16:50 28 июня

ОСК: после модернизации «Адмирал Кузнецов» прослужит не менее 20 лет

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готовится к приему на модернизацию и ремонт тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», передает Интерфакс-АВН сообщение замглавы корпорации по военному кораблестроению Игоря Пономарева.



Контракта на ремонт ТАВКР "Адмирал Кузнецов" у нас пока нет, однако мы приблизительно представляем объем работ и готовимся,
сказал Пономарев.


Корабль будет совершенствоваться по ключевым параметрам. После обновления крейсер может прослужить еще не менее 20 лет,
добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что командование флота определило контуры и масштаб предстоящей модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Напомним, в феврале корабельная авианесущая группа Северного флота вернулась в Североморск со Средиземного моря. В составе группы были, в частности, «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Палубная авиация авианесущего крейсера было задействована в контртеррористической операции на территории Сирии.

Использованы фотографии: http://3mv.ru
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Комментарии 42

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  1. RASKAT Сегодня, 13:52
    Надеюсь за эти 20 лет пару новых наконец то построят.
    RASKAT
    1. Machete Сегодня, 13:53
      Шансы есть.
      Machete
    2. Zoldat_A Сегодня, 13:59
      Цитата: RASKAT
      Надеюсь за эти 20 лет пару новых наконец то построят.

      А на хрена они нам? Нет, конечно, тактическую пользу ТАКр отрицать невозможно. НО. Они Америке нужны, которая по всему миру лезет туда, куда пёс .... не сунет. А нам для охраны границ такие монстры бесполезны... Нам нужны десантные суда на воздушной подушке, нам нужны экранопланы (кому интересно - "Каспийский монстр"). А эти ТАКРы - ну да, обозначить присутствие, солидно смотрится.... А в тактическом-то плане - ноль....
      Zoldat_A
      1. Serg65 Сегодня, 14:03
        Цитата: Zoldat_A
        нам нужны экранопланы

        what А на хрена они нам???
        Serg65
        1. Zoldat_A Сегодня, 14:13
          Цитата: Serg65
          Цитата: Zoldat_A
          нам нужны экранопланы

          what А на хрена они нам???

          550 километров в час, батальон десанта - очень даже на хрена.....
          Zoldat_A
          1. Владимир16 Сегодня, 14:20
            Цитата: Zoldat_A
            А на хрена они нам?

            У нас в городе есть плотина, дорогу на которой ремонтирую каждый год. Именно каждый год. Складывается впечатление, что эта дорога нужна именно для этой цели. hi
            Как бы ни странно это не звучало, но для ремонтников хороший корабль тот, который сломан. И чем больших размеров он, тем лучше.
            Так, что я с Вами согласен:
            нам для охраны границ такие монстры бесполезны...

            А ежели чуть глубже копнуть, так может быть и вредны.
            Владимир16
            1. Zoldat_A Сегодня, 14:30
              Цитата: Владимир16
              А ежели чуть глубже копнуть, так может быть и вредны.

              А ежели министром обороны посадить Мебельного Барыгу, так окажется, что мы жить без этих монстров не можем. На нём на одном сколько украсть можно!!!! Это вам не табуретками барыжить.....
              Zoldat_A
          2. Serg65 Сегодня, 14:32
            Цитата: Zoldat_A
            550 километров в час, батальон десанта - очень даже на хрена.....

            Я тут недавно читал, что вы за речкой были, вот представьте пригоняют вам в чась некоторое чудо с 8-ю турбовинтовыми двигателями на базе БТР и говорят "Товарищи, этот Монстр может батальон десанта со скоростью 500 км в час на расстояние 30 км за доли секунд доставить что вы скажите?
            Serg65
      2. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:20
        Это каспийский монстр в тактическом плане - ноль. Флот, кстати, нужен не только для охраны собственных границ. В Средиземке мы не свои границы охраняем. И, кстати, авианосец в охране своих границ играет роль куда большую, чем мог бы мечтать экраноплан
        Андрей из Челябинска
        1. Serg65 Сегодня, 14:25
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Это каспийский монстр в тактическом плане - ноль.

          hi Приветствуем Андрей! Не разрушайте народные мечты, ведь "Каспийский монстр" очень красиво звучит! И тем более..
          Цитата: Zoldat_A
          550 километров в час, батальон десанта

          Эх. аж кровь в жилах закипает!!!
          Serg65
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:37
            Цитата: Serg65
            550 километров в час, батальон десанта

            Эх. аж кровь в жилах закипает!!!

