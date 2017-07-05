Новая многотомная история ВОВ: в скольких томах?
На сайте Минобороны РФ 22 июня запущен специальный раздел, на котором опубликованы уникальные архивные документы - свидетельства советских военачальников о событиях 22 июня 1941 года и первых днях Великой Отечественной войны. Ранее никогда не публиковавшиеся архивные документы содержат ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий, осуществлявших управление в первые дни войны, на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии.
Начальник политуправления 4-го Украинского фронта генерал-майор Леонид Ильич Брежнев (в центре), будущий руководитель СССР в 1964-1982 годах, во время Парада Победы.
Вот и еще одна страничка из прошлого стала достоянием гласности. Но… есть здесь над чем подумать. И еще вопросы. Много вопросов, которые очень хотелось бы задать. А затем… немного помечтать, потому как мечты обладают «пленительной сладостью».
Начнем со сравнений. В США история Второй мировой войны издана в 99 томах, а в Японии даже в 110. Но поскольку все познается в сравнении, то посмотрим в скольких томах в советское время была издана история Великой Отечественной войны. Сначала в шести томах, причем подготовка этого издания была начата еще в 1957 году. Здесь, на ВО, есть много людей, которые любят писать о том, что историю надо изучать по советским учебникам. Что сегодняшнюю историю «демократы» переписывают. Давайте посмотрим: в третьем томе шеститомника Хрущев упоминается 39 раз, а Сталин — всего 19, хотя очевидно, что какой бы он ни был – «плохой» или «хороший», их роли в истории войны просто не сопоставимы! Жуков — «маршал Победы» (опять-таки при всем негативном и позитивном, что о нем говорили уже тогда, кстати, а что о нем негативного говорили в 1957 году и вплоть до 1964 года?) упомянут всего 4 раза (!) — это вообще нонсенс, зато Гитлер —76!
В 1966 году появился первый том «Истории Второй мировой войны» уже в 12 томах (а самый последний том вышел из печати в 1982 году), но история там была другая: теперь уже Брежнева упоминали 24 раза, Сталина — 17, Жукова — 7, Василевского — 4, Хрущева — тоже 7 (по инерции что ли?), но это на ВСЕ ИЗДАНИЕ, на все 12 томов! Так что я не понимаю тех, кто так радуется советским учебникам. Вот вам конкретные примеры. Хотите проверить? Берите и считайте! Но мне такие «зигзаги» исторической мысли не нравятся. Это все равно, что плевать против ветра. Теперь вы понимаете, как на Западе было нас легко очернять? «Великая страна», «великая победа» и всего 12 томов, в которых Сталин упомянут всего 17 раз?! А Брежнев… да он 40 раз переправлялся на Малую землю, как он сам это говорил, но 24 раза писать о рядовом полковнике? Зато потом книга «Малая земля» была издана тиражом 20 миллионов экземпляров. Причем ее изучали в старших классах советской школы, ее читал по радио своим проникновенным голосом артист Тихонов. Интересно, что есть много людей, ностальгирующих по «святому» СССР. Но почему-то нет никого, кто бы ностальгировал по славному бестселлеру «Малая земля». Даже здесь на ВО. И недаром народ ответил на появление этой книги своими анекдотами: «Где вы провели войну? Отсиживались под Сталинградом или бились на Малой земле?» Или: «Товарищ Жуков, начинаем наступление на Берлин? — Подождите, товарищ Сталин, надо сперва с полковником Брежневым посоветоваться».
Так что привилегией переписывать историю под генсеков славится совсем не Россия после 1991 года (хотя без своих «тараканов в голове» здесь тоже не обошлось, но о них речь пойдет как-нибудь в другой раз), а еще задолго до этой памятной даты. И значит было у кого и на каких примерах учиться!
