Война и гидротехника

Естественные водные рубежи в виде морей, озер, рек и болот всегда играли огромную роль в военных операциях. Весьма давно человек научился пользоваться и искусственно создаваемыми водными препятствиями. Древнейшие крепости, как правило, усиливались впереди стен и валов каналами или рвами, заполняемыми водой. Позже для создания водных препятствий стали пользоваться гидротехническими сооружениями, построенными для разных целей в мирное время, а еще позже начали возводить специальные гидротехнические сооружения, единственной целью которых было создание водного заграждения.Жители бельгийского города Ньюпор с начала XI столетия по сие время двенадцать раз с неизменным успехом применяли в войнах с соседями затопление окрестностей города морской водой, используя для этой цели шлюзы водозащитных дамб и многочисленные судоходные и осушительные каналы.Интересным примером затопления является эпизод, имевший место в России в 1607 г., при осаде царем Василием Шуйским города Тулы, в котором засели сильные повстанческие отряды Болотникова, князя Шаховского и казака Илейки, выдававшего себя за сына царя Федора Ивановича — Петра. Попытки Шуйского захватить город штурмом окончились неудачей. Тогда осаждающие, по совету «хитроделательца» Ивана Кравкова, по прозванию «Мешок», решили применить затопление города. На реке Упе ниже города была возведена плотина из леса, рогожных кулей с грунтом и соломы. Река вышла из берегов и затопила город — и прежде всего подвалы с хранившимся в них провиантом осажденного гарнизона. В городе начался голод. В последние дни осады, по свидетельству летописца, осажденные питались кошками и мышами и вскоре были принуждены сдаться. Казак Илейка был казнен, князь Шаховской сослан в монастырь, а Болотникова ослепили и утопили в проруби в Каргополе.В 1667 г. сорокапятитысячная армия короля Людовика XIV осадила Термонде. Осажденные открыли во время морского прилива шлюзы реки Шельды, и осаждавшие вынуждены были спешно откатиться к Лиллю. «Проклятый город, – воскликнул Людовик, – не имею же я армии лебедей, чтобы тебя взять!»Талантливейший русский полководец Александр Васильевич Суворов уделял всегда большое внимание водным заграждениям. В 1792 г. под личным руководством Суворова были запроектированы и сооружены в районе Ладожского озера вдоль шведского фронта четыре оборонительных канала инженерного типа с каменными подпорными стенами на свайном основании.Много удачных попыток использования естественных и искусственных водных преград было в эпоху наполеоновских войн. Один из таких интересных эпизодов имел место при осаде Наполеоном в 1796 г. австрийской крепости Мантуя. С трех сторон эту крепость окружали пруды реки Минчио, уровень воды в которых регулировался при помощи шлюзов (отверстий, перекрываемых затворами) в плотинах. С четвертой стороны крепость была надежно защищена естественными болотами. В ночь на 19 июня 1796 г. Наполеон решил форсировать на легких деревянных судах пруды перед крепостью. Попытка не удалась. Защитники крепости открыли соответствующие шлюзы. Уровень воды в пруде упал, и суда французов сели на мель.Чрезвычайно яркие примеры применения водных препятствий имели место и в современную нам эпоху, в годы первой мировой войны, в Испании во время борьбы между республиканцами и франкистами и в Китае, где и до сие время продолжается борьба героического китайского народа с японцами.В конце октября 1914 г. на территории Бельгии было осуществлено грандиозное затопление полосы Ньюпор — Диксмюде длиной в 12 км и шириной до 4,5 км, между рекой Изар и железной дорогой. Вся эта местность находится во время приливов ниже уровня моря на 2—2,5 м. Низменность была изрезана многочисленными осушительными и судоходными каналами, сопрягавшимися при помощи шлюзов с морем. Этими шлюзами и воспользовались бельгийцы для затопления морской водой, своей земли. После отчаянного сопротивления бельгийцев и французов немецкие войска под, командованием генерала Безелера заняли низменность. Союзники потеряли при этом две трети боевого состава людей и 50 % артиллерии. Тогда командование союзников решило прибегнуть к затоплению местности.Во время прилива в Северном море были открыты затворы шлюзов в устьях каналов в Ньюпоре. Морская вода устремилась в низину и вскоре затопила ее. Максимальная глубина воды на затопленной низменности доходила до 1,2 м. Немцам ничего не оставалось делать, как отступать. Немецкие войска отходили по колено в грязи и воде. Боевые действия на всем участке Ньюпор - Диксмюде были прекращены. Наступление немцев, так успешно, казалось, развивавшееся, было сорвано. Описывающий это событие немецкий генерал Шварте отмечает: «Ужасный прием бельгийцев им помог: не сила оружия, а море сорвало германскую победу. Все искусство командования, вся отвага, вся воля к победе войск были сведены на нет ужасной силой воды». За период 1915 — 1918 гг. бельгийцы неоднократно в разных; пунктах своей территории создавали аналогичные водные препятствия, и каждый раз с неизменным успехом.