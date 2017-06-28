08:48 28 июня

Голос из Британии: с русскими не деликатничать!

Один высокопоставленный британский чиновник, а именно министр обороны Соединённого Королевства Майкл Фэллон, заявил, что Лондон столкнулся с «ростом русской агрессии». Русские «подрывают демократию». Однако англичане — народ храбрый, они на вызов ответят.

Голос из Британии: с русскими не деликатничать!

HMS Queen Elizabeth. Фото: Jeff J. Mitchell / Getty Images Europe


Британский министр обороны М. Фэллон сочинил пропагандистскую статью для подписного издания «The Telegraph» , где поведал народу о коварных происках русских и храбрости британцев.


По мнению министра обороны, Соединённое Королевство столкнулось со множеством проблем. Среди трудностей новейшего времени министр особо выделил «рост российской агрессии». Политик отметил, что русские не могут рассчитывать на сотрудничество с Британией, поскольку Кремль «насмехается над международными нормами, а также подрывает демократию».

Фэллон убеждён, что Лондону необходимо последовать историческому примеру Маргарет Тэтчер. Известно, что Соединённое Королевство славится умением храбро отвечать на вызовы. Солдаты Туманного Альбиона доблестно сражались во время Первой мировой войны. Во Второй мировой войне британцы, вдохновлённые духом Черчилля, дали отпор нацистской Германии. Позднее М. Тэтчер сумела «добиться освобождения» Фолклендских островов, указывает автор. Наконец, «железная леди» окрестила Берлинскую стену «мрачным монументом», напоминающим об угнетении и подавлении свобод. Спустя несколько лет ту стену разрушили. Прошли годы — и вот опять появились на мировой арене «смертельно опасные убеждения», уверен Фэллон.

Министр пишет, что британцы наблюдают ныне «возрождение русской агрессии за границей». На взгляд Фэллона, Москва «допускает массовые нападения на мирное население». Этому следует противостоять, с этим нельзя соглашаться, и поэтому «следует идти по стопам «железной леди», предлагает политик. Англичанам следует «действовать решительно» и «защищать» страну.

В целом Западу нужно отстаивать собственные идеалы, продолжает автор. «Как и госпожа Тэтчер, мы участвуем в битве идей», — констатирует он. В битве необходимо одержать победу и тем самым «дать понять», что Запад «не поступится своими ценностями».

Лондону же в частности придётся «бросить вызов» противникам. В этом смысле с русскими «деликатничать нечего». Британский министр предложил план: осуждать «грехи» России в Сирии, то же самое на Украине и где бы то ни было в Европе. Но это слова, а вот и дела: расходы Британии на обороны наращиваются. К примеру, Лондон инвестирует 178 млрд. фунтов стерлингов в истребители пятого поколения F-35, бронетехнику, подлодки и авианосцы (кстати, «Королева Елизавета» уже спущена на воду).

Не беда, что Британия уйдёт из Евросоюза, она останется «гордой защитницей Запада», резюмирует министр.

Трудно сказать, заметим, с чего бы это британец пустился рассуждать об отстаивании Западом своих идеалов как раз в то время, когда Британия от западного союза (Евросоюза) откалывается, тем самым показывая его слабость и отсутствие консолидации. Заявление чиновника о том, что Лондон защитит Европу, кажется даже не речью времён М. Тэтчер, а риторикой из XIX века, когда Великобритания действительно выглядела великой. Очевидно, посыл Фэллона прост: денег, дайте больше денег. На оружие и технику. Посыл ясен: Фэллон — министр обороны.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 29

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:27
    "железный занавес" строят...вокруг Капиталистического государства! не важен политический стой,Россия им интересна только в цепях...
    андрей юрьевич
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:33
      Цитата: андрей юрьевич
      Россия им интересна только в цепях...

