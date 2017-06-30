09:09 30 июня

Для сохранения космической отрасли Украина готова пойти на распродажу советских космических технологий

Человек, к какой бы национальности он ни принадлежал, всегда гордится своей страной. Гордится предками, гордится победами предков, гордится художниками и созданными им произведениями, гордится даже уникальными природными "шедеврами", которые есть только в его стране. Человек смотрит на созданные предыдущими поколениями вещи и понимает, что это гражданин его страны был первым в этой вечной гонке к лучшей жизни. Плохо это или хорошо? Наверное, хорошо. Потому, что человек чувствует свою сопричастность к великой истории человечества и истории его страны. Человек не только готов продолжить великие дела предков, но и защищать то, что уже создано.

Для сохранения космической отрасли Украина готова пойти на распродажу советских космических технологий


Точно так же обстоит дело и с государствами, городами, поселками, заводами, фабриками... Точно так же есть те, кто гордится тем, что они "основоположники демократии". Другие живут в "колыбели революции". Третьи — в "финансовом центре мира". И так далее. Примеров множество.


20 век подарил человечеству достаточно много вещей, которые значимы именно в мировом масштабе. Одно только перечисление этих достижений заняло бы у меня несколько страниц мелким шрифтом. И обязательно что-то значимое было бы упущено. Но есть вещи, упустить которые не сможет никто. В частности, освоение космоса. Именно 20 век подарил нам исполнение мечты. Точнее, начало исполнения мечты. Мы вышли за пределы собственной планеты и впервые задумались о тех, кто может быть живет где-то там... Мы увидели воочию, как мала наша Земля... И как велик космос.

В числе пионеров освоения космоса была и наша страна. Правда, называлась она тогда по другому: СССР. Но наша... Точно так же сегодня могут, вполне заслуженно, по-моему, сказать граждане всех бывших республик Советского Союза. Мы сегодня живем в разных странах, но вместе были пионерами освоения космоса. Как вместе мы победили фашизм.

Нам казалось, что лишить народ этого гордого звания нельзя. Однако история современной Украины показывает обратное. Величайшие умы, которые были и, надеюсь, есть на Украине, в области разработки, конструирования и создания космических аппаратов, сегодня почти не востребованы. Не может себе позволить аграрная держава, как теперь уже на правительственном уровне говорят на Украине, позволить строить самостоятельную космическую отрасль.

Сегодня боль от разрыва наших (Украины и России) отношений в космической отрасли несколько поутихла. Не потому, что мы стали "чёрствыми" и не способными к переживанию. Нет, просто Россия за те два года, что прошли с момента разрыва, сумела заменить многое из того, что производилось на Украине, собственными разработками либо импортом из других стран.

Позволю себе напомнить читателям некоторые совместные российско-украинские проекты. Те, которые приносили или могли бы принести колоссальные прибыли для обеих стран.

"Морской старт". Проект 1995 года. Реально международный проект. Учредителями которого стали американский "BOEING", российская "ЭНЕРГИЯ", КБ "ЮЖНОЕ", завод "ЮЖМАШ" и норвежская судостроительная компания "AKER SOLUTION" (название современное). Красивый проект. Запуск на украинском носителе с площадки "Odyssey" (бывшая японская нефтедобывающая платформа вблизи острова Рождества) среднего класса космических аппаратов. После выхода из проекта американцев "Энергия" получила до 95% акций (2010 год).

Но после "майдана" Украина украинские власти посчитали проект "москальским" и прекратили сотрудничество. 22 августа 2014 года "Морской старт" остановили, а 24 декабря Дмитрий Рогозин заявил о невозможности сотрудничества с "Южмашем"... А ведь за время существования проекта было произведено 36 пусков, 32 из которых успешны! Украинские политики (не конструкторы и инженеры космической отрасли) заявляют о продолжении производства ракет "Зенит-3SL", однако все понимают, что ракета, состоящая на 70% из российских комплектующих, в небо не полетит...

"Наземный старт". "Побочный продукт" "Морского старта". Именно наработки "МС" использовались для разработки возможностей использования "Зенита" уже для запусков с Байконура. Ракеты стали полностью российско-украинские. "Зенит-3SLБ" и "Зенит-3SLБФ". За пять лет существования проекта (с 2008 по 2013 гг.) произведено 5 пусков. Все успешные.

