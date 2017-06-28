20:08 28 июня

Американская армия понесла потери ещё до начала учений "Saber Guardian" в Восточной Европе

Американское военное командование в Европе сообщило об инциденте с американским военнослужащим. В сообщении говорится о том, что во время переброски военной техники из Германии в Румынию, Венгрию и Румынию для проведения учений «Saber Guardian 2017» солдат получил удар током, находясь у линии электропередач, питающей железнодорожный состав.

Инцидент произошёл на венгерско-румынской границе. По сообщениям Associated Press , в этот момент на платформах состава находились танки, самоходные артиллерийские установки, БМП и другая военная техника США. Американский военнослужащий в критическом состоянии сначала был доставлен в одну из клиник румынского города Арад, а после того, как его состояние ухудшилось, его пришлось специальным бортом отправлять на лечение в Германию. При этом отмечено, что на данный момент ведётся борьба за жизнь американского военнослужащего немецкими медиками.

Американская армия понесла потери ещё до начала учений "Saber Guardian" в Восточной Европе



На железнодорожной станции, где произошёл инцидент, работает специальная комиссия, устанавливающая, что могло послужить причиной удара током. В частности, опрашиваются другие военнослужащие, сопровождавшие состав. По некоторым данным, в момент удара током американский солдат находился на одной из бронемашин непосредственно под питающими состав проводами ЛЭП.

Учения "Saber Guardian 2017" стартуют 11 июля и продлятся до 20 числа того же месяца. Известно о том, что в общей сложности в маневрах будут задействованы около 25 тыс. военнослужащих стран НАТО и «союзников». В числе участников – военнослужащие ВСУ.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 42

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  1. Agent_017 Сегодня, 18:15
    Американское военное командование в Европе сообщило об инциденте с американским военнослужащим. В сообщении говорится о том, что во время переброски военной техники из Германии в Румынию, Венгрию и Румынию для проведения учений «Saber Guardian 2017» солдат получил удар током, находясь у линии электропередач, питающей железнодорожный состав. А что он там делал?
    Agent_017
    1. Монос Сегодня, 18:18
      По некоторым данным, в момент удара током американский солдат находился на одной из бронемашин непосредственно под питающими состав проводами ЛЭП.

      "Зацепер"? У нас летом чуть ли не на каждой электричке такие долбодятлы катаются.
      Монос
      1. Partyzan Сегодня, 18:34
        Виктор, с языка сорвал, он возможно молодость вспомнил, ведь эта приблуда к нам с запада пришла hi
        Partyzan
        1. Монос Сегодня, 18:39
          Bob, приветствую hi А.мерам европейские законы не писаны. Даже закон Ома. laughing
          Монос
          1. Partyzan Сегодня, 18:49
            Даже закон Ома
            уних закон О"ба"ма laughing
            Partyzan
          2. Тралл Сегодня, 19:03
            В схожей ситуации бравый солдат Швейк сказал, что капрал очень аккуратно напоролся животом на железнодорожную стрелку, выпав из вагона, так как все кишки остались в штанах smile
            Тралл
          3. фигвам Сегодня, 19:05
            Цитата: Agent_017
            Американское военное командование в Европе сообщило об инциденте с американским военнослужащим. В сообщении говорится о том, что во время переброски военной техники из Германии в Румынию, Венгрию и Румынию для проведения учений «Saber Guardian 2017» солдат получил удар током, находясь у линии электропередач, питающей железнодорожный состав.
            А что он там делал?

            Да, а что делают ещё 120 тыс. солдат и офицеров фша в Европе?
            фигвам
      2. bouncyhunter Сегодня, 18:38
        Вроде и давно Халва-2 вышла и все наигрались , но хэд-крабы не дают покоя некоторым ...
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 18:43
          Паша, привет hi Па-а-апрашу по-басурмански не выражёвываться. smile Ишь ты, хэд-крабы какие-то выдумал.
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:59
            Витя , здрав буде ! hi Так то же не я - басурмане забугорные , вымбовку им в коффердам .
            bouncyhunter
    2. bubalik Сегодня, 18:19
      А что он там делал?
      ,,селфи делал fool пусть изучает ЦЭ-761
      bubalik
    3. Fregate Сегодня, 18:21
      Цитата: Agent_017
      А что он там делал?

