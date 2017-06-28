20:08 28 июня

Очередное военное преступление американской коалиции в САР. Снова "промахнулись"

Из Сирии поступают срочные сообщения о том, что авиация американской коалиции в очередной раз «промахнулась» мимо боевиков, накрыв ракетно-бомбовым смертоносным дождём гражданское население САР. Авиаудар пришёлся по деревне Аль-Дублиян в провинции Дейр-эз-Зор.
Из сообщения сирийского государственного информационного агентства SANA:

Самолёты совершили налёт на дома мирных жителей в районе Маядина, что привело к гибели 40 человек.


Очередное военное преступление американской коалиции в САР. Снова "промахнулись"



По последним данным, не менее 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Более 20 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Спасательная операция долгое время не могла начаться в связи с тем, что самолёты коалиции продолжали бомбить деревню, несмотря на то, что в ней, как сообщается, не было боевиков ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ).

Между тем, приходят сообщения о возобновлении антитеррористической операции сирийской армией в районе Айн-Тарма в провинции Дамаск. Силами 105-й бригады республиканской гвардии удалось взять под свой контроль несколько стратегически важных точек. Основная задача правительственных сил САР на этом участке заключается в восстановлении контроля над пригородом Дамаска - Джобаром. В настоящее время сирийская армия пытается взять под контроль и маршрут в Айн-Тарму из Джобара, который контролируют боевики группировки "Файлак аль-Рахман" (запрещена в РФ). На данный момент уточняется, не затрагивают ли возобновившиеся боевые действия одну из зон деэскалации в САР.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 79

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  1. Вас Влад Сегодня, 17:07
    Ну раз промахнулись бывает,ну два,случайность!Но не постоянно ведь,это уже правило!Что то всякие интересные организации как воды в рот набрали,вроде как всё нормально, по гражданскому населению лупить!
    Вас Влад
    1. Банный Сегодня, 17:10
      что положено Юпитеру ,не положено быку
      Банный
    2. Кот Всапогах Сегодня, 17:28
      да пора гнать матрасов оттуда поганой метлой, вместе с правозащитными организациями hi
      Кот Всапогах
    3. Partyzan Сегодня, 17:49
      интересные организации как воды в рот набрали
      интересно - кто первым выразит озабоченность feel
      Partyzan
    4. Karabin Сегодня, 18:07
      Цитата: Вас Влад
      Что то всякие интересные организации как воды в рот набрали

      Иной раз кажется что некоторые посетители ВО только родились и удивляются всему.
      Karabin
      1. лёха 777 Сегодня, 18:40
        good Такие же мысли посещают переодически...
        лёха 777
    5. svp67 Сегодня, 18:27
      Цитата: Вас Влад
      Ну раз промахнулись бывает,ну два,случайность!

      Я Вас умоляю, они считают, что им все можно. Ну промахнулись, ну бывает, ну не извиняться же перед 50-тю пострадавшими. Им быстро объяснят, что эти жертвы не просто так, а ради ДЕМОКРАТИИ... А ради её можно и потерпеть. И главное во всем виноват Асад и Россия, не было бы их и ДАИШ не надо было бы "вскармливать"
      svp67
    6. сибиралт Сегодня, 18:38
      Это они могут спасать рядового Райна, а то что 40 человек гражданских положили, на то им глубоко наплевать.
      сибиралт
      1. Юрий Я. Сегодня, 19:12
        Цитата: сибиралт
        то что 40 человек гражданских положили, на то им глубоко наплевать.

        Ну ребята. Это же основная тактика ( и стратегия ) америкосов, валить гражданских ( цинично выражаюсь). Везде где появляются их инструктора происходит тоже самое, ну и сами. Гражданские опора армии и её духа.
        "Тактика Севера заключалась в том, чтобы взять Конфедерацию в плотное кольцо и тем самым изолировать ее от Европы, что позволило бы существенно ограничить ее в ресурсах. В итоге, территория была взята в блокаду. Все южные порты были со временем захвачены"
        Страдали гражданские. С основания их государства ничего не изменилось. Аппетиты только больше (весь мир).
        Юрий Я.
  2. krops777 Сегодня, 17:08
    Самолёты совершили налёт на дома мирных жителей в районе Маядина, что привело к гибели 40 человек.


    Главный террорист опять в деле, вряд ли весь "цивилизованный" мир будет оплакивать невинно убиенных, нелюди мать их.
    krops777
    1. Вас Влад Сегодня, 17:14
      Цитата: krops777
      Главный террорист опять в деле, вряд ли весь "цивилизованный" мир будет оплакивать невинно убиенных, нелюди мать их.

