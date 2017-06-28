Вирус поразил компьютерную сеть АЭС в США

Документооборот полностью остановлен, потому что сейчас он у нас электронный. То есть у нас рапорты, показатели направляются по электронной почте, и сейчас делать это возможности нет.

Телеканал ABC News сообщает о том, что в США хакеры смогли получить доступ к компьютерной сети как минимум одной американской атомной электростанции. Сообщается, что взлом затронул важные операционные данные компьютерной системы. Хакерами были добыты сведения, касающиеся бизнес-контактов и другой важной деловой информации.О том, какая именно АЭС США «пропустила» хакерскую атаку, не сообщается. В то же время известно, что изначально руководство объекта попыталось умолчать о случившемся. В свою очередь комиссия по атомной энергии США информацию о кибератаке передала в МАГАТЭ с большим запозданием. Отмечается, что цепочка таких событий могла в конечном итоге привести к куда более серьёзным последствиям, нежели получение хакерами доступа к деловым контактам.В связи со случившимся проводится расследование. При этом в СМИ высказывается одна из версий, согласно которой хакерская атака могла быть организована спецслужбами США для выявления уровня защищённости стратегически важных объектов.Нужно напомнить, что накануне компьютерный вирус с оригинальным названием "Petya" проник в компьютерную систему, обслуживающую Чернобыльскую АЭС на Украине. Вирус поразил системы, связанные с документообором станции. Об этом накануне сообщили украинские СМИ со ссылкой на начальника смены станции Владимира Ильчука.Из сообщения: