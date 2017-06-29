Война между США и Ираном уже началась?
Как говорят люди из Белого дома, операция против террористов в Сирии и в Ираке подходит к концу. Крах «государства» бородатых боевиков не за горами. Но что дальше? А дальше то, что видно уже сегодня: война между США и Ираном. Вашингтон спит и видит, как бы влезть в драку с Ираном и Сирией ради контроля над теми территориями, откуда вытесняются исламисты.
Иные информированные источники американского происхождения не сомневаются: война уже началась, поскольку Пентагон нацелился на недопущение сирийской армии и иранских, а также проиранских сил в долину Евфрата. Американские аванпосты могут появиться и в некоторых районах Ирака. На языке чиновников Белого дома идея о таком «превентивном» вмешательстве в складывающуюся ситуацию в Сирии и Ираке означает одновременно полное подавление американцами и их союзниками «Исламского государства» (запрещено в РФ) и «стабилизацию» положения «умеренной оппозиции» в Сирии. Что до Асада, то ему у руля власти не бывать.
Об этом рассказывают Карен де Янг и Грег Джаффе в «Вашингтон Пост» .
США фактически находятся «в столкновении» с Сирией и Ираном, пишут авторы материала в «The Washington Post». Должностные лица администрации Трампа, ожидая поражения «Исламского государства» в его сирийской «столице» Ракке, уже планируют «следующий этап войны» — «ту сложную борьбу, что приведёт их к прямому конфликту с сирийским правительством и иранскими силами».
В какой-то степени это столкновение уже началось, уверены аналитики. Беспрецедентные недавние удары США «против режима и ополченцев, поддерживаемых иранскими силами», являлись «предупреждением» президенту Асаду и Тегерану. Вашингтон дал понять: противостоять американским силам и их местным союзникам он не позволит.
По мере того, как силы Асада и ополчение начали продвижение на восток, высокопоставленные чиновники Белого дома стали «подталкивать» Пентагон к созданию аванпостов в пустынном регионе. Цель таких американских аванпостов — предотвращение сирийского или иранского военного присутствия, которое могло бы помешать американским военным вести борьбу с господствующими здесь силами «ИГ» (имеется в виду долина реки Евфрат к югу от Ракки, а также малонаселённые районы Ирака, где боевики могли бы перегруппироваться и продолжать планировать террористические атаки против Запада).
Чиновники заявили изданию, что заявления сирийского правительства по соответствующему району также могут «подорвать прогресс в направлении политического урегулирования», который должен привести к «стабилизации» страны. Контроль над страной Асада следует ограничить, а в конечном итоге — «оттеснить» президента от власти.
Рациональность и необходимость описанной выше вкратце стратегии (включения Соединённых Штатов в гражданскую войну в Сирии после нескольких лет попыток остаться в стороне от неё и нежелания рисковать прямой конфронтацией с Ираном и Россией) стали предметом «интенсивных дебатов» между Белым домом и Пентагоном, отмечают журналисты.
Не все в Пентагоне довольны этой стратегией, некоторые военные активно ей сопротивляются: можно ли защитить американские войска, которые займут изолированные позиции в Сирии или приблизятся к иранским силам в Ираке? Европейские союзники по ближневосточной коалиции тоже ставят под сомнение возможность успеха такой стратегии.
Один из чиновников Белого дома на условиях анонимности по поводу таких опасений сказал: «Если вы обеспокоены тем, что любой инцидент может привести к использованию Ираном уязвимых мест США… Если вы не думаете, что у Америки есть реальные интересы, за которые стоит сражаться, то хорошо».
Чиновник отметил, что расширение роли США не потребует больше войск, поскольку будет достаточно воздушных сил.
Другой чиновник рассказал о том, что вопрос не в самой стратегии и её целях, а в том, как лучше всего стратегию реализовать.
Также сообщается, что решение сбить иранские беспилотные летательные аппараты и сирийский истребитель было принято Пентагоном, а вовсе не Белым домом. Решение об ударах было принято «в ответ на приближение или атаки на американские войска и их союзников в Сирии». Об этом сообщил тот же анонимный чиновник.
Эксперты считают, что предыдущая администрация слишком уж «мучилась» с решениями касательно Сирии. Илан Голденберг, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, сейчас возглавляющий программу «Центр новой американской безопасности» по Ближнему Востоку, согласен с таким утверждением. По его мнению, администрация Б. Х. Обамы «слишком мучилась» по поводу каждого решения в Сирии. Однако мистер Голденберг недоволен и действиями Трампа, который вообще не сумел сформулировать никакой стратегии. «Это худший из всех миров», — сказал эксперт. «Я знаю, что президент увлекается секретными планами, — иронизирует Голденберг. — Но эта ситуация требует ясности в отношении наших целей и того, что мы будем делать или чего не потерпим».
Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал объявить в течение первого месяца на посту новую стратегию победы над «Исламским государством». Однако его стратегия до сиз пор остаётся нераскрытой. В течение нескольких месяцев Трамп попросту… следует примеру президента Барака Обамы, избегая столкновений с Асадом, Ираном и Россией и продолжая наносить точечные удары по опорным пунктам «ИГ». Правда, в апреле Трамп ударил крылатыми ракетами по силам Асада — это случилось после применения химического оружия. С тех пор между Соединёнными Штатами и режимом Асада стали происходить «прямые столкновения». Кампания Трампа, направленная на объединение усилий с Россией против «Исламского государства», в значительной степени сошла на нет из-за роста пропасти между Вашингтоном и Москвой. Не менее трёх раз в мае и июне американские войска бомбили иранские войска — ополчение, приближающееся к гарнизону Ат-Танф. Россия тем временем заявила, что подготовит свою мощную систему противовоздушной обороны в Сирии — там, где работают американские самолёты.
В Белом доме старшие должностные лица, ответственные за разработку политики по Сирии, отмечают, что цель Ирана, «похоже, направлена на налаживание связей с дружественными Ирану силами на другой стороне границы, контроль линий связи и попытку заблокировать нас [американскую коалицию] — именно так оценивают положение наши командиры и стратеги…» Если это повлияет на политический результат, то есть позволит Ирану ещё больше укрепить свои позиции в Сирии в качестве доминирующей силы на далёкую перспективу, то это будет угрожать самой американской стратегии борьбы против «ИГ», добавил чиновник, а также угрожать возможности добиться политического примирения. «Для нас, — сказал этот чиновник, — это самое большое беспокойство».
Довольно странно, заметим, что сотрудник Белого дома, ответивший на вопросы «Вашингтон Пост», постеснялся озвучить упомянутую «стратегию» Белого дома. Ведь в газете чёрным по белому написано, что сирийской стратегии у президента Трампа нет. Вероятно, кое-что в стратегии всё же есть, и это кое-что сохранилось в Белом доме от времён Обамы и Хиллари Клинтон, неустанно твердившей: «Асад должен уйти». Однако есть и отличие.
Стратегия Трампа в Сирии базируется вовсе не на противостоянии «ИГ». По крайней мере, этот пункт не главный. Основной приоритет — отстранение от власти Асада и передача Сирии в руки «умеренной оппозиции». Второй приоритет — ущемление в регионе интересов Ирана. В этом пункте Трамп разительно отличается от Обамы, который стремился расхождения с Тегераном преодолевать через дипломатию и ООН.
Бесконечная война в Сирии Трампу только на руку: этот делец затеял экономический подъём США через заказы военно-промышленному комплексу. Ожидать какого-либо замирения сторон в Сирии при Трампе не приходится. И в самом ближайшем будущем вероятны воздушные столкновения сил коалиции с иранским ополчением. Вашингтон будет показывать себя «хозяином» на Ближнем Востоке. Истребители, бомбардировщики, ракеты заменят Трампу дипломатию. Недаром он сокращает бюджет Госдепа!
Иные информированные источники американского происхождения не сомневаются: война уже началась, поскольку Пентагон нацелился на недопущение сирийской армии и иранских, а также проиранских сил в долину Евфрата. Американские аванпосты могут появиться и в некоторых районах Ирака. На языке чиновников Белого дома идея о таком «превентивном» вмешательстве в складывающуюся ситуацию в Сирии и Ираке означает одновременно полное подавление американцами и их союзниками «Исламского государства» (запрещено в РФ) и «стабилизацию» положения «умеренной оппозиции» в Сирии. Что до Асада, то ему у руля власти не бывать.
Об этом рассказывают Карен де Янг и Грег Джаффе в «Вашингтон Пост» .
США фактически находятся «в столкновении» с Сирией и Ираном, пишут авторы материала в «The Washington Post». Должностные лица администрации Трампа, ожидая поражения «Исламского государства» в его сирийской «столице» Ракке, уже планируют «следующий этап войны» — «ту сложную борьбу, что приведёт их к прямому конфликту с сирийским правительством и иранскими силами».
В какой-то степени это столкновение уже началось, уверены аналитики. Беспрецедентные недавние удары США «против режима и ополченцев, поддерживаемых иранскими силами», являлись «предупреждением» президенту Асаду и Тегерану. Вашингтон дал понять: противостоять американским силам и их местным союзникам он не позволит.
По мере того, как силы Асада и ополчение начали продвижение на восток, высокопоставленные чиновники Белого дома стали «подталкивать» Пентагон к созданию аванпостов в пустынном регионе. Цель таких американских аванпостов — предотвращение сирийского или иранского военного присутствия, которое могло бы помешать американским военным вести борьбу с господствующими здесь силами «ИГ» (имеется в виду долина реки Евфрат к югу от Ракки, а также малонаселённые районы Ирака, где боевики могли бы перегруппироваться и продолжать планировать террористические атаки против Запада).
Чиновники заявили изданию, что заявления сирийского правительства по соответствующему району также могут «подорвать прогресс в направлении политического урегулирования», который должен привести к «стабилизации» страны. Контроль над страной Асада следует ограничить, а в конечном итоге — «оттеснить» президента от власти.
