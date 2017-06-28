Президентский дворец Венесуэлы защищен бронетехникой
Согласно информации РИА Новости , интернет-портал Nacional сообщает о том, что в столице Венесуэлы Каракасе, в районе президентского дворца Мирафлорес, идет сосредоточение бронетехники.
Как утверждают очевидцы, бронемашины, включая бронетранспортеры "Dragoon-300", выдвинулись из самого дворца и развернулись по периметру.
Часом до этого вертолет, принадлежащий корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), облетел Каракас с призывом к неповиновению и атаковал здание Верховного суда страны, закидав его гранатами.
— заявил Президент Венесуэлы Николас Мадуро.
В связи со случившимся он распорядился привести в боевую готовность ВВС страны и средства ПВО.
Мирафлорес
Как утверждают очевидцы, бронемашины, включая бронетранспортеры "Dragoon-300", выдвинулись из самого дворца и развернулись по периметру.
Dragoon-300
Часом до этого вертолет, принадлежащий корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), облетел Каракас с призывом к неповиновению и атаковал здание Верховного суда страны, закидав его гранатами.
Мы поймаем вертолет и тех, кто совершил эту вооруженную террористическую атаку, я ее осуждаю.
— заявил Президент Венесуэлы Николас Мадуро.
В связи со случившимся он распорядился привести в боевую готовность ВВС страны и средства ПВО.
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