Недавно вышел очередной 12-томник. Он есть на сайте МО. Взвешенный, объективный… Так его позиционировала, во всяком случае, его редакция. Случайно открыл один его том на странице, посвященной танку Т-34/85, и узнал, что тот поступил на вооружение нашей армии в 1944 году и сразу показал свое превосходство… и далее по тексту. Ну, так вот писать так в серьезном издании нельзя! Нельзя потому, что в году 12 месяцев. Нужно – если мы действительно пишем историю «Великой войны», а не сказку для детей 5-6 класса, максимум 7-ого, указать, в каком месяце сколько их было произведено. Сколько поступило на фронт и в какие части, и сколько конкретно участвовало в боях и на каких участках фронта. Соответственно – сколько было потеряно в боях полностью, а сколько их них и спустя какое-то время восстановлено. И так… по всем нашим танкам и самолетам! Те, кто на них воевал, и те, кто их строил, это заслужили, не так ли?
Но, хватит вопросов, а то меня как Сократа (за его вопросы) опять станут обвинять в неадекватном восприятии нашей истории. Теперь пусть будут только лишь пожелания и «мечты», потому как «мечтать никому не вредно и никому не запрещено». Но прежде замечание. Уровень знаний большинства людей о войне, даже здесь на ВО, крайне низок. Споря о роли ленд-лиза, например, многие даже не знают, хотя в Интернете данные есть, расплатилась за него наша страна или нет. Есть люди, которые даже точный год называют, но… проходит время и все опять повторяется. И еще… сколько раз я уже предлагал желающим «все узнать» сходить в библиотеку или в архив, взять подшивку газеты «Правда» за 1944 год, найти газету за 11 июня и посмотреть «Сообщение советского правительства о поставках по ленд-лизу». Но… никто так и не написал, что он сходил и посмотрел. Однако глупости писать продолжают. Странно, не так ли? Ведь это же официальный документ, на него можно и должно ссылаться!
Теперь давайте посмотрим, а как все-таки могла бы выглядеть история великой страны, великого народа и великой войны, достойная памяти миллионов, на ней погибших? Так сразу и не решишь, не так ли? Тогда давайте посчитаем: 1-ый том это «ВВЕДЕНИЕ» и меньше тома на это и потратить нельзя, ведь надо показать причины краха Версальской системы, роль революции в России, Германии и Австро-Венгрии, а также в далеком Китае в изменении мирового устройства общества. Противоречия между Японией и США, континентальными державами и Англией, экономические интересы Германии, СССР и США. Даже об Амторге и то следовало бы написать, равно как и о Коминтерне, индустриализации, коллективизации и… обо всех тех негативных моментах, что имели место в РККА накануне войны. Без комментариев, а просто — количество нарушений дисциплины, уголовных дел, взысканий за «аморалку» и пьянство, отмеченный в ходе проверок низкий и высокий уровень всего, чего только можно. Можно даже делить страницу пополам и писать так, слева «+», справа «—», а в итоге процентное отношение одного к другому и краткий вывод.
Обязательно надо написать о полной моральной подготовке населения СССР к грядущей войне на основании книг, кинофильмов и спектаклей. Что прежде, чем наши бойцы в 1941 году стали кричать, идя в атаку, «За Родину! За Сталина!» они, еще будучи допризывниками, слышали и видели, как именно это кричали в кино! Что многие песни, ставшие популярными в годы войны, были написаны задолго до нее, и что наше искусство готовило людей (и подготовило!) к тяжелым военным испытаниям и продолжало это делать впоследствии. А вот что наша журналистика была в это время отнюдь не на высоте и только разрушала информационную основу советского общества. Конечно, с показом наглядных и очевидных примеров и анализом причин.
По сути, нам будет нужен уже не один, а… два тома введения. В одном предпосылки войны, связанные с событиями за рубежом, тогда как в другом в сжатом виде должна быть представлена вся предвоенная история СССР.
