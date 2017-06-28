Турция грозит новой операцией против сирийских курдов

Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата",

Мы тесно сотрудничаем с Турцией по Сирии, в частности, на площадке переговоров в Астане. Уверен, в рамках консультаций разного уровня удастся удержать Анкару от необдуманных действий,

Мы призываем все силы в регионе сосредоточиться на борьбе с группировкой ИГ, которая является главной угрозой миру и безопасности в региональном и мировом масштабе,

У турок сейчас много боеспособных частей на юго-востоке страны и непосредственно в Сирии. Операция "Щит Евфрата" сплотила вооруженные силы, ослабленные прошлогодним переворотом, и дала им необходимый боевой опыт. Тесное сотрудничество американцев с курдами вызывает сильное раздражение у Анкары. Предупреждения со стороны Эрдогана звучат всё чаще, и относиться к ним следует серьезно, особенно в свете угроз пересмотреть отношения Турции с НАТО.