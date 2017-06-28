08:49 28 июня

У Порошенко появился повод снова трясти российскими паспортами с трибуны? О "разведчике ГРУ" под Желобком

За несколько дней до начала саммита Большой Двадцатки, где предполагается первая встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, с помощью Украины западные медиа решили соорудить очередную «сенсацию». Цель одна – в очередной раз с помощью заявлений о "российской агрессии" привлечь внимание общественности к тому, что Россия "не выполняет условиях Минских соглашений", хотя Россия даже не является стороной выполнения этих договорённостей.

Речь идёт о том, что «Русская служба Би-Би-Си», ссылаясь на неких собеседников из 93-й омб ВСУ и, конечно же, неназванных представителей Минобороны Украины, пишет о том, что в районе Желобка в плен попал «российский разведчик». Сообщается о 21-летнем Викторе Александровиче (фамилия на документах почему-то затёрта) – из Алтайского края. На документах, а это сразу и паспорт, и военный билет, с которыми Виктор, видимо, шёл «в разведку» под Желобком.

У Порошенко появился повод снова трясти российскими паспортами с трибуны? О "разведчике ГРУ" под Желобком





По этом поводу журналист «ТРК Киев» Юлия Кириенко пишет в Фейсбуке (стилистика и орфография сохранены):
Виктор приехал воевать к нам из России. Приехал зарабатывать на убийстве наших ребят на Востоке. Виктору для этого выделили пулемёт. Виктор не очень умел с него стрелять. И когда пришлось - растерялся. Что и сыграло на руку нашим ребятам. Теперь Виктор у нас. И не только он. Это один из группировки ДРГ, которую на днях задержали наши ребята из 93 бригады под Желобком (Луганская область). Они совсем не курсанты, как пытаются убедить некоторые. Хотя... это же обычная практика, отказываться от своих. А подробнее.. и про винтовки, что на фото, смотрите в Фактах.


«Би-Би-Си» заявляет, что речь идёт о Викторе Агееве, который в 2015-2016 гг. проходил службу по призыву, а потом якобы подписал контракт и «убыл в неизвестном направлении». Далее в западном СМИ по обыкновению всплывает вот это:
Проходил службу в ГРУ ГШ ВС РФ в Ростовской области.


Заявлено, что 25-го июня украинские войска «уничтожили ДРГ ДНР». Одним из убитых назвали другого россиянина – из Кировской области.
В ЛНР ранее сообщили, что украинская диверсионная группа пробралась на территорию ЛНР и осуществила нападение на представителей народной милиции, которые осуществляли доставку продовольствия .

Официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко:
В результате нападения двое военнослужащих были зверски убиты. Перед смертью они подверглись жестоким пыткам. Осмотр тел показал, наличие у каждого более десяти ножевых ран.


Теперь ожидать выхода новой серии «Порошенко трясёт российскими документами с трибуны?» При этом в западных СМИ никто не поднимает вопрос, а что делали украинские военные на территории Луганской народной республики, если Порошенко "от начала до конца выполняет Минские соглашения"?

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ulkisun
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Комментарии 58

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  1. 210окв Сегодня, 06:03
    Да и никто и не спорит с тем,что в ЛДНР сражаются добровольцы.И с той и другой стороны действуют ДРГ.Ну,пусть потрясет.."Я-жертва Агеева"..Просто надо живьем захватить кого нибудь с той стороны и обменять.
    210окв
    1. Teberii Сегодня, 06:08
      Ну вот теперь хоть люди на 20 не зря собирутся, будет что и кого обсудить.Молодец Порошено хорошо поработал.
      Teberii
      1. 210окв Сегодня, 06:11
        Позвольте поинтересоваться,а что будет 20-го?
        Цитата: Teberii
        Ну вот теперь хоть люди на 20 не зря собирутся, будет что и кого обсудить.Молодец Порошено хорошо поработал.
        210окв
        1. NKT Сегодня, 06:15
          Встреча G20
          NKT
          1. 210окв Сегодня, 06:19
            Ах это!Порошенко там скорее всего не будет.Ибо страна в заднице,какая двадцатка!Разве что туристом.
            Цитата: NKT
            Встреча G20
            210окв
      2. INVESTOR Сегодня, 07:33
        В результате нападения двое военнослужащих были зверски убиты. Перед смертью они подверглись жестоким пыткам. Осмотр тел показал, наличие у каждого более десяти ножевых ран.

