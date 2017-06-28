08:48 28 июня

Китай закупил российские самолеты-амфибии

Как сообщает ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева", 26 июня 2017 года в Таганроге состоялось подписание контракта между ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и китайской компанией Leader Energy Aircraft Manufacturing Co. Ltd., предусматривающего отгрузку в КНР двух самолетов-амфибий Бе-200 с опционом на еще два самолета.



Указанная сделка заключен на базе меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного во время Международной авиационно-космической выставки Airshow China 2016.


Также оформлены соглашения на поставку двух самолетов-амфибий Бе-103 и организацию их лицензионного производства, создания сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов-амфибий и школы для обучения летного и технического состава на территории Китайской Народной Республики.

Китай закупил российские самолеты-амфибии


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Комментарии 41

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  1. insular Сегодня, 05:23
    отгрузку в КНР двух самолетов-амфибий Бе-200 с опционом на еще два самолета

    Уже не смешно...
    Ну что, товарищи "Свидетели-ХПП", сильно поможет это нашей экономике? А последствия?
    В Бурятии тысячами Га горят леса рядом с Байкалом... Где Бе-200 в нужном количестве?
    За то копипастерам продаем по 2 штучки в кучке... Враги народа у власти.
    insular
    1. Bongo Сегодня, 05:31
      Цитата: insular
      Уже не смешно...
      Ну что, товарищи "Свидетели-ХПП", сильно поможет это нашей экономике?

      Это лучше чем ничего, тем более, что Бе-103 простаивают на КнААПО уже 10 лет. "Смешно" когда для "ознакомления" поставляют истребители Су-35С и ЗРС С-400.
      Bongo
      1. insular Сегодня, 05:33
        Цитата: Bongo
        Это лучше чем ничего,

        Для кого? Чем лучше?
        Завод загрузить можно и нужно заказами для себя. Страна огромная, леса - основа площадей страны и они без защиты.
        insular
        1. Bongo Сегодня, 05:35
          Цитата: insular
          Для кого?

          Хотел ответить для завода, но потом вспомнил кто собственник. Бе-103 построенные до 2007 года стоят невостребованные в Комсомольске, а Бе-200 ЕМНИП строили в Таганроге.
          Bongo
    2. лысова Сегодня, 05:32
      Производство Бе-200 наладят быстро и обеспечат весь мир ими.
      лысова
      1. виктор н Сегодня, 05:43
        Ну и скорость! .."будете кричать - вообще в магазин не пойду.."
        виктор н
      2. Арон Заави Сегодня, 07:08
        Цитата: лысова
        Производство Бе-200 наладят быстро и обеспечат весь мир ими.

        Машина на мой взгляд, лучшая в мире , но не из домтупных по цене. Когда наши планировали создать свою пожарную эскадрилью,встал вопрос о их закупке, но не потянули. Пришлось закупать канадские "Бомбардье", хотя сравнивать эти машины не возможно.
        Арон Заави
        1. donavi49 Сегодня, 08:32
          Она имеет уникальные характеристики. Но лучшей в мире? На основе чего? Если бы она была реально бескомпромиссной - то очередь заказчиков стояла. А их нет.

          Ибо:
          - требования по водному району довольно высоки (во многих странах с этим проблемы).
          - огромные затраты на обслуживания, сравнивая с другими вариантами.
          - высокая стоимость летного часа.

          Горит не так часто. Обычно есть время стянуть всю пожарную авиацию страны (а еще пригласить соседей и МЧС - за ГСМ и пряники) в район пожара и интенсивно тушить. Экономически малые самолеты оказываются вполне себе выгодными. Поэтому их рынок еще трепыхается. А вот Бе-200 дальше заинтересованностей практически не идет.
          donavi49
    3. Баракуда Сегодня, 05:34
      Поможет. И "враги" у власти - типа ВВП ?
      Дофига балванов-умных в Думе ( Валуев например), интелект явный.
      И последствий не будет. "Калаш" до сих пор до кондиции довести не могут. Руки не те.
      Баракуда
      1. insular Сегодня, 05:36
        Цитата: Баракуда
        Поможет. И "враги" у власти - типа ВВП ?

