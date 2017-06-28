Грушко: для снижения рисков над Балтикой необходим диалог с НАТО

НАТО по сугубо политическим причинам не готова к более углубленному диалогу, и все время нам говорят, что это означало бы возвращение Совета Россия – НАТО к "работе как обычно". Но, в любом случае, НАТО придется определяться. Если они действительно заинтересованы в том, чтобы реально работать с нами с целью понижения военных рисков, то без системного диалога по линии военных не обойтись,

Но, к сожалению, мы кроме заявлений о том, что НАТО заинтересована в деэскалации, никаких признаков того, что она готова к работе с нами, не видим. Министерство обороны России со своей стороны еще в прошлом году сформулировало целый ряд предложений. Мы были готовы работать как на площадке Совета Россия – НАТО со всеми государствами, которые осуществляют военную деятельность в этом регионе, так и по двухсторонним каналам для наращивания массива уже имеющихся у нас соглашений об избежании инцидентов опасного характера,

Группа рассматривает конкретные технические вопросы, связанные с использованием транспондеров на воздушных судах некоммерческого назначения, включая военные. Группой был согласован дополнительный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом, что стало существенным вкладом в урегулирование проблемы транспондеров,