ЗРПК «Панцирь» испытывают на предмет поражения наземных целей

В настоящее время батареи и дивизионы «Панцирей» входят в состав полков, бригад и дивизий противовоздушной обороны. Задача этих систем — защита дальнобойных, но достаточно уязвимых в ближнем бою «трехсоток» и «четырехсоток» от крылатых ракет, беспилотников, ракет и управляемых бомб. Но позиции и колонны ЗРК — лакомая цель для вражеских разведывательно-диверсионных групп. Сейчас подразделения спецназа оснащены легкими бронеавтомобилями и современными противотанковыми управляемыми ракетами. И если их нападение не остановить, то они за несколько минут легко смогут уничтожить дивизион С-300 и С-400.

Как сообщают « Известия », зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» , прикрывающие системы С-300 и С-400 от воздушных целей, в настоящее время проходят испытания на предмет возможности эффективного поражения вражеских диверсантов на легкой бронетехнике.Обнаружение личного состава и бронированных объектов будет осуществляться за счет тепловизора, их ликвидация – осколочно-фугасными и осколочно-трассирующими снарядами двух 30-миллиметровых автоматических пушек 2А38М на дистанции до 5 км.Как пояснили в главкомате ВДВ, осваивать борьбу с диверсантами расчеты «Панцирей» стали в начале 2017 года, в том числе при проведении учений весной и летом на полигоне Ашулук с участием нескольких дивизионов, где приданная им техника отражала нападение условных диверсантов как в движении, так и непосредственно на позициях.Со слов главного редактора интернет-проекта Militaryrussia Дмитрия Корнева, в современных условиях позиции зенитных комплексов, к которым относятся защищаемые «Панцирями» С-300 и С-400, атакуют не только с воздуха, но и с земли.По его мнению, 30-мм автоматические пушки 2А38М, установленные на «Панцирях», в состоянии бороться с легкой бронетехникой и живой силой, даже если она располагается в земляных укреплениях и постройках.2А38М — это двухствольный зенитный автомат. Он создан на базе авиационной пушки ГШ-30. Пушка оснащается уникальной водоиспарительной системой охлаждения, позволяющей 2А38М вести непрерывный огонь с высоким темпом. Скорострельность автомата — 2500 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда — 960 м/с. Дальность стрельбы — около 5 тыс. м. В состав вооружения каждого комплекса «Панцирь» входит два автомата 2А38М.ЗРПК «Панцирь» официально был принят на вооружение Российской армии в ноябре 2012 года. В настоящее время российские военные уже получили несколько десятков комплексов. Для работы в сложных условиях Арктики разработана специальная арктическая модификация.