МО РФ о "разведчике Агееве": А где же запись в военном билете, что он контрактник ВС РФ?

Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учётным данным Минобороны России, В. Агеев проходил срочную службу в Вооружённых силах РФ, после которой ещё в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооружённые силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов. Также в военном билете была бы запись о поступлении В. Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать. Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской Би-би-си для распространения фейковых "разоблачений".

Главное оборонное ведомство отреагировало на публикацию британского «Би-Би-Си» по поводу задержания украинскими военными гражданина РФ, 21-летнего Виктора Агеева. Напомним, что сегодня «Военное обозрение» публиковало материал по этому поводу. В «Би-Би-Си» с подачи украинских источников объявили, что Виктор Агеев – «контрактник из ГРУ ГШ ВС РФ». Во время пленения у него были обнаружены и паспорт, и военный билет, что уже само по себе странно. Причём в военном билете не отражена в/ч, в которой Агеев якобы проходит службу по контракту. Страницы с такого рода информацией попросту проигнорированы теми, кто выглядывал фото в сеть. А если проигнорированы, значит, содержащаяся там информация не укладывается в тот фейк, которые решили соорудить на Украине и далее в Европе.Комментарий министерства обороны России (цитата ТАСС ):Конец истории...