      Всегда так было и будет...! Дождутся они рано или поздно, русский медведь терпелив, но всему есть предел...Как они сейчас локти кусают, что в 90-х не добили нас окончательно.Теперь наша очередь ,хребет ломать за все..
      ОТДЕЛ
    2. vovanpain Сегодня, 07:36
      [quote]Голос из Британии: с русскими не деликатничать![/quote]
      А может нам перестать деликатничать с этими обезьянами yes [quotе]Лондон защитит Европу[/quote]
      Долго ржал,комнатная собачка Вашингтона тяфкнула. laughing В туалет то без разрешения сходить не можете защищали laughing
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 07:46
        Доброго времени hi , ничего не меняется на протяжении последних веков , все одно и тоже . Европа так и не поняла , какой "сюрприз" она себе приобрела в виде беженцев , что с ними будет "завтра" и когда в очередной раз , они обратятся к России за помощью , нам надо будет помочь , помочь так , что бы "англичанка" больше никогда не гадила в сторону России.
        cniza
        1. vovanpain Сегодня, 07:59
          День Добрый Виктор! hi
          Цитата: cniza
          помочь так , что бы "англичанка" больше никогда не гадила в сторону России.

          Это значит утопить что ли этот остров?Иначе все бесполезно,как "англичанка" гадила со времен Ивана Грозного,так и будет гадить,ну мы ж не звери англосакские,демократию в массы не несемОй е Виктор Поздравления от чистого сердца с маршальским жезлом. good
          vovanpain
          1. cniza Сегодня, 08:07
            Отучить можно только одним способом - лишить их суверенитета и сделать зависимыми , например , от Индии belay laughing , а так бесполезно. Спасибо. drinks
            cniza
            1. Татьяна Сегодня, 08:37
              Фэллон убеждён, что Лондону в отношениях с Россией необходимо последовать историческому примеру Маргарет Тэтчер по прозвищу "железная леди".
              Вспомним, что говорила Тетчер про Россию в октябре 1985 года..

              Тэтчер: Население России не должно превышать 15млн.! Опубликовано: 6 янв. 2014 г.


              И кто после этого скажет, что Великобритания - не классический агрессор со своей бутафорской "дерьмократией" и псевдомиролюбием во всём мире? Особенно к России!
              Татьяна
              1. cniza Сегодня, 08:44
                Людоеды они , больше добавлять ничего не хочется.
                cniza
      2. 210окв Сегодня, 08:07
        "Храбро они сдали Сингапур и бежали из Дюнкерка бросив всё.."Храбрецы" бросили караван PQ17."Храбро" они сражались с аргентинцами,потеряв три корабля.Томми!Вы трусливые лохи!
        210окв
        1. тлауикол Сегодня, 08:10
          Сколько войн мы выиграли у этих трусливых лохов?
          тлауикол
          1. vovanpain Сегодня, 08:13
            Цитата: тлауикол
            Сколько войн мы выиграли у этих трусливых лохов?

            А мы с ними разве воевали? belay Напомните пожалуйста когда. what
            vovanpain
      3. hhhhhhh Сегодня, 08:46
        Цитата: vovanpain
        может нам перестать деликатничать с этими обезьянами

        Коренные англичане потомки выходцев из Пакистана и Индии не обезьяны. Белых обезьян скоро не останется на острове.
        hhhhhhh
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:30
    Меня сейчас интересует только одно -когда они себя самозаведут своей ложью до такой степени, что начнут войну, они подумают о том что с нашей стороны воевать будет народ, а не политики, и нас так просто не остановишь?
    Изгоняющий либероидов
    1. Александр романов Сегодня, 07:33
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      они подумают о том что с нашей стороны воевать будет народ, а не политики,

      А политики в Англии,утонут вместе с гражданами и своим дебильным островом.Через час Британия исчезнет ,под водои.
      Александр романов
  3. электроОлег Сегодня, 07:32
    "Калибр" ему, в открытую лживую пачку! laughing
    электроОлег
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:35
    Голос из Британии: с русскими не деликатничать!
    Как спустили на воду это чудо в перьях так теперь всё можно(Queen Elizabeth)? Два "Гранит" ей в борт wassat
    Наблюдатель2014
  5. Комментарий был удален.
  6. uporov65 Сегодня, 07:37
    Британия это такая скользкая рыба, о которой только известно, что она хищная…
    uporov65
  7. Altona Сегодня, 07:38
    У них террористы около Вестминстерского дворца уже теракты устраивают, а они всё Путина выглядывают. Сказочные британские долбодятлы.
    Altona
  8. МВГ Сегодня, 07:55
    "Политик отметил, что русские не могут рассчитывать на сотрудничество с Британией, поскольку Кремль «насмехается над международными нормами, а также подрывает демократию»." - для начала, мистер М. Фэллон пусть определится: что такое UK - демократия или монархия. Если первое, пускай королеву-мать уже на пенсию отправят. А если второе, пусть уже про демократию звиздеть перестанут
    МВГ
    1. Azim77 Сегодня, 08:17
      а также подрывает демократию


