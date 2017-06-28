16:50 28 июня

Офицер ВСУ продал полиции ЛНР информацию о личном составе штаба "АТО"

Офицер военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ) за вознаграждение передал сотрудникам правоохранительных органов провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) информацию о личном составе штаба силовой операции в Донбассе. Об этом в среду сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР, передает Луганский информационный центр

На горячую линию МВД ЛНР позвонил гражданин А., офицер военной службы правопорядка ВСУ. В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей военнослужащий передал операторам ряд персональных данных личного состава штаба "АТО"
- рассказали в полиции.




Также рассказал, что в последнее время его служба сталкивается с резким увеличением количества криминальных проступков военнослужащих
- отметили в ЦВО.

Наиболее частные правонарушения и преступления - неповиновение начальникам и уклонение от выполнения обязанностей воинской службы. Много правонарушений, связанных с употреблением и торговлей наркотиками, а также с неосторожным обращением с оружием.

Только в мае военной службой правопорядка зафиксировано 34 уголовных преступления
- добавили в ЦВО.

Ранее министр внутренних дел Республики генерал-майор полиции Игорь Корнет заявлял, что МВД ЛНР готово оплачивать важную достоверную информацию о киевских силовиках и их преступлениях в Донбассе.

Корнет 20 апреля сообщил, что МВД ЛНР в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса запустило телефонную горячую линию по оказанию правовой помощи жителям подконтрольных Киеву районов Луганщины.

Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Игорь Плотницкий и Александр Захарченко 17 февраля 2017 года утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенным жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг, а также обеспечение экологической безопасности жителей Донбасса.

Использованы фотографии: https://forum.novorosinform.org/
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Комментарии 18

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  1. Александр романов Сегодня, 14:28
    Новость завтрашнего дня.-Офицеры ВСУ,продали командира бригады .
    Александр романов
    1. Ванёк Сегодня, 14:30
      Опять же fellow

      — Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже!
      Ванёк
      1. Татьяна Сегодня, 14:33
        Александр романов
        Новость завтрашнего дня.-Офицеры ВСУ,продали командира бригады
        Ха! Потом за плату от ЛНР и ДНР рядовые ВСУ всех своих командиров вешать будут! laughing
        Татьяна
        1. Александр романов Сегодня, 14:39
          Цитата: Татьяна
          Ха! Потом за плату всех командиров ВСУ рядовые вешать будут!

          Куплю танк,можно Б/У .5000 у.е.
          Распространите это среди украинских солдат,посмотрим реакцию
          Александр романов
        2. 30 вис Сегодня, 14:43
          Может скинемся бойцам ВСУ на повешение командиров ? Или лучше командирам ВСУ на вывешивание прызидэнта з Верховною Радой на столбы по Крешатику ...
          30 вис
          1. Ванёк Сегодня, 14:50
            Цитата: 30 вис
            на вывешивание прызидэнта з Верховною Радой на столбы


            Его одного на все столбы не хватит.
            Ванёк
          2. Ванёк Сегодня, 14:54
            Цитата: 30 вис
            на столбы


            А вот ежели на все столбы разом... То даааа. Картина маслом
            Ванёк
          3. seal78 Сегодня, 16:49
            Лучше и на то, и на другое )
            seal78
        3. pvv113 Сегодня, 14:46
          Оптом дешевле wink
          pvv113
    2. Комментарий был удален.
    3. ded100 Сегодня, 14:39
      Вот он злодей! laughing
      ded100
    4. birs Сегодня, 15:26
      Скоро офицеры ВСУ будут сдавать свои роты и батальоны в аренду ДНР. С техникой и скидками постоянным клиентам.
      birs
  2. anjey Сегодня, 14:32
    все друг другу продали,все друг друга продали а кто удачно купил и выиграл-загадка
    anjey
  3. Jovanni Сегодня, 14:34
    Небось соратники по оружию локти кусают от зависти! Что не они первые...
    Jovanni
  4. Koteg Сегодня, 14:36
    лучше бы укродрг нормально ловили и к стенке прислоняли после допроса ато как у себя дома в республиках гуляют
    Koteg
  5. Толстоевский Сегодня, 15:22
    а ведь можно свидомитам платить чуть побольше, и они станут таскать на продажу головы "порабтымоф" мешками
    Толстоевский
  6. Сухой_Т-50 Сегодня, 15:31
    Я один не понимаю,зачем оглашать такую инфу?
    Сухой_Т-50
    1. Слава Беркуту Сегодня, 16:02
      Чтобы всу охватила паранойя, а контрразведчики умаялись контролировать каждого бойца группировки. Это хорошо ляжет на пьянство, наркоманию и хреновые бытовые условия.
      Слава Беркуту
  7. 3officer Сегодня, 15:39
    Шеврон на фото похож на бутылочную этикетку дешевого портвейна или хереса wassat
    3officer
  8. Стас Снежин Сегодня, 16:47
    Почему ЛНР палят своих информаторов, и вообще, полученную инфу?
    Ведь, не одним же днём живут, и источники эти пригодятся ещё в будущем.
    Ну, а если со смыслом "показать лояльность к Нам, и продажность Их",
    то это глуповато выглядит..
    Стас Снежин
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