        Сколько лет он у власти? За это время 90-е не кончались и пришли в стабильность. Стабильная опа по всей стране (ну кроме Москвы с ее реновациями и т.д.)
        Подаем оставшиеся технологии за копейки да еще и тем странам, которые это скопируют не глядя т.к. технологически они выше нас. Снабдив их ключами, можно забыть обо всём вообще.
        30 сребренников на Бе-200 и огромный провал в будущем т.к. Китай не просто копирует, Ктай имеет прорыв там где у нас проблема - в микротехнологиях и станкостроении. В итоге, машины выходят много и много дешевле, а движки? Движки от какого нибудь РолсРойса воткнут и будет лучше чем в оригенале.
        insular
    4. Вас Влад Сегодня, 05:35
      Как вы надоели пораженцы!Самолёты не продают,стоны,а всё сгубили рынок потеряли,самолёты продаю опять стоны,а всё продают так и Родину продадут!Можно только порадоваться что наши самолёт Бе-200 продаются,значит компания будет развиваться!
      Вас Влад
      1. виктор н Сегодня, 05:45
        Важен не процесс и удовольствие от него, а результат!
        Говорят же: леса горят - самолётов нет!
        виктор н
        1. Вас Влад Сегодня, 06:08
          Цитата: виктор н
          Говорят же: леса горят - самолётов нет!

          Леса горят и будут гореть,так как при аномальной жаре трудно техникой справится.Ну это моё мнение, может оно и не правильное feel Генеральный директор ТАНТК им. Г.М. Бериева Юрий Грудинин сообщил, что сейчас на предприятии в цеху окончательной сборки в разной степени готовности находятся 4 самолета-амфибии Бе-200ЧС, производимых по контракту МЧС России. Второй самолет готовится к проведению комплекса необходимых летных испытаний и наземных отработок. До конца 2017 года планируется передать заказчику еще 4 самолета.
          Вас Влад
      2. insular Сегодня, 06:13
        Цитата: Вас Влад
        что наши самолёт Бе-200 продаются,значит компания будет развиваться!

        Это от двух самолетов копипастерам? wassat
        insular
        1. Вас Влад Сегодня, 06:33
          Цитата: insular
          Это от двух самолетов копипастерам?

          Россия и Китай подписали соглашение о защите интеллектуальной собственности.
          Вас Влад
      3. ССИ Сегодня, 07:52
        Цитата: Вас Влад
        Можно только порадоваться что наши самолёт Бе-200 продаются,значит компания будет развиваться!

        Самый простой пример, китайцы купили Ту-204 (аж 5 штук), далее, после получения 1 машины - договор прервали... Итог, китайский С-9... (не помню что) уже в воздухе...Радуйтесь дальше, а ТАНТК пусть гниет...
        ССИ
        1. Вас Влад Сегодня, 07:56
          Россия работает над этим,
          Цитата: Вас Влад
          Россия и Китай подписали соглашение о защите интеллектуальной собственности.
          Вы же понимаете что это не может происходить вечно,с Китаем просто перестанут работать!
          Вас Влад
        2. donavi49 Сегодня, 08:42
          Нет. Вы тут упустили важную вещь. Китайцы провели всесторонние испытания - после которых поняли, что самолет не отвечает их требованиям. На основе этого контракт разорвали.

          Головной передали в ВВС - он сейчас летающая лаборатория. Раньше всякие тестировал. Сейчас летает с обвесом самолета 5 поколения.

          С-919 скопирован с Т-204 только по основной схеме. Но это 99.99% самолетов в мире летают на такой схеме. И копипастили они решения с лидеров. Если об этом. Он значительно меньше Тушки и легче на 30 тонн. На 50 человек меньше везет народу.
          donavi49
    5. Горный стрелок Сегодня, 05:40
      И сколько самолетов надо, чтобы потушить эти леса? Они постоянно горят, как лето жаркое. И сколько стоит самолет? А тонна воды, сброшенная с этого самолёта? Там патрулирование надо вводить, беспилотниками, с круглосуточным мониторингом возгораний ( с термовизорами на борту), чтобы "давить" возгорания "в зародыше".
      А вот по поводу "свидетелей ХПП" - а при чем здесь ОН?
      Горный стрелок
      1. insular Сегодня, 05:43
        Цитата: Горный стрелок
        И сколько стоит самолет? А тонна воды, сброшенная с этого самолёта?