Немцы в первую мировую войну 1914—1918 гг. также пользовались водными препятствиями, когда им под нажимом превосходящих сил союзников приходилось очищать занятую перед тем территорию. Осенью 1916 г., в результате сражения на реке Сомме, немцы принуждены были отойти на участке фронта длиной в 100 км. Перед новыми позициями немцев местность превращалась в «опустошенную зону», в которой ими и создавались водные препятствия в виде затопления и заболачивания. Эти мероприятия немцев дали свой эффект. Французские войска приближались к новым немецким позициям с очень большими трудностями.Незадачливое царское правительство России не уделяло в первую мировую войну достаточного внимания водным препятствиям. На русском фронте водные заграждения применялись глазным образом для усиления крепостей. Так, для усиления крепости Ивангород были сооружены глубокие рвы, наполненные водой, и было осуществлено затопление на небольшой территории. Аналогичным образом был усилена крепость Осовец. Создание водных препятствий для усиления крепостей Ново-Георгиевска и Брест-Литовска осталось лишь в проекте. Осуществленные в 1915 и 1916 гг. работы по затоплению на притоках реки Припяти не создали ожидаемого наводнения, однако все же сделали трудно проходимыми ранее осушенные болота.В Испании во время войны между республиканцами и франкистами существующие гидротехнические сооружения широко использовались и той, и другой стороной для создания затопления. 23 сентября 1936 г. удачным попуском воды из водохранилищ гидроэлектрической станции Темблио на реке Альберче республиканцы уничтожили войсковые соединения противника, располагавшиеся в долине реки ниже плотины. В воде затонуло огромное количество военного снаряжения франкистов.В июле 1938 г. франкисты воспользовались водохранилищами на притоках реки Эбро — Синка и Сегре — для того, чтобы остановить наступление республиканцев на фронте реки Эбро. Открывая затворы водосбросов и водоспусков водохранилищных плотин, мятежники неоднократно сбрасывали большие объемы воды вниз по течению Эбро, поднимая уровень воды в реке больше чем на 2 м и доводя скорость течения реки до 4 м в секунду. Одновременно вниз по течению пускались мятежниками тяжелые плоты из бревен. Таким образом, мятежникам несколько раз удавалось разрушить мостки возводимые на реке республиканцами.В освободительной войне Китая против Японии затопление применялось неоднократно и китайцами и японцами. Многие реки Китая в нижнем течении откладывают громадное количество наносов. В результате русло этих рек приподнято выше поверхности прилегающих равнин. В паводок такие реки неминуемо затопляли бы громадные площади культурных прибрежных земель, если бы население не принимало соответствующих мер. Китайцы с незапамятных времен ведут борьбу со стихией. Они очень умело возводят по берегам таких рек водозащитные дамбы (валы) из земли и тем предупреждают разлив реки и затопление обработанных полей и населенных пунктов. Некоторые водозащитные валы на китайских реках, судя по литературным данным, построены более чем 4000 лет тому назад. Ежегодно заботливо ремонтируемые прибрежным населением, они выполняют свое назначение и по сие время.Те же валы во время войны используются для создания искусственного затопления. Китайские крестьяне не раз разрушали водозащитные дамбы в тылу у японцев, затопляя территорию и дороги, по которым происходило передвижение войск противника или подвозились припасы для японской армии. В августе 1938 г. китайцами были разрушены водозащитные дамбы на реке Янцзы у г. Хуанмей. Затопление местности приостановило наступление японской армии. В потоке воды, хлынувшем через прорыв в дамбах на равнину, утонуло 2000 японских солдат и офицеров.В том же году японцы, разрушив водозащитные валы реки Хуанхэ в районе реки Чженчжоу, затопили местность площадью свыше 2000 км2. Наводнением было затоплено 3500 деревень и городов. В результате 4 миллиона человек остались без крова. Большая часть этих людей ушла с китайской армией. Японцы, видимо, и сами не предвидели эффекта разрушения упомянутых водозащитных дамб, так как в воде вместе с китайцами погибло много японских мотомеханизированных частей. Многие японские части оказались отрезанными от своих баз. В результате наводнения военные действия в этом районе прекратились, и самим инициаторам затопления, т. е. японцам, пришлось несколько отступить на восток.Приведенные выше примеры показывают, какое важное значение в войне имеет создание искусственных водных препятствий. Полезно поэтому познакомиться с простейшими приемами создания таких препятствий.