        Понеслась война, ненависть хлещет через край, эти люди уже никогда не успокоятся пока их не завалят.
        INVESTOR
    2. Нормаль ок Сегодня, 06:33
      Цитата: 210окв
      Да и никто и не спорит с тем,что в ЛДНР сражаются добровольцы.

      Ага, колхоз - дело добровольное. Не хочешь, - корову заберём)))
      Нормаль ок
      1. vovanpain Сегодня, 06:57
        Цитата: Нормаль ок
        Ага, колхоз - дело добровольное. Не хочешь, - корову заберём)))

        Это шутка юмора? belay Добровольцев никто не отрицает были,есть и будут,а вот сопредельной стороне просто браво good если это разведчик ГРУ,то я английская королева yes wink По этим снимкам паспортов видно,туфта. laughing
        vovanpain
        1. sabakina Сегодня, 07:20
          Мне интересно, в разведку с пулемётом ходють?
          sabakina
          1. vovanpain Сегодня, 07:24
            Цитата: sabakina
            Мне интересно, в разведку с пулемётом ходють?

            Слава,с пулеметом может и ходят,а вот с документами пойдет только fool
            vovanpain
            1. sabakina Сегодня, 07:28
              Володь, спасибо, но всегда думал, что разведка должна тихо сидеть-смотреть, тихо и быстро передвигаться, незаметно смыться. А пулемёт все таки вещь тяжелая.
              sabakina
              1. винч Сегодня, 08:07
                Даже если и ходят, то хотя бы умеют им пользоваться(а хохложурналистка утверждает что таки нет), а тут ещё и ГРУшник. Как всегда всё в кучу.
                винч
          2. mad Сегодня, 07:40
            Ходют, обычно если группа 5+ человек. Правда без кипы документов. Простого расп.. т.е. раздолбая ополченца выкрали.
            mad
          3. cariperpaint Сегодня, 08:28
            оружие берут в зависимости от задачи. как и экипировку .а так в группе их даже два может быть.
            cariperpaint
    3. Зяблицев Сегодня, 07:03
      Самое интересное, что Украина то же как бы не является участницей Минских соглашений....Ведь все дело в том,что под ними стоит подпись Кучмы,а кто такой Кучма-Бог его знает!Нет ни одного указа Порошенко о назначении Кучмы официальным лицом государства,так, какое х... то с бугра. Есть писулька о намерениях подписанная главами трёх государств и Петей, но это больше дипламотическая профанация никого и ничему не обязывающая!Ополченцам надо задержать нигру с военным билетом на кармане армии США и то же показать Трампу на всякий случай,вот и весь ответ Чемберлену... laughing
      Зяблицев
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:51
        За несколько дней до начала саммита Большой Двадцатки,

        Думаю это не последняя провокация..! Вальцман скоро на себя покушение сфабрикует или что то подобное..
        ОТДЕЛ
  2. андрей юрьевич Сегодня, 06:04
    а такое удостоверение не нашли?
    андрей юрьевич
    1. 210окв Сегодня, 06:08
      Да запросто.."Уровень развития полиграфического дела на Западе...."О.Бендер..
      Цитата: андрей юрьевич
      а такое удостоверение не нашли?
      210окв
    2. Uncle Lee Сегодня, 06:09
      Цитата: андрей юрьевич
      а такое

      Срок закончился ! Липа !
      Uncle Lee
      1. Баракуда Сегодня, 06:15
        У меня препод был по тактике - подпол - ЛИПА. нормальный мужик.В Монголии лямку тянул.
        Баракуда
    3. Баракуда Сегодня, 06:11
      Найдут однозначно ! fellow
      Баракуда
    4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:58
      Юрьевич hi -там у каждого бойца по три штуки именно таких удостоверения , с этим же фото laughing
      Изгоняющий либероидов
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:07
    Липа ! Нет удостоверения ВЧК, ОГПУ, СМЕРШ, НКВД, КГБ, ГРУ, и ФСБ. Точно липа ! stop
    Uncle Lee
    1. Dim2017 Сегодня, 07:02
      Были и есть такие удостоверения! Вы не правы.
      Dim2017
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:05
        Нет справки от нарколога и из венеролога !
        Uncle Lee
  4. Jovanni Сегодня, 06:09
    У Порошенко появился повод снова трясти российскими паспортами с трибуны? О "разведчике ГРУ" под Желобком

    Ну паспорт, военный билет ладно... А домовая книга где? С российской пропиской. Диплома об образовании ещё недостает...
    Jovanni
    1. Таня Сегодня, 06:21
      Диплома об образовании ещё недостает...