      Так это люди второго сорта!Вот если где не будь в лондоне кто то ножичком несколько человек освежует,то весь цивилизованный мир свои соболезнования пошлёт,а кто и кто флаг приспустит!
      Вас Влад
  3. mayday Сегодня, 17:09
    Посмотрим на степень нашей озабоченности в этот раз..
    mayday
    1. DenZ Сегодня, 17:13
      Все вполне стандартно будет и без лишних эмоций, чего тут особенного ждать? Россияне погибли?-нет.
      DenZ
  4. Altona Сегодня, 17:11
    США не промахнулись.Слишком много "промашек" стало.После сбития Су-22 сирийских ВВС стало очевидно, что США и ИГИЛ заодно. А цель США-уничтожить государственность Сирии любыми средствами. США целенаправленно уничтожают как саму Сирию так и её население. Такую же политику они проводят и в Ираке, остальное-это их медийное лицемерие и показушные слезы.
    Altona
    1. cniza Сегодня, 17:13
      Цитата: Altona
      США не промахнулись.Слишком много "промашек" стало.После сбития Су-22 сирийских ВВС стало очевидно, что США и ИГИЛ заодно. .


      Они уже это практически не скрывают , да и не возможно.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:47
        А скрывали ? Привыкли , что им положено на слово верить , как джентльменам . Только им , остальные "фсёфрут" .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 17:50
          Паша hi , похоже это у них скоро срабатывать перестанет , все сдерживаются , но скоро "заржут" в голос...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:53
            Как бы мне хотелось посмотреть на этот "ржач" . yes Но не факт что увижу - когда начнётся , только локтями протолкнёмся в первые ряды .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 17:55
              Думаю мы и наше поколение имеет право "первой брачной ночи". lol
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:07
                Цитата: cniza
                Думаю мы и наше поколение имеет право "первой брачной ночи".

                Особенно ежели поучаствуем в подготовительных событиях , предшествующих оной . soldier
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 18:11
                  Мы уж постараемся. good
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 18:16
                    А то ! soldier Ты никогда не видел как медведь консервы вскрывает ?
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 18:23
                      Не видел , но догадываюсь.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 18:29
                        Не могу найти на Ютрубе , но это шоу ещё то . Банка выглядит примерно так , как после асфальтоукладочного катка . lol Ты понимаешь , к чему я клоню . wink
                        bouncyhunter
        2. Partyzan Сегодня, 17:52
          остальные "фсёфрут"
          Павел привет, остальные не только врут но выражают озабоченность hi
          Partyzan
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:56
            И тебе здравствовать , Володя ! hi А за спиной матрасов и сами готовы ножик из-за пазухи достать . Но - боятся .
            bouncyhunter
            1. Partyzan Сегодня, 18:06
              [quote]и сами готовы ножик из-за пазухи/quote]таки там не ножички там булыжники negative
              Partyzan
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:11
                Да хоть тяпки и чапельники - лишь бы не промазали : либо себе в лоб , либо в лоб матрасам .
                bouncyhunter
                1. Partyzan Сегодня, 18:26
                  лишь бы не промазали
                  так они ж не шнайперы, это трудно
                  Partyzan
                  1. bouncyhunter Сегодня, 18:32
                    Дык это , поможем - направим руку . wink
                    bouncyhunter
                    1. Partyzan Сегодня, 18:36
                      поможем - направим руку
                      лучше лоб зеленкой помажем laughing
                      Partyzan
                      1. bouncyhunter Сегодня, 18:43
                        Цитата: Partyzan
                        лучше лоб зеленкой помажем

                        Ты в смысле - мишень нарисуем ? wink good
                        bouncyhunter
                    2. Partyzan Сегодня, 18:45
                      Ты в смысле - мишень нарисуем
                      не мы же гуманные - что бы инфекцию не занести laughing
                      Partyzan
                      1. bouncyhunter Сегодня, 18:50
                        Цитата: Partyzan
                        мы же гуманные - что бы инфекцию не занести

                        А как же - мы такие . Ещё и паталогоанатома позовём ... feel
                        bouncyhunter
                    3. Partyzan Сегодня, 19:04
                      Ещё и паталогоанатома позовём ...
                      не он не нужен
                      Partyzan
                      1. bouncyhunter Сегодня, 19:10
                        Э , нет ! Плотник - исключительно за счёт пострадавшей стороны . Как и диггеры . Главное что ?