Рациональность и необходимость описанной выше вкратце стратегии (включения Соединённых Штатов в гражданскую войну в Сирии после нескольких лет попыток остаться в стороне от неё и нежелания рисковать прямой конфронтацией с Ираном и Россией) стали предметом «интенсивных дебатов» между Белым домом и Пентагоном, отмечают журналисты.
Не все в Пентагоне довольны этой стратегией, некоторые военные активно ей сопротивляются: можно ли защитить американские войска, которые займут изолированные позиции в Сирии или приблизятся к иранским силам в Ираке? Европейские союзники по ближневосточной коалиции тоже ставят под сомнение возможность успеха такой стратегии.
Один из чиновников Белого дома на условиях анонимности по поводу таких опасений сказал: «Если вы обеспокоены тем, что любой инцидент может привести к использованию Ираном уязвимых мест США… Если вы не думаете, что у Америки есть реальные интересы, за которые стоит сражаться, то хорошо».
Чиновник отметил, что расширение роли США не потребует больше войск, поскольку будет достаточно воздушных сил.
Другой чиновник рассказал о том, что вопрос не в самой стратегии и её целях, а в том, как лучше всего стратегию реализовать.
Также сообщается, что решение сбить иранские беспилотные летательные аппараты и сирийский истребитель было принято Пентагоном, а вовсе не Белым домом. Решение об ударах было принято «в ответ на приближение или атаки на американские войска и их союзников в Сирии». Об этом сообщил тот же анонимный чиновник.
Эксперты считают, что предыдущая администрация слишком уж «мучилась» с решениями касательно Сирии. Илан Голденберг, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, сейчас возглавляющий программу «Центр новой американской безопасности» по Ближнему Востоку, согласен с таким утверждением. По его мнению, администрация Б. Х. Обамы «слишком мучилась» по поводу каждого решения в Сирии. Однако мистер Голденберг недоволен и действиями Трампа, который вообще не сумел сформулировать никакой стратегии. «Это худший из всех миров», — сказал эксперт. «Я знаю, что президент увлекается секретными планами, — иронизирует Голденберг. — Но эта ситуация требует ясности в отношении наших целей и того, что мы будем делать или чего не потерпим».
Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал объявить в течение первого месяца на посту новую стратегию победы над «Исламским государством». Однако его стратегия до сиз пор остаётся нераскрытой. В течение нескольких месяцев Трамп попросту… следует примеру президента Барака Обамы, избегая столкновений с Асадом, Ираном и Россией и продолжая наносить точечные удары по опорным пунктам «ИГ». Правда, в апреле Трамп ударил крылатыми ракетами по силам Асада — это случилось после применения химического оружия. С тех пор между Соединёнными Штатами и режимом Асада стали происходить «прямые столкновения». Кампания Трампа, направленная на объединение усилий с Россией против «Исламского государства», в значительной степени сошла на нет из-за роста пропасти между Вашингтоном и Москвой. Не менее трёх раз в мае и июне американские войска бомбили иранские войска — ополчение, приближающееся к гарнизону Ат-Танф. Россия тем временем заявила, что подготовит свою мощную систему противовоздушной обороны в Сирии — там, где работают американские самолёты.
В Белом доме старшие должностные лица, ответственные за разработку политики по Сирии, отмечают, что цель Ирана, «похоже, направлена на налаживание связей с дружественными Ирану силами на другой стороне границы, контроль линий связи и попытку заблокировать нас [американскую коалицию] — именно так оценивают положение наши командиры и стратеги…» Если это повлияет на политический результат, то есть позволит Ирану ещё больше укрепить свои позиции в Сирии в качестве доминирующей силы на далёкую перспективу, то это будет угрожать самой американской стратегии борьбы против «ИГ», добавил чиновник, а также угрожать возможности добиться политического примирения. «Для нас, — сказал этот чиновник, — это самое большое беспокойство».
Довольно странно, заметим, что сотрудник Белого дома, ответивший на вопросы «Вашингтон Пост», постеснялся озвучить упомянутую «стратегию» Белого дома. Ведь в газете чёрным по белому написано, что сирийской стратегии у президента Трампа нет. Вероятно, кое-что в стратегии всё же есть, и это кое-что сохранилось в Белом доме от времён Обамы и Хиллари Клинтон, неустанно твердившей: «Асад должен уйти». Однако есть и отличие.
Стратегия Трампа в Сирии базируется вовсе не на противостоянии «ИГ». По крайней мере, этот пункт не главный. Основной приоритет — отстранение от власти Асада и передача Сирии в руки «умеренной оппозиции». Второй приоритет — ущемление в регионе интересов Ирана. В этом пункте Трамп разительно отличается от Обамы, который стремился расхождения с Тегераном преодолевать через дипломатию и ООН.
Бесконечная война в Сирии Трампу только на руку: этот делец затеял экономический подъём США через заказы военно-промышленному комплексу. Ожидать какого-либо замирения сторон в Сирии при Трампе не приходится. И в самом ближайшем будущем вероятны воздушные столкновения сил коалиции с иранским ополчением. Вашингтон будет показывать себя «хозяином» на Ближнем Востоке. Истребители, бомбардировщики, ракеты заменят Трампу дипломатию. Недаром он сокращает бюджет Госдепа!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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