      В "военном билете" специальность указана - газосварщик 3 разряда. Вполне достаточная квалификация для разведчика ГРУ МО РФ. laughing
      Таня
    2. каштак Сегодня, 06:57
      Цитата: Jovanni
      Ну паспорт, военный билет ладно... А домовая книга где? С российской пропиской. Диплома об образовании ещё недостает...

      главное пусть справку из ЖЭКа представит.
      каштак
  5. Баракуда Сегодня, 06:09
    Как это уже задолбало. Русские агрессивные, напали на шведов под Полтавой.
    Баракуда
  6. Горный стрелок Сегодня, 06:12
    ГРУшник, который не умеет обращаться с пулеметом? И в разведку с документами? Или это не разведка была, а укропское ДРГ в поиске на чужой территории ребят захватили? Мутная история.
    Горный стрелок
    1. Вас Влад Сегодня, 06:51
      Цитата: Горный стрелок
      И в разведку с документами?

      Умом этого не понять,но когда очень нужна провокация, то можно любые документы состряпать и махать ими с возмущённым видом перед общественностью!
      Вас Влад
  7. Шурале Сегодня, 06:13
    Кто нить мне объяснит зачем он в бой взял и паспорт и военник? ИНН у него случаем рядом не было с пенсионным ?
    Шурале
    1. sabakina Сегодня, 07:24
      Для идентификации в случае ядерного боя.
      sabakina
    2. KCA Сегодня, 07:34
      А как у него одновременно оказались и паспорт и военник? Или одно удостоверение, или другое, при получении военного билета паспорт сдаётся
      KCA
      1. nadezhiva Сегодня, 08:42
        Цитата: KCA
        А как у него одновременно оказались и паспорт и военник? Или одно удостоверение, или другое, при получении военного билета паспорт сдаётся

        Ну... на кой сказали? Они бы еще штук 20 комплектов военник-паспорт продемонстрировали.
        nadezhiva
    3. каштак Сегодня, 07:34
      Цитата: Шурале
      Кто нить мне объяснит зачем он в бой взял и паспорт и военник? ИНН у него случаем рядом не было с пенсионным ?

      и ничего от ДНР. без ДНРовского документа он не комбатант. если он воевал на их стороне то где хоть какая то бумага. а если оставил в расположении почему при нём комплект Российских документов. странно как то. или я чего то не понимаю? действительно мутно. плюс неумение обращаться с оружием. это в разведке то? в 14-м когда за ДНР воевали наспех собранные отряды добровольцев ещё можно было поверить. что то здесь не то... где и как его или его документы захватили вопрос открытый.
      каштак
  8. фрезер Сегодня, 06:14
    Цитата: Горный стрелок
    ГРУшник, который не умеет обращаться с пулеметом? И в разведку с документами? Или это не разведка была, а укропское ДРГ в поиске на чужой территории ребят захватили? Мутная история.

    Дело в том, что с документами он военнопленный, и в отношении него нужно соблюдать Женевскую конвенцию. Без документов он — никто, и его можно расстрелять за сараем
    фрезер
    1. Баракуда Сегодня, 06:21
      Сарай разбомблен....
      Баракуда
    2. Dim2017 Сегодня, 07:04
      Значит он один в плен хотел? Ведь остальных убили, значит у них докУментов просто не было. Странные у вас представления о боевых действиях.
      Dim2017
    3. aud13 Сегодня, 07:45
      И что?
      Часто хохлы, за время конфликта, какие-то конвенции соблюдали?
      aud13
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:24
    Виктор не очень умел с него стрелять. И когда пришлось - растерялся

    С него может и не очень умел, т.к. на пулемет залезть проблематично, а еще и стрелять нужно, а из него запросто. На Украине даже журналисты не грамотные, зато как пишет -"когда пришлось - растерялся". Где пленные ВСУ или четко соблюдаем перемирие?
    rotmistr60
  10. Xakep Сегодня, 06:25
    ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ТОПЧИХИНСКОГО И КАЛМАНСКОГО РАЙОНОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

    Компания в настоящее время ликвидирована!
    Дата ликвидации организации: 04.02.2010
    Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения

    ...
    Xakep
  11. hohkn Сегодня, 06:27
    На документах, а это сразу и паспорт, и военный билет, с которым Виктор, видимо, шёл «в разведку» под Желобком.

