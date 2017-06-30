Для сохранения космической отрасли Украина готова пойти на распродажу советских космических технологий

Человек, к какой бы национальности он ни принадлежал, всегда гордится своей страной. Гордится предками, гордится победами предков, гордится художниками и созданными им произведениями, гордится даже уникальными природными "шедеврами", которые есть только в его стране. Человек смотрит на созданные предыдущими поколениями вещи и понимает, что это гражданин его страны был первым в этой вечной гонке к лучшей жизни. Плохо это или хорошо? Наверное, хорошо. Потому, что человек чувствует свою сопричастность к великой истории человечества и истории его страны. Человек не только готов продолжить великие дела предков, но и защищать то, что уже создано.Точно так же обстоит дело и с государствами, городами, поселками, заводами, фабриками... Точно так же есть те, кто гордится тем, что они "основоположники демократии". Другие живут в "колыбели революции". Третьи — в "финансовом центре мира". И так далее. Примеров множество.20 век подарил человечеству достаточно много вещей, которые значимы именно в мировом масштабе. Одно только перечисление этих достижений заняло бы у меня несколько страниц мелким шрифтом. И обязательно что-то значимое было бы упущено. Но есть вещи, упустить которые не сможет никто. В частности, освоение космоса. Именно 20 век подарил нам исполнение мечты. Точнее, начало исполнения мечты. Мы вышли за пределы собственной планеты и впервые задумались о тех, кто может быть живет где-то там... Мы увидели воочию, как мала наша Земля... И как велик космос.В числе пионеров освоения космоса была и наша страна. Правда, называлась она тогда по другому: СССР. Но наша... Точно так же сегодня могут, вполне заслуженно, по-моему, сказать граждане всех бывших республик Советского Союза. Мы сегодня живем в разных странах, но вместе были пионерами освоения космоса. Как вместе мы победили фашизм.Нам казалось, что лишить народ этого гордого звания нельзя. Однако история современной Украины показывает обратное. Величайшие умы, которые были и, надеюсь, есть на Украине, в области разработки, конструирования и создания космических аппаратов, сегодня почти не востребованы. Не может себе позволить аграрная держава, как теперь уже на правительственном уровне говорят на Украине, позволить строить самостоятельную космическую отрасль.Сегодня боль от разрыва наших (Украины и России) отношений в космической отрасли несколько поутихла. Не потому, что мы стали "чёрствыми" и не способными к переживанию. Нет, просто Россия за те два года, что прошли с момента разрыва, сумела заменить многое из того, что производилось на Украине, собственными разработками либо импортом из других стран.Позволю себе напомнить читателям некоторые совместные российско-украинские проекты. Те, которые приносили или могли бы принести колоссальные прибыли для обеих стран."Морской старт". Проект 1995 года. Реально международный проект. Учредителями которого стали американский "BOEING", российская "ЭНЕРГИЯ", КБ "ЮЖНОЕ", завод "ЮЖМАШ" и норвежская судостроительная компания "AKER SOLUTION" (название современное). Красивый проект. Запуск на украинском носителе с площадки "Odyssey" (бывшая японская нефтедобывающая платформа вблизи острова Рождества) среднего класса космических аппаратов. После выхода из проекта американцев "Энергия" получила до 95% акций (2010 год).Но после "майдана" Украина украинские власти посчитали проект "москальским" и прекратили сотрудничество. 22 августа 2014 года "Морской старт" остановили, а 24 декабря Дмитрий Рогозин заявил о невозможности сотрудничества с "Южмашем"... А ведь за время существования проекта было произведено 36 пусков, 32 из которых успешны! Украинские политики (не конструкторы и инженеры космической отрасли) заявляют о продолжении производства ракет "Зенит-3SL", однако все понимают, что ракета, состоящая на 70% из российских комплектующих, в небо не полетит..."Наземный старт". "Побочный продукт" "Морского старта". Именно наработки "МС" использовались для разработки возможностей использования "Зенита" уже для запусков с Байконура. Ракеты стали полностью российско-украинские. "Зенит-3SLБ" и "Зенит-3SLБФ". За пять лет существования проекта (с 2008 по 2013 гг.) произведено 5 пусков. Все успешные.