Госдеп США о "подготовке химатаки Асадом": Есть доказательства, но они секретны

Эти доказательства не будут нами раскрываться, так как это находится в компетенции разведывательных органов. Все вы в курсе того, что нередко проявляется ситуация, при которой мы не можем вдаваться в детали тех или иных вопросов, и эти вопросы привлекают внимание администрации США.

Во время очередного брифинга Хизер Науэрт, представляющей Госдепартамент США, журналисты решили уточнить, в связи с чем американская администрация решила, что «режим Асада» готовит «очередную химическую атаку» в Сирии? Напомним, что ранее заявления об «акции возмездия», к которой готовятся Соединённые Штаты, делали именно в Госдепе США, в то время как Пентагон пытался заявлять, что не знает, о чём идёт речь.Журналисты предложили г-же Науэрт поделиться доказательствами того, что ВС САР действительно собираются применить химическое оружие.Ответ официального представителя Госдепартамента США выглядит следующим образом:Другими словами, стандартный американский ответ на конкретный вопрос: «доказательства у нас есть, но мы их вам не представим, так как они секретны».То есть заявления о том, что американцы готовят очередной удар по Сирии, секретными не являются, а по какой конкретной причине этот удар может состояться, тут же объявляется секретными сведениями... Удобная политика, которой США постоянно придерживаются, чтобы снимать с себя любую ответственность.