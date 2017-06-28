13:06 28 июня

Перспективный УДК может получить принципиально новый комплекс связи

Компания «Росэлектроника» (входит в Ростех) готова создать новую систему связи для перспективного вертолетоносца, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы предприятия.



Специалисты "Росэлектроники" готовы разработать принципиально новый комплекс средств радиосвязи, который позволит вертолетоносцу взаимодействовать с береговыми командными пунктами, кораблями и подводными лодками, а также вертолетами и другими летательными аппаратами,
говорится в сообщении компании, поступившем в агентство.


В пресс-службе отметили, что наработки для создания подобных систем уже есть, ранее «специалисты компании создавали системы связи и управления для "Мистралей"».

Недавно замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что военное ведомство планирует получить вертолетоносец в рамках новой госпрограммы вооружений. По его словам, строительство такого корабля займет как минимум 4 года. Принятие его на вооружение возможно в 2022 году.

Использованы фотографии: http://army-news.ru
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Комментарии 7

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  1. р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 12:20
    Нравятся мне такие новости - может получить, готова создать, планирует получить, принятие на вооружение возможно. Можно читать как сказки на ночь
    р_у_с_с_к_и_й
    1. seos Сегодня, 12:30
      новость ради новости....
      seos
    2. svp67 Сегодня, 12:31
      Цитата: р_у_с_с_к_и_й
      Можно читать как сказки на ночь

      Так оно и есть. Но главное, почему МОЖЕТ? Такой корабль создается из расчета, что его будут эксплуатировать несколько десятилетий, ну не каждый же год его на модернизацию ставить, значить еще при строительстве надо закладывать все самое новое и перспективное...
      svp67
    3. Сергей 777 Сегодня, 12:33
      Ну а как вы хотели, оборонка 20 лет стаяла без дела. А теперь вы хотите что бы фрегаты и корветы сходили с конвеера как сосиски!?
      Сергей 777
      1. Владимир16 Сегодня, 12:58
        Цитата: Сергей 777
        Ну а как вы хотели, оборонка 20 лет стаяла...

        Гражданская война в России закончилась в 22. Была полностью разрушена экономика. В 41 страна отражала очередную агрессию запада. Экономика работала. Прошло 19 лет! Танки и самолеты "сходили с конвеера как сосиски!"

        Плохому танцору тапки жмут! hi
        Владимир16
  2. Aleksandr_2 Сегодня, 12:28
    помнится Борисов фантазировал в 2015 флаг на адмирале горшкове поднять .......теперь ждем 2018....военное судостроение-это сказочники и фантазеры
    Aleksandr_2
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:32
    Какая будет следующая новость -"новый ветролетоносец не будет бояться воды, и будет в ней весело барахтатся,поскрипывая от удовольствия "????? fool
    Изгоняющий либероидов
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