Правда, украинцы уже 3 года мечтают... Украинская мечта — это "Воздушный старт". Благо пока есть теоретическая возможность воплотить эту мечту в жизнь. Я имею в виду знаменитый самолет Ан-225 "Мрия". Только вот ситуация в промышленности и вообще в экономике Украины сегодня такова, что мечта так и останется мрией...

А был ещё и "Рокот". Трехступенчатые ракеты легкого класса. Ракеты производил центр Хруничева, но системы управления для разгонников поставлялись из Харькова (завод "Электроприбор", ныне "Хартрон"). Ракета способна выводить на орбиту до 2 тонн груза. Использовалась по большей части для нужд Министерства обороны России. За 15 лет произведено 23 пуска. Нештатных два. Наверное, не уверен точно, самая бюджетная ракета (20 млн. $ со всеми издержками).

"Днипро". "Гражданский вариант" знаменитой советской баллистической ракеты РС-20 (по натовской классификации SS-18 Satan). Одна из самых мощных ракет в мире. Именно на смену этой "Сатане" пришла "Булава". Производилась на "Южмаше"... За 16 лет произведено 22 пуска с Байконура. Нештатный один.

Ну и как же не вспомнить о знаменитом (или знаменитой, учитывая, что легенду об основании Киева я помню) "Лыбеде". Это первый украинский геостационарный спутник, произведенный в Канаде и благополучно сгнивающий в городе Железногорске Красноярского края. Первоначально, в 2009 году, хороший проект. За 254 млн. $ Украина получает спутник, который должен быть запущен в 2011 году... Для этого должен быть использован выше упомянутый "Наземный старт". Но... "Денег нет". "Мощность спутника необходимо увеличить..." Старт откладывается на неопределенное (до полного разрушения, я полагаю) время. Стоимость спутника выросла не только за хранение на складе, но и в связи с заменой украинских комплектующих российскими на ракетах "Зенит-3SLБФ".

Но то, что написано выше, уже, увы, относится к истории. А с историей разбираться будут потомки. Мы в этом вопросе "близоруки". А большое, как известно, видится на расстоянии. А что же сегодня? Неужели Украина и украинские политики не понимают, что потеря космической отрасли "сбрасывает" страну на уровень третьестепенной державы. Да и державы ли?

Хочу привести цитату из выступления академика Национальной академии наук Украины Ярослава Яцкива на круглом столе в КБ "Южное" от 26 мая: "Потенциал Украины еще не настолько высок, чтобы мы самостоятельно осваивали Луну. Мы должны интегрироваться в мировое космическое сообщество с Китаем, Америкой или Европейским космическим агентством. И то, что мы можем сделать лучше, должно войти в эти международные миссии, нас должны взять как соучастника".

Думаю, большинство читателей уже поняли, о чем пойдет речь дальше. Не больше не меньше, как об участии Украины в... освоении Луны! Не удивляйтесь, но те слова, что вы прочитали выше, как раз об этом.

Понятно, что на сегодня потенциал Украины в космической области мало кого интересует. Конечно, из тех стран, которые имеют эту отрасль. Современная наука движется уже далеко не "семимильными шагами". Счет идет на парсеки... Да и движемся мы хоть в одном направлении, но все-таки разными "тропами". "Тропка" Украины пока во многом совпадает с российской, но... Мы не сотрудничаем в космической области. Американцам же, да и французам, украинские технологии не нужны...

Но есть страны, которые в силу различных причин не были в числе пионеров космической отрасли. Не имеют пока серьезных достижений. А по потенциалу вполне могут себе это позволить. Таких стран несколько. И первым в списке стоит Китай. Именно китайцы заинтересованы в украинских технологиях. Точнее, в советских технологиях, которые достались Украине в ходе развала СССР.

Многие читатели слышали об амбициозном проекте КНР по освоению Луны. Китайцы серьезно намерены высадиться на спутнике Земли и не просто исследовать, а осваивать планету. Я часто упоминаю о трудолюбии китайцев. И особенно о целеустремленности. Если заявили, то сделают. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Благо экономика позволяет выделять на космос огромные средства.

В СМИ появились сообщения о том, что Китай хочет выкупить у Украины технологию создания "блока Е" советского спускаемого модуля, на котором в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века планировалась высадка советского космонавта на Луну. В то время шла "космическая гонка" между СССР и США. Обе страны разрабатывали и внедряли множество новых технологий. Обе страны старались "утереть нос" друг другу. Соответственно, это удавалось обеим сторонам. То в одном, то в другом противостоянии.

