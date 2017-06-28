13:06 28 июня

Турция грозит новой операцией против сирийских курдов

Анкара готова начать новую масштабную операцию на территории Сирии и даже включить в свою зону контроля города Манбидж и Ракка, чтобы не допустить появления там курдского государства, приводят Известия заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.



Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата",
сказал Эрдоган газете после встречи с сирийскими беженцами в городе Харран на юго-востоке Турции.


Он добавил, что ранее «Анкара выражала готовность освободить от исламских радикалов Манбидж и Ракку, однако западные партнеры по коалиции предпочли сделать ставку на курдские формирования».

Президент также выразил сожаление, что страны, являющиеся стратегическими партнерами Анкары, «действуют заодно с террористами из курдских организаций "Партии демократического союза" (PYD) и ее военного крыла "Отрядов народной самообороны" (YPG)».

По мнению газеты, этот выпад был адресован в первую очередь Вашингтону, который обучает и оснащает вооруженные формирования сирийских курдов, чтобы использовать их против группировки ИГ (запрещена в РФ). Особое недовольство Анкары вызвали поставки курдам американской бронетехники.

Заявления Эрдогана вызвали озабоченность в Москве и Вашингтоне.

Мы тесно сотрудничаем с Турцией по Сирии, в частности, на площадке переговоров в Астане. Уверен, в рамках консультаций разного уровня удастся удержать Анкару от необдуманных действий,
сказал изданию источник в Госдуме.

Схожую позицию занимает и Вашингтон.

Мы призываем все силы в регионе сосредоточиться на борьбе с группировкой ИГ, которая является главной угрозой миру и безопасности в региональном и мировом масштабе,
заявили в штабе сил западной коалиции.

Доцент Дипломатической академии, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков:

У турок сейчас много боеспособных частей на юго-востоке страны и непосредственно в Сирии. Операция "Щит Евфрата" сплотила вооруженные силы, ослабленные прошлогодним переворотом, и дала им необходимый боевой опыт. Тесное сотрудничество американцев с курдами вызывает сильное раздражение у Анкары. Предупреждения со стороны Эрдогана звучат всё чаще, и относиться к ним следует серьезно, особенно в свете угроз пересмотреть отношения Турции с НАТО.

Использованы фотографии: REUTERS/Yasin Bulbul/Presidential Palace
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Комментарии 24

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  1. Новый пользователь Сегодня, 10:21
    На гитлера похож, только араб.
    Новый пользователь
    1. Equalized Сегодня, 10:25
      ПердАган вообще то лаз (можно сказать грузин) насколько я знаю. Есть у нас традиции производить таких вот "сильных лидеров" laughing

      Что касается Турков то они не арабы. Вообще турки довольно светлые и черножопыми как арабы их не назовешь, как я посмотрю. Часто их вижу. Похожи скорее на греков.
      Equalized
      1. Новый пользователь Сегодня, 10:29
        Я грузин никогда не видел.
        Новый пользователь
        1. Equalized Сегодня, 10:30
          Даже Сталина и Лаврентия Павлыча не видели? recourse
          Equalized
          1. Тралл Сегодня, 10:32
            Беседу еврея с грузином можно наблюдать вечно smile
            Тралл
          2. Новый пользователь Сегодня, 10:36
            Цитата: Equalized
            Сталина и Лаврентия Павлыча не видели

            Что-то знакомое имя.
            Новый пользователь
            1. Владимир16 Сегодня, 11:35
              Заявления Эрдогана вызвали озабоченность в Москве и Вашингтоне.

              Ну вот, оказывается есть общая озабоченность Москвы и Вашингтона. Одним делом выходит заняты.
              Владимир16
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:32
          Только совместно с Турцией мы сможет удавить чертей всех мастей в Сирии..А там договоримся!
          ОТДЕЛ
          1. Тралл Сегодня, 10:34
            Турков вперед, а сзади наш заград-отряд с помидорами smile
            Тралл
          2. Equalized Сегодня, 10:35
            Турция вообще то один из инициаторов всей этой заварушки вместе со странами залива. Они создали собственную ячейку "умеренных" бабахов и спонсировали их аж с 2011 года.

            Вся идлибская группировка это турецкие. Единственная сторона которая там против всех это ИГИшня, остальные там открыто под турками лежат.
            Equalized
            1. Владимир16 Сегодня, 11:37
              Цитата: Equalized
              остальные там открыто под турками лежат.