Небольшая река может быть превращена в трудно проходимое препятствие, если по длине реки через некоторые расстояния расположить плотины, подпирающие воду в ней (рис. 1). Вместо ручья небольших размеров, получается таким образом для прудов, для форсирования которых противник вынужден будет наводить переправы. Плотины для создания таких водных заграждений применяются невысокие, с напором в 2—3 м. Их строят из местного материала (земля, камень, хворост, дерево).Вторым типом водного препятствия является заболачивание местности, имеющее своей целью создание трудно проходимых для войск противника участков. Для образования заболачивания благоприятными являются слабые грунты, которые быстро теряют свою прочность, будучи покрыты слоем воды глубиной около 20 см. Такими грунтами являются торф или разновидности лесса. Толщина слоя заболачиваемых грунтов должна быть при этом не менее 50 — 100 см.Заболачивание в пойме реки, имеющей соответствующие грунты, можно создать средствами, аналогичными применяемым при создании затопления, т. е. при помощи последовательного ряда невысоких плотин — дамб. Для той же цели удобно воспользоваться существующей осушительной системой. На магистральном осушительном канале и на впадающих в него осушителях сооружают дамбы-перемычки, подпирающие воду в канале (рис. 2), Вода из каналов разливается тонким слоем по местности и заболачивает полосу вдоль каждого канала.В некоторых случаях для заболачивания целесообразно использовать и оросительные каналы, заливая при помощи их местность слоем воды около 20 см. В условиях, например, некоторых наших оросительных систем в Закавказье и Туркестане поля, докрытые водой, становятся совершенно непроходимыми.Наиболее благоприятными для создания заболачивания являются все же естественные болота в поймах равнинных рек с весьма небольшими уклонами. Относительно легко проходимое естественное болото не трудно при помощи подпора воды в реке сделать весьма трудно проходимым.При организации водного препятствия третьего типа пользуются существующими водохранилищами, которые сооружаются чаще всего в верховьях горных рек. Водохранилища создаются при помощи водоудержательных плотин — земляных, из каменной наброски, бетонных или железобетонных. Иногда эти плотины имеют очень большую высоту. Самая высокая в мире водоудержательная плотина Баулдер на реке Колорадо в США имеет высоту 320 м. Объемы воды, запасаемые в таких водохранилищах, измеряются миллионами и миллиардами кубических метров. Плотины, образующие водохранилища, имеют обычно отверстия разного назначения. Одни (водосбросы) служат для сброса из водохранилища лишней, не вмещающейся в водохранилище воды. Другие (водовыпуски) предназначаются для подачи воды на хозяйство, обслуживаемое водохранилищем. Вода водохранилища может использоваться при приведении в действие турбин гидростанции, для орошения, водоснабжения и для других нужд. Третьи отверстия (водоспуски) служат для опорожнения водохранилища, которое может потребоваться, например, при ремонте плотины.Допустим теперь, что через реку, ниже водохранилища (рис. 3), которое находится в наших руках, неприятель навел переправы и форсирует реку. Открыв затворы отверстий плотины, можно создать на реке волну паводка, которая снесет переправы противника вместе с людьми и техникой, на них находящимися.В некоторых случаях, если, например, размеры отверстий плотины недостаточны для одновременного сброса большого количества воды, плотину взрывают.В четвертом случае водой покрываются большие территории, по которым происходят передвижения неприятельских войск. При этом используется морская вода во время прилива или речная во время паводка, проходящего по реке. И в том и в другом случае производится затопление расположенной ниже горизонта воды территории, отгороженной от моря или реки водозащитными дамбами или валами.Разрушение этих дамб на реке во время паводка и затопление территории, по которой двигаются части неприятеля, связаны обычно, как показал опыт предыдущих войн, с большим уроном для техники и живой силы врага.Нет ничего легче, чем разрушить водозащитную дамбу или земляную плотину. Для этого достаточно в двух или трех местах по длине дамбы прокопать небольшие канавы в ее гребне, так, чтобы вода по этим канавам начала переливаться через дамбу. Устремляясь вниз по относительно крутому низовому откосу дамбы, вода быстро увеличивает размеры прокопа. Все большие и большие количества воды устремляются через дамбу. Размеры прокопа увеличиваются на глазах. За несколько минут дамба таким образом может быть самой водой разрушена до основания. При срочной организации затопления, когда необходимо почти мгновенное разрушение дамбы на большом протяжении, применяют взрывчатые вещества.Как видно из приведенных выше примеров, по организации водных препятствий имеется большой опыт. Этот опыт с успехом используется нашими военными гидротехниками при создании водных заграждений на наших рубежах в героической борьбе, которую народы Советского Союза ведут с фашистской Германией.