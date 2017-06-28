Порошенко: Украине коррупция досталась в наследство от СССР

Она (коррупция) идёт из прошлого, из коррупционной советской системы, которая глубоко коренилась в системе общества и в каждом человеке.

В интервью французской газете «Le Figaro» главному украинскому коррупционеру Петру Порошенко пришлось отвечать на неудобный вопрос о том, почему Украина за три «постреволюционных» года ни на шаг не продвинулась в сторону реальной борьбы с коррупцией. Украинский президент-олигарх, понимая, что фактически любой ответ станет ударом по его и без того хлипкой президентской репутации, привычно решил переложить вину на плечи других. По словам Порошенко, в украинской коррупции (внимание!) виновато советское прошлое.Из заявления Порошенко:Другими словами, сработала майданная формула: не знаешь, что говорить – вали на Россию, Путина или на СССР. Учитывая то, что для Запада все эти три слова как главные раздражители, для рядового западного обывателя с лапшой на ушах от местных СМИ всё будет звучать вполне правдоподобно. Это ещё и формула для всех последующих украинских коррупционеров, которые будут воровать у народа, заявляя, что в них коррупция засела «с советских времён», и они с этим ничего не могут поделать – Европа, дай денег на "лечение"...