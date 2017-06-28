На Донбассе ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ

Со своей позиции в одном километре к западу от подконтрольного правительству села Затишное в 64 километрах к юго-западу от Донецка во время управления полетом беспилотного летательного миниаппарата команда СММ услышала десять выстрелов из стрелкового оружия… По оценке наблюдателей, огонь был направлен непосредственно на беспилотный летательный аппарат

Украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по беспилотному летательному аппарату Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.По его данным, инцидент произошел 26 июня.— сказал представитель СММ.По его словам, спустя около 20 минут к патрулю миссии подошел офицер ВС Украины и заявил, что ему не сообщили о полете беспилотного летательного аппарата, огонь открыл один военный из его подразделения.В пресс-службе добавили, что ОБСЕ заранее уведомила Совместный центр по контролю и координации о запланированном полете в этом районе. Летательный аппарат не получил повреждений.Кроме того, 26 июня миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".