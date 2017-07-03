ТАДЖ-МАХАЛ: символ судьбы, символ любви

«Скажи: «Воистину мой Господь наставил меня на прямой путь, на правильную религию, веру Ибрахима, истинное единобожие. Ведь он не был из числа многобожников». Скажи: «Воистину моя молитва и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Нету него сотоварищей. Это мне велено и я первый из мусульман». (Коран 6:161-163).

Данный материал 600-й по счету, здесь, на сайте ВО. Казалось бы, вот только что было их 500, и вот уже и еще сотня… Хотелось дать что-то интересное и необычное. Долго думал, что это может быть? И тут получилось так, что после статей про форты Чатторгарх и Кумбхалгарх меня попросили продолжить «индийскую тему», а продолжать ее и не рассказать о Тадж-Махале просто невозможно. Это все равно, что побывать в Москве и не заметить там Кремля. И все бы было ничего, если бы фото для статьи были «надерганы» из Интернета, пусть даже и в варианте «паблик домайн». Но здесь фотографии оригинальные. Сделаны в Индии человеком, который там не просто был как турист, а живет и работает. И вот тут-то автоматически возникает еще одна тема… тема… Судьбы. А было так, что около года назад я опубликовал на ВО материал про социальный лифт, причем в стиле «лайф стори», то есть жизненной истории. Без каких либо-научных выкладок, а просто взял историю своей семьи на рубеже ХIX и ХХ веков и описал ее. Но… один из читателей ВО, Дмитрий, очень уж сетовал, что тема «лифта» никак не получает продолжения – «а ведь вы обещали». И вот «звезды сошлись так», что все эти три темы сегодня оказалось возможным связать в одном материале.О Тадж-Махале обычно принято говорить, что это «жемчужина Индии».А было так, что жила была в Пензе девушка по имени Света. Из обычной семьи, где мама была зав. столовой, ну и папа тоже чем-то таким занимался, закончила наш университет по специальности «вычислительная техника», но… поскольку внешностью модели не обладала, равно как и «номером шесть» в определенных местах, то… пошла «просто работать». И не по специальности, а в брачное агентство, подбирать в Интернете пары на брак, поскольку изначально было у нее еще и хорошо с английским. То есть обычная судьба очень многих обыкновенных российских девушек 90-ых годов.Группа девушек-студенток из разных стран, отправившихся в каникулы путешествовать по Индии. Наша Светлана справа. Вообще-то и не скажешь, что русская, да? Я, например, этого не зная, мог бы сказать, что она родом из Кашмира. Там таких через одну!И тут вот, чтобы вырваться из этой рутины, записалась она в… ансамбль индийского танца, где познакомилась уже с моей дочерью, тоже Светланой, которая там и танцевала, и работала ПР-менеджером, то есть добывала для него деньги от спонсоров за рекламу. Стала она танцевать и… дело у нее пошло! Причем пошло настолько, что… решила Светлана поехать в Москву в индийское посольство, при котором, как она знала, есть школа индийского танца, закончив которую, она планировала получить сертификат, дающий право на преподавание, открыть собственную студию и работать уже на себя, а не «на дядю». Там какое-то время смотрели, как она овладевает искусством индийского танца, а потом взяли, да и предложили… поехать в Индию в один из крупнейших индийских университетов, чтобы обучаться по специальности «международный маркетинг». «Обучение ведется на английском, так что для вас это не проблема». «Да, но у меня же нет…» – начала она, но ей сказали: «А мы дадим вам грант на все пять лет обучения. От вас потребуется его отработать и… выучить хинди».Ну, а теперь отправимся на экскурсию к мавзолею Тадж-Махал. Но сначала придется отстоять очередь и немалую. Поистине очень правильно сказал поэт: «К нему не зарастет народная тропа!»