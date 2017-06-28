08:47 28 июня

Госдеп США о "подготовке химатаки Асадом": Есть доказательства, но они секретны

Во время очередного брифинга Хизер Науэрт, представляющей Госдепартамент США, журналисты решили уточнить, в связи с чем американская администрация решила, что «режим Асада» готовит «очередную химическую атаку» в Сирии? Напомним, что ранее заявления об «акции возмездия», к которой готовятся Соединённые Штаты, делали именно в Госдепе США, в то время как Пентагон пытался заявлять, что не знает, о чём идёт речь.

Журналисты предложили г-же Науэрт поделиться доказательствами того, что ВС САР действительно собираются применить химическое оружие.

Ответ официального представителя Госдепартамента США выглядит следующим образом:
Эти доказательства не будут нами раскрываться, так как это находится в компетенции разведывательных органов. Все вы в курсе того, что нередко проявляется ситуация, при которой мы не можем вдаваться в детали тех или иных вопросов, и эти вопросы привлекают внимание администрации США.



Госдеп США о "подготовке химатаки Асадом": Есть доказательства, но они секретны


Другими словами, стандартный американский ответ на конкретный вопрос: «доказательства у нас есть, но мы их вам не представим, так как они секретны».

То есть заявления о том, что американцы готовят очередной удар по Сирии, секретными не являются, а по какой конкретной причине этот удар может состояться, тут же объявляется секретными сведениями... Удобная политика, которой США постоянно придерживаются, чтобы снимать с себя любую ответственность.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 36

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  1. Александр романов Сегодня, 06:31
    Как легко в этом мире стало врать
    Александр романов
    1. Баракуда Сегодня, 06:35
      Еще как ! Кто где учился, что б это дерьмо "впихивать" народу, а ОН верит... sad
      Баракуда
      1. Александр романов Сегодня, 06:39
        Цитата: Баракуда
        Кто где учился, что б это дерьмо "впихивать" народу,

        Впихнуть можно всё,что угодно.Главное контролировать СМИ.
        Александр романов
        1. Татьяна Сегодня, 06:40
          США уже настолько обнаглели в своей однополярной гегемонии в мире, что скоро и этим псевдооправданием собственной агрессии против национальных государств мировую общественность совсем утруждать не будут!
          Татьяна
          1. электроОлег Сегодня, 07:38
            У меня есть доказательства, что в госдепе, белом доме и пентагоне сидят лгуны и спекулянты. Но они секретны laughing
            электроОлег
      2. Комментарий был удален.
    2. Вас Влад Сегодня, 06:40
      Цитата: Александр романов
      Как легко в этом мире стало врать

      Потому что это не чего не стоит,так как ответственности не какой! Мировые правовые институты полностью легли под англосаксов!
      Вас Влад
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:45
        Госдеп США о "подготовке химатаки Асадом": Есть доказательства, но они секретны
        не думал,что стиральный порошок в пробирке-секретная весч...
        андрей юрьевич
        1. Вас Влад Сегодня, 06:47
          Цитата: андрей юрьевич
          стиральный порошок в пробирке-секретная весч.

          Тссс,тише это секрет... bully
          Вас Влад
    3. svp67 Сегодня, 06:45
      Цитата: Александр романов
      Как легко в этом мире стало врать

      Да, легко, когда за твоими плечами сверх государство.
      Одно они похоже не понимают, что нельзя слишком часто кричать : "Волки! Волки", когда их и в помине нет...
      svp67
    4. Uncle Lee Сегодня, 06:50
      Цитата: Александр романов
      Как легко в этом мире стало врать

      Какой А романов умный и глубокомыслящий интеллектуал hi
      Uncle Lee
      1. Александр романов Сегодня, 06:58
        Цитата: Uncle Lee
        Какой А романов умный и глубокомыслящий интеллектуал

        Да поумнее тебя однозначно
        Александр романов
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:02
          Цитата: Александр романов
          Да поумнее тебя однозначно

          Я в этом и не сомневался ! hi
          Uncle Lee
    5. Зяблицев Сегодня, 07:10
      Реально верните Женю Псаки, с её дибиловатым выражением лица!Тогда подобная ахинея будет выглядеть хотя бы прикольно, а то скукота та какая та... laughing
      Зяблицев
  2. pjastolov Сегодня, 06:32
    «доказательства у нас есть, но мы их вам не представим,

    pjastolov
    1. Logall Сегодня, 06:36
      Запи.. сь! Скоро будет так:
      Я знаю, что это они. Не могу объяснить, но чувствую...
      Logall
      1. iliitchitch Сегодня, 07:00
        Цитата: Logall
        Я знаю, что это они. Не могу объяснить, но чувствую...


