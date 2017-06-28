08:48 28 июня

Портфель заказов концерна "Калашников" в разы превзошёл досанкционный

Глава Ростеха Сергей Чемезов прокомментировал портфели заказов оборонных предприятий, входящих в структуру государственной корпорации. Речь зашла о портфеле заказов концерна «Калашников». По словам главы корпорации, портфель заказов у «Калашникова» сегодня в несколько раз выше досанкционной планки.

РИА Новости приводит комментарий Сергея Чемезова:
Конечно, западные санкции оказали свое влияние на развитие промышленных предприятий, но важно, что некоторые организации смогли обратить их в свою пользу и выйти на новые экспортные рынки. К примеру, общий портфель заказов концерна "Калашников" составляет сегодня 300 миллионов долларов США, что в шесть раз больше, чем до принятия санкций. И это учитывая, что концерн лишился своего главного зарубежного рынка — американского, я имею в виду рынок гражданского и спортивного оружия.


В ходе заседания Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям Сергей Чемезов отметил, что уровень промпроизводства в России «скромно, но растёт». По его словам, за 1-й квартал текущего года рост составил чуть менее процента.


Портфель заказов концерна "Калашников" в разы превзошёл досанкционный


Напомним, что концерн «Калашников» с некоторых пор решил расширить линейку выпускаемой продукции, добавив в неё беспилотники и гражданские катера.

Использованы фотографии: https://kalashnikov.com
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Комментарии 19

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  1. RASKAT Сегодня, 06:46
    А еще недавно был на грани банкротства. Вот что значит грамотное руководство. Рад за заводчан, так держать good .
    RASKAT
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:56
      Цитата: RASKAT
      А еще недавно был на грани банкротства. Вот что значит грамотное руководство. Рад за заводчан, так держать good .

      а ничего,что это,в связи лишь с Оборонзаказом? дали заказы,вот и заработали.
      андрей юрьевич
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:20
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: RASKAT
        А еще недавно был на грани банкротства. Вот что значит грамотное руководство. Рад за заводчан, так держать good .

        а ничего,что это,в связи лишь с Оборонзаказом? дали заказы,вот и заработали.

        Года три назад здесь статья была ,о модернизации предприятия "Калашников" и превращение его в концерн...Криков много было помнится, что все разворуют и растащат..(я тоже кричал и сожалел) ..А однако рост налицо! Ведь Калаши чуть ли не вручную изготавливали и оборудование чуть ли не со сталинских времен было..Руководство полностью сменили, вообщем глубокая модернизация произошла во всех сферах..Молодцы, так держать! Вот еще бы "пиратов" прижать использующих наш брэнд мировой..Что то все затихло , а то поляки там во всю штампуют и китайцы естественно..
        ОТДЕЛ
      2. Stas157 Сегодня, 08:48
        Цитата: RASKAT
        А еще недавно был на грани банкротства. Вот что значит грамотное руководство. .
        Просто Путин директора поменял. Именно Путин, ни какая прокуратура, ни какая другая власть не могла это сделать. Но, это не плюс Путину, а минус, потому что бещ него в государстве ничего не работает! А если Путина не станет? До этого был местный князек Городецкий, который довел завод до ручки. И не только оружейный завод, а целое производственное объединение, это около 10 заводов. Другим заводам гораздо менее повезло! Большинство уже не существует.
        Stas157
  2. андрей юрьевич Сегодня, 06:47
    Портфель заказов концерна "Калашников" в разы превзошёл досанкционный
    вот что миллионный ребрейдинг животворящий,от Канделаки делает!
    андрей юрьевич
  3. Logall Сегодня, 06:47
    А как хотели, чтобы на войне матрёшки спросом пользовались?
    Logall
  4. Александр 3 Сегодня, 06:47
    А доход россиян от этого подрос?
    Александр 3
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:54
      Цитата: Александр 3
      А доход россиян от этого подрос?

      конечно! Канделаки со своим PR агенством...за Калашникова-20 млн,за Ростех-1,5 млн...работают Люди...
      андрей юрьевич
  5. vch Сегодня, 06:49
    Огорчает слабый рост пром.производства. Тем более, что этому предшествовало существенное падение.....(((((
    vch
  6. askme Сегодня, 06:54
    Рост нашего машиностроения - это как гвозди в крышку гроба супостатам... Со всем их визгом санкционным...
    askme
  7. Бензорез Сегодня, 06:55
    Что же мешало раньше выйти на новые экспортные рынки? Расшириться, создать рабочие места. Либо зарплату людям поднять для заинтересованности в увеличении производительности.
    Бензорез
  8. Новый пользователь Сегодня, 06:56
    Я думал Калашников только автоматы делает.
    Новый пользователь
    1. Баракуда Сегодня, 07:07
      Зря думал, но правильно. Там такое клепают - Ахренеть просто можно. Был там в "гостях" давече...
      Баракуда
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:13
      Новый пользователь -это концерн, который научился делать много чего, но начинался он с именно со стрелкового оружия.
      Изгоняющий либероидов
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:12
    Или адаптируешся к реалиям современной жизни, либо исчезнешь -третьего не дано.
    Изгоняющий либероидов
  10. uporov65 Сегодня, 07:49
    Объясняется всё просто, с падением цен на нефть, внимание государства переключилось на других поставщиков денег в бюджетную копилку…
    uporov65
  11. seregatara1969 Сегодня, 07:50
    да мало ли что можно строить - на прогрессе моторные лодки делают
    seregatara1969
  12. Million Сегодня, 07:56
    Для бизнеса хорошо,а в целом настораживает...
    Million
  13. Стирбьорн Сегодня, 08:33
    И опять никакой конкретики! Сказали бы, что за новые рынки, какая продукция - а так только про потерянный американский рассказали, а портфель заказов вдруг в 6 раз вырос - вот чудеса! fellow

    А то тут, позавчера, один советник президента уже вещал про мифические заказы корветов и фрегатов, не назвав ни одного контракта
    Стирбьорн
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