерес с их стороны действительно был. В итоге до 1940 года в Швеции было собрано всего 48 бронеавтомобилей данного типа, при этом 3 из них были поставлены в Данию, а 45 так и остались на вооружении шведской армии, где активно использовались вплоть до середины 1950-х годов.В 1937 году компания AB Landsverk из Швеции приступила к разработке бронеавтомобиля, обладающего высокими ходовыми качествами, который смог бы продемонстрировать хорошую маневренность на местности. Предыдущие бронеавтомобили данной фирмы (линейка L-180/L-181/L-182) не вполне удовлетворяли данным требованиям. Компания планировала создать специальное, абсолютно новое полноприводное шасси с колесной формулой 4х4. При этом бронемашина должна была иметь два поста управления. Последнее решение можно было назвать пережитком прошлого, но шведы упорно применяли его на своих колесных боевых машинах.Первый эскизный проект будущего бронеавтомобиля предполагал размещение на нем небольшой двухместной башни от легкого танка L-60, оснащенного 20-мм автоматической пушкой Madsen L/60 и спаренного с ней 8-мм пулемета производства той же фирмы. Еще два 8-мм пулемета были установлены в передней и задней частях корпуса, рядом с местами механиков-водителей. Новый бронеавтомобиль в итоге получили обозначение «Lynx» (Рысь), а по реестру шведской армии — Pansarbil m/39.Любопытной особенностью данного бронеавтомобиля была практически полная симметричность конструкции. Это был полноприводный боевой автомобиль среднемоторной компоновки (двигатель был расположен с левой стороны от оси машины) и полным управлением на все колеса, управляемыми были передняя и задняя ось. В качестве силовой установки шведы использовали надежный 6-цилиндровый двигатель Scania-Vabis модели 1664, который развивал максимальную мощность до 142 л.с. и располагался в средней части бронемашины. Боевая масса машины доходила до 7,8 тонн, при этом максимальная скорость движения по дорогам с твердым покрытиям составляла 70-80 км/ч. Шины планировалось сделать пулестойкими.Сварной самонесущий кузов бронеавтомобиля по меркам подобной техники тех лет был достаточно хорошо бронирован, он изготавливался из бронелистов толщиной 13 мм (по другим данным толщина лобовой брони была доведена до 18 мм). Все листы были расположены под рациональными углами наклона, что увеличивало защищенность многочисленного экипажа, состоявшего из 6 человек: командир, два механика-водителя и 3 стрелка, а также узлов и агрегатов боевой машины от воздействия стрелкового оружия противника.Как ни странно, шведская армия не проявляла интереса к данной достаточно удачной боевой машине, поэтому специалисты Landsverk изначально больше ориентировались на экспортные заказы. Основным заказчиком бронеавтомобиля длительное время являлась Дания, которая постоянно испытывала нехватку бронетехники, которую не могла не только производить, но и покупать самостоятельно в достаточных количествах. Как раз в это время в составе армии Дании было сформировано два бронеавтомобильных эскадрона, включенных в состав кавалерийских полков. Один из этих полков принадлежал Garderhusarregimentet и базировался в городе Naestved, а другой был в распоряжении Jydske Dragonregiment, который дислоцировался в городе Randers. В качестве основной бронемашины для вооружения своих эскадронов датчане первоначально выбрали шведский же L-180, однако последний не удовлетворял их по ряду тактико-технических требований и датчане продолжали поиски более подходящего бронеавтомобиля.Посетив ряд компаний, представители датской армии остановили свой выбор на двух образцах шведском «Lynx» разработки Landsverk и британском Alvis-Straussler AC3. После завершения сравнительных испытаний они признали победителем шведскую бронемашину, хотя ее цена и была существенно выше. Здесь большую роль сыграла скорость возможной поставки. При этом датчане пожелали, чтобы башня бронеавтомобиля была модифицирована под размещение радиооборудования, а в конструкцию необходимо было внести ряд небольших доработок.