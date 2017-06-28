Корабельный вариант ЗРПК «Панцирь-М» впервые попал на фото

В рамках восьмого Международного военно-морского салона МВМС-2017, который должен пройти в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года, должна состояться публичная презентация нового корабельного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М», разработанного в интересах ВМФ России в АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» (Тула).