В вопросе высадки на Луну "нос утерли" нам. Напомню, в СССР разрабатывался проект лунного корабля Л-3. Аппарат должен был выведен в космос тяжелой ракетой Н-1. Затем, уже на орбите Луны, один из космонавтов из орбитального модуля переходил в спускаемый. Таким образом, один участник экспедиции был на поверхности Луны, а второй ждал его на орбите. Переходы из модуля в модуль осуществлялись путем выхода в открытый космос.



Понятно, что многие технические решения для этого корабля были поистине революционными. Многое из того, что было создано в ходе разработки проекта, используется сегодня в современных ракетах. Но после неудачного испытания ракеты Н-1 в 1974 году проект был свернут. Л-3 "положили на полку". А сегодня именно этот проект очень интересует китайцев...

Чтобы предупредить "плач" некоторых особо патриотичных читателей о сливе советских технологий "свидомыми укронацистами" потенциальному "партнеру", хочу отослать их к видео запуска китайских обитаемых космических аппаратов. Посмотрите внимательно. Очень поучительное видео.

Сравните советские "Союзы" и китайские "Shenzhou". Сравните скафандры советских космонавтов и китайских тайконавтов. Нашли отличия? Нет, они конечно есть.

"Shenzhou" не точная копия "Союза", а его продолжение. Аппарат более просторный, комфортный, современный. Но... советский. А откуда он у китайцев появился? Откуда вообще появились эти самые тайконавты? Почему советский скафандр "Сокол" так хорошо на них "сидит"? А всё просто. В 90-е годы именно мы продали китайцам советские космические технологии. Мы, Россия. И не только продали, но и подготовили в наших учебных центрах этих самых тайконавтов. Продали за "копейки" то, что обошлось нам в миллиарды.

Я не знаю, если честно, правильное это было решение или неправильное. С одной стороны, мы продали уникальные технологии тем, кому они были необходимы. А с другой? Мы продали за бесценок. Позволив тем самым сэкономить в сотни, а может быть тысячи раз больше средств, чем затрачено на покупку, тому же Китаю. Мы практически "сделали" китайскую пилотируемую космонавтику.

Но вернемся к Украине. Состоится ли продажа блока Е модуля Л-3? А именно этот блок является основным в будущей сделке. Блок Е является тем, чем вправе гордиться советская наука. Этот блок служит и для посадки на Луну, и для обратного старта к орбитальному модулю. Чтобы исключить технические неточности, приведу цитату из статьи Андрея Борисова: "В высоту «блок Е» достигает 1,72 метра, его диаметр — 2,38 метра, масса — 525 килограммов. В качестве горючего используется несимметричный диметилгидразин, окислителя — азотный тетраоксид. Ракетный блок включал в себя два двигателя — основной 11Д411 (РД858) и резервный 11Д412 (РД859). Первый рассчитан на два запуска (при посадке на Луну и при старте с нее), второй — на один (в случае отказа основного двигателя при посадке и для подстраховки при старте посадочного модуля с поверхности Луны). «Блок Е» успешно прошел наземные тесты, все три летных испытания в рамках Л3 удались. К 1974 году в УССР было создано около 20 «блоков Е»".

Мне кажется, сегодня продажа технологий для Украины — единственный способ сохранить хоть какое-то место в мировой космической индустрии. Шанс сохранить тот же "Южмаш". Понятно, что восстановить статус космической державы уже невозможно. Состояние экономики страны таково, что с каждым днем отставание будет только увеличиваться. И вскоре это отставание станет заметным уже в науке. Самые "свежие" идеи будут если не "проходить мимо" украинских ученых и конструкторов, то "останутся за стеклом витрины" точно.

Кто-то уедет в тот же Китай, кто-то просто уйдет по возрасту, кто-то уйдет по другим причинам... Украинская школа конструкторов и ученых в этой области умрет. Как это происходит, к сожалению, с авиастроителями, с корабелами... Если сегодня ещё осталась призрачная надежда на какое-то возрождение сотрудничества, то завтра её уже не будет. Жаль...
Автор: Александр Ставер


