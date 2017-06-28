Перспективный УДК может получить принципиально новый комплекс связи

Специалисты "Росэлектроники" готовы разработать принципиально новый комплекс средств радиосвязи, который позволит вертолетоносцу взаимодействовать с береговыми командными пунктами, кораблями и подводными лодками, а также вертолетами и другими летательными аппаратами,

Компания «Росэлектроника» (входит в Ростех) готова создать новую систему связи для перспективного вертолетоносца, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы предприятия.говорится в сообщении компании, поступившем в агентство.В пресс-службе отметили, что наработки для создания подобных систем уже есть, ранее «специалисты компании создавали системы связи и управления для "Мистралей"».Недавно замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что военное ведомство планирует получить вертолетоносец в рамках новой госпрограммы вооружений. По его словам, строительство такого корабля займет как минимум 4 года. Принятие его на вооружение возможно в 2022 году.