              Как и Грузия, которая была базой отдыха для "бабахов" во время Чеченской войны.
              Владимир16
      2. nik-karata Сегодня, 13:05
        Есть у нас традиции производить таких вот "сильных лидеров" laughing

        В юморе Вам не откажешь!))) Сразу Саакашвили на ум пришёл) Заслуженный Галстукоед Грузии wassat
        nik-karata
    2. Зяблицев Сегодня, 10:31
      Эрдоган, а выйти из НАТО слабо? Что бы за одно прищучить и США, которые спонсируют курдов?

      А я смотрю у богоизбранных немножко сжался сфинктер от этой новости - отчего же? laughing Боятся, что турки отожмут кусок Сирии на который евреи уже глаз положили...?
      Зяблицев
    3. xetai9977 Сегодня, 10:53
      Не бывает хороших и плохих террористов. РПК в Турции ведёт террор в целях сепаратизма. А их филиалы в Сирии под разными вывесками тоже стараются к развалу Сирии, но готовы оказать помощь и сепаратистам в Турции. Везде и всюду с сепаратистами один разговор- уничтожение. Если симпатии многих пользователей данного сайта на стороне курдских сепаратистов , то это не делают их белыми и пушистыми. Так что Эрдоган прав!
      xetai9977
    4. wku Сегодня, 11:57
      Цитата: Новый пользователь
      На гитлера похож, только араб.

      а может еврей, да жертвам ЕГ не рассказывали что тюркская ветвь не имеет общего с арабами, а вот арабы и евреи , это симиты и близкие по крови, хоть различны по религии и враждуют!
      wku
    5. Lek3338 Сегодня, 12:03
      Маленький еврейчик но уже на ВО )) Меньше пиши больше читай и будет счастье ))
      Но читай избирательно ,дядю Михана стерегись у него диван опасный ))
      Lek3338
  2. Equalized Сегодня, 10:24
    Ктож подпустит бравого ПердАгана к Ракке. Там США и коалиция с курдами)))
    ПердАгана с его нео-османскими замашками вертят на одном месте и так продолжится и дальше. США пытались его убрать и не получилось, сейчас будут шатать по другому.
    Equalized
    1. perepilka Сегодня, 10:45
      Цитата: Equalized
      Ктож подпустит бравого ПердАгана к Ракке. Там США и коалиция с курдами)))
      Ну-ну what
      МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Курдские "Силы народной самообороны" (СНС) призвали международную коалицию во главе с США остановить авиаудары Турции по Сирии, после того как турецкие ВВС нанесли авиаудар на севере Сирии и Ирака. Об этом сообщило Agence France-Presse.
      По данным агентства Reuters, которое ссылается на базирующуюся в Лондоне правозащитную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", турецкая авиация нанесла авиаудары на северо-востоке Сирии, в результате которых погибли по меньшей мере 18 бойцов СНС. Кроме того, ранее сообщалось, что пять бойцов курдских военизированных формирований "пешмерга" погибли при ударе ВВС Турции по целям запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана" (РПК) неподалеку от горного хребта Синджар, расположенного на северо-западе Ирака и северо- востоке Сирии.
      Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4210513
      perepilka
    2. ВСЗМК Сегодня, 10:54
      Ктож подпустит бравого ПердАгана к Ракке. Там США и коалиция с курдами

      Подпустят! Курды зачистят ИГИЛ, а после этого штаты вспомнят, что Турция союзник по НАТО и кинет курдов. Мавр сделал своё дело....
      ВСЗМК
  3. Machete Сегодня, 10:38
    Кто про что, а турки про курдов.
    Machete
  4. Петр1 Сегодня, 10:41
    Подожди не время ещё тайп, Асад ещё не весь игил порезал,потом и с курдами решим вопрос.
    Петр1
  5. anjey Сегодня, 10:49
    ну и соседи у Сирии,каждая страна завела и кормит"своего террориста"а потом фас друг на друга, и хозяева в круг-собачьи какие то,нет скорее петушинные бои напоминает.
    anjey
  6. wku Сегодня, 10:52
    может цинично, ну чем больше друг друга перебьют тем лучше - все "бахи-басмачи" одним миром мазаны, а вот России от туда уходить надо , без лишнего шуму! в преддверии "большого шухера" (третьей мировой) , которая началась, но пока только тлеет России выгодно, чтобы США и их союзники поглубже увязли в Ближневосточом болоте! переругались и ослабли, но если Россия не выйдет и продолжит распылять свой потенциал, то для РФ это обернётся кошмаром и в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
    wku
  7. masterovoy Сегодня, 11:08
    Да никуда Эрдогану не деться, курдская автономия, а в последствии и независимый Курдистан будут созданы, это интересы ведущих стран мира, а Турция как была, так и останется третьестепенной страной. Только потеряет свою экономику, пару миллионов населения и будет разделена на автономные территории..
    masterovoy
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