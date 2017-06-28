США и Франция подготовят совместный ответ на возможную химатаку в Сирии
Президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе договорились о совместном ответе в случае химической атаки, которую якобы готовит режим Асада в Сирии, сообщает Взгляд со ссылкой на агентство AFP.
В ходе разговора лидер двух стран была отмечена, в частности, «необходимость работать над совместным ответом в случае химической атаки в Сирии».
Как отмечает агентство, телефонный разговор президентов состоялся после заявления Белого дома о том, что власти Сирии якобы готовятся провести химическую атаку, цена за которую для Башара Асада «будет очень высока».
Макрон также пригласил своего американского коллегу посетить парад во Франции 14 июля в День взятия Бастилии.
По словам источников в Белом доме, во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон должен обсудить «готовящуюся» химатаку в Сирии с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил газете, что США сами готовят «очень серьезный удар» по Сирии.
В ходе разговора лидер двух стран была отмечена, в частности, «необходимость работать над совместным ответом в случае химической атаки в Сирии».
Как отмечает агентство, телефонный разговор президентов состоялся после заявления Белого дома о том, что власти Сирии якобы готовятся провести химическую атаку, цена за которую для Башара Асада «будет очень высока».
Макрон также пригласил своего американского коллегу посетить парад во Франции 14 июля в День взятия Бастилии.
По словам источников в Белом доме, во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон должен обсудить «готовящуюся» химатаку в Сирии с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил газете, что США сами готовят «очень серьезный удар» по Сирии.
Использованы фотографии: ttp://politcom.ru
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