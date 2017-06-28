ВЦИОМ: 63% россиян считают США потенциальным агрессором в отношении РФ
Сегодня ВЦИОМ публикует опрос под весьма интригующим названием «Если завтра война?» Опрос посвящён тому, насколько россияне ощущают военную угрозу и какие страны считают «врагами России».
В результате выяснилось, что примерно каждый третий опрошенный заявил о том, что у него есть ощущение военной угрозы в адрес РФ. При этом главными источниками агрессии названы Соединённые Штаты Америки – 63%. 31% назвал источником агрессии в адрес России Украину. Мнения остальных разделились. В числе потенциальных агрессоров названы также: НАТО, Британия, ИГИЛ (* террористическая организация, запрещена в РФ), а также Китай, Сирия и Германия.
В том же опросе уточнялось мнение граждан относительно союзников России. Так, подавляющее большинство опрошенных ожидают союзнической поддержки от трёх стран: Китая, Республики Беларусь и Казахстана, причём от Китая – в большей степени (41% на фоне 25 «белорусских» и 18 «казахстанских» процентов).
Каждый 10-й опрошенный считает, что ждать от кого-либо помощи, тем более военной, России не приходится. То есть тезис «у России только два союзника: армия и флот» и сегодня звучит более чем актуально.
Стоит заметить, что подобный опрос разных служб социологического мониторинга 10-летней давности показывал, что врагом США считали не более 22% россиян. Как видно, за 10 лет – почти троекратный рост.
В результате выяснилось, что примерно каждый третий опрошенный заявил о том, что у него есть ощущение военной угрозы в адрес РФ. При этом главными источниками агрессии названы Соединённые Штаты Америки – 63%. 31% назвал источником агрессии в адрес России Украину. Мнения остальных разделились. В числе потенциальных агрессоров названы также: НАТО, Британия, ИГИЛ (* террористическая организация, запрещена в РФ), а также Китай, Сирия и Германия.
В том же опросе уточнялось мнение граждан относительно союзников России. Так, подавляющее большинство опрошенных ожидают союзнической поддержки от трёх стран: Китая, Республики Беларусь и Казахстана, причём от Китая – в большей степени (41% на фоне 25 «белорусских» и 18 «казахстанских» процентов).
Каждый 10-й опрошенный считает, что ждать от кого-либо помощи, тем более военной, России не приходится. То есть тезис «у России только два союзника: армия и флот» и сегодня звучит более чем актуально.
Стоит заметить, что подобный опрос разных служб социологического мониторинга 10-летней давности показывал, что врагом США считали не более 22% россиян. Как видно, за 10 лет – почти троекратный рост.
Использованы фотографии: Bk55.ru
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