Правда, украинцы уже 3 года мечтают... Украинская мечта — это "Воздушный старт". Благо пока есть теоретическая возможность воплотить эту мечту в жизнь. Я имею в виду знаменитый самолет Ан-225 "Мрия". Только вот ситуация в промышленности и вообще в экономике Украины сегодня такова, что мечта так и останется мрией...А был ещё и "Рокот". Трехступенчатые ракеты легкого класса. Ракеты производил центр Хруничева, но системы управления для разгонников поставлялись из Харькова (завод "Электроприбор", ныне "Хартрон"). Ракета способна выводить на орбиту до 2 тонн груза. Использовалась по большей части для нужд Министерства обороны России. За 15 лет произведено 23 пуска. Нештатных два. Наверное, не уверен точно, самая бюджетная ракета (20 млн. $ со всеми издержками)."Днипро". "Гражданский вариант" знаменитой советской баллистической ракеты РС-20 (по натовской классификации SS-18 Satan). Одна из самых мощных ракет в мире. Именно на смену этой "Сатане" пришла "Булава". Производилась на "Южмаше"... За 16 лет произведено 22 пуска с Байконура. Нештатный один.Ну и как же не вспомнить о знаменитом (или знаменитой, учитывая, что легенду об основании Киева я помню) "Лыбеде". Это первый украинский геостационарный спутник, произведенный в Канаде и благополучно сгнивающий в городе Железногорске Красноярского края. Первоначально, в 2009 году, хороший проект. За 254 млн. $ Украина получает спутник, который должен быть запущен в 2011 году... Для этого должен быть использован выше упомянутый "Наземный старт". Но... "Денег нет". "Мощность спутника необходимо увеличить..." Старт откладывается на неопределенное (до полного разрушения, я полагаю) время. Стоимость спутника выросла не только за хранение на складе, но и в связи с заменой украинских комплектующих российскими на ракетах "Зенит-3SLБФ".Но то, что написано выше, уже, увы, относится к истории. А с историей разбираться будут потомки. Мы в этом вопросе "близоруки". А большое, как известно, видится на расстоянии. А что же сегодня? Неужели Украина и украинские политики не понимают, что потеря космической отрасли "сбрасывает" страну на уровень третьестепенной державы. Да и державы ли?Хочу привести цитату из выступления академика Национальной академии наук Украины Ярослава Яцкива на круглом столе в КБ "Южное" от 26 мая: "Потенциал Украины еще не настолько высок, чтобы мы самостоятельно осваивали Луну. Мы должны интегрироваться в мировое космическое сообщество с Китаем, Америкой или Европейским космическим агентством. И то, что мы можем сделать лучше, должно войти в эти международные миссии, нас должны взять как соучастника".Думаю, большинство читателей уже поняли, о чем пойдет речь дальше. Не больше не меньше, как об участии Украины в... освоении Луны! Не удивляйтесь, но те слова, что вы прочитали выше, как раз об этом.Понятно, что на сегодня потенциал Украины в космической области мало кого интересует. Конечно, из тех стран, которые имеют эту отрасль. Современная наука движется уже далеко не "семимильными шагами". Счет идет на парсеки... Да и движемся мы хоть в одном направлении, но все-таки разными "тропами". "Тропка" Украины пока во многом совпадает с российской, но... Мы не сотрудничаем в космической области. Американцам же, да и французам, украинские технологии не нужны...Но есть страны, которые в силу различных причин не были в числе пионеров космической отрасли. Не имеют пока серьезных достижений. А по потенциалу вполне могут себе это позволить. Таких стран несколько. И первым в списке стоит Китай. Именно китайцы заинтересованы в украинских технологиях. Точнее, в советских технологиях, которые достались Украине в ходе развала СССР.Многие читатели слышали об амбициозном проекте КНР по освоению Луны. Китайцы серьезно намерены высадиться на спутнике Земли и не просто исследовать, а осваивать планету. Я часто упоминаю о трудолюбии китайцев. И особенно о целеустремленности. Если заявили, то сделают. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Благо экономика позволяет выделять на космос огромные средства.