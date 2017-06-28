Портфель заказов концерна "Калашников" в разы превзошёл досанкционный

Конечно, западные санкции оказали свое влияние на развитие промышленных предприятий, но важно, что некоторые организации смогли обратить их в свою пользу и выйти на новые экспортные рынки. К примеру, общий портфель заказов концерна "Калашников" составляет сегодня 300 миллионов долларов США, что в шесть раз больше, чем до принятия санкций. И это учитывая, что концерн лишился своего главного зарубежного рынка — американского, я имею в виду рынок гражданского и спортивного оружия.

Глава Ростеха Сергей Чемезов прокомментировал портфели заказов оборонных предприятий, входящих в структуру государственной корпорации. Речь зашла о портфеле заказов концерна «Калашников». По словам главы корпорации, портфель заказов у «Калашникова» сегодня в несколько раз выше досанкционной планки. РИА Новости приводит комментарий Сергея Чемезова:В ходе заседания Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям Сергей Чемезов отметил, что уровень промпроизводства в России «скромно, но растёт». По его словам, за 1-й квартал текущего года рост составил чуть менее процента.Напомним, что концерн «Калашников» с некоторых пор решил расширить линейку выпускаемой продукции, добавив в неё беспилотники и гражданские катера.