      Айфон хотел подзарядить.
      Fregate
    4. Капитан Пушкин Сегодня, 18:51
      Цитата: Agent_017
      солдат получил удар током, находясь у линии электропередач, питающей железнодорожный состав. А что он там делал?

      Смартфон заряжал, бесплатно.
      Капитан Пушкин
    5. dzvero Сегодня, 19:04
      Что там делал - неважно. Главное, теперь задергают железнодоржников/електриков объяснять почему проводка под напряжением и без изоляции.
      dzvero
  2. Mavrikiy Сегодня, 18:19
    Да как же так голубя мира и 220 вольт по голове, соболезную. Считаю 500 вольт хватило бы с гарантией. (если бы тюкнуло его в Техасе можно было бы и посочувствовать. Но в Румынии...)
    Mavrikiy
    1. электроОлег Сегодня, 19:00
      Ну там далеко не 220
      электроОлег
    2. сруль рабинович Сегодня, 19:12
      странно что конокрады ещё провода на металлолом не сдали laughing
      сруль рабинович
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:16
        Ага hi товарищ сруль lol немедленно собрать весь металлолом по всей Прибалтике, в помощь вам выделяю натовщину -гонять их в хвост и в гриву lol !!!
        Изгоняющий либероидов
        1. сруль рабинович Сегодня, 19:27
          будет исполнено ,Ваше Благородие !!!!!! soldier
          сруль рабинович
    3. perepilka Сегодня, 19:39
      Цитата: Mavrikiy
      Считаю 500 вольт хватило бы с гарантией.

      В европах 15кВ на конташке, если в Румынии наш стандарт, то ещё веселей, 25кВ переменка, либо 3кВ постоянка. Как он живой-то остался... what
      perepilka
  3. лёха 777 Сегодня, 18:25
    и снова радости полные штаны...человек погиб...
    лёха 777
    1. svp67 Сегодня, 18:32
      Цитата: лёха 777
      и снова радости полные штаны...человек погиб...

      Да не погиб. Еще жив...
      svp67
    2. 13воин Сегодня, 18:33
      А вот реально, вопрос к электрикам, могло так "притянуть" разряд в человека стоящего на ж/д платформе?
      Троллей просьба не комментировать.
      13воин
      1. Partyzan Сегодня, 18:40
        если потный, и расстояние не большое - то да, ток идет по наименьшему сопротивлению hi
        Partyzan
      2. Partyzan Сегодня, 18:43
        Небольшое дополнение, извиняюсь за флуд
        Регламентированы номинальные величины напряжения, подаваемые на токоприемники подвижного электрического состава: 25 кВ — при переменном токе и 3 кВ — при постоянном. При этом имеются допустимые колебания электрического напряжения: при переменном токе — 21-29 кВ и при постоянном — 2,7-4 кВ. На определённых участках может допускаться уровень электрического напряжения не менее 19 кВ при переменном токе и 2,4 кВ при постоянном.
        Partyzan
      3. svp67 Сегодня, 18:51
        Цитата: 13воин
        А вот реально, вопрос к электрикам, могло так "притянуть" разряд в человека стоящего на ж/д платформе?

        Да. Там очень сильное магнитное поле и напряженность - минимальное безопасное расстояние -1,5 метра до контактного провода, но в мокрую погоду оно значительно больше
        svp67
      4. perepilka Сегодня, 19:49
        Цитата: 13воин
        могло так "притянуть" разряд в человека стоящего на ж/д платформе?