            Ну да, оно конечно:))))) Особенно от осознания того, что достаточно одного соколиного глаза со станкачом, чтобы весь батальон пал смертью храбрых без малейшей надежды на выживание
            Андрей из Челябинска
        2. Zoldat_A Сегодня, 14:37
          Цитата: Андрей из Челябинска
          В Средиземке мы не свои границы охраняем.

          Надеюсь, Андрей из Челяба, Вы знаете, о чём говорите. Я не погранец, далёк от их специфики и двадцать с лишним лет сам только и делал и пацанов учил - преодолевать разного рода преграды - законные и естественные. Но, думаю, в случае прорыва границы от взвода до батальона за 15 минут доставить - это дорогого стОит..... Если бы в 3.55 22 июня на Буге стоял бы полк пехоты - история бы не повернулась иначе, а эпизод был бы впИсан значительный.....
          Zoldat_A
          1. Serg65 Сегодня, 14:43
            Цитата: Zoldat_A
            Если бы в 3.55 22 июня на Буге стоял бы полк пехоты - история бы не повернулась иначе,

            Ох дружище, там не полк, там дивизии стояли!!!
            Serg65
          2. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:17
            Цитата: Zoldat_A
            Но, думаю, в случае прорыва границы от взвода до батальона за 15 минут доставить - это дорогого стОит.....

            Уважаемый Zoldat А, экраноплану для базирования требуется собственный док. ПРи этом сколько-то всерьез летать он сможет только над водной поверхностью. Так что для погранцов он совершенно бесполезен.
            Андрей из Челябинска
        3. НЕКСУС Сегодня, 14:50
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Это каспийский монстр в тактическом плане - ноль

          А Орленок или Лунь скажем с 16 ПУ с Цирконами?м.
          Цитата: Андрей из Челябинска
          И, кстати, авианосец в охране своих границ играет роль куда большую, чем мог бы мечтать экраноплан

          А сбалансировать флот и задачи видимо не судьба? wassat Чем вам так экранопланы то мешают? Пока мы в этом вопросе лидеры, китайцы к примеру,тоже разрабатывают экранопланы и не говорят о том,что они им не нужны,при этом строя и авианосцы.
          Тут на медни была статейка про возобновление строительства кораблей на воздушной подушке типа Зубр...экраноплан куда быстрее и грузоподьемнее этих Зубров.
          НЕКСУС
          1. Serg65 Сегодня, 15:14
            Цитата: НЕКСУС
            Чем вам так экранопланы то мешают?

            Я дико извиняюсь, что не в своё дело лезу.
            Экранопланы по сути - это привет Устинова, причём такой же привет как и ЯК 38, и ЯК-141. Получив тот же "Лунь", дядьки с пауками на плечах стали думать гадать какую же оперативно тактическую задачу придумать для "Монстра", ну и придумали...с началом боевых действий "Лунь" за ЧАС должен был с Донузлава подскочить к Босфору и пульнуть 6-ю "Москитами" куда то туда через Турцию! При этом в Южной группе войск, на границе Болгарии с Турцией стояла цельная бригада БРК "Редут" с ПКР П-35Б. Вот такая интересная история про экранопланы. hi
            Serg65
            1. НЕКСУС Сегодня, 15:18
              Цитата: Serg65
              Вот такая интересная история про экранопланы.

              Вы мне не рассказывайте,я сам с Нижнего Новгорода.
              Я говорю о том,что технологии на месте не стоят,и сейчас они вполне позволяют создать дееспособный ударный комплекс,которого пока ни у кого нет. Кстати,на сколько я слышал,проблему маневренности экраноплана вроде как решили на больших скоростях. При этом есть еще такая тема ,как экранолеты.
              Это поле не паханное. Проспим,потом придется догонять. Примеров куча.
              НЕКСУС
          2. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:30
            Цитата: НЕКСУС
            А Орленок или Лунь скажем с 16 ПУ с Цирконами?м.

            Зачем? Что Вы им делать-то собрались? У нас есть подводные лодки, вещь небыстрая, но устойчивая в силу своей незаметности. У нас есть авиация, вещь быстрая, но неустойчивая в силу известной хрупкости. А Вы предлагаете экраноплан, который медленнее авиации, но так же неустойчив к воздействию противника. Зачем? Нет таких задач, которые не может решить ПЛ или самолет, но может - ударный экраноплан. И экраноплан неспособен заменить ни АПЛ ни самолет. Ну и зачем на наго деньги тратить, тем более что это КРАЙНЕ недешевое и очень капризное удвольствие?
            Цитата: НЕКСУС
            ем вам так экранопланы то мешают?

