14:38 13 июля

Великие империи мира. Монгольская империя

Стойкие римляне, хитрые византы, кровожадные османы, православные русские, дикие монголы - все эти народы разрушали чужие и создавали собственные великие империи, чтобы потом самим быть поверженными другими народами. Судьбы многих народов прервались с развалом империй, как это было с Великим Римом. А судьбы иных, радикально изменили свое развитие и привели к непредсказуемым трагическим результатам, как это стало с Третьим Рейхом.

Так или иначе, мировая история породила и продолжает порождать сильные государства, которые, опираясь на военную силу, экономический прогресс и идеологическую экспансию, двигают развитие человечества по спирали времени. В нашем цикле фильмов мы постарались рассказать Вам о наиболее сильных и значимых империях, известных современной исторической науке. Об их взлетах и падениях, расцвете и упадке. О том, какие уроки стоит извлечь человечеству, чтобы не допускать трагических ошибок прошлого.




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Комментарии 3

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  1. SoboL Сегодня, 13:02
    О как! А сами монголы в каком году об этом узнали?
    SoboL
  2. ver_ Сегодня, 13:05
    Цитата: SoboL
    О как! А сами монголы в каком году об этом узнали?

    ...они до сих пор об этом не знают..
    ver_
  3. василий50 Сегодня, 13:10
    Ну вот, а мы ещё удивляемся что религия становится *наукой* со своими академиками в Академии Наук. Так скоро и сказки разных сказочников будут приравнены к чему либо почти научному.
    василий50
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