16:50 28 июня

ВЦИОМ: 63% россиян считают США потенциальным агрессором в отношении РФ

Сегодня ВЦИОМ публикует опрос под весьма интригующим названием «Если завтра война?» Опрос посвящён тому, насколько россияне ощущают военную угрозу и какие страны считают «врагами России».

ВЦИОМ: 63% россиян считают США потенциальным агрессором в отношении РФ


В результате выяснилось, что примерно каждый третий опрошенный заявил о том, что у него есть ощущение военной угрозы в адрес РФ. При этом главными источниками агрессии названы Соединённые Штаты Америки – 63%. 31% назвал источником агрессии в адрес России Украину. Мнения остальных разделились. В числе потенциальных агрессоров названы также: НАТО, Британия, ИГИЛ (* террористическая организация, запрещена в РФ), а также Китай, Сирия и Германия.


В том же опросе уточнялось мнение граждан относительно союзников России. Так, подавляющее большинство опрошенных ожидают союзнической поддержки от трёх стран: Китая, Республики Беларусь и Казахстана, причём от Китая – в большей степени (41% на фоне 25 «белорусских» и 18 «казахстанских» процентов).

Каждый 10-й опрошенный считает, что ждать от кого-либо помощи, тем более военной, России не приходится. То есть тезис «у России только два союзника: армия и флот» и сегодня звучит более чем актуально.

Стоит заметить, что подобный опрос разных служб социологического мониторинга 10-летней давности показывал, что врагом США считали не более 22% россиян. Как видно, за 10 лет – почти троекратный рост.

Использованы фотографии: Bk55.ru
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Комментарии 21

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  1. Machete Сегодня, 13:23
    Потенциальным агрессором - да. Тут не вопрос. Может и больше так считают. В реальности они на это не пойдут. По крайней мере, сами. Командовать сзади будут.
    Machete
    1. Монос Сегодня, 13:31
      А вот я не считаю США потенциальным агрессором! Они реальные агрессоры! С 1945 года их агрессия не прекращалась.
      Монос
      1. Machete Сегодня, 13:35
        Реальные агрессоры в отношении слабых и покорённых.
        На нас они не полезут. Оно того не стоит для них.
        Machete
        1. Александр романов Сегодня, 13:40
          Цитата: Machete
          На нас они не полезут.

          На нас наверное никогда не лезли.
          Александр романов
          1. Татьяна Сегодня, 13:50
            Монос
            не считаю США потенциальным агрессором! Они РЕАЛЬНЫЕ агрессоры! С 1945 года их агрессия не прекращалась

            Монос 1000 раз прав!
            Machete
            Командовать сзади будут
            Ха! А вот это мне понравилось! Очень справедливо про США и их союзников сказано
            Татьяна
        2. Владимир16 Сегодня, 13:42
          Цитата: Machete
          С 1945 года их агрессия не прекращалась.

          Матрасы и в период распада Российской Империи были агрессорами. Причем воевали с нашими отцами (я так всех наших дедов-прадедов называю). Пришли с войной на нашу землю.
          Очень быстро забывают об агрессии запада лишь русские правители. Остальной мир помнит об этом и старается снова и снова повторить свою агрессию.
          Владимир16
        3. Комментарий был удален.
    2. Zoldat_A Сегодня, 13:33
      Цитата: Machete
      Потенциальным агрессором - да. Тут не вопрос.

      примерно каждый третий опрошенный заявил о том, что у него есть ощущение военной угрозы в адрес РФ.
      Стоит напомнить, что ещё не был взят Берлин, а в недрах Америки уже зрел план о войне с СССР, причём с использованием частей Вермахта, сдавшихся в плен американцам. А сколько таких планов было после???).
      )
      Партнёры? Да таких "партнёров" и "союзников" за причинное место к столбу строительным степлером пришлёпывать........
      Zoldat_A
    3. Венд Сегодня, 13:39
      подобный опрос разных служб социологического мониторинга 10-летней давности показывал, что врагом США считали не более 22% россиян. Как видно, за 10 лет – почти троекратный рост.
      После обработки советских граждан матрасными спецслужбами, не удивительно. За 10 лет у людей глаза открылись. Правда не у всех, есть еще последователи Навального.
      Венд
      1. Logall Сегодня, 13:47
        Брехня. Я каждый раз задаю один и тот же вопрос: кого они опрашивают? Данные пи..капец, как не точны. Опрошенные не на работе— мажоры? Где их находят. Я работаю в Москве— не опрашивают. Работал на Кавказе, ЮФО, даже на Колыме— не опрашивали. С кем общаюсь, 100% щитаются огрессорами США. Может я в другой злой вселенной нахожусь????????
        Logall
        1. shura7782 Сегодня, 14:42
          Может я в другой злой вселенной нахожусь????????
          Аналогично.
          shura7782
  2. Толстоевский Сегодня, 13:26
    а 27% - действующим
    Толстоевский
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:28
    ВЦИОМ: 63% россиян считают США потенциальным агрессором в отношении РФ

    ...очень даже правильно считают... правда если бы проводили НОРМАЛЬНО данные исследования, то цифра была бы ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, вне всякого сомнения...
    a.s.zzz888
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:30
    Да это что так мало? США - враг, наглый и очевидный.
    Горный стрелок
    1. nik-karata Сегодня, 13:33
      Опрос был не только среди читателей ВО)))) hi
      nik-karata
  5. sauvage Сегодня, 13:34
    Ну правящая верхушка так не считает, что США представляет наибольшую угрозу. наоборот по их действиям Америка и Запад-наши"партнеры", там живут их дети, там у них счета и недвижимость.
    sauvage
    1. John_f Сегодня, 13:36
      я думаю если что то начнется, то все что там для них станет ооочень далеким, если конечно они не кспеют пересечь границу и не станут "беглыми" депутатами и чиновникамиююю
      John_f
    2. Rusj Сегодня, 13:57
      Вы сами себе не надоели ! Верхушка правящая их дети и так далее . Такое ощущение что такие как ты толи обиженные и не хотите работать толи завистники . Этих людей и их детей даже % нет а вы ноете и ноете . Смешны вы.
      Rusj
    3. Александр романов Сегодня, 14:06
      Цитата: sauvage
      Ну правящая верхушка так не считает, что США представляет наибольшую угрозу. наоборот по их действиям Америка и Запад-наши"партнеры", там живут их дети, там у них счета и недвижимость.

      Путин же лох,его дети там,что бы его могли шантажировать. Вам подобным уже пора пластинку сменить,на пару с Юрьевичем.Скоро вас пинать начнут все
      Александр романов
  6. Flinky Сегодня, 13:37
    Это не потенциальный, а реальный агрессор.
    Ничего, и этим морду набьём.
    Flinky
  7. Ванёк Сегодня, 14:06
    63 % и Я! hi

    А это всяко больше 63%
    Ванёк
  8. Alexandr2637 Сегодня, 15:03
    Скорее не потенциальным агрессором, а противником (и уже без приставки "вероятным")
    Alexandr2637
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