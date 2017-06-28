08:48 28 июня

Вирус поразил компьютерную сеть АЭС в США

Телеканал ABC News сообщает о том, что в США хакеры смогли получить доступ к компьютерной сети как минимум одной американской атомной электростанции. Сообщается, что взлом затронул важные операционные данные компьютерной системы. Хакерами были добыты сведения, касающиеся бизнес-контактов и другой важной деловой информации.

Вирус поразил компьютерную сеть АЭС в США


О том, какая именно АЭС США «пропустила» хакерскую атаку, не сообщается. В то же время известно, что изначально руководство объекта попыталось умолчать о случившемся. В свою очередь комиссия по атомной энергии США информацию о кибератаке передала в МАГАТЭ с большим запозданием. Отмечается, что цепочка таких событий могла в конечном итоге привести к куда более серьёзным последствиям, нежели получение хакерами доступа к деловым контактам.


В связи со случившимся проводится расследование. При этом в СМИ высказывается одна из версий, согласно которой хакерская атака могла быть организована спецслужбами США для выявления уровня защищённости стратегически важных объектов.

Нужно напомнить, что накануне компьютерный вирус с оригинальным названием "Petya" проник в компьютерную систему, обслуживающую Чернобыльскую АЭС на Украине. Вирус поразил системы, связанные с документообором станции. Об этом накануне сообщили украинские СМИ со ссылкой на начальника смены станции Владимира Ильчука.

Из сообщения:
Документооборот полностью остановлен, потому что сейчас он у нас электронный. То есть у нас рапорты, показатели направляются по электронной почте, и сейчас делать это возможности нет.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 24

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  1. Александр романов Сегодня, 07:19
    То что это атака русских хакеров,нет никакого сомнения. Украина уже предоставила неопровержимые доказательства.Все вирусы идут из России.
    Александр романов
    1. Зяблицев Сегодня, 07:24
      Горжусь Россией..... laughing
      Зяблицев
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:26
      Александр hi так ведь и имя вируса Петя "подтверждает " что он запущен напрямую из Кремля lol
      Изгоняющий либероидов
      1. Александр романов Сегодня, 07:29
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        так ведь и имя вируса Петя "подтверждает " сто он запущен напрямую из Кремля

        Правильно,так оно всё и было lol
        Александр романов
    3. Вас Влад Сегодня, 07:27
      Ну тут посмотрим, СNN Трамп уже завернул,я думаю обойдёмся просто не известными хакерами.
      Вас Влад
    4. Logall Сегодня, 07:28
      Цитата: Александр романов
      То что это атака русских хакеров,нет никакого сомнения. Украина уже предоставила неопровержимые доказательства.Все вирусы идут из России.

      Я же Вам говорил, а вы меня раскритиковали... Сегодня
      Как насчёт—" извеняюсь"?
      Logall
      1. Александр романов Сегодня, 07:49
        Цитата: Logall
        Я же Вам говорил, а вы меня раскритиковали... Сегодня