                        Как-то так ... wink
                        bouncyhunter
                      2. Partyzan Сегодня, 19:17
                        А кто предложил позвать? все с темы не спрыгнешь hi
                        Partyzan
                  2. bouncyhunter Сегодня, 19:24
                    Цитата: Partyzan

                    А кто предложил позвать? все с темы не спрыгнешь

                    Так это чтобы ОБСЕранцам меньше причин придраться было . А вообще - разработаем схему , прикинем ... Не , недовольных не будет ... crying
                    bouncyhunter
                    1. Partyzan Сегодня, 19:43
                      недовольных не будет ..
                      во - это главные слова hi
                      Partyzan
        3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:55
          Ага hi лучшим Пашам сайта lol привет hi Только соль в том что янки даже если захотят, они не смогут быть другими -это у них такая болезнь, против которой нету нормального лекарства no
          Изгоняющий либероидов
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:59
            Витальевич , приветствую ! hi
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            янки даже если захотят, они не смогут быть другими

            Потому что они не хотят , а не "не могут" . Привыкли что все должны превращаться в угодливых радужных дровосеков .
            bouncyhunter
            1. Partyzan Сегодня, 18:09
              превращаться в угодливых радужных дровосеков .
              павел сплюнь
              Partyzan
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:18
                Цитата: Partyzan
                сплюнь

                Уже . Только мы-то здесь причём ? Мы не относимся к "цивилизованной" Гейропе , мы же дикари и варвары . Чему я несказанно рад . good soldier
                bouncyhunter
            2. Михаил м Сегодня, 18:14
              Паша, Вова и Витальевич, вы не имеете желания поприветствовать остальных посетителей сайта? Если мы мешаем вашей дружеской беседе, прошу прощения.
              Михаил м
              1. Partyzan Сегодня, 18:29
                Михаил м, првивет тебе и всем посетителям сайта, это вообще то форум - есть что интересное сказать, ли бо высказать свое мнение, всегда рады, и мы разговаривать со всеми рады hi
                Partyzan
                1. лёха 777 Сегодня, 18:42
                  Да и мы Белорусам рады!!!
                  лёха 777
                  1. Partyzan Сегодня, 18:47
                    Да и мы Белорусам рады!!!
                    а как мы братьям рады, все таки, не хохлы, а действительно братья славяне hi
                    Partyzan
                    1. bouncyhunter Сегодня, 18:52
                      Не стану встревать , потому буду краток : присоединяюсь к твоим словам ! good
                      bouncyhunter
                2. Михаил м Сегодня, 19:39
                  Полностью согласен с тем, что это форум. Поэтому передавать приветы только отдельным его представителям считаю невежливым. Для этого есть возможность писать личные сообщения.
                  Михаил м
                  1. Partyzan Сегодня, 19:53
                    отдельным его представителям считаю невежливым
                    а Вы не высшую партшколу закончили?, зачем усложнять, если Вы общаетесь на форуме - и Вам отвечают, Вы буде отвлекаться на личку, или что то написано в правилах - что я пропустил, или Вас жаба душит?
                    Partyzan
        4. cniza Сегодня, 19:17
          Цитата: bouncyhunter
          Не могу найти на Ютрубе , но это шоу ещё то . Банка выглядит примерно так , как после асфальтоукладочного катка . lol Ты понимаешь , к чему я клоню . wink


          А то , проедим по полной.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:35
            Цитата: cniza
            проедим

            Надо будет запомнить чем заменять то , что не пропустят ... wink laughing
            bouncyhunter
  5. Ещетотгусь Сегодня, 17:12
    А что скажут Путин и Лавров??? - Как в 41-ом, не поддаваться на провокации???
    Ещетотгусь
    1. Sevurallag Сегодня, 17:15
      А что вы предлагаете им в ответ развязать войну?
      Sevurallag
      1. yuriy55 Сегодня, 17:44
        Нет, надо встать вдоль границ Сирии с плакатами: "Americans! Go back home!!" и топать ногами...
        yuriy55
    2. Karabin Сегодня, 18:04
      Цитата: Ещетотгусь
      А что скажут Путин и Лавров???

