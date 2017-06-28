ВМФ РФ уже заказал морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ"
Военно-морской флот уже заказал новейший морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ". Об этом в среду сообщил генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) Александр Денисов, передает ТАСС .
По его словам, "заказ хороший", и предприятие по данному направлению будет загружено на долгие годы.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что разработка морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ" завершена и он уже запущен в серию.
Главный конструктор по комплексам ПВО морского базирования Конструкторского бюро приборостроения Александр Жуков сообщил, что новый комплекс "Панцирь-МЕ" может размещаться на любом корабле водоизмещением от 300 тонн. Об этом он заявил в среду на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
По его словам, этот комплекс также можно устанавливать на неподвижные платформы.
Жуков уточнил, что дальность поражения зенитных управляемых ракет данного комплекса составляет 20 километров. "Панцирь-МЕ" может сбивать различные объекты, включая беспилотники и самолеты, а также ракеты данного комплекса могут применяться против кораблей.
"Панцирь-МЕ" - это корабельная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса семейства "Панцирь". Сухопутная версия данного комплекса имеет название "Панцирь-С".
Заказ от Военно-морского флота есть, и подписаны соответствующие договоры- сказал Денисов.
По его словам, "заказ хороший", и предприятие по данному направлению будет загружено на долгие годы.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что разработка морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ" завершена и он уже запущен в серию.
Главный конструктор по комплексам ПВО морского базирования Конструкторского бюро приборостроения Александр Жуков сообщил, что новый комплекс "Панцирь-МЕ" может размещаться на любом корабле водоизмещением от 300 тонн. Об этом он заявил в среду на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Он может размещаться на любом корабле водоизмещением от 300 тонн- сказал Жуков в ходе презентации комплекса "Панцирь-МЕ".
По его словам, этот комплекс также можно устанавливать на неподвижные платформы.
Жуков уточнил, что дальность поражения зенитных управляемых ракет данного комплекса составляет 20 километров. "Панцирь-МЕ" может сбивать различные объекты, включая беспилотники и самолеты, а также ракеты данного комплекса могут применяться против кораблей.
"Панцирь-МЕ" - это корабельная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса семейства "Панцирь". Сухопутная версия данного комплекса имеет название "Панцирь-С".
Использованы фотографии: www.facebook.com
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