Представлен проект корвета типа «Бриз»
Как сообщает « Российская газета », на открывающемся сегодня в Санкт-Петербурге Международном военном-морском салоне (МВМС-2017) продемонстрированы новейшие модели боевых кораблей будущего. Их разработку осуществлял Крыловский научный центр. Из представленного ряда выделяется корвет "Бриз".
Основное внимание при создании проекта было обращено на оптимизацию мореходных качеств корвета. Результатам работ стала совершенно новая форма подводной части, придающая кораблю повышенную устойчивость хода при морской качке, значительно уменьшающая сопротивление воды и упрощающая управление движением. Как утверждается, новая форма корпуса снижает волновое сопротивление вдвое, а общее - на четверть при полной скорости хода. На носовой бульбе корвета смонтированы дополнительные крылья успокоителей качки.
Благодаря новой силовой установке, отличающейся меньшей мощностью, но более компактной и экономичной, сохранена скорость хода. Это позволило освободить внутри корпуса судна значительные объемы, что, в свою очередь, дало возможность разместить в корвете большее количество вооружения и увеличить его разнообразие. В итоге его огневая мощь существенно усилилась.
Количество ячеек универсальных вертикальных пусковых установок для управляемого ракетного оружия выросло до 24 единиц при сохранении размеров и водоизмещения корабля. Традиционно количество таких пусковых установок на кораблях водоизмещением около 2000 тонн не превышает 12. Основное ракетное вооружение - противокорабельное или универсальное, способное наносить удары и по наземным целям.
Противовоздушная оборона корвета представлена 16 зенитными управляемыми ракетами большой дальности и 32 управляемыми ракетами малой дальности, универсальной 100-мм автоматической артустановкой и двумя 30-мм скорострельными автоматами. Последние могут быть как 6-ствольными, так и 12-ствольными (в исполнении "Дуэт").
Для борьбы с подводными лодками и для противоторпедной защиты предусмотрены два четырехтрубных торпедных аппарата "Пакет" калибра 324 мм на левом и правом бортах.
Нормальное водоизмещение корвета "Бриз" - 1980 т, скорость полного хода - 30 уз, дальность хода - 3500-4000 миль. Автономность - 15 суток, что позволяет совершать рейды вдали от мест базирования.
В качестве других новиков Крыловского центра фигурируют универсальный десантный корабль "Прибой" , эскадренный миноносец "Лидер" и авианосец "Шторм" .
Основное внимание при создании проекта было обращено на оптимизацию мореходных качеств корвета. Результатам работ стала совершенно новая форма подводной части, придающая кораблю повышенную устойчивость хода при морской качке, значительно уменьшающая сопротивление воды и упрощающая управление движением. Как утверждается, новая форма корпуса снижает волновое сопротивление вдвое, а общее - на четверть при полной скорости хода. На носовой бульбе корвета смонтированы дополнительные крылья успокоителей качки.
Благодаря новой силовой установке, отличающейся меньшей мощностью, но более компактной и экономичной, сохранена скорость хода. Это позволило освободить внутри корпуса судна значительные объемы, что, в свою очередь, дало возможность разместить в корвете большее количество вооружения и увеличить его разнообразие. В итоге его огневая мощь существенно усилилась.
Количество ячеек универсальных вертикальных пусковых установок для управляемого ракетного оружия выросло до 24 единиц при сохранении размеров и водоизмещения корабля. Традиционно количество таких пусковых установок на кораблях водоизмещением около 2000 тонн не превышает 12. Основное ракетное вооружение - противокорабельное или универсальное, способное наносить удары и по наземным целям.
Противовоздушная оборона корвета представлена 16 зенитными управляемыми ракетами большой дальности и 32 управляемыми ракетами малой дальности, универсальной 100-мм автоматической артустановкой и двумя 30-мм скорострельными автоматами. Последние могут быть как 6-ствольными, так и 12-ствольными (в исполнении "Дуэт").
Для борьбы с подводными лодками и для противоторпедной защиты предусмотрены два четырехтрубных торпедных аппарата "Пакет" калибра 324 мм на левом и правом бортах.
Нормальное водоизмещение корвета "Бриз" - 1980 т, скорость полного хода - 30 уз, дальность хода - 3500-4000 миль. Автономность - 15 суток, что позволяет совершать рейды вдали от мест базирования.
В качестве других новиков Крыловского центра фигурируют универсальный десантный корабль "Прибой" , эскадренный миноносец "Лидер" и авианосец "Шторм" .
Использованы фотографии: https://rg.ru/2017/06/27/novejshij-rossijskij-korvet-predstavili-v-sankt-peterburge.html
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