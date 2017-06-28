Пхеньян заочно приговорил к смерти экс-президента и главу разведки Южной Кореи

Сотрудники разведслужбы, не говоря уже о клике Пак Кын Хе и Ли Бён Хо, с этого момента не могут рассчитывать на пощаду, даже если они умрут собачьей смертью в любое время и в любом месте каким бы то ни было способом

Мы объявляем, что если США и их марионеточные силы в Южной Корее снова попытаются прибегнуть к государственному терроризму против высшего руководства КНДР, мы без предупреждения немедленно приведем в исполнение наказание организаторов, участников и исполнителей заговора по законам военного времени