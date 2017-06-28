13:06 28 июня

Израильский "Жужжащий купол" обзавелся лазером

Система защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов Drone Dome («Жужжащий купол»; drone имеет основное значение «жужжать», а разговорное — «беспилотник»), названная по аналогии с противоракетным комплексом Iron Dome («Железный купол»), получила лазерное оружие. Как сообщает Defense Aerospace , с его помощью система сможет сбивать дроны.

По мнению военных, дроны различных классов представляют все большую угрозу для различных важных объектов. Так боевики «Исламского государства»* стали активно использовать коммерческие дроны для разведки и наблюдения, а также в качестве летающих мин.

Израильский "Жужжащий купол" обзавелся лазером

Drone Dome



Израильский комплекс Drone Dome, разработанный компанией Rafel, позволит защитить объекты от дронов противника. Система имеет 360- градусный обзор. В ее состав входят электронно-оптические и инфракрасные сенсоры, а также радиолокационная станция и система радиоэлектронного подавления. В целом «Жужжащий купол» может работать как в автономном режиме, так и под контролем оператора.

При обнаружении беспилотника система сперва выдаст предупреждение его оператору. Как это будет сделано, не уточняется. Затем она предупредит собственного оператора о появлении беспилотника-нарушителя, после чего задействует генератор ложного сигнала спутниковой навигации и устройство радиоэлектронного подавления.

Кроме того, по команде оператора Drone Dome может задействовать боевой лазер, с помощью которого дрон-нарушитель будет сбит. Мощность установленного в системе лазера не уточняется. Испытания доработанной системы уже состоялись и были признаны успешными.

Впервые Drone Dome была представлена в апреле прошлого года. Тогда в ее состав входили только электронно-оптические и инфракрасные сенсоры, радиолокационная станция и система радиоэлектронного подавления.

«Исламское государство»* - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: Rafael
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Комментарии 9

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  1. shans2 Сегодня, 12:33
    когда случится война, все это будет бесполезным хламом против РЭБ и других высокотехнологичных вещей, но ведь Израиль не собирается воевать с технологически развитыми державами, верно? ему палестинцев с копьями гонять, даже хесболла так воткнула, что бежали роняя ...)
    shans2
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:38
      Израиль единственная в мире , кто так плотно занимается своей защитой (это уже либо параноя , либо боязнь ответа за все злодеяния )))...Кого они все там боятся? Русские( или арабы))) могут раздолбать всю вашу супер дорогую защиту на раз два три..! Выдайте нам Гусинского и т.д.И мы вас простим на время..
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:41
        Виталий, тебя МО Израиля считает отдельной угрозой для существования страны-гордис! wassat Ты их запугал своими гневными речами! wassat
        Изгоняющий либероидов
      2. Александр романов Сегодня, 12:52
        Цитата: ОТДЕЛ
        Русские( или арабы))) могут раздолбать всю вашу супер дорогую защиту на раз два три..

        Результат долгого употребления спиртосодержащих препаратов, неизвестного происхождения
        Михан ,ты бы закодировался и диван свои закодировал
        Александр романов
        1. Shurik70 Сегодня, 13:06
          Цитата: ОТДЕЛ
          Израиль единственная в мире , кто так плотно занимается своей защитой

          Хоть и отношусь к террористической деятельности Израиля резко отрицательно, не могу отрицать, что автоматическая защита от беспилотников - вещь в современном мире необходимая. Они сейчас в этом впереди всей планеты. Остальным придётся либо догонять, либо закупать у него.
          после чего задействует генератор ложного сигнала спутниковой навигации и устройство радиоэлектронного подавления

          Против коммерческих БПЛА, находящихся в свободной продаже, это эффективно.
          Против боевых - бесполезно. На счёт лазера. Лет десять назад видел американский видеоролик с рекламой особой краски для автомобилей, защищённой от выгорания на свету. Направляли на корпус автомобиля мощный лазер, которым на предприятии металл режут. Поверхность даже не сильно нагревалась, просто яркое пятно сияло, куда лазер направлялся. Оператор "случайно" полой рубашки луч лазера задел, мгновенно отрезало. Потом инфа по этой краске ото всюду пропала. Очевидно, оценили военное значение. Уверен, у нас такое тоже есть.
          Shurik70
  2. Новый пользователь Сегодня, 12:34
    Интересно как эта штука работает.
    Новый пользователь
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:43
      Если это оружие, то импульс лазера сжигает микроэлектронику, и бпла просто падает на бренную землю.
      Изгоняющий либероидов
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:34
    Может сайтовые израильтяне дадут более разверную информацию, а так похоже на некачественный перевод школьника.
    Изгоняющий либероидов
  4. А. Привалов Сегодня, 13:05
    Экспериментировали с лазером вот так:

    К слову, я не уверен, что это именно Drone Dome.
    Ссылка в статье не работает, а на defense-aerospace мне лень искать.

    На самом деле, всяческого рода леталки, даже примитивные, представляют собой приличную головную боль для служб безопасности. Сегодня любой отморозок может купить за смешные деньги в лавке квадрокоптер, который легко понесёт 2-3 гранаты РГД-5. Даже не хочется думать, что он может наделать, даже если его собьют...
    А. Привалов
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