Офицер ВСУ продал полиции ЛНР информацию о личном составе штаба "АТО"

На горячую линию МВД ЛНР позвонил гражданин А., офицер военной службы правопорядка ВСУ. В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей военнослужащий передал операторам ряд персональных данных личного состава штаба "АТО"

Также рассказал, что в последнее время его служба сталкивается с резким увеличением количества криминальных проступков военнослужащих

Только в мае военной службой правопорядка зафиксировано 34 уголовных преступления