В СМИ появились сообщения о том, что Китай хочет выкупить у Украины технологию создания "блока Е" советского спускаемого модуля, на котором в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века планировалась высадка советского космонавта на Луну. В то время шла "космическая гонка" между СССР и США. Обе страны разрабатывали и внедряли множество новых технологий. Обе страны старались "утереть нос" друг другу. Соответственно, это удавалось обеим сторонам. То в одном, то в другом противостоянии.В вопросе высадки на Луну "нос утерли" нам. Напомню, в СССР разрабатывался проект лунного корабля Л-3. Аппарат должен был выведен в космос тяжелой ракетой Н-1. Затем, уже на орбите Луны, один из космонавтов из орбитального модуля переходил в спускаемый. Таким образом, один участник экспедиции был на поверхности Луны, а второй ждал его на орбите. Переходы из модуля в модуль осуществлялись путем выхода в открытый космос.Понятно, что многие технические решения для этого корабля были поистине революционными. Многое из того, что было создано в ходе разработки проекта, используется сегодня в современных ракетах. Но после неудачного испытания ракеты Н-1 в 1974 году проект был свернут. Л-3 "положили на полку". А сегодня именно этот проект очень интересует китайцев...Чтобы предупредить "плач" некоторых особо патриотичных читателей о сливе советских технологий "свидомыми укронацистами" потенциальному "партнеру", хочу отослать их к видео запуска китайских обитаемых космических аппаратов. Посмотрите внимательно. Очень поучительное видео.Сравните советские "Союзы" и китайские "Shenzhou". Сравните скафандры советских космонавтов и китайских тайконавтов. Нашли отличия? Нет, они конечно есть."Shenzhou" не точная копия "Союза", а его продолжение. Аппарат более просторный, комфортный, современный. Но... советский. А откуда он у китайцев появился? Откуда вообще появились эти самые тайконавты? Почему советский скафандр "Сокол" так хорошо на них "сидит"? А всё просто. В 90-е годы именно мы продали китайцам советские космические технологии. Мы, Россия. И не только продали, но и подготовили в наших учебных центрах этих самых тайконавтов. Продали за "копейки" то, что обошлось нам в миллиарды.Я не знаю, если честно, правильное это было решение или неправильное. С одной стороны, мы продали уникальные технологии тем, кому они были необходимы. А с другой? Мы продали за бесценок. Позволив тем самым сэкономить в сотни, а может быть тысячи раз больше средств, чем затрачено на покупку, тому же Китаю. Мы практически "сделали" китайскую пилотируемую космонавтику.Но вернемся к Украине. Состоится ли продажа блока Е модуля Л-3? А именно этот блок является основным в будущей сделке. Блок Е является тем, чем вправе гордиться советская наука. Этот блок служит и для посадки на Луну, и для обратного старта к орбитальному модулю. Чтобы исключить технические неточности, приведу цитату из статьи Андрея Борисова: "В высоту «блок Е» достигает 1,72 метра, его диаметр — 2,38 метра, масса — 525 килограммов. В качестве горючего используется несимметричный диметилгидразин, окислителя — азотный тетраоксид. Ракетный блок включал в себя два двигателя — основной 11Д411 (РД858) и резервный 11Д412 (РД859). Первый рассчитан на два запуска (при посадке на Луну и при старте с нее), второй — на один (в случае отказа основного двигателя при посадке и для подстраховки при старте посадочного модуля с поверхности Луны). «Блок Е» успешно прошел наземные тесты, все три летных испытания в рамках Л3 удались. К 1974 году в УССР было создано около 20 «блоков Е»".Мне кажется, сегодня продажа технологий для Украины — единственный способ сохранить хоть какое-то место в мировой космической индустрии. Шанс сохранить тот же "Южмаш". Понятно, что восстановить статус космической державы уже невозможно. Состояние экономики страны таково, что с каждым днем отставание будет только увеличиваться. И вскоре это отставание станет заметным уже в науке. Самые "свежие" идеи будут если не "проходить мимо" украинских ученых и конструкторов, то "останутся за стеклом витрины" точно.Кто-то уедет в тот же Китай, кто-то просто уйдет по возрасту, кто-то уйдет по другим причинам... Украинская школа конструкторов и ученых в этой области умрет. Как это происходит, к сожалению, с авиастроителями, с корабелами... Если сегодня ещё осталась призрачная надежда на какое-то возрождение сотрудничества, то завтра её уже не будет. Жаль...