Третий том – собственно о войне. Поскольку она продолжалась 1418 дней и 46 месяцев, то идеальным было бы на каждый месяц выделить по тому. В месяце в среднем 30 дней. Давайте посмотрим, сколько можно страниц выделить на один день. Никак не меньше 10, а то даже и больше, так как нам потребуется описать действия наших вооруженных сил от Баренцева моря до Черного. Действия всех фронтов, армий, дивизий… Артиллерии, танков и авиации… Пехоты и конницы. Потери и количество пленных с обеих сторон. Конспективно это все возможно. Но если описать героев и их подвиги, имевшие место уже с первых часов войны, работу по эвакуации, работу тыла, сообщения Совинформбюро – чтобы показать, как война освещалась в печати, то даже на один день десяти страниц нам, конечно, не хватит. Значит… 20 страниц, не так ли? А в итоге мы получаем увесистый фолиант в 600 страниц.
Всего таким образом у нас получается 50-томная история ВОВ, где два тома — это введение, два, соответственно — заключение, написанное по тому же принципу, что и предисловие, и… 46 томов основного текста по 600 стр. в каждом томе!
И в каждом таком томе структура одна: сообщение Совинформбюро о том, что было в этот день. Реальные события этого дня. Приказы Ставки и приказы на местах. Потери наши и наших противников в живой силе и технике. Объемы потребления фронтом и тылом. Работа в тылу по производству средств производства, продовольствия и военной техники. Да, еще очень важно показать, что в этот же день случилось в окружающем нас большом мире, то есть дать, так сказать, международный аспект одного дня войны. Что, кстати, опять же очень важно для того, чтобы подчеркнуть роль СССР в разгроме гитлеровской коалиции. В конце — списки использованных архивных фонтов. Если какой-то информации нет, то должно быть объяснение – почему она отсутствует. И так день за днем! Все 1418 должны быть представлены максимально подробным образом.
А если в каждый том добавить фотокопии документов из архива МО РФ, включая и те документы, что сегодня все еще засекречены вплоть до… 2045 года (!), фотографии из Красногорского архива кинофотодокументов, Имперского архива войны в Лондоне, Бундесархива в Германии, архива фотодокументов Конгресса США, портреты героев и политических деятелей, бойцов и командиров РККА и тружеников тыла (ведь это же наша история, так почему бы ее и не визуализировать?), то… получается, что 600 страниц на том нам не хватит. Нужно на каждый день по два 600 страничных тома — вот так. Выходит, что нам нужна история ВОВ ровно в 100 томах. Еще один том нужно будет посвятить войне с Японией, пусть даже собственно в ВОВ она и не входит.
Но… это ведь только фактическая сторона дела, без глубокого анализа. Так сказать, только факты. Значит, понадобятся специальные тематические номера, в которых будет даваться глубокий анализ тактике отдельных родов войск, их боевым средствам, сравниваться наши потери и потери противника. Таким образом, нужны будут еще и следующие, обобщающие тома: «Пехота советской армии в годы ВОВ», «Конные подразделения советской армии в годы ВОВ», «Автомобильный транспорт советской армии в годы ВОВ», «Бронетанковая техника» (включая и все бредовые проекты, поступившие на имя товарища Сталина), «Авиация» (тоже самое), «Артиллерия», «ВМФ», «Тыловые службы», «Медицина фронта и тыла», «Промышленность ВОВ и сельское хозяйство», «Наука, искусство и культура ы годы войны», «Средства массовой агитации и пропаганды», «Партизанское движение в годы ВОВ» (ну как же без него?!), «Коллаборационизм в годы ВОВ» (очень важная тема, без которой просто никак нельзя обойтись!), «Преступность на фронте и в тылу» (рассекретить все личные дела 500 тыс. осужденных рядовых и 80 тыс. офицеров, чтобы раз и навсегда похоронить миф про два миллиона изнасилованных немецких женщин!), «ГУЛАГ в годы войны» (ведь политические процессы по 58-ой статье продолжались и в годы войны и ГУЛАГ регулярно