      Ну что могут сказать Владимир "Партнер" Путин и Сергей "Озабоченность" Лавров? Высказать сожаление, непонимание, озабоченность ..бла-бла- и оптимизм о дальнейшем поиске точек соприкосновения в борьбе с мировым терроризмом и поиска мира в Сирии.
      Karabin
      1. Incvizitor Сегодня, 19:42
        Точки соприкосновения с мировым терроризмом для борьбы с терроризмом. laughing
        Incvizitor
    3. without reverse Сегодня, 18:10
      созывать Совет Безопасности ООН..100500раз. и возмущаться. а американцы посмеются..100500раз.
      without reverse
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:15
    А можно в заголовке изменить формулировку -"сша и их локеи умышленно бомбят в Сирии только мирное население "-так ведь оно то вернее будет.
    Изгоняющий либероидов
  7. лысова Сегодня, 17:18
    Кончать надо этот беспридел, а стае калибров "промахнуться".
    лысова
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 17:19
    А можно ли каким нибудь образом "промахнуться" по амерзким военным объектам? Ну там с извинениями и, якобы, последующим наказанием виновных?
    КОТ БАЮН
    1. yuriy55 Сегодня, 17:41
      Пока Россия отдана во власть банкиров из США, а ЦБ РФ чётко выполняет инструкции ФРС ничего никто делать не будет. На месте Трампа уже надо ударить по военной базе, чтобы показать, насколько "сильны" в коленях наши руководилы...
      Болтуны и губошлёпы. Наших солдат будут убивать, а они будут искать способы сохранения своих капиталов, вывезенных заграницу...
      yuriy55
      1. cariperpaint Сегодня, 17:49
        бред не несите. у вас как то просто все.а по сути можете? какой шаг сделать? обьявить войну штатам?
        cariperpaint
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:24
    Вот на сайте напротив сша нужно ставить звездочку, а снизу давать пояснение -"сша, террористическое государство, существующие с целью развязывания на планете массовых убийств, революций и гражданских войн, а также колонизирующие Европу создав на ее территории военно-экономические террористические организации НАТО и ес "!
    Изгоняющий либероидов
  10. Толстоевский Сегодня, 17:38
    для англо-саксов это обычная рядовая акция устрашения
    Толстоевский
    1. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 18:06
      как бы демонстрация того..что им все пофиг.
      alibabaewitch.vasilij2018
  11. sabakina Сегодня, 17:43
    И чему удивляться? Они с конца второй мировой бомбят исключительно мирное население...
    sabakina
    1. cniza Сегодня, 17:47
      Угу , тактика у них такая - называется "принуждение через коллектив" и не страдают , а мы даже здания берегли , я уже молчу про памятники.
      cniza
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:57
        Виктор hi -для этого нужно вспомнить кем заселили америку -приступников всех мастей там было несть им числа.
        Изгоняющий либероидов
      2. Partyzan Сегодня, 18:13
        принуждение через коллектив
        если через такой то не надо
        Partyzan
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:49
      Вячеслав hi все время своего существования сша кого то унечтожали, начиная с аборигенов америки, как же они отступятся от "традиций "???
      Изгоняющий либероидов
  12. Deadушка Сегодня, 17:55
    Снова "промахнулись"

    Вот ведь какие "не наши".

    Хотя и в правду не наши. laughing
    Deadушка
  13. Влад5307 Сегодня, 18:01
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Вячеслав hi все время своего существования сша кого то унечтожали, начиная с аборигенов америки, как же они отступятся от "традиций "???

    К...о.з.л.ы, они и в Сирии к.о.з.л.ы! am
    Влад5307
  14. Atlant-1164 Сегодня, 18:05
    "Очередное военное преступление американской коалиции в САР."

    зачем же так предвзято..это очередная оплеуха союзникам Сирии. типа не на того поставил Б.Асад.
    Atlant-1164
  15. Стройбат запаса Сегодня, 18:17
    Как вы можете обвинять в намеренном ударе по мирняку асов-снайперов?!!! Ясно же, что это русские хакеры сбили настройки систем навигации и прицеливания!!! Опять пятиклассник Вова в любимый авиасимулятор играл!!!
    Стройбат запаса
  16. Alex20042004 Сегодня, 18:18
    Матрасцы - спонсоры терроризма во всём Мире.
    Alex20042004
  17. Fast_mutant Сегодня, 18:27
    Цитата: Кот Всапогах
    да пора гнать матрасов оттуда поганой метлой

    Вы, простите, их сами гнать будете? Или кто то за Вас?
    Fast_mutant
  18. seacap Сегодня, 18:31
    С наше стороны последует 101 самое,ну самое грозное предупреждение,а Лавров про констатирует факт в расстроенным видом на какой-нибудь встрече.
    seacap
  19. лёха 777 Сегодня, 18:57
    Бывает.Наши тоже не ангелы.
    лёха 777
  20. Ш.О.К. Сегодня, 20:02
    А Асад чей союзник,американский или наш? И кто в конечном итоге попадает под удар вместе с сирийцами?
    А людей,конечно жаль,также как и Сирию в целом! Заступиться за них некому на данном отрезке истории.
    Ш.О.К.
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