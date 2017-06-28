Американская армия понесла потери ещё до начала учений "Saber Guardian" в Восточной Европе
Американское военное командование в Европе сообщило об инциденте с американским военнослужащим. В сообщении говорится о том, что во время переброски военной техники из Германии в Румынию, Венгрию и Румынию для проведения учений «Saber Guardian 2017» солдат получил удар током, находясь у линии электропередач, питающей железнодорожный состав.
Инцидент произошёл на венгерско-румынской границе. По сообщениям Associated Press , в этот момент на платформах состава находились танки, самоходные артиллерийские установки, БМП и другая военная техника США. Американский военнослужащий в критическом состоянии сначала был доставлен в одну из клиник румынского города Арад, а после того, как его состояние ухудшилось, его пришлось специальным бортом отправлять на лечение в Германию. При этом отмечено, что на данный момент ведётся борьба за жизнь американского военнослужащего немецкими медиками.
На железнодорожной станции, где произошёл инцидент, работает специальная комиссия, устанавливающая, что могло послужить причиной удара током. В частности, опрашиваются другие военнослужащие, сопровождавшие состав. По некоторым данным, в момент удара током американский солдат находился на одной из бронемашин непосредственно под питающими состав проводами ЛЭП.
Учения "Saber Guardian 2017" стартуют 11 июля и продлятся до 20 числа того же месяца. Известно о том, что в общей сложности в маневрах будут задействованы около 25 тыс. военнослужащих стран НАТО и «союзников». В числе участников – военнослужащие ВСУ.
Инцидент произошёл на венгерско-румынской границе. По сообщениям Associated Press , в этот момент на платформах состава находились танки, самоходные артиллерийские установки, БМП и другая военная техника США. Американский военнослужащий в критическом состоянии сначала был доставлен в одну из клиник румынского города Арад, а после того, как его состояние ухудшилось, его пришлось специальным бортом отправлять на лечение в Германию. При этом отмечено, что на данный момент ведётся борьба за жизнь американского военнослужащего немецкими медиками.
На железнодорожной станции, где произошёл инцидент, работает специальная комиссия, устанавливающая, что могло послужить причиной удара током. В частности, опрашиваются другие военнослужащие, сопровождавшие состав. По некоторым данным, в момент удара током американский солдат находился на одной из бронемашин непосредственно под питающими состав проводами ЛЭП.
Учения "Saber Guardian 2017" стартуют 11 июля и продлятся до 20 числа того же месяца. Известно о том, что в общей сложности в маневрах будут задействованы около 25 тыс. военнослужащих стран НАТО и «союзников». В числе участников – военнослужащие ВСУ.
Использованы фотографии: Фейсбук
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