        А "у нас есть есть ТАКИЕ приборы , но мы вам о них не расскажем" ... Уродцы они , вот и всё .
        iliitchitch
        1. cniza Сегодня, 08:03
          Цитата: pjastolov
          «доказательства у нас есть, но мы их вам не представим,



          Доброе утро Володя! hi эта пластинка у них никогда не закончится , если её не сломать.
          cniza
    2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:36
    Есть доказательства, но они секретны

    А ни кто и не сомневался. Вот только прослеживается закономерность - когда нет доказательств, то они сразу становятся ну очень секретными. Неужели американцы в очередной раз пойдут на провокацию и нанесут удар по сирийским войскам? Вот, что значит не получать жесткого ответа.
    rotmistr60
    1. Баракуда Сегодня, 06:45
      Справа от Ефрата сомолеты НАТО не летают уже, на сопровождение берутся ВКС , а это жесть. Пиликать все начинает и бабский голос в шлеме - типа песец может подкрасться.
      Есть такая кнопка - " Высокое" , включил и усе...Поиск активный и захват . Ну а пуск командир должен произвести.
      Баракуда
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:47
        И это хорошо. Но американское самолюбие и "исключительность" просто подталкивает их совершить очередную пакость.
        rotmistr60
      2. Александр романов Сегодня, 07:08
        Цитата: Баракуда
        Есть такая кнопка - " Высокое" , включил и усе...Поиск активный и захват . Ну а пуск командир должен произвести.

        Баракуда признаваися,ты сбил Боинг laughing
        Александр романов
  4. Комментарий был удален.
  5. Александр 3 Сегодня, 06:43
    Так бы и сказали мол мы снимаем с себя всю ответственность за то что мы скажем.
    Александр 3
  6. Толстоевский Сегодня, 06:51
    доказательства есть. но они ещё не до конца состряпаны
    Толстоевский
    1. iliitchitch Сегодня, 07:47
      Цитата: Толстоевский
      доказательства есть. но они ещё не до конца состряпаны


      Когда этот олень пауэлл в оон пробиркой с "химоружием" тряс , мысль посетила : "Да урони ты её уже . Никто не заплачет." . Толку от этих дармоедов всё равно никакого . Сдаётся мне , что в той пробирке был кокс .
      Принюхнут с утра , и поехали после прихода ... ГеополитИк творить , что б им провалиться .
      iliitchitch
  7. askme Сегодня, 06:58
    Такие "секретные" данные, что решили всем о них рассказать? Держащие весь мир за идиотов, сами становятся идиотами в глазах других... Когда поймут это, будет скрежет зубов...
    askme
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:07
    Мы предупреждены, а значит нужно не просто ждать этой страшной провокации, нужно попытаться ее предотвротить, тем самым спасти жизни многим невинным людям.
    Изгоняющий либероидов
  9. tchoni Сегодня, 07:13
    может сирийцам бал какой продать? или искандер?
    tchoni
  10. Zaurbek Сегодня, 07:29
    не будут нами раскрываться, так как это находится в компетенции разведывательных органов - это "фишка" последних пяти лет. Раньше народ мучился, что то придумывал, доказывал...А сейчас :- доказательства есть!Номы их вам не покажем, они секретны. Вот и весь разговор.
    Zaurbek
  11. Altona Сегодня, 07:34
    Когда эта блондинка забеременеет?
    Altona
  12. ОТДЕЛ Сегодня, 07:35
    Скучно девочки ! Хотя бы что то новое придумали...
    ОТДЕЛ
  13. fn111 Сегодня, 07:37
    Женька Псаки снова с нами!!??)))
    fn111
  14. Ставрос Сегодня, 07:43
    Одно они похоже не понимают, что нельзя слишком часто кричать : "Волки! Волки", когда их и в помине нет...[/quote]
    Да прекрасно они все понимают,и будут вечно кричать обвинять кого то во всех грехах,трясти пробирками,банками и бидонами.Они одни такие святые,что тут уж поделаешь в такое нынче время живём.Большое сильное государство вот и творят чего хотят.
    Ставрос
  15. Комментарий был удален.
  16. Павловский Сегодня, 07:47

    «доказательства у нас есть, но мы их вам не представим, так как они секретны». Может они хотят, что бы им заплатили?
    Павловский
  17. dumkopff Сегодня, 07:51
    А они мне говорят: "мы, джентльмены, верим друг другу на слово". И тут мне карта как поперла!
    dumkopff
  18. seregatara1969 Сегодня, 08:00
    американцы знают что я задумал - но мне об этом не раскажут-это секретные сведения
    seregatara1969
  19. Александр Абдрахманов Сегодня, 08:18
    Они засекретили , наверно не успевают с монтаж ем . Ошибочку свою раньше не открыли в СМИ , до провокации . Прост не народ , а безумцы какие то . Сами эту чушь распространяют , и в нее главное верят .
    Александр Абдрахманов
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