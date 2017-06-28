13:06 28 июня

Представлен проект корвета типа «Бриз»

Как сообщает « Российская газета », на открывающемся сегодня в Санкт-Петербурге Международном военном-морском салоне (МВМС-2017) продемонстрированы новейшие модели боевых кораблей будущего. Их разработку осуществлял Крыловский научный центр. Из представленного ряда выделяется корвет "Бриз".

Основное внимание при создании проекта было обращено на оптимизацию мореходных качеств корвета. Результатам работ стала совершенно новая форма подводной части, придающая кораблю повышенную устойчивость хода при морской качке, значительно уменьшающая сопротивление воды и упрощающая управление движением. Как утверждается, новая форма корпуса снижает волновое сопротивление вдвое, а общее - на четверть при полной скорости хода. На носовой бульбе корвета смонтированы дополнительные крылья успокоителей качки.




Благодаря новой силовой установке, отличающейся меньшей мощностью, но более компактной и экономичной, сохранена скорость хода. Это позволило освободить внутри корпуса судна значительные объемы, что, в свою очередь, дало возможность разместить в корвете большее количество вооружения и увеличить его разнообразие. В итоге его огневая мощь существенно усилилась.
Количество ячеек универсальных вертикальных пусковых установок для управляемого ракетного оружия выросло до 24 единиц при сохранении размеров и водоизмещения корабля. Традиционно количество таких пусковых установок на кораблях водоизмещением около 2000 тонн не превышает 12. Основное ракетное вооружение - противокорабельное или универсальное, способное наносить удары и по наземным целям.



Противовоздушная оборона корвета представлена 16 зенитными управляемыми ракетами большой дальности и 32 управляемыми ракетами малой дальности, универсальной 100-мм автоматической артустановкой и двумя 30-мм скорострельными автоматами. Последние могут быть как 6-ствольными, так и 12-ствольными (в исполнении "Дуэт").

Для борьбы с подводными лодками и для противоторпедной защиты предусмотрены два четырехтрубных торпедных аппарата "Пакет" калибра 324 мм на левом и правом бортах.

Нормальное водоизмещение корвета "Бриз" - 1980 т, скорость полного хода - 30 уз, дальность хода - 3500-4000 миль. Автономность - 15 суток, что позволяет совершать рейды вдали от мест базирования.

В качестве других новиков Крыловского центра фигурируют универсальный десантный корабль "Прибой" , эскадренный миноносец "Лидер" и авианосец "Шторм" .

Использованы фотографии: https://rg.ru/2017/06/27/novejshij-rossijskij-korvet-predstavili-v-sankt-peterburge.html
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Комментарии 27

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  1. Vik66 Сегодня, 10:47
    Ну хоть клепать макеты научились winked
    Красиво !
    Vik66
    1. Опасный Сегодня, 10:59
      Классный бизнес! Моей бы организации МО выделило деньжат на изготовление макета, можем даже в металле! А написать про него можно все что угодно, хоть лазерами по кругу оснастить.
      Последнее время такие новости ничего, кроме негатива не вызывают. Реальных успехов и достижений крайне мало, отвставание от США все больше, Китай уже реальную конкуренцию составляет, а наши все макеты представляют. Англичане вон за 8 лет головной авианосец построили, а наши все пластиковые кораблики для бассейнов штампуют. Стыд и срам
      Опасный
      1. Pirogov Сегодня, 11:14
        Цитата: Опасный
        Китай уже реальную конкуренцию составляет, а наши все макеты представляют.

        Согласен с вашим выводами полностью ,а Китай уже опережает Россию в постройках надводного флота ,а если начнёт выпуск современных АПЛ то мало не кому не покажется .
        Pirogov
        1. Владимир16 Сегодня, 11:27
          Благодаря новой силовой установке, отличающейся меньшей мощностью, но более компактной и экономичной, сохранена скорость хода.

          Вот так-то! Благодаря меньшей мощности двигателя сохранена скорость!!!
          Они уже конкретную хрень впаривают.
          Владимир16
          1. Стирбьорн Сегодня, 11:54
            Цитата: Владимир16
            Вот так-то! Благодаря меньшей мощности двигателя сохранена скорость!!!
            Они уже конкретную хрень впаривают.

            Осталось этот чудо-двигатель предъявить только laughing
            Стирбьорн
    2. RASKAT Сегодня, 11:27
      24 ПУ для такого маленького корабля? Как то многовато не кажется? Тем более что на макете 16 всего. Вероятней всего будут входить и калибры с Ониксами и Уран. Вертолетного ангара нет, похоже что он убирается под палубу. Где разместить 24 калибра плюс ЗРК я не что то не увидел. А так 16 калибров и 8 Уранов, все сходится. Поживем посмотрим что получится в металле. good
      RASKAT
      1. donavi49 Сегодня, 11:41
        Там всего 24 ракеты. 8 УКСК + 16 Редутов. Также как на 20385 кстати.

