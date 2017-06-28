Китай закупил российские самолеты-амфибии
Как сообщает ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева", 26 июня 2017 года в Таганроге состоялось подписание контракта между ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co. Ltd., предусматривающего отгрузку в КНР двух самолетов-амфибий Бе-200 с опционом на еще два самолета.
Указанная сделка заключен на базе меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного во время Международной авиационно-космической выставки Airshow China 2016.
Также оформлены соглашения на поставку двух самолетов-амфибий Бе-103 и организацию их лицензионного производства, создания сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов-амфибий и школы для обучения летного и технического состава на территории Китайской Народной Республики.
Указанная сделка заключен на базе меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного во время Международной авиационно-космической выставки Airshow China 2016.
Также оформлены соглашения на поставку двух самолетов-амфибий Бе-103 и организацию их лицензионного производства, создания сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов-амфибий и школы для обучения летного и технического состава на территории Китайской Народной Республики.
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