Вот так наша Светлана и попала в Индию, где оказалась в общежитии в комнате еще с тремя такими же девушками-иностранками: одна была из Казахстана, другая из Туркмении, а третья и вовсе приехала с Мадагаскара. Естественно, что они поинтересовались, какой смысл набирать на учебу их, иностранок, когда в Индии столько своей талантливой молодежи, и конкурс чуть ли 1000 (!) человек на одно место. «А они не знают жизни за рубежом, – очень прямо и честно ответили им. – В белых людях они в большинстве своем видят сахибов, и пройдет еще очень много лет, прежде чем они, даже получив образование, смогут работать с иностранцами на равных. А вы легко вписались в нашу культуру, вы ее хорошо понимаете, и нам проще научить вас, чтобы вы потом сразу же могли работать на благо Индии, чем наших людей поднимать до вашего уровня».Чтобы попасть в Тадж-Махал, нужно пройти через массивные ворота, которые по мусульманской традиции разделяют царство чувств и царство духа. Посетителей, вступающих в сад из-под сени ворот, встречает то же завораживающее зрелище, которое впервые предстало глазам Шах-Джахана более трех столетий назад. Спокойная гладь бассейна отражает идеальную симметрию мраморного мавзолея.Вот так Судьба и забросила эту нашу девушку в Индию. Сначала она жила в общежитии, а на старших курсах сняла комнату. Кстати, стипендию ей платили в размере 100 долларов в месяц. Для сравнения: в Индии учитель гимназии получает в месяц 90 долларов и на эти деньги содержит семью из пяти человек! Поэтому в каникулы вместе с подругами по комнате она объехала чуть ли не всю Индию. Побывала и в Раджастане, и у храмов Каджурахо, и, разумеется, посмотрела знаменитый Тадж-Махал.В глубине ворот темно и прохладно. И Тадж-Махал все так же виден вдали…Ось симметрии проходит точно посреди ворот окружающей его стены и собственно входа в мавзолей!Ну, а потом она получила диплом и… должна была остаться на работе в Индии. Направление она получила в штат Гуджарат. На строительство крупнейшей в Индии гелиостанции посреди пустыни в качестве ПР-менеджера этого проекта с бюджетом… в один миллиард долларов! Зарплату ей тоже положили соответственную, причем отнюдь не по индийским меркам, а по европейским и американским, так что лучше размер ее и не называть. Она сняла двухэтажный дом с прислугой, поваром и автомобилем «Лендровер», и в свободное время стала на нем ездить по Индии. И не было в этом во всем ни традиционного нашего блата, ни родственных связей, ни больших денег – одна только лишь «улыбка Судьбы»!Аллея, которая ведет к стиллобату, на котором возведено здание мавзолея, очень длинна и вдоль нее устроен такой же длины водоем, в котором мавзолей и его минареты отражаются словно в огромном волшебном зеркале. Людей здесь очень много. Они приезжают и из других стран, и из самых удаленных уголков Индии.Да, таким вот оказался социальный лифт, вознесший обыкновенную девушку из российской провинции в менеджеры международного проекта колоссальной стоимости и огромного значения. А все началось с увлечения индийскими танцами и неплохого по нашим российским меркам знания английского языка. Так что «госпожа Удача», если уж ей приспичит кого-то облагодетельствовать, найдет тебя где угодно, даже в конторе брачного агентства. Надо лишь, чтобы человек был бы готов запрыгнуть на эту «норовистую кобылку» и удержаться у нее на спине… А дальше, дальше она вывезет куда надо тебя сама!Мы подходим все ближе, и вот уже чудесная резьба, украшающая и стиллобат, и стены мавзолея, становится нам хорошо видна.Ну а дальше речь пойдет о судьбе отметившей своей печатью другого человека. Жившего в давние времена, сына султана, могущественного правителя, своей властью подарившего миру Тадж-Махал.На всех четырех углах стиллобата построены минареты. Причем они не прямые, а чуть-чуть наклонены в разные стороны. Так что случись здесь землетрясение, они рухнут наружу, но не внутрь. Слева и справа от мавзолея ничуть не менее прекрасные здания мечетей, построенные из красного песчаника.