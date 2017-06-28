Турция грозит новой операцией против сирийских курдов
Анкара готова начать новую масштабную операцию на территории Сирии и даже включить в свою зону контроля города Манбидж и Ракка, чтобы не допустить появления там курдского государства, приводят Известия заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.
Он добавил, что ранее «Анкара выражала готовность освободить от исламских радикалов Манбидж и Ракку, однако западные партнеры по коалиции предпочли сделать ставку на курдские формирования».
Президент также выразил сожаление, что страны, являющиеся стратегическими партнерами Анкары, «действуют заодно с террористами из курдских организаций "Партии демократического союза" (PYD) и ее военного крыла "Отрядов народной самообороны" (YPG)».
По мнению газеты, этот выпад был адресован в первую очередь Вашингтону, который обучает и оснащает вооруженные формирования сирийских курдов, чтобы использовать их против группировки ИГ (запрещена в РФ). Особое недовольство Анкары вызвали поставки курдам американской бронетехники.
Заявления Эрдогана вызвали озабоченность в Москве и Вашингтоне.
Схожую позицию занимает и Вашингтон.
Доцент Дипломатической академии, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков:
Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата",сказал Эрдоган газете после встречи с сирийскими беженцами в городе Харран на юго-востоке Турции.
Он добавил, что ранее «Анкара выражала готовность освободить от исламских радикалов Манбидж и Ракку, однако западные партнеры по коалиции предпочли сделать ставку на курдские формирования».
Президент также выразил сожаление, что страны, являющиеся стратегическими партнерами Анкары, «действуют заодно с террористами из курдских организаций "Партии демократического союза" (PYD) и ее военного крыла "Отрядов народной самообороны" (YPG)».
По мнению газеты, этот выпад был адресован в первую очередь Вашингтону, который обучает и оснащает вооруженные формирования сирийских курдов, чтобы использовать их против группировки ИГ (запрещена в РФ). Особое недовольство Анкары вызвали поставки курдам американской бронетехники.
Заявления Эрдогана вызвали озабоченность в Москве и Вашингтоне.
Мы тесно сотрудничаем с Турцией по Сирии, в частности, на площадке переговоров в Астане. Уверен, в рамках консультаций разного уровня удастся удержать Анкару от необдуманных действий,сказал изданию источник в Госдуме.
Схожую позицию занимает и Вашингтон.
Мы призываем все силы в регионе сосредоточиться на борьбе с группировкой ИГ, которая является главной угрозой миру и безопасности в региональном и мировом масштабе,заявили в штабе сил западной коалиции.
Доцент Дипломатической академии, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков:
У турок сейчас много боеспособных частей на юго-востоке страны и непосредственно в Сирии. Операция "Щит Евфрата" сплотила вооруженные силы, ослабленные прошлогодним переворотом, и дала им необходимый боевой опыт. Тесное сотрудничество американцев с курдами вызывает сильное раздражение у Анкары. Предупреждения со стороны Эрдогана звучат всё чаще, и относиться к ним следует серьезно, особенно в свете угроз пересмотреть отношения Турции с НАТО.
Использованы фотографии: REUTERS/Yasin Bulbul/Presidential Palace
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