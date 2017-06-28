13:06 28 июня

США и Франция подготовят совместный ответ на возможную химатаку в Сирии

Президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе договорились о совместном ответе в случае химической атаки, которую якобы готовит режим Асада в Сирии, сообщает Взгляд со ссылкой на агентство AFP.

США и Франция подготовят совместный ответ на возможную химатаку в Сирии


В ходе разговора лидер двух стран была отмечена, в частности, «необходимость работать над совместным ответом в случае химической атаки в Сирии».


Как отмечает агентство, телефонный разговор президентов состоялся после заявления Белого дома о том, что власти Сирии якобы готовятся провести химическую атаку, цена за которую для Башара Асада «будет очень высока».

Макрон также пригласил своего американского коллегу посетить парад во Франции 14 июля в День взятия Бастилии.

По словам источников в Белом доме, во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон должен обсудить «готовящуюся» химатаку в Сирии с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил газете, что США сами готовят «очень серьезный удар» по Сирии.

Использованы фотографии: ttp://politcom.ru
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Комментарии 42

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  1. Тралл Сегодня, 10:39
    Подготовят или возможно подготовят? smile
    Тралл
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:43
      Скоро встреча G-20 ..."Подготовка" идет полным ходом! Трудно будет Путину, но у него козыри всегда есть в рукаве..Держись Владимир Владимирович, Россия с тобой! И помни Русские не сдаются..
      ОТДЕЛ
      1. vkl.47 Сегодня, 10:57
        Виновные уже известны.и плевать что преступление ещё не свершилось.главное готовить возмездие.убогие лживые твари.плохое у меня предчувствие
        vkl.47
        1. Pirogov Сегодня, 11:33
          Цитата: vkl.47
          Виновные уже известны.и плевать что преступление ещё не свершилось.главное готовить возмездие.убогие лживые твари.плохое у меня предчувствие

          Осталось совсем не много подготовить общественность и тогда боюсь ,что на Асада могут начать охоту.
          Pirogov
        2. cniza Сегодня, 11:33
          Шакалы сбиваются в кучу , по одному не хотят - привлечь к ответу могут.
          cniza
    2. Зяблицев Сегодня, 10:55
      У политической элиты США и их шестерок на подобие Макрона, цель одна - Россия должна прекратить свое существование, как независимое государство! Поэтому идет атака со всех сторон - через Сирию, через Украину, через пятую колону национал-предателей, типа Навального, через санкции...Это ведь только лопухи думают, что санкции за Украину, пиндо..., американцам плевать на эту богом забытую страну! Просто удачный предлог... Так что, химическая атака обязательно случится, даже к бабке не ходи!
      Зяблицев
      1. К-50 Сегодня, 11:40
        Цитата: Зяблицев
        Просто удачный предлог... Так что, химическая атака обязательно случится, даже к бабке не ходи!

        Даже если не случится, ибо нечем, то верещать будут, как будто на "фаберже" им наступили, покажут "доказательства" в виде пробирок, человечков загримируют "под жертвы". Лишь бы себе сомнительное право бомбардировки Сирии обеспечить. sad
        К-50
      2. Лелёк Сегодня, 11:46
        Цитата: Зяблицев
        Просто удачный предлог.


        Привет, Евгений.
        Вы правы, ищется предлог для удара, чтобы оплевать РФ (в случае не применения средств ПВО) или обвинить в разжигании войны (в случае применения ПВО). Этакий двойной капкан. Здесь у России и Сирии (ИМХО) один выход - заявление Асада об отсутствии химоружия и предупреждение РФ об обязательном применении средств ПВО в случае агрессии альянса США против правительственных сил суверенной Сирии. Эти два заявления должны пройти на площадке ООН.

