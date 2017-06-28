13:06 28 июня

Порошенко: Украине коррупция досталась в наследство от СССР

В интервью французской газете «Le Figaro» главному украинскому коррупционеру Петру Порошенко пришлось отвечать на неудобный вопрос о том, почему Украина за три «постреволюционных» года ни на шаг не продвинулась в сторону реальной борьбы с коррупцией. Украинский президент-олигарх, понимая, что фактически любой ответ станет ударом по его и без того хлипкой президентской репутации, привычно решил переложить вину на плечи других. По словам Порошенко, в украинской коррупции (внимание!) виновато советское прошлое.

Из заявления Порошенко:
Она (коррупция) идёт из прошлого, из коррупционной советской системы, которая глубоко коренилась в системе общества и в каждом человеке.


Порошенко: Украине коррупция досталась в наследство от СССР



Другими словами, сработала майданная формула: не знаешь, что говорить – вали на Россию, Путина или на СССР. Учитывая то, что для Запада все эти три слова как главные раздражители, для рядового западного обывателя с лапшой на ушах от местных СМИ всё будет звучать вполне правдоподобно. Это ещё и формула для всех последующих украинских коррупционеров, которые будут воровать у народа, заявляя, что в них коррупция засела «с советских времён», и они с этим ничего не могут поделать – Европа, дай денег на "лечение"...

Использованы фотографии: Mianews.ru
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Комментарии 34

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  1. vkl.47 Сегодня, 11:42
    Не надо на зеркало пинять коли рожа крива
    vkl.47
    1. cniza Сегодня, 11:44
      Анекдот про три конверта , а не страна.
      cniza
      1. Тралл Сегодня, 11:50
        Petya после своего зарубежного вояжа заразил пол-мира smile
        Тралл
      2. Вас Влад Сегодня, 12:12
        Цитата: cniza
        Анекдот про три конверта , а не страна.

        Не говорите,он же сам сделанный в СССР wassat
        Вас Влад
        1. dik-nsk Сегодня, 12:48
          Не говорите,он же сам сделанный в СССР
          так он на это и намекает - ну, не виноватая я, это все кляты Советы)))
          "Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился" (с, Ильф и Петров) laughing
          dik-nsk
        2. svp67 Сегодня, 12:48
          Цитата: Вас Влад
          Не говорите,он же сам сделанный в СССР

          Так и есть. Все логично, раз ВСЕ руководители нынешней Украины родом из СССР, то и коррупция соответственно... "Голубые воришки", они воруют и им стыдно, но ничего с собой поделать не могут, наследственность - ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ.
          svp67
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:44
      Так он кривые рожи то и корчит перед кривым зеркалом sad
      Изгоняющий либероидов
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:48
      Скорее всего нам всем Славянам Потрошенко достался в наследство.."Мечтавший служить в Пентагоне!" Вот они все всплыли сейчас и кровью заливают все пространство СССР! И таких скрытных очень много на территории СССР сидят и ждут своего часа.. negative
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 12:00
        Петя мечтатель smile
        Тралл
        1. Svarog51 Сегодня, 12:20
          Кто то богадельню разворовывал

          а этот целую страну. wink
          Svarog51
    4. сибиралт Сегодня, 11:52
      Интересно, интересно. А чье наследие сам Порошенко? Уж не своего ли папы-коммуниста, оттяпавшего под горбачевскую либеральную сурдину государственный сахарный заводик в личную собственность? belay
      сибиралт
    5. Zoldat_A Сегодня, 12:04
      Цитата: vkl.47
      Не надо на зеркало пинять коли рожа крива

      Криво конкретно. На все 360 градусов.....
      Нашёлся, блин, борец с коррупционным советским прошлым.... И ЭТИ люди запрещают мне ковырять пальцем в носу????
      Zoldat_A
      1. Svarog51 Сегодня, 12:18
        Приветствую, Алексей hi Люди во власть пришли новые и заняли столы старых чиновников, а там в ящиках лежала коррупция. Как только туда полезли, так она их и заразила на всех уровнях. Вот теперь не знают, чего с этим делать. request
        Svarog51
        1. Zoldat_A Сегодня, 12:25
          Сергей, hi !
          Цитата: Svarog51
          Люди во власть пришли новые и заняли столы старых чиновников, а там в ящиках лежала коррупция.

          Только один человек на всей Украине заимел собственнорсть без всяких коррупционных схем - догадайся, Сергей, кто???? Чист и прозрачен как алмаз Кохинор.......
          Zoldat_A
          1. Svarog51 Сегодня, 12:50
            Уже давно догадался! laughing
            Чист и прозрачен как алмаз Кохинор.
            и на Солнце бывают пятна, а от "алмазного" даже вирус одноимённый появился. good drinks
            Р.С. Я вам в личку послание отправил hi
            Svarog51
    6. Венд Сегодня, 12:10
      Цитата: vkl.47
      глубоко коренилась в системе общества и в каждом человеке.