        Не помню такого,где в какои теме?
        Александр романов
        1. Logall Сегодня, 08:29
          знают кто запустил его, с собственного комПа. найдУТ в вИрусе, любые буквы, выделят, и Назначат ВинОВАтым.
          P.S. прочтите заглавные буквы...
          Еще... Ответить Цитировать Жалоба
          Александр романов
          2 Александр романов ↑
          Сегодня, 04:53
          Цитата: Logall
          украинские сми расскажу
          Не расскажут,многие украинские саиты недоступны,по ним тоже бахнули,до сих пор лежат .
          Еще... Ответить Цитировать Жалоба
          Logall
          0 Logall 1 ↑
          Сегодня, 04:56
          Ваше сочувствие, заслуживает похвалы...
          Когда оправятся, ну или в сети с мобильного...
          Еще... Ответить Цитировать Жалоба
          Александр романов
          2 Александр романов ↑
          Сегодня, 05:07
          Цитата: Logall
          Когда оправятся, ну или в сети с мобильного...
          Вирус называется "Петя" .Вот когда Петя выидет из запоя,тогда и очнуться .Ключ от вируса у Пети,Петя в хлам. Ждут hi
          Далеко не полный список
          Список сайтов, которые поверглись вирусной атаке
          Чернобыльская АЭС
          "Ощадбанк"
          "Укрсоцбанк"
          "Укргазбанк"
          "ОТП Банк"
          "ПИБ" (РФ)
          "24 канал"
          "Корреспондент"
          "КП в Украине"
          Кабинет министров Украины.
          Министерства финансов Укрианы
          Аэропорт "Борисполь"
          Завод "Антонов"
          "Укргаздобыча" также
          "Укрэнерго"
          "Запоріжжяобленерго"
          "Дніпроенерго"
          "Нефтегаз Украины"
          энергохолдинга ДТЭК
          АЗК WOG
          OKKO.
          "Эпицентр"
          Fozzy Group
          "Артериум"
          "Фармак",
          Клиника "Борис"
          "Укрпочта"
          "Новая почта"
          "Укртелеком"
          АМКУ
          Интер
          Больница "Феофания"
          Гослесагентств
          Госспецсвязи
          Киберполиция
          Logall
  2. Баракуда Сегодня, 07:20
    Снова опять стопудово "Русские хакеры" . Никуда без них. Я уже и про Чернобыль забыл, и ту "гадость", что от туда вывезли.
    Баракуда
  3. Skay Сегодня, 07:20
    Неугомонные русские хакеры.
    Skay
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:25
      ну....про русских "хакеров"...понеслась........!!! yes
      андрей юрьевич
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:25
    Очень грубая ,топорная провокация, но как ее странно, она работает -этот вирус "золотое дно "для новых санкций против нашей страны , ибо в мире доминирует основной тезис из двух пунктов 1-во всем виновные коварные русские, 2-если в чем то неуверен, смотри пункт номер1.
    Изгоняющий либероидов
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:29
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Очень грубая ,топорная провокация, но как ее странно, она работает -этот вирус "золотое дно "для новых санкций против нашей страны

      Все верно , так оно и есть...Сейчас завоют на весь мир о злых русских хакерах!
      ОТДЕЛ
  5. мичман Сегодня, 07:33
    Я думаю, что в ближайшее время хакеры могут поразить: системы УВД самолетов, системы добычи нефти, системы управления судами в портах и прибрежных зонах (пример уже есть с эсминцем США), системы работы АЭС, системы работы электросетей (примеры уже появились) . Пора на законодательном международном уровне принимать решения. Иначе миллионы людей окажутся в крайне трудных условиях, и не дай Бог, будут жертвы. Положение серьезное. Честь имею.
    мичман
  6. Новый пользователь Сегодня, 07:34
    Разве такие опасные вещи как атомно-ядерные объекты не опасно подключать к интернету?
    Новый пользователь
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:43
      Там локальный интернет, своя "закрытая " сеть, а значит, хакеры оказались на территории станции. Или использовали сотрудника станции "втемную "-троян на его смарте или планшете при подключении к местной сети активируется. ...
      Изгоняющий либероидов
    2. APASUS Сегодня, 07:47
      Такие объекты подключены через специальный шлюз,а часть технологического оборудования вообще не имеет подключения.,но похоже везде свои исключения.
      APASUS
      1. avg-mgn Сегодня, 08:33
        Там где есть исключения - неминуемо будут подключения. Всем и давно известна уязвимость ИНЕТа, но упорно продолжают использовать его для обмена данными между стратегически важными объектами (хотя есть масса альтернативных вариантов), складывается впечатление, что делается это намеренно - система защиты информации это хороший насос для выкачивания денег, да и фраза "русский хакер" модной стала и тоже приносит свои дивиденды (в том числе и политические).
        avg-mgn
  7. Павловский Сегодня, 07:43

    Русские хакеры они такие...
    Павловский
  8. МВГ Сегодня, 08:01
    Скоро, глядишь, и военная сеть США вскроется..... "Скайнет", мать его ...
    МВГ
  9. Вежливый Лось Сегодня, 08:02
    О том, какая именно АЭС США «пропустила» хакерскую атаку, не сообщается.

    Сообщения излишни. Логика рулит. Определить, какая АЭС облажалась, очень просто. На какой ...ет, та и пропустила атаку.
    Вежливый Лось
  10. rotmistr60 Сегодня, 08:15
    как минимум одной американской атомной электростанции

    Ну вот, нахвастались на свою голову о заложенных в России "кибербомбах". Или по привычке - а нас за что?
    rotmistr60
  11. sedan Сегодня, 08:23
    WINDOWS - золотая жила для вымогателей.
    sedan
  12. Толстоевский Сегодня, 08:28
    уже скоро по всей америке
    Толстоевский
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