        В то же время намедни "Бешеный Пёс" сделал такое заявление:

        Что-то не срастается в политике янки в отношении Рф и САР.
        Лелёк
    3. сибиралт Сегодня, 11:24
      Понятно, что ответ уже подготовлен. Теперь подождем, кто организует химатаку - Трамп или Макрон? У нас говорят - на вору шапка горит.
      сибиралт
  2. Machete Сегодня, 10:40
    Красавцы. Атаки ещё не было, а ответ уже готов. За Трампа военные думают.
    Макрон решил начать карьеру политика стразу с военного преступления?
    Далеко пойдёт.
    Machete
    1. Тралл Сегодня, 10:45
      "Белые каски" уже в Париже smile
      Тралл
      1. Machete Сегодня, 10:50
        Белые каски:
        Вас ещё не обвинили в преступлениях против человечности? Тогда мы идём к вам!
        Machete
  3. Mavrikiy Сегодня, 10:43
    Нет, если договариваться больше не с кем.....то хоть с Микроном.... Будет что написать о значительном.
    Mavrikiy
    1. К-50 Сегодня, 11:42
      Цитата: Mavrikiy
      Нет, если договариваться больше не с кем.....то хоть с Микроном

      Тогда уж сразу МИКРОБОМ, по сути и верно будет. wink laughing
      К-50
    2. DenZ Сегодня, 12:10
      Цитата: Mavrikiy
      Нет, если договариваться больше не с кем.....то хоть с Микроном

      Не зря же проамериканский президент во Франции сидит. Его и используют.
      DenZ
  4. kvm Сегодня, 10:43
    США и Франция подготовят совместный ответ на возможную химатаку в Сирии
    Неточное название статьи.
    США и Франция подготовят химатаку в Сирии
    kvm
    1. Alekseits Сегодня, 10:57
      Франция произведет атаку, США вопя, что это Асад, нанесет удар.
      Alekseits
      1. Лелёк Сегодня, 11:56
        Цитата: Alekseits
        Франция произведет атаку, США вопя, что это Асад, нанесет удар.


        Привет. Такой сценарий чреват большой войной. Учитывая безбашенность американского "истеблишмента" и лично Трампа, это весьма возможно. Отставные политики многих стран (старая формация) это хорошо понимают и обращаются к Путину и Трампу:
        Лелёк
  5. ronnon Сегодня, 10:47
    Ютуб опять заполонят рыдающие "белые каски" из даишголливуд.
    ronnon
  6. Горный стрелок Сегодня, 10:47
    Так кто химическую атаку готовит? американцы или лягушатники? Что то я уже и запутался wassat
    Горный стрелок
    1. Александр романов Сегодня, 10:54
      Цитата: Горный стрелок
      Так кто химическую атаку готовит?

      А какая разница,вопрос насколько далеко это заидет
      Александр романов
  7. Stinger Сегодня, 10:50
    Похоже американцы уже подготовили химатаку в Сирии и готовят общественное мнение, чтобы свалить все на Асада после её нанесения.
    Stinger
  8. Masya Masya Сегодня, 10:53
    Куда конь с копытом, туда и рак с клешней...
    Masya Masya
  9. uporov65 Сегодня, 10:56
    Странно всё как-то выглядит. А кто здесь Президент САР?
    uporov65
  10. istealth Сегодня, 11:06
    Может уже пришло время погрузить планету в ядерную зиму? Бахнуть всем что есть! Чтоб ни себе ни людям)))
    istealth
    1. Александр романов Сегодня, 11:09
      Цитата: istealth
      Может уже пришло время погрузить планету в ядерную зиму?

