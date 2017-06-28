16:50 28 июня

ВМФ РФ уже заказал морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ"

Военно-морской флот уже заказал новейший морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ". Об этом в среду сообщил генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) Александр Денисов, передает ТАСС .

Заказ от Военно-морского флота есть, и подписаны соответствующие договоры
- сказал Денисов.

По его словам, "заказ хороший", и предприятие по данному направлению будет загружено на долгие годы.


ВМФ РФ уже заказал морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ"


Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что разработка морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ" завершена и он уже запущен в серию.

Главный конструктор по комплексам ПВО морского базирования Конструкторского бюро приборостроения Александр Жуков сообщил, что новый комплекс "Панцирь-МЕ" может размещаться на любом корабле водоизмещением от 300 тонн. Об этом он заявил в среду на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Он может размещаться на любом корабле водоизмещением от 300 тонн
- сказал Жуков в ходе презентации комплекса "Панцирь-МЕ".

По его словам, этот комплекс также можно устанавливать на неподвижные платформы.

Жуков уточнил, что дальность поражения зенитных управляемых ракет данного комплекса составляет 20 километров. "Панцирь-МЕ" может сбивать различные объекты, включая беспилотники и самолеты, а также ракеты данного комплекса могут применяться против кораблей.
"Панцирь-МЕ" - это корабельная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса семейства "Панцирь". Сухопутная версия данного комплекса имеет название "Панцирь-С".


Использованы фотографии: www.facebook.com
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Комментарии 31

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  1. 210окв Сегодня, 15:57
    Артиллерия у этой версии замечательная.Две "швейные машинки" по бокам..
    210окв
    1. просто экспл Сегодня, 16:08
      а на флоте такая схема появилась еще до моего рождения , а мне годов уже не мало .
      просто экспл
      1. 210окв Сегодня, 16:18
        В год моего рождения-1963 в СССР началось проектирование автоматической установки АО-18,основы той схемы которая была впоследствии принята на вооружение.
        210окв
    2. vkl.47 Сегодня, 16:10
      Похоже на ГШ-23-6.такой модуль и на гусеничной платформе не кисло бы смотрелся)))
      vkl.47
      1. svp67 Сегодня, 16:18
        Цитата: vkl.47
        Похоже на ГШ-23-6.такой модуль и на гусеничной платформе не кисло бы смотрелся)))

        А выдержала бы. Представляю себе гусеничную платформу под 300 тонн...
        svp67
        1. просто экспл Сегодня, 16:33
          ну у Вулкана калибр правда 20мм , а не 23 , но он стоит даже на М113, а это легкий тазик БТР .
          какие на хрен 300 тонн .
          просто экспл
          1. svp67 Сегодня, 16:46
            Цитата: просто экспл
            ну у Вулкана калибр правда 20мм , а не 23 , но он стоит даже на М113, а это легкий тазик БТР .
            какие на хрен 300 тонн .

            У "Вулкана" 20 мм, а тут каждый из стволов в 30-мм...а не в 23.
            И не зря в статье приводятся слова
            Он может размещаться на любом корабле водоизмещением от 300 тонн
            Так как сила отдачи у этого комплекса такова, что сломает как спичку любое базовое шасси, да и боезапас для пушек где то размещать надо, так как "аппетитом" эти пушки не обделены.
            svp67
      2. Yugin22 Сегодня, 16:42
        Тут 30мм пушки как на АК-630
        Yugin22
  2. rruvim Сегодня, 16:00
    Литера "М" понятна - "морской". А "Е" что значит? И с какой версией морской РЛС он будет сопрягаться?
    rruvim
    1. просто экспл Сегодня, 16:09
      сопрягаться она будет с БИУС корабля , а РЛС у нее своя есть .
      просто экспл
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:09
      Цитата: rruvim
      А "Е" что значит?

      Это наверное не Е, а Ё.
      Цитата: rruvim
      И с какой версией морской РЛС он будет сопрягаться?

      У него своя есть. А распределение целей по идее должно идти через БИУС
      Андрей из Челябинска
      1. rruvim Сегодня, 16:17
        БИУС "Сигма" "заточена" для другого ЗРК.
        rruvim
    3. mayday Сегодня, 16:13
      Литера "М" понятна - "морской". А "Е" что значит?