            Распылением сил. Надо создавать то, что принесет пользу, а не по принципу "шоб було". Эканоплан не вписывается по критерию "стоимость/эффективность"
            Цитата: НЕКСУС
            Пока мы в этом вопросе лидеры, китайцы к примеру,тоже разрабатывают экранопланы и не говорят о том,что они им не нужны,при этом строя и авианосцы.

            Китайцы много чего разрабатывают, и это не повод обезъянничать. Приснопамятный Дунфэн тому примером
            Цитата: НЕКСУС
            экраноплан куда быстрее и грузоподьемнее этих Зубров.

            Зубру за счет того, что он легко выходит на берег доступно 70% побережья мирового океана. А экряноплан при минимальном волнении не то, что на необорудованное побережье - на причал десант высадить не сможет
            Андрей из Челябинска
        4. abc_alex Сегодня, 15:05
          Это каспийский монстр в тактическом плане - ноль.


          То есть вы считаете, что высокоскоростной носитель тяжелых ПКР не имеет тактических перспектив?
          abc_alex
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:21
            Цитата: abc_alex
            То есть вы считаете, что высокоскоростной носитель тяжелых ПКР не имеет тактических перспектив?

            КСМ не нес никакого ударного вооружения.Это была больше лаборатория.А вот Лунь нес,Москиты.
            НЕКСУС
          2. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:34
            Цитата: abc_alex
            То есть вы считаете, что высокоскоростной носитель тяжелых ПКР не имеет тактических перспектив?

            Высокоскоростной носитель тяжелых ПКР - это стратегический ракетоносец а ля Ту-160 или ПАК ДА, если угодно. Вот он - действительно высокоскоростной. А экраноплан, который будет проигрывать самолету в скорости в 2-4 раза (по дальности кстати тоже) - ну ни разу не скоростной
            Андрей из Челябинска
      3. Кент0001 Сегодня, 14:21
        Если бы пара наших авианосцев сейчас торчала бы в Средиземном море, возможно уже бы другие расклады в Сирии были. Вопрос их содержания при наших возможностях - немного другая тема (мягко скажем).
        Кент0001
        1. Zoldat_A Сегодня, 14:40
          Цитата: Кент0001
          Если бы пара наших авианосцев сейчас торчала бы в Средиземном море, возможно уже бы другие расклады в Сирии были.
          А нам другого расклада не надо - С-400 хватает. У американских лётчиков тоже дупа не из нержавейки......
          Zoldat_A
        2. НЕКСУС Сегодня, 14:51
          Цитата: Кент0001
          Если бы пара наших авианосцев сейчас торчала бы в Средиземном море, возможно уже бы другие расклады в Сирии были

          Они и были другими,когда при Союзе там стояла Средиземная 5 эскадра.
          НЕКСУС
      4. Burbon Сегодня, 15:50
        Цитата: Zoldat_A
        А на хрена они нам?

        вам не надо -а нам надо!
        Цитата: Zoldat_A
        нам нужны экранопланы
        wassat fool за каким??...бестолковая железная, дорогущая в обслуживании, не имеющая как боевая единица ни каких перспектив, и просто распил бабла..... ну если конечно учитывать вашу фразу -
        Цитата: Zoldat_A
        А нам для охраны границ такие монстры бесполезны... Нам нужны десантные суда на воздушной подушке, нам нужны экранопланы
        то дааа-а...для охраны границ нам экранопланы очень нужны и десантные корабли на воздушной подушке....тогда ни один шпион границу не переплывет..... fool
        Burbon
    3. Андрей из Челябинска Сегодня, 14:18
      И даже появились обнадеживающие сообщение в печати
      С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. ВМФ России запланировал строительство нового авианосца, сообщил журналистам в среду заместитель главкома по вооружению Виктор Бурсук.
      Андрей из Челябинска
    4. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:31
      Цитата: RASKAT
      Надеюсь за эти 20 лет пару новых наконец то построят.

      «ВМФ будет строить авианосец. Уже представлен макет авианосца Крыловским центром, прорабатываются и другие разработки», — сказал Бурсук на Международном военно-морском салоне в Петербурге.

      https://news.mail.ru/politics/30216102/?frommail=
      1
      DOCTOR ZLO
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:54
    Да я бы его в сторону США запустил(тихим ходом) и пусть идет своим ходом..! И пусть гадают , чта там у нас ..И за 10 км затопить на границе Калифорнии! И под гимн СССР обязательно громко! Красиво было бы..
    Новый нужно нам строить мужики!
    ОТДЕЛ
    1. Zoldat_A Сегодня, 14:15
      Цитата: ОТДЕЛ
      И за 10 км затопить на границе Калифорнии!

