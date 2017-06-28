13:05 28 июня

МО РФ о "разведчике Агееве": А где же запись в военном билете, что он контрактник ВС РФ?

Главное оборонное ведомство отреагировало на публикацию британского «Би-Би-Си» по поводу задержания украинскими военными гражданина РФ, 21-летнего Виктора Агеева. Напомним, что сегодня «Военное обозрение» публиковало материал по этому поводу. В «Би-Би-Си» с подачи украинских источников объявили, что Виктор Агеев – «контрактник из ГРУ ГШ ВС РФ». Во время пленения у него были обнаружены и паспорт, и военный билет, что уже само по себе странно. Причём в военном билете не отражена в/ч, в которой Агеев якобы проходит службу по контракту. Страницы с такого рода информацией попросту проигнорированы теми, кто выглядывал фото в сеть. А если проигнорированы, значит, содержащаяся там информация не укладывается в тот фейк, которые решили соорудить на Украине и далее в Европе.

Комментарий министерства обороны России (цитата ТАСС ):
Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учётным данным Минобороны России, В. Агеев проходил срочную службу в Вооружённых силах РФ, после которой ещё в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооружённые силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов. Также в военном билете была бы запись о поступлении В. Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать. Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской Би-би-си для распространения фейковых "разоблачений".


МО РФ о "разведчике Агееве": А где же запись в военном билете, что он контрактник ВС РФ?



Конец истории...

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 12:59
    Ну сейчас они её "нарисуют"....
    Конец истории...
    А вот тут я не согласен. Конц у этой истории будет тогда, когда этот НАШ парень ВЕРНЕТСЯ В РОССИЮ. Мне очень бы хотелось знать, что предпринимают наши, соответствующие министерства, органы и официальные лица для возвращение его и еще несколько десятков, если уже не сотен подобных НАШИХ парней?
    svp67
    1. Zibelew Сегодня, 13:01
      Порошенко нужны ну хоть какие то козыри для "нормандских" переговоров.
      Zibelew
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