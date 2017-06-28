У Порошенко появился повод снова трясти российскими паспортами с трибуны? О "разведчике ГРУ" под Желобком

Виктор приехал воевать к нам из России. Приехал зарабатывать на убийстве наших ребят на Востоке. Виктору для этого выделили пулемёт. Виктор не очень умел с него стрелять. И когда пришлось - растерялся. Что и сыграло на руку нашим ребятам. Теперь Виктор у нас. И не только он. Это один из группировки ДРГ, которую на днях задержали наши ребята из 93 бригады под Желобком (Луганская область). Они совсем не курсанты, как пытаются убедить некоторые. Хотя... это же обычная практика, отказываться от своих. А подробнее.. и про винтовки, что на фото, смотрите в Фактах.

Проходил службу в ГРУ ГШ ВС РФ в Ростовской области.

В результате нападения двое военнослужащих были зверски убиты. Перед смертью они подверглись жестоким пыткам. Осмотр тел показал, наличие у каждого более десяти ножевых ран.