      С ядерным неизвлекаемым зарядом в 50 мегатонн.... lol Крутой подарок Америке будет....
      Zoldat_A
  3. okko077 Сегодня, 13:57
    Да, нам нужен такой корабль. Он нужен для демонстрации присутствия. С военной точки зрения он не имеет смысла даже в локальных конфликтах .Делайте корабли типа Мистралей ,они будут более эффективны, не надо нам новых авианосцев. Тем более у нас нет самолётов для этих авианосцев для работы по земле, а делать новые для 1-го корабля - зачем?... Если сильно хотите, сначала сделайте самолёт. Дозвуковой, не штурмовик, с большой бомбовой нагрузкой и простой, рассчитанный на локальные конфликты...
    okko077
  4. askme Сегодня, 14:02
    МиГ-29К - прекрасный многофункциональный палубный самолет, прекрасно работающий по земле. Что и доказала кампания в Сирии. Как авианосец ПВО или эскортный авианосец ПВО в случае глобального конфликта и в качестве ударного в противопапуасных мероприятиях - незаменимый корабль в ВМФ РФ :)
    askme
    1. okko077 Сегодня, 14:25
      Самолёт "завоевания превосходства над ближним приводом" при взлёте с нормальной бомбовой нагрузкой с трамплина такого авионесущего корабля дальше 300 км работать не может. Причём у лётчика часто не бывает возможности даже сделать повторный заход не только на цель , но и на посадку на борт...Сочиняйте сказки дальше о прекрасно работающий по земле машине , которая может только " пожужать".
      okko077
      1. askme Сегодня, 14:36
        Сказки про боевой радиус 300 км при "нормальной бомбовой нагрузке" у МиГ-29К сочиняете Вы здесь. Если быть точнее, то это просто Ваша болтовня, не основанная на реальных фактах. Слухи, предрассудки и т.п. не являются отражением истины...
        Кроме того, каждый из Миг-29К - еще и дозаправщик...
        askme
  5. Ken71 Сегодня, 14:03
    Есть еще 20 лет чтобы придумать как его использовать чтобы мир не давился от хохота.
    Ken71
  6. Новый пользователь Сегодня, 14:12
    Крутой корабль, тока покрасить надо.
    Новый пользователь
  7. Alexey-74 Сегодня, 14:14
    На майле проскочила информация -«ВМФ будет строить авианосец. Уже представлен макет авианосца Крыловским центром, прорабатываются и другие разработки», — сказал Бурсук на Международном военно-морском салоне в Петербурге.
    В настоящий момент в ВМФ РФ есть только один авианосец — сданный в 1991 году тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который сейчас готовится пройти ремонт с модернизацией.
    Alexey-74
    1. askme Сегодня, 14:23
      Это "Шторм" крыловский. Ничего общего с реальным проектированием крыловский центр не имеет, это все просто прожекты. Реальным проектированием авианосцев со времен СССР занимается Невское ПКБ. Оттуда пока - ноль.
      askme
  8. Xscorpion Сегодня, 14:22
    Пока не будет новых,Кузнецов единственный тренажёр так сказать, для нашей палубной авиации.Так что нужен он нам по любому,а за 20 лет думаю пару новых состряпают.
    Xscorpion
  9. Koteg Сегодня, 14:28
    заштопанные носки крепче новых
    Koteg
  10. Влад5307 Сегодня, 15:11
    Цитата: RASKAT
    Надеюсь за эти 20 лет пару новых наконец то построят.

    Слишком медленно. С учетом скорости осложнения обстановке в мире, нужно было иметь еще "вчера" не один, а три авианосца. За эти ошибки мы сегодня платим унижениями в Сирии. Завтра СГА будут бомбить Сирию по выдуманному предлогу, а нам останется только причитать: "ребята так нечестно!". И все достижения в Сирии резко обнулятся, как и рейтинг Путина. Ради этого амерзкие генералы пойдут на это. С400 не хватит, чтобы предотвратить такую атаку, максимум нанести некоторый урон войскам СГА. И не надо забывать о координации ими своих атак с ИГИЛОМ и др. бармалеями!
    Влад5307
  11. rruvim Сегодня, 16:33
    Надеюсь после "модернизации" по два самолёта за поход из-за отказов "аэрофишинёров" терять не будем, и небо чёрным дымом коптить также. Всё-таки подписали Киотский протокол...
    rruvim
  12. pshek Сегодня, 16:43
    И хорошо, АФССК - мешок без дна. Больше денег на кузнецова это меньше денег на ракеты.
    pshek
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