        Вероятность с миллионными долями процента. Нужно, чтоб каким то образом создалась ионизированная дорожка между ним и проводом. Скорее всего приблизился к проводу на расстояние пробоя (почти коснулся), а когда шарахнуло, упал и цепь разорвал.
        perepilka
  4. Vision Сегодня, 18:26
    Земля пухом.
    Обязанность солдата защищать интересы своей страны в любой точке мира,чем данный человек и занимался.
    Vision
    1. svp67 Сегодня, 18:33
      Цитата: Vision
      Земля пухом.

      Ну когда нибудь то она точно для него им станет, а пока за его жизнь врачи борются.
      svp67
      1. Vision Сегодня, 18:40
        От мощного удара током редко спасают,я бы рад сказать,что врачи ему помогут и все будет в порядке.
        Vision
    2. 13воин Сегодня, 18:35
      Сограждане, а вы бы так же стебались бы над гибелью нашего бойца, если б он погиб где-нибудь в Южной Осетии или Приднестровье?
      13воин
      1. сруль рабинович Сегодня, 19:25
        а ты бы в 41-м над бедными погибшими защитниками Великого рейха тоже слёзы лил ?
        сруль рабинович
  5. afrikanez Сегодня, 18:31
    "Обнадёживающее" начало учений. lol
    afrikanez
  6. ded100 Сегодня, 18:34
    В числе участников – военнослужащие ВСУ.
    Вот и ответы на вопросы! laughing
    ded100
  7. svp67 Сегодня, 18:35
    По некоторым данным, в момент удара током американский солдат находился на одной из бронемашин непосредственно под питающими состав проводами ЛЭП
    И как бы у нас написали: "чем грубо нарушил требования мер безопасности"
    Тут почти как в "Пластилиновой вороне"
    svp67
  8. Горный стрелок Сегодня, 18:39
    Это, конечно, несчастный случай, будем ждать бомбежки "Хамерами". wassat
    Горный стрелок
  9. andr327 Сегодня, 18:41
    А электроток чей? Опять Москва не кондицию подсунула fellow
    andr327
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 18:58
      Цитата: andr327
      А электроток чей? Опять Москва не кондицию подсунула

      Да не... это когда ток по территории Украины перетекал, в него что-то подмешали, поэтому эффективность упала и пациент не был вполне удовлетворен услугой.
      Капитан Пушкин
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:55
    Так как солдат был из страны "исключительных " током исключительно его и шарахнуло belay
    Изгоняющий либероидов
  11. Подрезчик Сегодня, 19:00
    Украинские "рейнджеры" чего там забыли? Учиться военному делу по НАТОвским стандартам?
    Подрезчик
  12. Ratmir_Ryazan Сегодня, 19:01
    У нас такое тоже регулярно случается, когда техника перебрасывается железнодорожным транспортом. Кто-нибудь да полезет на верх, трубу поправить у КШМки или еще за чем-то, а там провод высоковольтный, так током бьет, что в подсумках патроны взрываются, а спасать уже некого...
    Ratmir_Ryazan
  13. Alget87 Сегодня, 19:40
    Цитата: лёха 777
    и снова радости полные штаны...человек погиб.

    Ну пока ч то не помер, пока, ну а вы что предлагаете общенациональный траур объявить, Кремль в их цвета разукрасить и слоган замутить, типа #Токанет, ну а если этот вояка "ласты завернёт", можете цветочки к посольству притаранить, и слезу пустить.
    Alget87
  14. Alget87 Сегодня, 19:46
    Цитата: 13воин
    Сограждане, а вы бы так же стебались бы над гибелью нашего бойца, если б он погиб где-нибудь в Южной Осетии или Приднестровье?

    Вот только не надо путать тёплое с мягким, а если так припёрло, можешь слезу пустить, всё равно никто не видит. Кстати, сегодня опять так называемая коалиция опять в Сирии "мирняк" бомбанула, пособолезновать не хочешь?
    Alget87
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