      Ну он же сказал
      глубоко коренилась в системе общества и в каждом человеке.
      Следовательно и в нем тоже. Порошенко продукт советской системы. Ну хоть так признался. laughing
      Венд
  2. Астория Сегодня, 11:43
    Petya не ври, а то рошенка отвалится
    Астория
  3. 210окв Сегодня, 11:44
    Коррупция от СССР..Старо как мир.Сказал бы уже прямо-со времен Переславской Рады...Зато в нынешней руине коррупцию возделали и удобрили.И расцвела она родимая махровым цветом..Впрочем это и нас касается..
    210окв
  4. Владимир 38 Сегодня, 11:47
    А что самому порошенко от СССР досталось, он бы лучше об этом рассказал
    Владимир 38
  5. Siberia 9444 Сегодня, 11:48
    Ну да чё laughing от Ивана Грозного lol
    Siberia 9444
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:48
    Петя, бери выше -за отрыв Черного моря укроинцы получили взятку -петно на Солнце wassat Вот с тех пор коррупция у вас в крови! am
    Изгоняющий либероидов
  7. Sasha_Sar Сегодня, 11:48
    А еще от СССР досталась экономика уступающая на тот момент только Франции и Германии. Запасы вооружения трех военных округов. Про это Петюня не сказал?
    Sasha_Sar
  8. Berg Berg Сегодня, 11:50
    И первый среди первых из них Я сказал Потрош ,так меня с детства учили на украине !
    Berg Berg
  9. Lester7777 Сегодня, 11:52
    Даже если так, то это единственное, что смогли сохранить. Остальное проскакали.
    Lester7777
    1. pvv113 Сегодня, 12:04
      Не только сохранили, но и усовершенствовали
      pvv113
  10. anjey Сегодня, 12:00
    как помнится колыбель "большой коррупции" это USA 30 х годов
    anjey
  11. NUR Сегодня, 12:01
    Да вместе с миллиардерами и мультимиллионерами. Вот такое наследство.
    NUR
  12. Dormidosha Сегодня, 12:04
    :Жалкое ! Ни ума , ни фантазии!!!!
    ничего нового !!!
    Dormidosha
  13. Павловский Сегодня, 12:06
    Плохо Петя в школе учился.
    "Доподлинно известно, что помещики всех губерний Правобережной Украины ежегодно собирали для полицейских деньги. Киевский губернатор Иван Фундуклей (Киевский губернатор 12.04.1839 — 11.04.1852) объяснял это тем, что если помещики не будут выделять средства на содержание чиновников полиции, «то средства эти они получат от воров»."
    Павловский
  14. sgr291158 Сегодня, 12:15
    Что еще можно ждать от этой ошибки природы.
    sgr291158
  15. Ванёк Сегодня, 12:25
    От СССР много чего осталось... Сейчас ничего не осталось... Кроме коррупции...

    Здравствуйте Вам каждому hi
    Ванёк
  16. rotmistr60 Сегодня, 12:30
    Она (коррупция) идёт из прошлого, из коррупционной советской системы

    Понятно. Значит главный корупционер Украины - наследие прошлого, советского. Петю в рамкам декоммунизации под снос.
    rotmistr60
  17. brigadir Сегодня, 12:51
    Довелось мне года 4 назад ехать на такси в славном городе Лиссабоне, столице португальской республики.
    Как всегда таксисты жалуются на жизнь, дороги, бюрократию, низкие зарплаты, дороговизну.
    А вот почему все плохо? - А потому что диктатура была в Португалии.
    (Португальский диктатор Антониу де Оливейра Салазар с 1928 по 1968 гг.)
    Я говорю - Ведь это так давно уже закончилось, считай 50 лет назад, а все Салазар виноват?!
    Да, отвечает, Салазар во всем виноват.
    Это очень удобно и, вообще-то, принято спихивать на кого-то. Во всем мире. У всех людей.
    Так что судя по Португальскому опыту - у Украины еще лет 20 точно есть на кого сваливать.
    brigadir
  18. faterdom Сегодня, 13:03
    Вон оно чего... А мы-то думали, что кумовство, приписки и махровая коррупция как раз России достались в наследство от СА республик, Закавказья и, как ни странно, Украины. Хотя и свои имелись, так сказать отечественные разновидности.
    Единственное, кого не обвинить в рапространении коррупции - Белоруссию Петра Машерова, да и и впоследствии.
    faterdom
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