пополнялся, так вот кем он пополнялся, как и «за что»!), «Международные отношения в годы войны» (то есть все о работе советской дипломатии), «Советская разведка в годы войны», «Ленд-лиз и союзники», «Герои и подвиги» (более конкретно о героях и подвигах, упомянутых в предыдущих томах), «Творцы советского оружия» (персоналии, а также все о том, как, и чем воевали советские солдаты, о сильных и слабых его сторонах, конструкторской работе и опытных образцах), «Партийное, советское и военное руководство в годы ВОВ» (опыт мобилизационного управления очень важен, не так ли?), «Судебно-правовая система СССР в годы ВОВ» (исключительно важный том, в котором будет отражена законодательная база советской системы 1941-1945 гг. и имевшее место в это время законотворчество), «Советское образование в годы войны: вузы, школы и детские внешкольные учреждения» (можно, конечно, это вставить в том о науке и культуре, но отдельный том не помешает, и, наконец, «Дети-герои ВОВ» (ведь большинство детей-героев в армии не служили, но менее значимыми их подвиги от этого не стали!). Итого: получается еще 25 томов. Предыдущие 102 и эти 25 = 127 томов, а вот последним, 128 томом, должен будет стать обобщающий том, посвященный последствиям войны на современном этапе и конкретно рассказывающий обо всех попытках ее фальсификации, включая Ф.И.О. автора (нашего или зарубежного), страну, название книги или статьи, издательство, год выпуска, стр., а также образцы текста. Причем тему фальсификации войны вполне можно дать и отдельным томом, так как она очень актуальна и значима сегодня. Самый последний том должен содержать информацию о документальной базе, и накопившихся за время выхода предыдущих томов уточнениях, опечатках и комментариях. Таким образом это будет впечатляющее издание в 130 томов, освещающее все события войны по дням и также абсолютно все ее аспекты. Так мы и американцам с японцами нос утрем, и всем последующим поколениям российских граждан дадим исчерпывающий документальный материал по величайшей войне в истории человечества, который в дальнейшем будет исключительно сложно фальсифицировать. И это будет поистине достойный памятник всем нашим предкам, отдавшим за победу самое дорогое, что у них было — свою жизнь!
П.С. А вот здесь можно увидеть фотографии с очень хорошими подписями, которые я хотел было вставить в качестве иллюстраций к этой статье, но подумал, что все их не вставить, а впечатление они произведут все вместе большее: http://orbitnetwork.ru/uvlecheniya-hobbi/rasskaz/36457-dokumentalnoe-foto-vov-1941-1945-95-fotografiy.html
Начальник политуправления 4-го Украинского фронта генерал-майор Леонид Ильич Брежнев (в центре), будущий руководитель СССР в 1964-1982 годах, во время Парада Победы.
Вот и еще одна страничка из прошлого стала достоянием гласности. Но… есть здесь над чем подумать. И еще вопросы. Много вопросов, которые очень хотелось бы задать. А затем… немного помечтать, потому как мечты обладают «пленительной сладостью».
Начнем со сравнений. В США история Второй мировой войны издана в 99 томах, а в Японии даже в 110. Но поскольку все познается в сравнении, то посмотрим в скольких томах в советское время была издана история Великой Отечественной войны. Сначала в шести томах, причем подготовка этого издания была начата еще в 1957 году. Здесь, на ВО, есть много людей, которые любят писать о том, что историю надо изучать по советским учебникам. Что сегодняшнюю историю «демократы» переписывают. Давайте посмотрим: в третьем томе шеститомника Хрущев упоминается 39 раз, а Сталин — всего 19, хотя очевидно, что какой бы он ни был – «плохой» или «хороший», их роли в истории войны просто не сопоставимы! Жуков — «маршал Победы» (опять-таки при всем негативном и позитивном, что о нем говорили уже тогда, кстати, а что о нем негативного говорили в 1957 году и вплоть до 1964 года?) упомянут всего 4 раза (!) — это вообще нонсенс, зато Гитлер —76!
