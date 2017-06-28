Грушко: для снижения рисков над Балтикой необходим диалог с НАТО
Для предотвращения риска военных инцидентов в небе Балтики требуется системный диалог между Минобороны РФ и НАТО, передает РИА Новости заявление постпреда России при альянсе Александра Грушко.
В последнее время над Балтийским морем резко участились случаи опасного сближения самолетов ВВС РФ и НАТО.
По его словам, «на уровне политических заявлений эту проблему сдвинуть невозможно, поскольку существует большое количество аспектов, которыми должны заниматься те люди, которые понимают, о чем они говорят, – это и моряки, и летчики, и специалисты в области управления воздушным движением».
Он сообщил, что подобные соглашения РФ заключила с 12 странами ОБСЕ и «готова идти по пути уточнения этих соглашений, устранения некоторых "серых зон", которые в них имеются».
При этом постпред отметил работу «балтийской проектной группы», которая действует под эгидой Международной организации гражданской авиации и объединяет, в том числе, экспертов стран Балтии, России и НАТО.
В последнее время над Балтийским морем резко участились случаи опасного сближения самолетов ВВС РФ и НАТО.
НАТО по сугубо политическим причинам не готова к более углубленному диалогу, и все время нам говорят, что это означало бы возвращение Совета Россия – НАТО к "работе как обычно". Но, в любом случае, НАТО придется определяться. Если они действительно заинтересованы в том, чтобы реально работать с нами с целью понижения военных рисков, то без системного диалога по линии военных не обойтись,сказал агентству Грушко.
По его словам, «на уровне политических заявлений эту проблему сдвинуть невозможно, поскольку существует большое количество аспектов, которыми должны заниматься те люди, которые понимают, о чем они говорят, – это и моряки, и летчики, и специалисты в области управления воздушным движением».
Но, к сожалению, мы кроме заявлений о том, что НАТО заинтересована в деэскалации, никаких признаков того, что она готова к работе с нами, не видим. Министерство обороны России со своей стороны еще в прошлом году сформулировало целый ряд предложений. Мы были готовы работать как на площадке Совета Россия – НАТО со всеми государствами, которые осуществляют военную деятельность в этом регионе, так и по двухсторонним каналам для наращивания массива уже имеющихся у нас соглашений об избежании инцидентов опасного характера,сказал дипломат.
Он сообщил, что подобные соглашения РФ заключила с 12 странами ОБСЕ и «готова идти по пути уточнения этих соглашений, устранения некоторых "серых зон", которые в них имеются».
При этом постпред отметил работу «балтийской проектной группы», которая действует под эгидой Международной организации гражданской авиации и объединяет, в том числе, экспертов стран Балтии, России и НАТО.
Группа рассматривает конкретные технические вопросы, связанные с использованием транспондеров на воздушных судах некоммерческого назначения, включая военные. Группой был согласован дополнительный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом, что стало существенным вкладом в урегулирование проблемы транспондеров,сказал Грушко.
Использованы фотографии: РИА Новости
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