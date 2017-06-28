08:49 28 июня

Президентский дворец Венесуэлы защищен бронетехникой

Согласно информации РИА Новости , интернет-портал Nacional сообщает о том, что в столице Венесуэлы Каракасе, в районе президентского дворца Мирафлорес, идет сосредоточение бронетехники.


Мирафлорес


Как утверждают очевидцы, бронемашины, включая бронетранспортеры "Dragoon-300", выдвинулись из самого дворца и развернулись по периметру.



Dragoon-300


Часом до этого вертолет, принадлежащий корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), облетел Каракас с призывом к неповиновению и атаковал здание Верховного суда страны, закидав его гранатами.

Мы поймаем вертолет и тех, кто совершил эту вооруженную террористическую атаку, я ее осуждаю.

— заявил Президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В связи со случившимся он распорядился привести в боевую готовность ВВС страны и средства ПВО.


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Комментарии 26

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  1. Teberii Сегодня, 05:50
    Оранжевая революция не проходит ,тогда пытаются организовать вооруженный переворот.
    Teberii
    1. RASKAT Сегодня, 05:57
      Что они с ними цацкаются? Видать Украина ничему не научила, не обязательно стрелять по народу, достаточно ликвидировать организаторов.
      RASKAT
      1. Александр романов Сегодня, 06:19
        Мы поймаем вертолет и тех, кто совершил эту вооруженную террористическую атаку, я ее осуждаю.
        Ничего более смешного я не слышал laughing
        Мадуро,если полиция и армия плюнут на тебя,то тебя повесят за яйца.
        Где Елена Громова?
        Александр романов
        1. Velizariy Сегодня, 08:23
          Цитата: Александр романов
          повесят за яйца

          Думаю на Рублевке найдут свободный домик рядом с Янеком)))
          Velizariy
          1. Александр романов Сегодня, 08:47
            Цитата: Velizariy
            Думаю на Рублевке найдут свободный домик рядом с Янеком)))

            Янек в Ростове!
            Мадуро с Венесуэлы не сбежит!
            Повесят!
            Александр романов
    2. Mavrikiy Сегодня, 05:57
      Цитата: Teberii
      Оранжевая революция не проходит ,тогда путаются организовать вооруженный переворот.

      Когда пытаются организовать вооруженный переворот - оранжевая революция уже пришла.
      А обещание "поймать вертолет", согласитесь выглядит беззубо. Сбивать и стрелять! Или мандат на стол и не дурить голову.
      Mavrikiy
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:07
        Мадуро,потеряет власть,это очевидно,вопрос ближайшего времени.вопрос- какой ценой. как в Сирии или как в Украине. what
        андрей юрьевич
    3. zyablik.olga Сегодня, 06:05
      Цитата: Teberii
      Оранжевая революция не проходит ,тогда пытаются организовать вооруженный переворот.

      В Венесуэле очень сильны традиции смены власти в результате военных переворотов. В своё время Уго Чавез провёл срок в тюрьме за попытку организации военного переворота. Так или иначе, нравиться это кому-то или нет нынешний режим в Венесуэле обречён.
      zyablik.olga
  2. Uncle Lee Сегодня, 05:52
    А можно полюбопытствовать - откуда у несчастного народа вертолет и гранаты ?
    Звездно-полосатые уши торчат !
    Uncle Lee
    1. семург Сегодня, 06:27
      Цитата: Uncle Lee
      А можно полюбопытствовать - откуда у несчастного народа вертолет и гранаты ?
      Звездно-полосатые уши торчат !

      Вертолёт так понял полицейский , и прекрасный повод объявить что то типо военного положения в связи с тер.актом ,. Мадуро всей стране говорит "денег нет, но вы держитесь " , и больше трёх не собираться .
      семург
  3. Logall Сегодня, 05:53
    Янки денег нежалеют. Чавес в гробу волчком крутится.
    Logall
    1. Баракуда Сегодня, 06:01
      Не знаю как Чавес , но Ернесто Че Гевара точно.
      Баракуда
  4. Баракуда Сегодня, 05:54
    На майдане в Киеве то-же дохрена чего было, а толку...
    Роль руководителя в принятии решения - вот главное. И отвечать за свои поступки. А не "страусинной" политикой заниматься.
    Баракуда
    1. Logall Сегодня, 06:00
      Цитата: Баракуда
      На майдане в Киеве то-же дохрена чего было, а толку...
      Роль руководителя в принятии решения - вот главное. И отвечать за свои поступки. А не "страусинной" политикой заниматься.

      Я, ещё месяц назад, ставил вопрос:
      Кто он? Лидер или Янукович?
      Logall
      1. Баракуда Сегодня, 06:05
        Как бы помягче так ответить ? Янык- дальше одни матюки....
        Баракуда
        1. Коля Сегодня, 06:16
          Янык был решительней чем его российский коллега. Силы были уж очень не равные. Янык сбежал потому что понял что его слили. Российский коллега слил все имея 90% поддержки. Оба не дотягивают даже до среднего значения решительности которой обязан обладать лидер тем не менее.
          Коля
          1. t7310 Сегодня, 08:01
            Янык был решительней чем его российский коллега

            а российский коллега это кто? Николай II
            t7310
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:03
    Вангую, Мадуро у власти не удержится. Не Чавес ни разу. Там, в Латинской Америке, надо быть "команданте"... Но ещё и хитрым, как змея...
    Горный стрелок
    1. Александр романов Сегодня, 06:20
      Цитата: Горный стрелок
      Вангую, Мадуро у власти не удержится. Не Чавес ни разу.

      У Чавеса была нефть стоимость в 120 бакареи,вот он и пел .А че не петь с такои ценой на нефть.
      Александр романов
    2. Маки Авелльевич Сегодня, 06:32
      как везде...
      Цитата: Горный стрелок
      Там, в Латинской Америке, надо быть "команданте"... Но ещё и хитрым, как змея...

      как везде...
      Маки Авелльевич
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:42
    Все, по сути началась и там гражданская война sad
    Изгоняющий либероидов
  7. Толстоевский Сегодня, 06:47
    специально для диалога с либеральнонастроенной и руководимой из фашингтона оппозицией были изобретены огнемёты
    Толстоевский
    1. Арон Заави Сегодня, 07:38
      Цитата: Толстоевский
      специально для диалога с либеральнонастроенной и руководимой из фашингтона оппозицией были изобретены огнемёты

      Там призывная армия. Думаете солдат будет стрелять в своих друзей и родных?
      Арон Заави
  8. к174ун7 Сегодня, 07:37
    Тут уже требуются китайские инструкторы и тяньаньменская методика наведения порядка.
    к174ун7
  9. Farid05 Сегодня, 08:19
    усатый и жирный лицемер с дорогими часами, который пришел к власти при помощи культа Уго Чавеса, даже уйти достойно не может, обязательно повесить надо.
    Farid05
  10. vladimirvn Сегодня, 08:45
    Начало конца. А как же долги перед нами? Кто отдавать будет? Или опять как в Ливии, все медным тазом накроется?
    vladimirvn
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