В 1966 году появился первый том «Истории Второй мировой войны» уже в 12 томах (а самый последний том вышел из печати в 1982 году), но история там была другая: теперь уже Брежнева упоминали 24 раза, Сталина — 17, Жукова — 7, Василевского — 4, Хрущева — тоже 7 (по инерции что ли?), но это на ВСЕ ИЗДАНИЕ, на все 12 томов! Так что я не понимаю тех, кто так радуется советским учебникам. Вот вам конкретные примеры. Хотите проверить? Берите и считайте! Но мне такие «зигзаги» исторической мысли не нравятся. Это все равно, что плевать против ветра. Теперь вы понимаете, как на Западе было нас легко очернять? «Великая страна», «великая победа» и всего 12 томов, в которых Сталин упомянут всего 17 раз?! А Брежнев… да он 40 раз переправлялся на Малую землю, как он сам это говорил, но 24 раза писать о рядовом полковнике? Зато потом книга «Малая земля» была издана тиражом 20 миллионов экземпляров. Причем ее изучали в старших классах советской школы, ее читал по радио своим проникновенным голосом артист Тихонов. Интересно, что есть много людей, ностальгирующих по «святому» СССР. Но почему-то нет никого, кто бы ностальгировал по славному бестселлеру «Малая земля». Даже здесь на ВО. И недаром народ ответил на появление этой книги своими анекдотами: «Где вы провели войну? Отсиживались под Сталинградом или бились на Малой земле?» Или: «Товарищ Жуков, начинаем наступление на Берлин? — Подождите, товарищ Сталин, надо сперва с полковником Брежневым посоветоваться».
Так что привилегией переписывать историю под генсеков славится совсем не Россия после 1991 года (хотя без своих «тараканов в голове» здесь тоже не обошлось, но о них речь пойдет как-нибудь в другой раз), а еще задолго до этой памятной даты. И значит было у кого и на каких примерах учиться!
Недавно вышел очередной 12-томник. Он есть на сайте МО. Взвешенный, объективный… Так его позиционировала, во всяком случае, его редакция. Случайно открыл один его том на странице, посвященной танку Т-34/85, и узнал, что тот поступил на вооружение нашей армии в 1944 году и сразу показал свое превосходство… и далее по тексту. Ну, так вот писать так в серьезном издании нельзя! Нельзя потому, что в году 12 месяцев. Нужно – если мы действительно пишем историю «Великой войны», а не сказку для детей 5-6 класса, максимум 7-ого, указать, в каком месяце сколько их было произведено. Сколько поступило на фронт и в какие части, и сколько конкретно участвовало в боях и на каких участках фронта. Соответственно – сколько было потеряно в боях полностью, а сколько их них и спустя какое-то время восстановлено. И так… по всем нашим танкам и самолетам! Те, кто на них воевал, и те, кто их строил, это заслужили, не так ли?
Но, хватит вопросов, а то меня как Сократа (за его вопросы) опять станут обвинять в неадекватном восприятии нашей истории. Теперь пусть будут только лишь пожелания и «мечты», потому как «мечтать никому не вредно и никому не запрещено». Но прежде замечание. Уровень знаний большинства людей о войне, даже здесь на ВО, крайне низок. Споря о роли ленд-лиза, например, многие даже не знают, хотя в Интернете данные есть, расплатилась за него наша страна или нет. Есть люди, которые даже точный год называют, но… проходит время и все опять повторяется. И еще… сколько раз я уже предлагал желающим «все узнать» сходить в библиотеку или в архив, взять подшивку газеты «Правда» за 1944 год, найти газету за 11 июня и посмотреть «Сообщение советского правительства о поставках по ленд-лизу». Но… никто так и не написал, что он сходил и посмотрел. Однако глупости писать продолжают. Странно, не так ли? Ведь это же официальный документ, на него можно и должно ссылаться!
Теперь давайте посмотрим, а как все-таки могла бы выглядеть история великой страны, великого народа и великой войны, достойная памяти миллионов, на ней погибших? Так сразу и не решишь, не так ли? Тогда давайте посчитаем: 1-ый том это «ВВЕДЕНИЕ» и меньше тома на это и потратить нельзя, ведь надо показать причины краха Версальской системы, роль революции в России, Германии и Австро-Венгрии, а также в далеком Китае в изменении мирового устройства общества. Противоречия между Японией и США, континентальными державами и Англией, экономические интересы Германии, СССР и США. Даже об Амторге и то следовало бы написать, равно как и о Коминтерне, индустриализации, коллективизации и… обо всех тех негативных моментах, что имели место в РККА накануне войны. Без комментариев, а просто — количество нарушений дисциплины, уголовных дел, взысканий за «аморалку» и пьянство, отмеченный в ходе проверок низкий и высокий уровень всего, чего только можно. Можно даже делить страницу пополам и писать так, слева «+», справа «—», а в итоге процентное отношение одного к другому и краткий вывод.
