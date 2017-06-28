Очередное военное преступление американской коалиции в САР. Снова "промахнулись"

Самолёты совершили налёт на дома мирных жителей в районе Маядина, что привело к гибели 40 человек.

Из Сирии поступают срочные сообщения о том, что авиация американской коалиции в очередной раз «промахнулась» мимо боевиков, накрыв ракетно-бомбовым смертоносным дождём гражданское население САР. Авиаудар пришёлся по деревне Аль-Дублиян в провинции Дейр-эз-Зор.Из сообщения сирийского государственного информационного агентства SANA:По последним данным, не менее 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Более 20 из них находятся в тяжёлом состоянии.Спасательная операция долгое время не могла начаться в связи с тем, что самолёты коалиции продолжали бомбить деревню, несмотря на то, что в ней, как сообщается, не было боевиков ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ).Между тем, приходят сообщения о возобновлении антитеррористической операции сирийской армией в районе Айн-Тарма в провинции Дамаск. Силами 105-й бригады республиканской гвардии удалось взять под свой контроль несколько стратегически важных точек. Основная задача правительственных сил САР на этом участке заключается в восстановлении контроля над пригородом Дамаска - Джобаром. В настоящее время сирийская армия пытается взять под контроль и маршрут в Айн-Тарму из Джобара, который контролируют боевики группировки "Файлак аль-Рахман" (запрещена в РФ). На данный момент уточняется, не затрагивают ли возобновившиеся боевые действия одну из зон деэскалации в САР.