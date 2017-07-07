12:16 07 июля

Великие империи мира. Российская империя

Стойкие римляне, хитрые византы, кровожадные османы, православные русские, дикие монголы - все эти народы разрушали чужие и создавали собственные великие империи, чтобы потом самим быть поверженными другими народами. Судьбы многих народов прервались с развалом империй, как это было с Великим Римом. А судьбы иных, радикально изменили свое развитие и привели к непредсказуемым трагическим результатам, как это стало с Третьим Рейхом.

Так или иначе, мировая история породила и продолжает порождать сильные государства, которые, опираясь на военную силу, экономический прогресс и идеологическую экспансию, двигают развитие человечества по спирали времени. В нашем цикле фильмов мы постарались рассказать Вам о наиболее сильных и значимых империях, известных современной исторической науке. Об их взлетах и падениях, расцвете и упадке. О том, какие уроки стоит извлечь человечеству, чтобы не допускать трагических ошибок прошлого.




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Комментарии 1

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  1. Мар.Тира Сегодня, 12:12
    Так мы вроде не сильно уменьшились со времён империи.К тому же враг не смог нас одолеть до сих пор.А вот предателей правителей было не мало.И в средние века,и в современной истории.Которые ради власти над удельным княжеством(читай при Ельцине, РФ),.готовы были сами разрушить мощное государство
    Мар.Тира
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