      Е - означает экспортный вариант.
      mayday
    4. Kurare Сегодня, 16:14
      Е = Експортная. laughing
      По моему, это кто-то английский и русский перепутал
      Kurare
      1. svp67 Сегодня, 16:28
        Цитата: Kurare
        По моему, это кто-то английский и русский перепутал

        svp67
    5. svp67 Сегодня, 16:19
      Цитата: rruvim
      Литера "М" понятна - "морской". А "Е" что значит?
      Что то мне подсказывает, что это "Ё", видимо начало того слова, которое произносит КАЖДЫЙ услышав и увидим "работу" этого ЗАРК
      svp67
  3. wku Сегодня, 16:03
    не ошибаюсь? это тот который в сухопутном исполнении на полигоне не смог из пушек не одну мишень поразить? может пушки убрать? эффективность не понизится как минимум, а цена будет ниже! Зачем приобретать с ненужными опциями?
    wku
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:08
      мало огня не бывает в этом деле. любой снаряд выпущенный из ствола может разрушить ракету даже зацепив ее

      лучше попробовать и не попасть, чем сложить руки и ждать прилета в борт
      с-т Petrov
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:09
      Цитата: wku
      это тот который в сухопутном исполнении на полигоне не смог из пушек не одну мишень поразить?

      Мне вот тоже интересно, допилили его с тех времен, или не допилили. В принципе, вполне могли и допилить
      Андрей из Челябинска
    3. Großer Feldherr Сегодня, 16:15
      Это не он , тут обновленный "кортик" , а от сухопутного "панциря" видимо обновленная электроника и системы наведения . Даже ракеты ,судя по длине пусковых контейнеров, другие .
      Großer Feldherr
    4. Nazrug Сегодня, 16:34
      Ошибаешься,даже просто потому, что ты не мог видить все стрельбы на полигоне сухопутной версии, к тому же есть видео где панцирь с пушки поразает учебные цели.
      Nazrug
    5. просто экспл Сегодня, 16:43
      1 тот сухопутный панцирь обновили , на новых видео он с километра в квадрокоптер попал .
      2 в морском виде у него другие пушки , 6ти ствольные . темп огня существенно выше. так как основными целями будут ПКР .
      просто экспл
  4. mayday Сегодня, 16:03
    Дополню:

    Экспортное наименование – «Палица», "Панцирь-МЕ".
    Разработчик – ГУП «КБ Приборостроения».
    Состав комплекса:
    - боевой модуль;
    - радиолокационная станция обнаружения целей.


    ТТХ комплекса:
    Зона поражения:
    - по дальности: ракетами – от 1500 до 20000 м, артиллерией – 200-4000 м.
    - по высоте: ракетами – от 2 до 15000 м; артиллерией – 0-3000 м.
    Скорость цели – до 1000 м/с.
    Количество: одновременно обстреливаемых целей – 4, одновременно наводимых ракет – 4.
    Время реакции – 3-5 сек.


    Боевой модуль.
    Состав:
    - две контейнерных пакетных ПУ на 4 ЗУР 57Э6, боекомплект – 8 ЗУР на боевом модуле и 32 в подпалубном хранилище;
    - два 30-мм шестиствольных автомата АО-18КД с боекомплектом 1000 выстрелов;
    - РЛС сопровождения цели и наведения ракет (создана на базе РЛС ЗПРК "Панцирь-С1");
    - оптико-электронная система.
    mayday
    1. rruvim Сегодня, 16:07
      На фото СНР с ФАР "Панциря". С какой РЛС на том ли ином корабле будет поступать информация для "поворота" изделия?
      rruvim
  5. Stena Сегодня, 16:06
    Это замена АК-230 и /или АК-630?
    Или они все равно остаются последним средством?
    Stena
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:10
      Цитата: Stena
      Это замена АК-230 и /или АК-630?

      По идее - да. По факту скорее всего будут пихать и то и другое
      Андрей из Челябинска
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:10
    Ставили бы с каждой стороны по две спаренные шестистволки, тем более с их скорострельностью, точно порвут любую цель.
    Изгоняющий либероидов
  7. rruvim Сегодня, 16:24
    БИУС "Сигма", которая ставится на наши МРК, СКР и "корветы" "заточена" под другое изделие ЗРАК (Кортик). Как они собираются сопрягать "Панцирь-МЕ" с этой БИУС?
    rruvim
    1. просто экспл Сегодня, 16:44
      а в чем невозможность сопряжения морского панциря с Сигмой ?
      туда при желании можно и микроволновку с кондиционеом впрячь .
      просто экспл
  8. Баракуда Сегодня, 16:38
    "Е" в обозначении - это "Ешкин кот" или "Еперный театр". smile
    Баракуда
    1. rruvim Сегодня, 16:45
      Думаю: "Единственный экземпляр".
      rruvim
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