    Это же страна 404. Видимо, у них в ВСУ у всех и паспорта и военники на руках. Проснитесь, б.а.р.а.н.ы, включите голову! В российской армии у военнослужащих паспортов нет. Сдаются при поступлении на военную службу.
    Виктору для этого выделили пулемёт. Виктор не очень умел с него стрелять. И когда пришлось - растерялся.

    Проходил службу в ГРУ ГШ ВС РФ в Ростовской области.

    Во-первых, ГРУ ГШ давно уже нет, Есть другая структура, но у.к.р.о.п.а.м это неведомо.
    Во-вторых, растерялся человек, которого учили максимально эффективно уничтожать живую силу противника?
    Как говорил Станиславский: "Не верю!"
    hohkn
    1. Dim2017 Сегодня, 07:05
      А куда ГРУ делось? Вы бредите...
      Dim2017
    2. cariperpaint Сегодня, 08:35
      ну паспорт у вас забрать не может ни кто. это ваш документ. его сдают на хранение. но на практике большинство их просто не берет с собой. в любом случае нахождение этх двух документов на руках во время прохождения службы маловероятно. но возможно.(мама привезла или друзья и т.д.)
      cariperpaint
  12. Александр 3 Сегодня, 06:35
    По версии бандерлогов разведчики пытали всушников с целью узнать -где они прячут сало.
    Александр 3
  13. Ретвизан 8 Сегодня, 06:51
    Какая-то лажа! Никогда разведчик не пойдет на задание имея при себе целый пакет документов!
    Ретвизан 8
  14. Буй Тур Сегодня, 06:56
    а паспорт липа
    Буй Тур
  15. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:00
    Лживые, безмозглые клоуны. ..
    Изгоняющий либероидов
  16. loha Сегодня, 07:07
    А почему не показали другие страницы ВБ, где стоит ВУС. Дата призыва, принятие присяги и т.п. Может потому что военник выдан просто по не годности к службе, для зачисления в запас.
    loha
  17. asiat_61 Сегодня, 07:09
    Фуфло хохлятское, ни номера военного билета ни номера паспорта, чтобы можно было проверить.
    asiat_61
  18. Cataphract Сегодня, 07:16
    непонятно, толи критиковать правительство за то что не оказывает поддержку Донбассу, то ли хвалить что оказывает, сейчас что в моде? fellow
    Cataphract
  19. tchoni Сегодня, 07:19
    а скажите мне, милые дети, наличие российских добровольцев обсуждающие,: кто и когда берет с собой документы отправляясь в рейд? Еще в ВОВ - выходишь в составе группы - сдай документы! А тут и военник и паспорт и заявление, что данный "грушник" стрельбе из пулемета не обучен! Правба на Соловъева похоже?
    tchoni
  20. фрезер Сегодня, 07:38
    По сведениям матери Агеева, новым местом службы сына стал Батайск в Ростовской области. В последний раз сын выходил с ней на связь почти месяц назад, и о его судьбе с тех пор она ничего не знает.

    В российском Минобороны от комментариев по этому поводу отказались.
    фрезер
  21. mag nit Сегодня, 07:40
    А ИНН у разведчика разве не было с собой?
    mag nit
  22. Павловский Сегодня, 07:55
    Перлы следуют один за другим:
    "Виктор приехал воевать к нам из России. Приехал зарабатывать на убийстве наших ребят на Востоке. Виктору для этого выделили пулемёт. Виктор не очень умел с него стрелять. И когда пришлось - растерялся. "
    "Проходил службу в ГРУ ГШ ВС РФ в Ростовской области."
    Ага у нас все ГРУшники, когда видят оружие - теряются, не знают, что с ним делать.
    Похоже они опять уровень подготовки наших войск со своими путают.
    А парня похоже заманили или поймали где то у границы.
    И кстати:
    Павловский
  23. win9090 Сегодня, 08:24
    А разве разведчикам выдают военный билет перед заданием? fool
    win9090
  24. John_f Сегодня, 08:38
    в жопу все эти минские посиделки... ходят вокруг да около!!! не надо было вообще наступление останавливать, а гнать этих фашистов до границы с румынами!!!! ЧТОБ ТАМ И ПОДЫХАЛИ, ТВАРИ БЕНЕДЕРОВСКИЕ!!(((
    John_f
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