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. 1536 Сегодня, 05:41
    Однажды народу сказали: "Мы космическая держава." И народ закричал: "Даешь Космос". И даже что-то получилось. А совсем недавно народу сказали: "Мы аграрная держава." И народ снова закричал: "Даешь аграрную державу." Возможно, что-то получится. Что народу скажут завтра, не известно никому. Жизнь по свистку или окрику - это не жизнь, и это не народ, который такой жизнью живет.
    1536
    1. Teberii Сегодня, 06:08
      Ким Чен Ын о санкции переживать не будет ,пока такие страны как Украина существуют .Не удивлюсь если окажется прорыв в ракетостроении произошёл именно по этой причине.
      Teberii
      1. maxim947 Сегодня, 07:29
        Продавать по сути уже нечего, все уже проср....ли, включая военную тематику. Только скорее всего не Китаю...
        maxim947
  2. avaks111 Сегодня, 06:10
    Продажа космических технологий-путь к возрождению страны!
    avaks111
    1. g1washntwn Сегодня, 06:36
      В случае с Украиной, к сожалению вся фраза звучит иначе:
      Продажа страны - шанс к возрождению технологий.
      При этом технологии будут не свои, а импортные.
      g1washntwn
    2. domokl Сегодня, 06:42
      Глобально в одном предложении. Увы, это всего лишь путь для сохранения на время мощностей "Южмаша". Китайцы не дураки и требуют от украинцев не просто документацию, но и готовый модуль. Не требуют его поставить в Китай. Но создать обязательно. Для экспериментов на территории того же "Южмаша".
      Сомнительно конечно, что создадут новый модуль. А вот по складам поискать стоит...Из тех, что были когда-то созданы...В целом, мне кажется, что "Южмаш" необходимо перепрофилировать. Есть же сегодня несколько проектов, где его продукция пользуется спросом. Та же "Вега" европейская, к примеру. Пусть занимаются двигателями...
      domokl
  3. karish Сегодня, 06:45
    ни у кого не существует монополии на "советские технологии" - страны - умершей 25 лет назад.
    Россия продаёт за рубеж как технологии так и продукцию сделанные на технологиях СССР и никто её в распродаже не обвиняет .
    Южное не было придатком чего то , а само разрабатывал конечный продукт.
    Поэтому автор обвиняя страну в распродаже технологий не только не замечает бревна в своём глазу , но и ещё забывает - разработка высокотехнологичного оборудования , по заказу другой страны - это то -что делают и чем гордятся все страны.
    karish
    1. domokl Сегодня, 08:04
      Вы бы статью прочитали...Где обвинения? Или ничего не сказано о том, что Россия продавала? Я так понимаю коммент по принципу мели Емеля твоя неделя...Разговор о сохранении остатков космической отрасли..У вас там от жары что ли мозг плавится?
      domokl
    2. Tanarri Сегодня, 08:11
      Автор прямым текстом указал что РФ делала тоже самое в 90-е. Странный упрёк.
      Tanarri
    3. andj61 Сегодня, 09:05
      Цитата: karish
      Южное не было придатком чего то , а само разрабатывал конечный продукт.

      Южное и Южмаш полностью на 100% не делало ничего. Куча смежников, куча поставщиков, куча КБ, с которыми сотрудничали. Сейчас с нуля они уже не потянут ни один проект целиком (да и раньше часто выступали головной организацией по проектированию и производству, а это вовсе не означает возможность ПОЛНОСТЬЮ производить ракеты самостоятельно),а те ракеты, которые ещё могут производить, уже устарели. Устарели даже больше, чем российские. КБ Южное и Южмаш были важнейшей частью гигантского комплекса космической отрасли СССР. Самые важные части этого комплекса сохранены и работают худо-бедно в России, а перспективы самостоятельного и изолированного от России "плавания" украинской части этого комплекса крайне туманны и неопределённы.
      Воспроизвести лунный аппарат крайне непросто в силу полной утраты технологий - сейчас другие станки, оборудование, материалы, оснастка. Необходимо практически переработать старую разработку по новые условия. Да и не о воспроизводстве речь идёт: вряд ли Китай согласится на разработки 70-х годов. На основании тех разработок нужно создать нечто новое. Могут ли это сделать КБ Южное и Южмаш? Южное однозначно может - в конце концов кроме систем проектирования, вычислительной техники и мозгов конструкторов для этого ничего не нужно. А всё это уже имеется, либо с легкостью получается при наличии заказа. Сможет ли сделать изделие Южмаш? Воспроизвести старый модуль - наверное сможет.Хотя, насколько помнится, там были сотни поставщиков комплектующих по всему Союзу. Сделать новый модуль также сможет - это сложнее и требует существенных инвестиций. Вопрос в другом - станет ли Китай финансировать создание практически нового создателя космических аппаратов за пределами Китая? Не проще ли через утечку мозгов организовать это производство у себя?
      И зря Ставер говорит про возможность "допиливания старых, произведённых в 70-х, космических модулей. За это время вся эта техника однозначно пришла в негодность. Восстановление и "допиливание" её - это необоснованные риски, и для пилотируемой космонавтики такое не подходит. Да и не прошли те старые аппараты полного цикла испытаний.
      Цитата: karish
      Поэтому автор обвиняя страну в распродаже технологий не только не замечает бревна в своём глазу , но и ещё забывает - разработка высокотехнологичного оборудования , по заказу другой страны - это то -что делают и чем гордятся все страны.

