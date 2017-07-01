17:15 01 июля

Великие империи мира. Третий Рейх

Стойкие римляне, хитрые византы, кровожадные османы, православные русские, дикие монголы - все эти народы разрушали чужие и создавали собственные великие империи, чтобы потом самим быть поверженными другими народами. Судьбы многих народов прервались с развалом империй, как это было с Великим Римом. А судьбы иных, радикально изменили свое развитие и привели к непредсказуемым трагическим результатам, как это стало с Третьим Рейхом.

Так или иначе, мировая история породила и продолжает порождать сильные государства, которые, опираясь на военную силу, экономический прогресс и идеологическую экспансию, двигают развитие человечества по спирали времени. В нашем цикле фильмов мы постарались рассказать Вам о наиболее сильных и значимых империях, известных современной исторической науке. Об их взлетах и падениях, расцвете и упадке. О том, какие уроки стоит извлечь человечеству, чтобы не допускать трагических ошибок прошлого.




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Комментарии 4

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  1. Spartanez300 Сегодня, 12:41
    Цикл док.фильмов очень интересен забил в закладки , посмотрю на досуге .

    Часть 1: Римская империя
    Часть 2: Византийская империя
    Часть 3: Монгольская империя
    Часть 4: Османская империя
    Часть 5: Российская империя
    Часть 6: Японская империя
    Часть 7: Третий рейх
    Часть 8: СССР
    Spartanez300
  2. НЕКСУС Сегодня, 12:58
    А вот в дополнении к этому фильму...
    НЕКСУС
  3. Артур Бондар Сегодня, 13:24
    В действительности все империи это Америка,но чтобы спрятаться преступники выдумали науку и науку история в которой обо всем пишут,показывают,печатают и говорят неправду.Америка не народ,Америка в нашем Мире это все преступники этого Мира,Америка это те кто за мёртвых(те кто не стоят когда их сливают).Америка это вся власть/влада этого Мира,Америка не Города.
    Артур Бондар
    1. Deadушка Сегодня, 14:23
      Свят-свят(перекрестился троекратно).
      Deadушка
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