Интересно, что людей, которые видят Тадж-Махал, больше всего поражает даже не столько его красота (издали она не больно-то и видна!), а его соразмерность, пропорциональность и заключенная в нем гармония. А о его симметрии и утонченности форм вполне можно сказать, что они подобны самой совершенной жемчужине, сотворенной природой. И это не только на сегодня самый известный в мире мавзолей, но и бесспорно одно из едва ли не самых прекрасных зданий на земле. Стоит он на южном берегу реки Джамна неподалеку от города Агра, а его силуэт хорошо знают во всем мире, и для многих людей он давно уже является неофициальным символом Индии. Однако своей славой Тадж-Махал обязан не столько своей прекрасной архитектуре, сочетающей величавую простоту с изяществом драгоценного украшения, но и благодаря романтической легенде, которая с ним тесно связана. Ведь этот мавзолей был выстроен в XVII веке правителем империи Великих Моголов Шах-Джаханом в память о своей любимой жене, смерть которой повергла его в безутешное горе.Вот одна из них вблизи…По существующей в Индии традиции (или по крайней мере людям рассказывают, что такая традиция есть), когда сюда приходят влюбленные, женщина спрашивает своего спутника: «Любишь ли ты меня так же сильно, чтобы, если я умру, воздвигнуть мне подобный памятник?»Резьба по мрамору на стиллобате.Шах-Джахан, прозванный «повелителем мира» (1592-1666), правил империей Великих Моголов тридцать лет, с 1628 по 1658 год. Он покровительствовал искусствам, поощрял строительство, так что за время правления империя достигла пика своего политического и культурного расцвета. Когда Шах-Джахану было 15 лет, он повстречал Арджуманд Вану Бегам, 14-летнюю дочь главного министра его отца. И не просто встретил, но и влюбился в нее без памяти.Вот их портреты.Резьба по мрамору и инкрустация разноцветными камнями украшает стены усыпальницы.Это была и красивая, и очень умная девушка весьма знатного происхождения – и для принца она вполне могла бы стать женой. Но юного Шах-Джахана ждал брак с персидской принцессой по политическим соображениям. Но к счастью для них обоих, закон ислама позволяет мужчине иметь не одну жену, а четыре. И вот только так, в 1612 году Шах-Джахан наконец-то смог жениться на своей возлюбленной. Причем Шах-Джахану и его невесте нужно было дожидаться этого целых пять лет, поскольку требовалось благоприятное сочетание звезд. Помните, как там было у Хобжи Насреддина? «Звезды Сад-ад-Забих противостоят планете Меркурию… поэтому… нельзя!» Вот так было и в этом случае. Так что замуж она вышла уже в 19 лет. Возраст для вступления в брак для Индии того времени, можно сказать, ну просто крайний. И все это время они совершенно не должны были видеться друг с другом. Еще одно испытание, которое они выдержали! Ну а затем уже после свадьбы Арджуманд получила новое имя – Мумтаз-Махал («избранница дворца»), а Тадж-Махал – это один из вариантов этого имени.Изумительно красиво, не правда ли?!И эти инкрустации тоже…С любимой женой Шах-Джахан прожил 19 лет, до 1631 года, когда она умерла в его военном лагере при родах… четырнадцатого ребенка! Горе владыки было столь же безгранично, как и его любовь. В своих покоях он провел взаперти восемь дней, оплакивая свою супругу, а выйдя из них, поседел и сгорбился так, что придворные его едва узнали. Во всех своих владениях он объявил траур, запретил музыку, ношение яркой одежды, украшений и даже употребление благовоний и косметики. После этого Шах-Джахан дал клятву выстроить своей любимой усыпальницу, какой еще не видел свет.Ограда, внутри которой стоят надгробия Шах-Джахана и Мумтаз-Махал.