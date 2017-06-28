Израильский "Жужжащий купол" обзавелся лазером
Система защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов Drone Dome («Жужжащий купол»; drone имеет основное значение «жужжать», а разговорное — «беспилотник»), названная по аналогии с противоракетным комплексом Iron Dome («Железный купол»), получила лазерное оружие. Как сообщает Defense Aerospace , с его помощью система сможет сбивать дроны.
По мнению военных, дроны различных классов представляют все большую угрозу для различных важных объектов. Так боевики «Исламского государства»* стали активно использовать коммерческие дроны для разведки и наблюдения, а также в качестве летающих мин.
Израильский комплекс Drone Dome, разработанный компанией Rafel, позволит защитить объекты от дронов противника. Система имеет 360- градусный обзор. В ее состав входят электронно-оптические и инфракрасные сенсоры, а также радиолокационная станция и система радиоэлектронного подавления. В целом «Жужжащий купол» может работать как в автономном режиме, так и под контролем оператора.
При обнаружении беспилотника система сперва выдаст предупреждение его оператору. Как это будет сделано, не уточняется. Затем она предупредит собственного оператора о появлении беспилотника-нарушителя, после чего задействует генератор ложного сигнала спутниковой навигации и устройство радиоэлектронного подавления.
Кроме того, по команде оператора Drone Dome может задействовать боевой лазер, с помощью которого дрон-нарушитель будет сбит. Мощность установленного в системе лазера не уточняется. Испытания доработанной системы уже состоялись и были признаны успешными.
Впервые Drone Dome была представлена в апреле прошлого года. Тогда в ее состав входили только электронно-оптические и инфракрасные сенсоры, радиолокационная станция и система радиоэлектронного подавления.
«Исламское государство»* - террористическая группировка, запрещенная в России
По мнению военных, дроны различных классов представляют все большую угрозу для различных важных объектов. Так боевики «Исламского государства»* стали активно использовать коммерческие дроны для разведки и наблюдения, а также в качестве летающих мин.
Drone Dome
Израильский комплекс Drone Dome, разработанный компанией Rafel, позволит защитить объекты от дронов противника. Система имеет 360- градусный обзор. В ее состав входят электронно-оптические и инфракрасные сенсоры, а также радиолокационная станция и система радиоэлектронного подавления. В целом «Жужжащий купол» может работать как в автономном режиме, так и под контролем оператора.
При обнаружении беспилотника система сперва выдаст предупреждение его оператору. Как это будет сделано, не уточняется. Затем она предупредит собственного оператора о появлении беспилотника-нарушителя, после чего задействует генератор ложного сигнала спутниковой навигации и устройство радиоэлектронного подавления.
Кроме того, по команде оператора Drone Dome может задействовать боевой лазер, с помощью которого дрон-нарушитель будет сбит. Мощность установленного в системе лазера не уточняется. Испытания доработанной системы уже состоялись и были признаны успешными.
Впервые Drone Dome была представлена в апреле прошлого года. Тогда в ее состав входили только электронно-оптические и инфракрасные сенсоры, радиолокационная станция и система радиоэлектронного подавления.
«Исламское государство»* - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: Rafael
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