      Вообще про демократию такая на Западе пошла котовасия. Они сами хотя бы понимают что это такое - демократия?
      Демокра́тия — политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии

      Каким способом извне можно подрывать демократию внутри страны? Можно извне как-то еще воздействовать на мнение народа, но запретить "демосу" голосование и выбор может только сама власть. Если судить логически: то, что народ голосует не так, как хочет власть, как раз таки самый верный признак, что демократия есть)) Ну а то, что "демос" не согласен с правительством - это вина самой власти и нечего косить на других.
      Azim77
  9. Вежливый Лось Сегодня, 07:56
    Голос из Британии: с русскими не деликатничать!

    Этот лозунг британские футбольные фанаты какбэ одобряют, но просят заменить русских на французов или румынов.
    Вежливый Лось
  10. К-50 Сегодня, 08:06
    Во Второй мировой войне британцы, вдохновлённые духом Черчилля, дали отпор нацистской Германии. Позднее М. Тэтчер сумела «добиться освобождения» Фолклендских островов, указывает автор. Наконец, «железная леди» окрестила Берлинскую стену «мрачным монументом», напоминающим об угнетении и подавлении свобод. Спустя несколько лет ту стену разрушили.

    Ох уж эти сказочники! fellow laughing
    Особенно насмешило про ВМВ и "берлинскую стену". laughing
    К-50
  11. VadimSt Сегодня, 08:11
    Ё-ма-ё! Карликовая, надутая биохимическим газом Империя, для приведение в истерию которой, достаточно прокрутить сюжет из "ДМБ" - "Бахнем! Обязательно бахнем, но не сейчас". Даже этот, юмористический посыл показывает всю никчемность таких помпезных заявлений. В реалии, при возникновении конфликта, вопрос останется только в истории - "Кто был последним монархом острова Великобритания".
    VadimSt
  12. rotmistr60 Сегодня, 08:12
    дали отпор нацистской Германии

    Конечно, особенно тогда когда пришлось срочно решать вопрос об эвакуации английских "храбрых и доблестных" солдат с тарелками на голове, окруженных немцами, через Ла-Манш. Послушаешь европейских министров обороны - если не гинеколог, то не далекий человек.
    rotmistr60
  13. Slon_on Сегодня, 08:23
    Пора бы и счет предъявить наглым бриттам:
    за отравление Ивана Грозного;
    за убиение императора всероссийского Павла;
    за Крымскую войну;
    за русско-турецкую войну 1877-1878 г.г.;
    за русско-японскую войну;
    за убийство Распутина;
    за интервенцию в гражданскую войну.
    Если что-то упустил, поправьте.
    Полагаю, что вышеназванного достаточно для лозунга - "Британию - на дно!"
    Slon_on
  14. Нонна Сегодня, 08:24
    Во-первых, закусывать надо, когда пьешь, а то белка приходит внезапно. Во-вторых, Англия всегда выращивала боевых педерастов с детства - традиция у них такая, пока мальчик по кругу не пройдет -. он, как говорится, не член островного сообщества. Гомосячье войско против русских?, ну...ну..
    Нонна
  15. Толстоевский Сегодня, 08:26
    удивили. русофобия - основа национальной политики англо-саксов на протяжении последних 500 лет
    Толстоевский
  16. Fotoceva62 Сегодня, 08:38
    Итить твою и эти "люди нетрадиционной ориентации" туда же. Всё хватит Мы Русские уже боимся ...
    Fotoceva62
  17. farik68 Сегодня, 08:44
    Парадокс....!!!! Англичан в течение месяца отымели террористы несколько раз они этого даже не замечают во всём виноваты русские..... Поразительно для них мнимая русская агрессия гораздо страшнее чем реально. исходящая от террористов...
    farik68
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