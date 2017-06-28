ОСК: после модернизации «Адмирал Кузнецов» прослужит не менее 20 лет

Контракта на ремонт ТАВКР "Адмирал Кузнецов" у нас пока нет, однако мы приблизительно представляем объем работ и готовимся,

Корабль будет совершенствоваться по ключевым параметрам. После обновления крейсер может прослужить еще не менее 20 лет,