        И да на макете РЛС условно не обозначена? Или это РЛС? Тогда корма дотационная? Пума туда не сможет. Эта РЛС вообще на уровне палубы - а значит косяки с горизонтом, я уже не говорю про слепую зону на 120 градусов как минимум.
        donavi49
        1. Alex777 Сегодня, 12:52
          Отмеченное Вами ни разу не РЛС! laughing
          Это пусковая установка Урана! laughing
          Так что рассуждения про радиогоризонт - мимо... hi

          Все ЗУР на корме как у 20385.
          Alex777
  2. 3officer Сегодня, 10:47
    Такими темпами мы скоро станем мировыми лидерами по производству..макетов laughing
    3officer
    1. Vik66 Сегодня, 10:53
      Ага, китайцы корветы, мы - макеты... crying
      Vik66
      1. donavi49 Сегодня, 11:45
        Ну китайцы корветы спускают буднично. Без особых новостей.
        055 сегодня спустили и еще 3 корабля этого проекта строят параллельно.

        052D (на минутку 64 тяжелых ракеты) - вообще в конвейере. В этом году по плану 3 корабля - 1 уже в Северном флоте, 1 в Восточном принимают в июле, Урумчи в Северный осенью. В следующем году уже сдадут 4 эсминца этого проекта.
        donavi49
  3. NUR Сегодня, 10:48
    Хорошее вооружение для небольшого корабля, автономность маловата, для Каспия пойдет, может наши купят.
    NUR
  4. Alekseits Сегодня, 10:55
    А что за флаг на носу? belay
    Alekseits
    1. Machete Сегодня, 11:07
      Это гюйс, утверждён для кораблей 1 и 2 рангов РФ в 2008-ом.
      Machete
    2. Юджин-Евгений Сегодня, 11:07
      Интересное замечание laughing
      Юджин-Евгений
  5. donavi49 Сегодня, 11:12
    Пока кто-то делает Макеты. Китайцы спускают головной тяжелый эсминец 055 (на 120 ракет БД/ПКР/КР - у Берка 96).
    donavi49
    1. Machete Сегодня, 11:14
      И что?
      Начать делать эсминцы без проектов и макетов?
      На глазок?
      Китайцы сделали макетов перед тем, как начать строить столько, сколько нам и не снилось.
      Machete
      1. atesterev Сегодня, 11:31
        А то, что ЦНИИ Крылва (Крыловский центр) НИ РАЗУ не проектировало реальные корабли! А тут вдруг водопад совершенно разных проектов. Это говорит лишь о том, что между флотом и проектантом вводится великолепная прокладка для распределения денег с большими амбициями и нулевым опытом.
        atesterev
    2. PROXOR Сегодня, 12:04
      Я одного не могу понять. Коль наши судостроители повально уже заколебали срывами, почему МО не перешло хотя бы на постройку корпусов с двигателями к Китайцам. Тля. Ну хотя бы насытить флот так. Корпус с движками у китайцев, потом в Россию на дооснащение всеми системами. Как только потеряют наши корабелы пару лярдов от недополученных заказов очень шустро включат мозг и начнут работать.
      PROXOR
  6. megadeth Сегодня, 11:21
    Мы всё проэктами занимаемся, и Индии продаём не дострой из-за двигателей, а Китай десятками выпускает и по ТТХ получше наших...
    megadeth
  7. Neputin Сегодня, 11:23
    Идея мне очень понравилась. Всегда возникали вопросы по проектам 20380 20385 о возможностях усиления ударного вооружения и средств ПВО. Теперь это реализовано, правда только в макете. Мечтаю, чтобы от макета до спуска на воду проходило максимум 3 года. Вот было бы здорово, а?
    Neputin
    1. Стирбьорн Сегодня, 11:56
      Цитата: Neputin
      Всегда возникали вопросы по проектам 20380 20385 о возможностях усиления ударного вооружения и средств ПВО.

      Да зачем вообще ударное вооружение корветам?! Их основные функции ПЛО и ПВО, есть в конце концов МРК, вот пусть они и шмаляют калибрами
      Стирбьорн
  8. Aleksandr_2 Сегодня, 11:37
    этот проектик вместе с макетом теперь станет очередным экспонатом какого нибудь питерского частного музейчика.......все это повторяется лет этак 15....а воз и ныне там.....
    Aleksandr_2
    1. atesterev Сегодня, 12:24
      Ну почему же частного, вполне себе государственного, с наименованием Крыловский центр.
      А вообще наша ОСК выдаёт и хлеще. Например привлекли студентов питерской "Мухи" к дизайну линейного ледокола и получили вот такое:


      Вот так-то!
      atesterev
  9. AVV Сегодня, 12:27
    Пора запускать в серию!!!
    AVV
  10. ВохаАхов Сегодня, 12:42
    Цитата: donavi49
    Там всего 24 ракеты. 8 УКСК + 16 Редутов. Также как на 20385 кстати.
    И да на макете РЛС условно не обозначена? Или это РЛС? Тогда корма дотационная? Пума туда не сможет. Эта РЛС вообще на уровне палубы - а значит косяки с горизонтом, я уже не говорю про слепую зону на 120 градусов как минимум.

    Отмеченное Вами- это не РЛС, а пусковая установка ПКР "Уран". А выглядит как противотанковый ёж.
    ВохаАхов
    1. donavi49 Сегодня, 12:57
      Не исключаю, но смысл такой закрытой установки? Там надо просто 2 фермы друг против друга и все. А так сложная установка и всего 4 ПКР.

      Ради стелса все ее прячут за обводы надстройки. Это и дешевле, и практичнее. Если уж ставить так, то как британцы и не заморачиваться.

      Вопрос с РЛС остается.
      donavi49
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