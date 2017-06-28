Голос из Британии: с русскими не деликатничать!
Один высокопоставленный британский чиновник, а именно министр обороны Соединённого Королевства Майкл Фэллон, заявил, что Лондон столкнулся с «ростом русской агрессии». Русские «подрывают демократию». Однако англичане — народ храбрый, они на вызов ответят.
Британский министр обороны М. Фэллон сочинил пропагандистскую статью для подписного издания «The Telegraph» , где поведал народу о коварных происках русских и храбрости британцев.
По мнению министра обороны, Соединённое Королевство столкнулось со множеством проблем. Среди трудностей новейшего времени министр особо выделил «рост российской агрессии». Политик отметил, что русские не могут рассчитывать на сотрудничество с Британией, поскольку Кремль «насмехается над международными нормами, а также подрывает демократию».
Фэллон убеждён, что Лондону необходимо последовать историческому примеру Маргарет Тэтчер. Известно, что Соединённое Королевство славится умением храбро отвечать на вызовы. Солдаты Туманного Альбиона доблестно сражались во время Первой мировой войны. Во Второй мировой войне британцы, вдохновлённые духом Черчилля, дали отпор нацистской Германии. Позднее М. Тэтчер сумела «добиться освобождения» Фолклендских островов, указывает автор. Наконец, «железная леди» окрестила Берлинскую стену «мрачным монументом», напоминающим об угнетении и подавлении свобод. Спустя несколько лет ту стену разрушили. Прошли годы — и вот опять появились на мировой арене «смертельно опасные убеждения», уверен Фэллон.
Министр пишет, что британцы наблюдают ныне «возрождение русской агрессии за границей». На взгляд Фэллона, Москва «допускает массовые нападения на мирное население». Этому следует противостоять, с этим нельзя соглашаться, и поэтому «следует идти по стопам «железной леди», предлагает политик. Англичанам следует «действовать решительно» и «защищать» страну.
В целом Западу нужно отстаивать собственные идеалы, продолжает автор. «Как и госпожа Тэтчер, мы участвуем в битве идей», — констатирует он. В битве необходимо одержать победу и тем самым «дать понять», что Запад «не поступится своими ценностями».
Лондону же в частности придётся «бросить вызов» противникам. В этом смысле с русскими «деликатничать нечего». Британский министр предложил план: осуждать «грехи» России в Сирии, то же самое на Украине и где бы то ни было в Европе. Но это слова, а вот и дела: расходы Британии на обороны наращиваются. К примеру, Лондон инвестирует 178 млрд. фунтов стерлингов в истребители пятого поколения F-35, бронетехнику, подлодки и авианосцы (кстати, «Королева Елизавета» уже спущена на воду).
Не беда, что Британия уйдёт из Евросоюза, она останется «гордой защитницей Запада», резюмирует министр.
Трудно сказать, заметим, с чего бы это британец пустился рассуждать об отстаивании Западом своих идеалов как раз в то время, когда Британия от западного союза (Евросоюза) откалывается, тем самым показывая его слабость и отсутствие консолидации. Заявление чиновника о том, что Лондон защитит Европу, кажется даже не речью времён М. Тэтчер, а риторикой из XIX века, когда Великобритания действительно выглядела великой. Очевидно, посыл Фэллона прост: денег, дайте больше денег. На оружие и технику. Посыл ясен: Фэллон — министр обороны.
HMS Queen Elizabeth. Фото: Jeff J. Mitchell / Getty Images Europe
Британский министр обороны М. Фэллон сочинил пропагандистскую статью для подписного издания «The Telegraph» , где поведал народу о коварных происках русских и храбрости британцев.
По мнению министра обороны, Соединённое Королевство столкнулось со множеством проблем. Среди трудностей новейшего времени министр особо выделил «рост российской агрессии». Политик отметил, что русские не могут рассчитывать на сотрудничество с Британией, поскольку Кремль «насмехается над международными нормами, а также подрывает демократию».
Фэллон убеждён, что Лондону необходимо последовать историческому примеру Маргарет Тэтчер. Известно, что Соединённое Королевство славится умением храбро отвечать на вызовы. Солдаты Туманного Альбиона доблестно сражались во время Первой мировой войны. Во Второй мировой войне британцы, вдохновлённые духом Черчилля, дали отпор нацистской Германии. Позднее М. Тэтчер сумела «добиться освобождения» Фолклендских островов, указывает автор. Наконец, «железная леди» окрестила Берлинскую стену «мрачным монументом», напоминающим об угнетении и подавлении свобод. Спустя несколько лет ту стену разрушили. Прошли годы — и вот опять появились на мировой арене «смертельно опасные убеждения», уверен Фэллон.
Министр пишет, что британцы наблюдают ныне «возрождение русской агрессии за границей». На взгляд Фэллона, Москва «допускает массовые нападения на мирное население». Этому следует противостоять, с этим нельзя соглашаться, и поэтому «следует идти по стопам «железной леди», предлагает политик. Англичанам следует «действовать решительно» и «защищать» страну.
В целом Западу нужно отстаивать собственные идеалы, продолжает автор. «Как и госпожа Тэтчер, мы участвуем в битве идей», — констатирует он. В битве необходимо одержать победу и тем самым «дать понять», что Запад «не поступится своими ценностями».
Лондону же в частности придётся «бросить вызов» противникам. В этом смысле с русскими «деликатничать нечего». Британский министр предложил план: осуждать «грехи» России в Сирии, то же самое на Украине и где бы то ни было в Европе. Но это слова, а вот и дела: расходы Британии на обороны наращиваются. К примеру, Лондон инвестирует 178 млрд. фунтов стерлингов в истребители пятого поколения F-35, бронетехнику, подлодки и авианосцы (кстати, «Королева Елизавета» уже спущена на воду).
Не беда, что Британия уйдёт из Евросоюза, она останется «гордой защитницей Запада», резюмирует министр.
Трудно сказать, заметим, с чего бы это британец пустился рассуждать об отстаивании Западом своих идеалов как раз в то время, когда Британия от западного союза (Евросоюза) откалывается, тем самым показывая его слабость и отсутствие консолидации. Заявление чиновника о том, что Лондон защитит Европу, кажется даже не речью времён М. Тэтчер, а риторикой из XIX века, когда Великобритания действительно выглядела великой. Очевидно, посыл Фэллона прост: денег, дайте больше денег. На оружие и технику. Посыл ясен: Фэллон — министр обороны.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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