13:06 28 июня

Корабельный вариант ЗРПК «Панцирь-М» впервые попал на фото

В рамках восьмого Международного военно-морского салона МВМС-2017, который должен пройти в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года, должна состояться публичная презентация нового корабельного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М», разработанного в интересах ВМФ России в АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» (Тула).

Корабельный вариант ЗРПК «Панцирь-М» впервые попал на фото












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Комментарии 3

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  1. НЕКСУС Сегодня, 09:50
    А пушки то другие,нежели как у сухопутного варианта...6-ти ствольные.Это ж какая же скорострельность такой "машинки"?
    НЕКСУС
    1. ism_ek Сегодня, 11:47
      На Камаз такую не установить. Усилие отдачи 70 кН. Перевернется машина.
      ism_ek
  2. Spartanez300 Сегодня, 10:08
    ХАРАКТЕРИСТИКИ : Дальность поражения целей, м: • ракетным вооружением 1500 – 20000 • артиллерийским вооружением 200 – 4000 Высота поражения целей, м: • ракетным вооружением 2 – 15000 • артиллерийским вооружением 0 – 3000 Скорость цели максимальная – до 1000 м/с Число одновременно обстреливаемых целей – 4 Число одновременно наводимых ракет – 4 Время реакции – 3-5 сек Боекомплект: - ЗУР – на боевом модуле – 8 шт, в подпалубном хранилище – 32 ЗУР. - артиллерийских выстрелов – 1000 шт. Тип ЗУР – 57Э6
    Spartanez300
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