Согласно планам датской закупочной комиссии первый заказ состоял из 18 бронеавтомобилей, которые поровну должны были быть распределены между двумя бронеавтомобильными эскадронами, каждый из которых делился на три отделения по три боевых машины и дополнительно оснащался мотоциклами. Однако планы датских военных оказались чересчур оптимистичными, так как денежных средств на приобретение техники в необходимом объеме у страны не было. В результате первый контракт, который был подписан в декабре 1938 года, предусматривал покупку только трех бронемашин по цене 125 тысяч датских крон за штуку. Эти бронеавтомобили прибыли в Данию в апреле 1939 года. Первые несколько месяцев шла их эксплуатация без вооружения, так как пушки и пулеметы были смонтированы на них лишь к осени того же года. В Дании эти бронеавтомобили получили обозначение PV M39 и индивидуальные номера PV9, PV10 и PV11.Принимая во внимание ухудшающуюся международную обстановку в Европе, датские военные смогли выбить еще два контракта: на 9 (в мае 1939 года) и 6 (в феврале 1940 года) бронемашин, что позволило бы завершить формирование двух полноценных эскадронов, но данным планам не суждено было сбыться. Утром 9 апреля 1940 года немецкие войска вторглись в Данию и в течение одних суток оккупировали всю страну, не встретив особого сопротивления. При этом датские «Рыси» в боях с немцами участия не принимали, а в годы оккупации использовались для поддержания порядка. После расформирования сохраненных частей датской армии, которое произошло в августе 1943 года, бронеавтомобили были переданы немецким полицейским частям. По некоторым данным они несли службу в Норвегии и на Восточном фронте.Остальные 15 заказанных датчанами бронеавтомобилей так и остались на территории Швеции. Позднее они были переданы шведской армии, получив обозначение Pansarbil m/40. Уже после 1940 года датчане несколько раз предпринимали попытки заполучить заказанную технику, в частности в феврале 1941 года они просили поставить им бронемашины Lynx под видом корабельной стали для военно-морской верфи, однако Швеция не шла на уступки, предлагая вместо них более старые бронеавтомобили L-182, что трудно было назвать равноценным обменом.Всего в Швеции было собрано 48 данных бронемашин, лишь три из них были приобретены Данией, остальные же остались на родине. Так как компания Landsverk была занята большим количеством шведских военных заказов, сборка бронеавтомобилей «Lynx» велась на заводе компании Volvo. В течение 1940-43 годов бывшие датские бронеавтомобили периодически привлекались для проведения учений и маневров. Все шведские бронеавтомобили Pansarbil m/40, выпущенные на заводах Volvo комплектовались 20-мм автоматическими пушками Бофорс, которых было достаточно для борьбы с легкой бронетехникой и танками того временного периода. Также они получили чуть более мощный бензиновый мотор Volvo мощностью порядка 145 л.с. очень похожий по внешнему виду и весу на двигатель Scania-Vabis.Бронеавтомобили Pansarbil m/39-40 были достаточно хорошо приняты военными. Хотя в их конструкции отсутствовали какие-либо передовые технические решения, они были простыми и несложными боевыми машинами, что обеспечивало высокую надежность. Эти колесные бронеавтомобили выгодно отличались высокой огневой мощью, высокой скоростью хода как вперед, так и назад и достаточно приличной бронезащитой. Помимо этого на моделях m/40 появились радиостанции, которые повышали коммуникационные возможности бронетехники.После завершения Второй мировой войны уже устаревшим бронемашинам все равно нашлось место. К примеру, в 1956 году 13 бронеавтомобилей «Lynx» из наличия шведской армии были проданы Доминиканской Республике, где они эксплуатировались еще достаточно длительное время. Существует вероятность того, что доминиканские бронемашины приняли участие в подавлении революции 1965 года, а также последовавшей за ней гражданской войне.Тактико-технические характеристики Pansarbil m/39:Габаритные размеры: длина — 5,12 м, ширина — 2,25 м, высота — 2,15 м.Боевая масса — 7,8 тонн.Бронирование — до 13 мм (корпус).Силовая установка — 6-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения Scania-Vabis или Volvo мощностью до 142 л.с.Максимальная скорость — до 80 км/ч (по шоссе).Запас хода — 200 км (по шоссе).Вооружение — 20-мм автоматическая пушка Bofors и 3х8-мм пулемета Madsen.Боекомплект — 195 выстрелов к пушке и 2160 патронов к пулеметам.Колесная формула — 4х4.Экипаж — 6 человек.