      Вовсе автор не обвиняет - он и про Россию говорит то же самое. Вот цитата автора:
      Мне кажется, сегодня продажа технологий для Украины — единственный способ сохранить хоть какое-то место в мировой космической индустрии. Шанс сохранить тот же "Южмаш".

      И что тут неправильного? К российской космической отрасли это тоже относится,хотя и в меньшей степени, нежели к Украине. Не зря же мы, в конце концов,ракетные двигатели америкосам продаём! bully hi
      andj61
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:17
    об участии Украины в... освоении Луны!

    А я думал, что украинцы уже побывали там. Судя по их заявлениям они везде первые и от них все идет дальше по миру. Решили продать технологии, так это их дело. Порвали сотрудничество с Россией в космической области, так это нужно было сделать нам в первую очередь, а не подкармливать режим. Еще после распада СССР нужно было думать о замещении того, что производилось на Украине для нужд СССР.
    rotmistr60
  5. Старый26 Сегодня, 07:18
    Автор!!
    С чего бы это???
    Именно на смену этой "Сатане" пришла "Булава".
    ,"Булава" на смену "Сатане". ну-ну
    Старый26
    1. Астория Сегодня, 07:34
      такую аналитику даже как туалетную бумагу использовать не хочется
      Астория
  6. Altona Сегодня, 07:36
    Цитата: 1536
    А совсем недавно народу сказали: "Мы аграрная держава."

    --------------------------
    "Аграрная держава"-это путь в никуда, вернее в допетровскую эпоху практически. Мы индустриально-аграрная держава. Сегодняшние аграрные технологии не требуют огромного количества крестьян. Так что неумных руководителей типа ДАМ лучше не слушать и на них не ориентироваться. Мы космическая держава пока еще. А сам ДАМ с Ткачевым пусть свои виноградники обслуживают, если они такие аграрии.
    Altona
  7. Altona Сегодня, 07:38
    Цитата: domokl
    Китайцы не дураки и требуют от украинцев не просто документацию, но и готовый модуль. Не требуют его поставить в Китай. Но создать обязательно. Для экспериментов на территории того же "Южмаша".

    ---------------------
    Кто занимается техническим грабежом, тот вряд ли пойдет сильно дальше, если не создаст собственную научно-конструкторскую школу. В принципе у Китая есть много НИИ по авиа и космос темам, но пока прорыва какого то нет.
    Altona
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:47
    Когда с голодухи живот прилипает к спине, продашь все и за бесценок. Украина давно скребёт по сусекам - предлагая все что угодно...все эти технологии устаревают стремительно, не продаш сейчас - потом только на металл распилить wassat Так что ничего удивительного в этих продажах китайцам - нет. Проблемы в освоении ими технологий. Копирование здесь не поможет.
    Горный стрелок
    1. domokl Сегодня, 08:13
      what А если малость с другого бока глянуть на проблему? Отбросив свое мнение об Украине. Чисто абстрактно... Может с помощью советской технологии китайцам удастся то, что не удалось тогда нам?
      Китайцы, если опять же смотреть на их космос, не копируют, а используют в дальнейших разработках. Время копирования для Китая уже прошло. Что мы видим в других отрослях. От автомобилей, до гаджетов последних моделей...
      Черт его знает, лично у меня какое-то двоякое чувство. С одной стороны обидно, что мы отдаем то, на что тратили собственные деньги когда-то за бесценок. А с другой, сохраняем открытое и изобретенное нами же для человечества. Не секрет, что мы большинство собственных изобретений просто забываем...Менталитет, наверное, такой...
      domokl
  9. DPN Сегодня, 08:10
    Вспомните 90годы когда Россия делала тоже самое ,валила Советские заводы и сдавала Советские технологии западу своим новым друзьям в лице США. ,так чего мы сейчас хотим от капиталистической страны Украина, США и ельцинское правительство сумело развратить Советский народ,теперь мы просто пожинаем его плоды .
    DPN
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