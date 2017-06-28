У Порошенко появился повод снова трясти российскими паспортами с трибуны? О "разведчике ГРУ" под Желобком
За несколько дней до начала саммита Большой Двадцатки, где предполагается первая встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, с помощью Украины западные медиа решили соорудить очередную «сенсацию». Цель одна – в очередной раз с помощью заявлений о "российской агрессии" привлечь внимание общественности к тому, что Россия "не выполняет условиях Минских соглашений", хотя Россия даже не является стороной выполнения этих договорённостей.
Речь идёт о том, что «Русская служба Би-Би-Си», ссылаясь на неких собеседников из 93-й омб ВСУ и, конечно же, неназванных представителей Минобороны Украины, пишет о том, что в районе Желобка в плен попал «российский разведчик». Сообщается о 21-летнем Викторе Александровиче (фамилия на документах почему-то затёрта) – из Алтайского края. На документах, а это сразу и паспорт, и военный билет, с которыми Виктор, видимо, шёл «в разведку» под Желобком.
По этом поводу журналист «ТРК Киев» Юлия Кириенко пишет в Фейсбуке (стилистика и орфография сохранены):
«Би-Би-Си» заявляет, что речь идёт о Викторе Агееве, который в 2015-2016 гг. проходил службу по призыву, а потом якобы подписал контракт и «убыл в неизвестном направлении». Далее в западном СМИ по обыкновению всплывает вот это:
Заявлено, что 25-го июня украинские войска «уничтожили ДРГ ДНР». Одним из убитых назвали другого россиянина – из Кировской области.
В ЛНР ранее сообщили, что украинская диверсионная группа пробралась на территорию ЛНР и осуществила нападение на представителей народной милиции, которые осуществляли доставку продовольствия .
Официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко:
Теперь ожидать выхода новой серии «Порошенко трясёт российскими документами с трибуны?» При этом в западных СМИ никто не поднимает вопрос, а что делали украинские военные на территории Луганской народной республики, если Порошенко "от начала до конца выполняет Минские соглашения"?
Речь идёт о том, что «Русская служба Би-Би-Си», ссылаясь на неких собеседников из 93-й омб ВСУ и, конечно же, неназванных представителей Минобороны Украины, пишет о том, что в районе Желобка в плен попал «российский разведчик». Сообщается о 21-летнем Викторе Александровиче (фамилия на документах почему-то затёрта) – из Алтайского края. На документах, а это сразу и паспорт, и военный билет, с которыми Виктор, видимо, шёл «в разведку» под Желобком.
По этом поводу журналист «ТРК Киев» Юлия Кириенко пишет в Фейсбуке (стилистика и орфография сохранены):
Виктор приехал воевать к нам из России. Приехал зарабатывать на убийстве наших ребят на Востоке. Виктору для этого выделили пулемёт. Виктор не очень умел с него стрелять. И когда пришлось - растерялся. Что и сыграло на руку нашим ребятам. Теперь Виктор у нас. И не только он. Это один из группировки ДРГ, которую на днях задержали наши ребята из 93 бригады под Желобком (Луганская область). Они совсем не курсанты, как пытаются убедить некоторые. Хотя... это же обычная практика, отказываться от своих. А подробнее.. и про винтовки, что на фото, смотрите в Фактах.
«Би-Би-Си» заявляет, что речь идёт о Викторе Агееве, который в 2015-2016 гг. проходил службу по призыву, а потом якобы подписал контракт и «убыл в неизвестном направлении». Далее в западном СМИ по обыкновению всплывает вот это:
Проходил службу в ГРУ ГШ ВС РФ в Ростовской области.
Заявлено, что 25-го июня украинские войска «уничтожили ДРГ ДНР». Одним из убитых назвали другого россиянина – из Кировской области.
В ЛНР ранее сообщили, что украинская диверсионная группа пробралась на территорию ЛНР и осуществила нападение на представителей народной милиции, которые осуществляли доставку продовольствия .
Официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко:
В результате нападения двое военнослужащих были зверски убиты. Перед смертью они подверглись жестоким пыткам. Осмотр тел показал, наличие у каждого более десяти ножевых ран.
Теперь ожидать выхода новой серии «Порошенко трясёт российскими документами с трибуны?» При этом в западных СМИ никто не поднимает вопрос, а что делали украинские военные на территории Луганской народной республики, если Порошенко "от начала до конца выполняет Минские соглашения"?
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ulkisun
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