        А сколько стоят эти леса? fool А экосистма Байкала? Это каким надо быть... чтоб сравнить стоимость самолёта с этим? Наверное надо быть ВВП или Шойгу, чтоб так подумать?
        Цитата: Горный стрелок
        Там патрулирование надо вводить, беспилотниками, с круглосуточным мониторингом возгораний ( с термовизорами на борту), чтобы "давить" возгорания "в зародыше".

        Патрулировать Россию?! Стрелок, ты сглаза съехал? Мы не о Литве говорим и не о Израиле.
        тогда уж спутники запускать и те не справятся с охватом.
        Оснащение дома пожарной сигнализацией, не означает, что в пож часть машину покупать не нужно, заменив её маленьким огнетушителем. Думать как бы надо.
        Лес то хоть видел? А лесной пожар в жару? А как он распространяется?... "Взародышедавитель", тоже мне.
        Цитата: Горный стрелок
        А вот по поводу "свидетелей ХПП" - а при чем здесь ОН?
        Видимо с тем, что "не утрачивает доверие" к коррупкионерам и казнакрадам, передвигая их с должности на должность.
        Видать нравятся ему его дурзья. Знать сам такой же.
        insular
        1. Горный стрелок Сегодня, 05:55
          Сам себе противоречишь - не? Мониторить беспилотниками леса - это сумасшествие, ибо страна необъятная, а гасить разгоревшиеся, верховые пожары по всей необъятной - это нормально, для этого денег - не жалко?
          Горный стрелок
          1. insular Сегодня, 06:01
            Цитата: Горный стрелок
            Сам себе противоречишь - не?

            Если думать головой, то нет.
            Цитата: Горный стрелок
            Мониторить беспилотниками леса - это сумасшествие

            Ну смониторил ты пожар в тайге и что дальше то? Ты туда десантуру с ранцами кинешь?
            Тем же успехом можно ждать пока само прогорит.
            Цитата: Горный стрелок
            верховые пожары по всей необъятной - это нормально
            Именно для этого и есть Бе-200. Не для продажи в Китай, а для большой страны с проблемами транспорта.

            Пока ты смониторил очаг и среагировал (даже мгновенно, с этапа зажженной спички), пожар уже не в зародыше - он же в сотню Га, пока подошла техника тысяча Га.
            Тайга, это не редколесье московское и не деревца в парках со стриженными газончиками...
            Оперативно локализовать - вот задача самолётов, тушить будут с земли обычными способами.
            insular
            1. zyablik.olga Сегодня, 06:13
              Цитата: insular
              Ну смониторил ты пожар в тайге и что дальше то? Ты туда десантуру с ранцами кинешь?
              Тем же успехом можно ждать пока само прогорит.

              В принципе на Дальнем Востоке и в Сибири так с пожарами и борются. Окапывают пожар минполосой и пускают встречный пал. Авиацию применяют только там, где огонь угрожает населённым пунктам.
              zyablik.olga
              1. insular Сегодня, 06:17
                Да знаю я, с ДВ и пишу... Видели бы вы, что от когда то густых лесов здесь осталось.
                Всеж думают а лес, ну каждый год горит и что там. Главное же чтоб "компания" развивалась с двумя самолетами на лево, а то, что Восстанавливается экосистема очень долго, а порой и не восстанавливается вообще т.к. на ДВ красно книжников всё меньше из-за пожаров - всем плевать.
                Бабки, бабки, бабки! Вот и вся современная Россия матушка с русским населением. "Дом родной? А гори он огнём. Китаю продадим!"
                Лучше Израилю, Аргентине и еще половине мира череж океаны Бе-200 гонять и тушить, чем дом наш.
                Цитата: zyablik.olga
                Авиацию применяют только там, где пожар угрожает населённым пунктам.
                Да зачем?
                компенсация погорельцам 10 тыщь рубликов. Это дешевле чем самолеты гонять.
                insular
                1. zyablik.olga Сегодня, 06:19
                  Цитата: insular
                  Да знаю я, с ДВ и пишу... Видели бы вы, что от когда то густых лесов здесь осталось.