Обязательно надо написать о полной моральной подготовке населения СССР к грядущей войне на основании книг, кинофильмов и спектаклей. Что прежде, чем наши бойцы в 1941 году стали кричать, идя в атаку, «За Родину! За Сталина!» они, еще будучи допризывниками, слышали и видели, как именно это кричали в кино! Что многие песни, ставшие популярными в годы войны, были написаны задолго до нее, и что наше искусство готовило людей (и подготовило!) к тяжелым военным испытаниям и продолжало это делать впоследствии. А вот что наша журналистика была в это время отнюдь не на высоте и только разрушала информационную основу советского общества. Конечно, с показом наглядных и очевидных примеров и анализом причин.
По сути, нам будет нужен уже не один, а… два тома введения. В одном предпосылки войны, связанные с событиями за рубежом, тогда как в другом в сжатом виде должна быть представлена вся предвоенная история СССР.
Третий том – собственно о войне. Поскольку она продолжалась 1418 дней и 46 месяцев, то идеальным было бы на каждый месяц выделить по тому. В месяце в среднем 30 дней. Давайте посмотрим, сколько можно страниц выделить на один день. Никак не меньше 10, а то даже и больше, так как нам потребуется описать действия наших вооруженных сил от Баренцева моря до Черного. Действия всех фронтов, армий, дивизий… Артиллерии, танков и авиации… Пехоты и конницы. Потери и количество пленных с обеих сторон. Конспективно это все возможно. Но если описать героев и их подвиги, имевшие место уже с первых часов войны, работу по эвакуации, работу тыла, сообщения Совинформбюро – чтобы показать, как война освещалась в печати, то даже на один день десяти страниц нам, конечно, не хватит. Значит… 20 страниц, не так ли? А в итоге мы получаем увесистый фолиант в 600 страниц.
Всего таким образом у нас получается 50-томная история ВОВ, где два тома — это введение, два, соответственно — заключение, написанное по тому же принципу, что и предисловие, и… 46 томов основного текста по 600 стр. в каждом томе!
И в каждом таком томе структура одна: сообщение Совинформбюро о том, что было в этот день. Реальные события этого дня. Приказы Ставки и приказы на местах. Потери наши и наших противников в живой силе и технике. Объемы потребления фронтом и тылом. Работа в тылу по производству средств производства, продовольствия и военной техники. Да, еще очень важно показать, что в этот же день случилось в окружающем нас большом мире, то есть дать, так сказать, международный аспект одного дня войны. Что, кстати, опять же очень важно для того, чтобы подчеркнуть роль СССР в разгроме гитлеровской коалиции. В конце — списки использованных архивных фонтов. Если какой-то информации нет, то должно быть объяснение – почему она отсутствует. И так день за днем! Все 1418 должны быть представлены максимально подробным образом.
А если в каждый том добавить фотокопии документов из архива МО РФ, включая и те документы, что сегодня все еще засекречены вплоть до… 2045 года (!), фотографии из Красногорского архива кинофотодокументов, Имперского архива войны в Лондоне, Бундесархива в Германии, архива фотодокументов Конгресса США, портреты героев и политических деятелей, бойцов и командиров РККА и тружеников тыла (ведь это же наша история, так почему бы ее и не визуализировать?), то… получается, что 600 страниц на том нам не хватит. Нужно на каждый день по два 600 страничных тома — вот так. Выходит, что нам нужна история ВОВ ровно в 100 томах. Еще один том нужно будет посвятить войне с Японией, пусть даже собственно в ВОВ она и не входит.