И вот начались работы, продолжавшиеся около двадцати двух лет. Причем само здание мавзолея было построена за срок с 1632 по 1643 год, то есть на удивление быстро. Что, впрочем, неудивительно, ведь на строительстве трудилось более двадцати тысяч человек. Из разных концов Индии и Азии днем и ночью шли вереницы слонов, перевозившие строительные материалы. Белый мрамор стен мавзолея инкрустировали самыми разными самоцветами: яшмой и сапфирами, агатом и бирюзой, малахитом и сердоликом. Всего было использовано для украшения более 40 видов камней, которые везли из Китая, Персии, Афганистана, Аравии, Шри-Ланки, Тибета и даже России, откуда доставлялся малахит.Вход в мавзолей.Но само здание было лишь частью просто огромного погребального комплекса, который включал огромный сад, две мечети, ворота и огромной протяженности стены вокруг всей этой территории. В Тадж-Махале имеется надпись, что строительство завершили в 1648 году, но, судя по его объему, и после этого времени работы по окончательной отделке продолжалась затем еще несколько лет.Кругом один полированный мрамор!Создать столь впечатляющее сооружение за 20 с небольшим лет стало возможно только потому, что Шах-Джахан задействовал на строительстве ресурсы своей империи: помимо 20 000 рабочих, здесь работала целая 1000 слонов!Так смотрится минарет снизу!Большой купол, который формой похож на бутон нераспустившегося цветка, возносится ввысь, чудесно гармонируя с арками и другими, меньшими по размерам куполами, а также с четырьмя минаретами, построенными так, что наклон их в стороны совсем не заметен для глаза.Ну, а так Тадж-Махал выглядит, если смотреть на него сзади.Если же встать к нему спиной, то откроется вид на реку, что протекает сразу за мавзолеем.Снаружи Тадж-Махал удивляет всех идеальной симметрией, ну, а внутри него просто невозможно не восхищаться его мозаичными узорами на стенах. Главное место внутри него занимает восьмиугольное помещение, обнесенное ажурной мраморной оградой, которая раньше была инкрустирована драгоценными камнями. Там находятся надгробия Шах-Джахана и его жены. Причем ее надгробие опять-таки расположено симметрично, а вот его нет.Надгробие Шаха-Джахана, которое находится чуть в стороне от расположенного по оси симметрии мавзолея надгробия Мумтаз Махал — единственный элемент в этом мавзолее, который нарушает эту симметрию.Окончив строительство, Шах-Джахан пожелал выстроить похожую усыпальницу на противоположном берегу Джамны, но только уже из черного мрамора и соединить оба мавзолея мостом – символом их любви, которая переживает и саму смерть. Однако в 1657 году, прежде чем работы начались, Шах Джахан заболел. Ну, а год спустя с ним случилось, что, что случалось до него со многими правителями: его сыну Аурангзебу надоели строительные чудачества его отца, и он сверг его с престола, чтобы править самому!В парке гуляют павлины и вилорогие антилопы.Так парк и окружающие мавзолей мечети выглядят в наступающих сумерках…Правда, убить отца он все же не посмел. Хотел, наверное. Но не посмел. Держал его в заточении, а вот где – это точно неизвестно. Но точно известно, что после его смерти в 1666 году Шах-Джахана похоронили в Тадж-Махале, рядом с любимой женой, любовь к которой подвигла его на создание этого дивного архитектурного шедевра.Без обезьян здесь, разумеется, тоже не обходится…После падения империи Великих Моголов в XVIII веке Тадж-Махал постепенно пришел в запустение.Укротитель змей – профессия в Индии столь же привычная, как у нас профессия продавца кваса.В XIX веке он стал местом приемов. Ну, а в прежнем блеске Тадж-Махал был восстановлен в результате усилий, предпринятых британским лордом Керзоном, вице-королем Индии с 1898 по 1905 год, и убежденным сторонником возрождения памятников индийской старины.Вся история Тадж-Махала записана вот здесь…Ну, а путешествие «наших девушек» после этого продолжилось и, посетив Тадж-Махал, они поехали в Раджастан или древнюю Раджпутану – выжженную солнцем землю древних индусских рыцарей…