ОСК: после модернизации «Адмирал Кузнецов» прослужит не менее 20 лет
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готовится к приему на модернизацию и ремонт тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», передает Интерфакс-АВН сообщение замглавы корпорации по военному кораблестроению Игоря Пономарева.
Ранее СМИ сообщали, что командование флота определило контуры и масштаб предстоящей модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
Напомним, в феврале корабельная авианесущая группа Северного флота вернулась в Североморск со Средиземного моря. В составе группы были, в частности, «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Палубная авиация авианесущего крейсера было задействована в контртеррористической операции на территории Сирии.
Контракта на ремонт ТАВКР "Адмирал Кузнецов" у нас пока нет, однако мы приблизительно представляем объем работ и готовимся,сказал Пономарев.
Корабль будет совершенствоваться по ключевым параметрам. После обновления крейсер может прослужить еще не менее 20 лет,добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что командование флота определило контуры и масштаб предстоящей модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
Напомним, в феврале корабельная авианесущая группа Северного флота вернулась в Североморск со Средиземного моря. В составе группы были, в частности, «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Палубная авиация авианесущего крейсера было задействована в контртеррористической операции на территории Сирии.
Использованы фотографии: http://3mv.ru
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