                  Видела, я в Комсомольске живу.
                  zyablik.olga
    6. Zaurbek Сегодня, 07:31
      Бе-200 физически не могут произвести в Таганроге в большом количестве...
      Zaurbek
    7. avt Сегодня, 08:26
      Цитата: insular
      В Бурятии тысячами Га горят леса рядом с Байкалом... Где Бе-200 в нужном количестве?

      А причём тут Бе-200? Туда команду ,,чистильщиков" надо для тех кто кругляк гонит в тот же Китай . Сразу расхочется лес жечь . А заодно летние трудовые лагеря для глючащих блатной романтикой,,АУЕ" . Вот когда после лесоповала ртом посрать сподобятся недельку , может дурь из башки выбьют и учиться на профессию какую нужную по жизни начнут.
      avt
  2. таптыжка Сегодня, 05:44
    мАсквичкам пх,они продали страну за дарма а самолётики и подавно
    таптыжка
    1. avt Сегодня, 08:29
      Цитата: таптыжка
      мАсквичкам пх,они продали страну за дарма а самолётики и подавно

      Вот такому топтыжке и надо
      Цитата: avt
      А заодно летние трудовые лагеря для глючащих блатной романтикой,,АУЕ" . Вот когда после лесоповала ртом посрать сподобятся недельку , может дурь из башки выбьют и учиться на профессию какую нужную по жизни начнут.

      Тогда прежде чем что то для рейтинга по клаве настучать , точно с мыслями собраться придётся.А то таких мАсквАчей за 90-е столько в город набежало , не то что пробки на дорогах - метрополитен не справляется.
      avt
  3. Jovanni Сегодня, 05:56
    Китай закупил российские самолеты-амфибии

    Надеюсь не с Геленджиком вместе...
    Jovanni
  4. askme Сегодня, 06:26
    В этой сделке самое примечательное, что впервые мы собираемся ЛИЦЕНЗИОННОЕ производство организовывать в Китае. Неужели договорились с китайцами о запрете пиратского копирования и цивилизованных отношениях?)
    askme
  5. Новый пользователь Сегодня, 06:28
    А сколько стоит такой самолёт?
    Новый пользователь
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:39
      Вы себе купить, или Израилю? lol
      Изгоняющий либероидов
      1. Новый пользователь Сегодня, 06:49
        Просто. Я видел этот самолет в Израиле когда пожары были.
        Новый пользователь
        1. Zaurbek Сегодня, 07:32
          По типоразмеру он как ССЖ, остальное от оборудования зависит. И полностью Российский, двигатели украинские.
          Zaurbek
    2. sokol77 Сегодня, 07:52
      в среднем около 40 у.е. в зависимости от заказчика цена варьируется, для внутреннего пользования в районе 20-25 у.е. для внешнего рынка увеличивается почти всё в 2 раза,например Китай получил за 50у.е.по каждому.
      sokol77
  6. Нормаль ок Сегодня, 06:35
    Если первых двух Бе-200, для копирования будет мало, - реализуют опцион, на ещё два.
    Нормаль ок
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:37
    А как же родная китайская трахома -воздуха боится, или страшно дорогая? ??
    Изгоняющий либероидов
  8. gorunov Сегодня, 07:23
    Да Китаю просто нужно до ума довести свою разработку "AG600", вот и покупают 2-е штуки для анализа технологий. А про лицензионную сборку - туфта. Лишь повод выманить технологии, имхо
    https://topwar.ru/102912-kitay-predstavil-samolet
    -amfibiyu-ag600.html
    gorunov
  9. gorunov Сегодня, 07:24
    По моему так уже было с истребителями. История ни чему не учит (
    gorunov
  10. Вздринчер Сегодня, 08:29
    Ждем когда китаезы выпустят свой аналог Бе200 Под маркой Хуньсунь-200
    Вздринчер
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