      Бункер есть?
      Александр романов
  11. megadeth Сегодня, 11:09
    А вот я крайне озабочен, действиями наших партнёров (американцев) в САР....
    megadeth
  12. Сергей-8848 Сегодня, 11:09
    Уже они всё подготовили, и атаку назначили в канун встречи G20.
    Сергей-8848
  13. megadeth Сегодня, 11:22
    Снюхались....
    megadeth
  14. alexddd Сегодня, 11:26
    А вот я думаю, что если бахать начнем, то кирдык америке придет. И знают они это, очень хорошо знают. Материал про ядерные бомбы свободного падения год назад крутили. Мое мнение такое- Технологии после смерти Вернер фон Брауна растеряны. Движки ракетные у нас покупают. Остальное просто БЛЕФ!!! Включая СОИ всевозможные ПРО и тд. и т.п. Живут по принципу-хороший понт-дороже денег. Пока СССР существовал наши старички из ЦК всему этому верили и показушно боялись. А Путин понял и прокачал ситуацию. И они поняли что он понял. Ну и началась информационная атака в стиле "ты меня уважаешь, ах не уважаешь, ну ты живешь не по понятиям" и т.д. и т.п. Короче мерикатосы обычная шпана с повадками гопстопника. при реальном раскладе ма...дец им будет даже быстрее чем 3 рейху. Вот как то так.
    alexddd
  15. da Vinci Сегодня, 11:34
    Очень жаль, что Россия одна не может переиграть эту шоблу. Китай, к сожалению, не стратегический партнер и выжидает свой интерес, скорее всего в Приморье! request
    da Vinci
  16. К-50 Сегодня, 11:36
    Эти дебилоиды, несмотря на то, что сами же уничтожили всё хим. оружие Сирии упорно верещат о грядущей атаке этим оружием. Просто видимо их подконтрольные шавки в очередной раз получили по зубам от Сирийской армии и стали разбегаться, вот и нужен предлог им "помочь". Гасить надо всех, до кого смогут дотянуться ракеты Асада, а с теми кто жив останется и сдастся, можно садиться за стол переговоров, а может лучше всех их закопать поглубже, вони меньше будет.
    К-50
  17. anjey Сегодня, 11:49
    Цитата: Pirogov
    Цитата: vkl.47
    Виновные уже известны.и плевать что преступление ещё не свершилось.главное готовить возмездие.убогие лживые твари.плохое у меня предчувствие

    Осталось совсем не много подготовить общественность и тогда боюсь ,что на Асада могут начать охоту.

    с такой "технологией" можно развязывать войны с любым государством еще и с благословения оон,короче дожились дальше некуда
    anjey
  18. JonnyT Сегодня, 12:12
    Химическая атака произойдет на самом саммите G20. Петя с макароном пустят шептунов при виде Путина
    JonnyT
  19. 16112014nk Сегодня, 12:18
    Макрон - это микроб с комплексом Наполеона. Вполне может устроить провокацию во время проведения Ж-20. Тем более, что виновные уже известны.
    16112014nk
  20. Geolog Сегодня, 12:19
    Нашему МИДу надо выступить и спросить у США и Франции если они знают что будет хим. атака и уже готовят совместный ответ, то наверняка знают место, время, исполнителей, да и доказательства уже готовы наверное, зачем ждать хим. атаки лучше предъявите сейчас. Иначе, до предъявления доказательств, любая атака на сирийские войска будет считаться агрессией против суверенного государства, любой самолёт или корабль выпустивший ракету или сбросивший бомбу на сирийские войска будет сбит или потоплен в целях защиты союзника от агрессора.
    Geolog
  21. anjey Сегодня, 12:28
    так бы и писали сша и франция подготовят совместную атаку на Сирию
    anjey
  22. PValery53 Сегодня, 12:29
    Макронишко возомнил себя лидером мировой сверхдержавы. Зря, конечно, Советский Союз причислил Францию к лику Победителей во 2мв.
    PValery53
  23. sauvage Сегодня, 12:35
    По словам источников в Белом доме, во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон должен обсудить «готовящуюся» химатаку в Сирии с главой МИД России Сергеем Лавровым.
    обсудят "готовящийся" авиа налет на Сирию. предупредят чтоб готовили текст "озабоченности" и очередной раз намекнули на ПВО России.
    sauvage
  24. NUR Сегодня, 12:40
    Видимо беженцев в ЕС еще маловато, следующую партию могут и не осилить.
    NUR
  25. rotmistr60 Сегодня, 12:46
    глава Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе договорились о совместном ответе

    Этот в "розовых штанишках" то куда? Крутизну хочется показать? Герентофил с огромными амбициями.
    rotmistr60
  26. LPD17 Сегодня, 12:47
    а вот малыша ротшильдовского со смотрящей от них бабкой
    надо бы и приземлить
    завалить рафаля или миража или еврофайтера
    (свалив на СА разумеется))) обязательно нада
    обком намек поймет!
    LPD17
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