16:50 28 июня

Грушко: для снижения рисков над Балтикой необходим диалог с НАТО

Для предотвращения риска военных инцидентов в небе Балтики требуется системный диалог между Минобороны РФ и НАТО, передает РИА Новости заявление постпреда России при альянсе Александра Грушко.



В последнее время над Балтийским морем резко участились случаи опасного сближения самолетов ВВС РФ и НАТО.


НАТО по сугубо политическим причинам не готова к более углубленному диалогу, и все время нам говорят, что это означало бы возвращение Совета Россия – НАТО к "работе как обычно". Но, в любом случае, НАТО придется определяться. Если они действительно заинтересованы в том, чтобы реально работать с нами с целью понижения военных рисков, то без системного диалога по линии военных не обойтись,
сказал агентству Грушко.

По его словам, «на уровне политических заявлений эту проблему сдвинуть невозможно, поскольку существует большое количество аспектов, которыми должны заниматься те люди, которые понимают, о чем они говорят, – это и моряки, и летчики, и специалисты в области управления воздушным движением».

Но, к сожалению, мы кроме заявлений о том, что НАТО заинтересована в деэскалации, никаких признаков того, что она готова к работе с нами, не видим. Министерство обороны России со своей стороны еще в прошлом году сформулировало целый ряд предложений. Мы были готовы работать как на площадке Совета Россия – НАТО со всеми государствами, которые осуществляют военную деятельность в этом регионе, так и по двухсторонним каналам для наращивания массива уже имеющихся у нас соглашений об избежании инцидентов опасного характера,
сказал дипломат.

Он сообщил, что подобные соглашения РФ заключила с 12 странами ОБСЕ и «готова идти по пути уточнения этих соглашений, устранения некоторых "серых зон", которые в них имеются».

При этом постпред отметил работу «балтийской проектной группы», которая действует под эгидой Международной организации гражданской авиации и объединяет, в том числе, экспертов стран Балтии, России и НАТО.

Группа рассматривает конкретные технические вопросы, связанные с использованием транспондеров на воздушных судах некоммерческого назначения, включая военные. Группой был согласован дополнительный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом, что стало существенным вкладом в урегулирование проблемы транспондеров,
сказал Грушко.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 16

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  1. anjey Сегодня, 14:42
    какой диолог кролика с удавом ?сначало надо стать мангустом...
    anjey
    1. Владимир16 Сегодня, 14:55
      Цитата: anjey
      какой диолог кролика с удавом ?сначало надо стать мангустом...

      Сначала прекратите курить и выдыхайте. wassat
      Владимир16
  2. лесовозник Сегодня, 14:43
    Ронять их надо а не разговоры болтать
    лесовозник
    1. wku Сегодня, 14:51
      Цитата: лесовозник
      Ронять их надо а не разговоры болтать

      турбины на диване прогреты? впп свободна, вперёд!
      wku
    2. сибиралт Сегодня, 14:52
      А сем в НАТО разговаривать? Сколько стан участниц, столько и диалогов. А так, все решает хозяин конторы НАТО - США.
      сибиралт
      1. Офицер запаса Сегодня, 15:10
        Цитата: сибиралт
        А сем в НАТО разговаривать? Сколько стан участниц, столько и диалогов. А так, все решает хозяин конторы НАТО - США.


        Совершенно верно. Дело не в конкретном регионе (Балтика или еще что-то) и не в конкретной стране-участнице. Дело в США.
        Все остальные - театр марионеток. Куклы. Без права голоса.
        Офицер запаса
  3. Govorun Сегодня, 14:53
    Для предотвращения риска военных инцидентов в небе Балтики требуется системный диалог между Минобороны РФ и НАТО, передает РИА Новости заявление постпреда России при альянсе Александра Грушко.
    И опять наши требуют от НАТо какого то диалога...а НАТО это наТо или мы все время будем бегать за ними хвостом повиливать...
    Govorun
  4. Ingvar0401 Сегодня, 14:57
    Летал на Ил-20 над Балтикой, никаких проблем не было. Есть фото "Атлантик" немецкий пролетает над кораблем и отправляем фото в МИД. И тишина...
    Ingvar0401
    1. Ingvar0401 Сегодня, 15:05
      Народ! Вы сами выдыхайте - сопровождение разведывательного самолета или самолета БПА нормальная практика....
      Ingvar0401
  5. voyaka uh Сегодня, 15:06
    Несложно договориться о минимальном сближении
    при "перехвате" - 200 м например.
    Отдается приказ летчикам разных стран: "не хулиганьте и не бахвальтесь силой! 200 - предел"
    И все.
    voyaka uh
    1. Ingvar0401 Сегодня, 15:11
      Авиабаза Скрюструп (Дания), сидит дежурная пара F-16 с готовностью 15 минут. Вылетели, посмотрели, сопроводили и вернулись обратно......Чего истерить? Воздушная авария была? Мы действуем точно так же....
      Ingvar0401
      1. voyaka uh Сегодня, 15:31
        Были сближения до нескольких метров. Это уже опасно. Порыв ветра, летчик чихнул... и два самолета - вниз.
        И есть правила: не пересекать на поперечном курсе и т.д.
        Правила известны, но у летчиков бурлит адреналин - тянет на подвиги angry .
        voyaka uh
  6. Толстоевский Сегодня, 15:20
    проще, дешевле и надёжнее сбивать вражеские аэропланы. если что - извинимся
    Толстоевский
    1. Ingvar0401 Сегодня, 15:26
      Проще и дешевле просто через колпак видеть врага...Сбивать сложнее.....
      Ingvar0401
    2. Ingvar0401 Сегодня, 15:28
      Он в нейтральных водах, международных.....На каком основании ты его собьешь?
      Ingvar0401
  7. Ingvar0401 Сегодня, 16:49
    Был посредником на Балтопс-2008, очень боялись прилета наших Су-24...
    Ingvar0401
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