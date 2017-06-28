Офицер ВСУ продал полиции ЛНР информацию о личном составе штаба "АТО"
Офицер военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ) за вознаграждение передал сотрудникам правоохранительных органов провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) информацию о личном составе штаба силовой операции в Донбассе. Об этом в среду сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР, передает Луганский информационный центр
Наиболее частные правонарушения и преступления - неповиновение начальникам и уклонение от выполнения обязанностей воинской службы. Много правонарушений, связанных с употреблением и торговлей наркотиками, а также с неосторожным обращением с оружием.
Ранее министр внутренних дел Республики генерал-майор полиции Игорь Корнет заявлял, что МВД ЛНР готово оплачивать важную достоверную информацию о киевских силовиках и их преступлениях в Донбассе.
Корнет 20 апреля сообщил, что МВД ЛНР в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса запустило телефонную горячую линию по оказанию правовой помощи жителям подконтрольных Киеву районов Луганщины.
Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Игорь Плотницкий и Александр Захарченко 17 февраля 2017 года утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенным жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг, а также обеспечение экологической безопасности жителей Донбасса.
На горячую линию МВД ЛНР позвонил гражданин А., офицер военной службы правопорядка ВСУ. В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей военнослужащий передал операторам ряд персональных данных личного состава штаба "АТО"- рассказали в полиции.
Также рассказал, что в последнее время его служба сталкивается с резким увеличением количества криминальных проступков военнослужащих- отметили в ЦВО.
Наиболее частные правонарушения и преступления - неповиновение начальникам и уклонение от выполнения обязанностей воинской службы. Много правонарушений, связанных с употреблением и торговлей наркотиками, а также с неосторожным обращением с оружием.
Только в мае военной службой правопорядка зафиксировано 34 уголовных преступления- добавили в ЦВО.
Ранее министр внутренних дел Республики генерал-майор полиции Игорь Корнет заявлял, что МВД ЛНР готово оплачивать важную достоверную информацию о киевских силовиках и их преступлениях в Донбассе.
Корнет 20 апреля сообщил, что МВД ЛНР в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса запустило телефонную горячую линию по оказанию правовой помощи жителям подконтрольных Киеву районов Луганщины.
Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Игорь Плотницкий и Александр Захарченко 17 февраля 2017 года утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенным жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг, а также обеспечение экологической безопасности жителей Донбасса.
Использованы фотографии: https://forum.novorosinform.org/
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