Но… это ведь только фактическая сторона дела, без глубокого анализа. Так сказать, только факты. Значит, понадобятся специальные тематические номера, в которых будет даваться глубокий анализ тактике отдельных родов войск, их боевым средствам, сравниваться наши потери и потери противника. Таким образом, нужны будут еще и следующие, обобщающие тома: «Пехота советской армии в годы ВОВ», «Конные подразделения советской армии в годы ВОВ», «Автомобильный транспорт советской армии в годы ВОВ», «Бронетанковая техника» (включая и все бредовые проекты, поступившие на имя товарища Сталина), «Авиация» (тоже самое), «Артиллерия», «ВМФ», «Тыловые службы», «Медицина фронта и тыла», «Промышленность ВОВ и сельское хозяйство», «Наука, искусство и культура ы годы войны», «Средства массовой агитации и пропаганды», «Партизанское движение в годы ВОВ» (ну как же без него?!), «Коллаборационизм в годы ВОВ» (очень важная тема, без которой просто никак нельзя обойтись!), «Преступность на фронте и в тылу» (рассекретить все личные дела 500 тыс. осужденных рядовых и 80 тыс. офицеров, чтобы раз и навсегда похоронить миф про два миллиона изнасилованных немецких женщин!), «ГУЛАГ в годы войны» (ведь политические процессы по 58-ой статье продолжались и в годы войны и ГУЛАГ регулярно пополнялся, так вот кем он пополнялся, как и «за что»!), «Международные отношения в годы войны» (то есть все о работе советской дипломатии), «Советская разведка в годы войны», «Ленд-лиз и союзники», «Герои и подвиги» (более конкретно о героях и подвигах, упомянутых в предыдущих томах), «Творцы советского оружия» (персоналии, а также все о том, как, и чем воевали советские солдаты, о сильных и слабых его сторонах, конструкторской работе и опытных образцах), «Партийное, советское и военное руководство в годы ВОВ» (опыт мобилизационного управления очень важен, не так ли?), «Судебно-правовая система СССР в годы ВОВ» (исключительно важный том, в котором будет отражена законодательная база советской системы 1941-1945 гг. и имевшее место в это время законотворчество), «Советское образование в годы войны: вузы, школы и детские внешкольные учреждения» (можно, конечно, это вставить в том о науке и культуре, но отдельный том не помешает, и, наконец, «Дети-герои ВОВ» (ведь большинство детей-героев в армии не служили, но менее значимыми их подвиги от этого не стали!). Итого: получается еще 25 томов. Предыдущие 102 и эти 25 = 127 томов, а вот последним, 128 томом, должен будет стать обобщающий том, посвященный последствиям войны на современном этапе и конкретно рассказывающий обо всех попытках ее фальсификации, включая Ф.И.О. автора (нашего или зарубежного), страну, название книги или статьи, издательство, год выпуска, стр., а также образцы текста. Причем тему фальсификации войны вполне можно дать и отдельным томом, так как она очень актуальна и значима сегодня. Самый последний том должен содержать информацию о документальной базе, и накопившихся за время выхода предыдущих томов уточнениях, опечатках и комментариях. Таким образом это будет впечатляющее издание в 130 томов, освещающее все события войны по дням и также абсолютно все ее аспекты. Так мы и американцам с японцами нос утрем, и всем последующим поколениям российских граждан дадим исчерпывающий документальный материал по величайшей войне в истории человечества, который в дальнейшем будет исключительно сложно фальсифицировать. И это будет поистине достойный памятник всем нашим предкам, отдавшим за победу самое дорогое, что у них было — свою жизнь!
П.С. А вот здесь можно увидеть фотографии с очень хорошими подписями, которые я хотел было вставить в качестве иллюстраций к этой статье, но подумал, что все их не вставить, а впечатление они произведут все вместе большее: http://orbitnetwork.ru/uvlecheniya-hobbi/rasskaz/36457-dokumentalnoe-foto-vov-1941-1945-95-fotografiy.html
Автор: Вячеслав Шпаковский
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