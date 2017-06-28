20:08 28 июня

На Донбассе ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ

Украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по беспилотному летательному аппарату Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.
По его данным, инцидент произошел 26 июня.

Со своей позиции в одном километре к западу от подконтрольного правительству села Затишное в 64 километрах к юго-западу от Донецка во время управления полетом беспилотного летательного миниаппарата команда СММ услышала десять выстрелов из стрелкового оружия… По оценке наблюдателей, огонь был направлен непосредственно на беспилотный летательный аппарат
— сказал представитель СММ.

На Донбассе ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ



По его словам, спустя около 20 минут к патрулю миссии подошел офицер ВС Украины и заявил, что ему не сообщили о полете беспилотного летательного аппарата, огонь открыл один военный из его подразделения.

В пресс-службе добавили, что ОБСЕ заранее уведомила Совместный центр по контролю и координации о запланированном полете в этом районе. Летательный аппарат не получил повреждений.

Кроме того, 26 июня миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

Использованы фотографии: http://www.infoaccent.net/
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Комментарии 13

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:53
    ОБСЕ рассказала про инцидент и зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области за один день. А все остальные обстрелы решила не заметить?
    oleg-gr
    1. Кот Всапогах Сегодня, 18:55
      обсе само зачастую становится провокатором таких инцидентов hi , но оно им и на руку wink
      Кот Всапогах
    2. Pirogov Сегодня, 19:18
      Цитата: oleg-gr
      ОБСЕ рассказала про инцидент и зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области за один день. А все остальные обстрелы решила не заметить?

      Не выгодно нарушать инструкции данные Вашингтоном, можно остаться без кормушки.
      Pirogov
  2. Подрезчик Сегодня, 18:54
    Не получил повреждений. Стрелки, доморощенные...
    Подрезчик
    1. andr327 Сегодня, 18:58
      Ну онижедети, и им скучно. Наблюдатели совсем "детишек" есовских не жалеют. wink
      andr327
    2. Partyzan Сегодня, 19:09
      Стрелки, доморощенные...
      после буракивки стреляли
      Partyzan
    3. bouncyhunter Сегодня, 19:40
      Цитата: Подрезчик
      Стрелки, доморощенные

      Саня , называй вещи своими именами - пуляки , пальцем произведённые ... soldier
      bouncyhunter
      1. Подрезчик Сегодня, 19:43
        Паш, привет! Знаешь, вот как учили, так и стреляют. Стыдно, славяне же...
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:57
          Моё тебе ! soldier Я , честно тебе сказать , уж не знаю : то ли радоваться за тех , кто купился на кружевные труселя от матрасов и ГейСоюза , то ли грустить и стыдиться за тех , кто ПОМНИТ и ВЕРИТ ...
          bouncyhunter
  3. лёха 777 Сегодня, 18:55
    там все валят всё,что движется.
    лёха 777
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:57
    Хоть и признались всушники, обвинят ополчение и Россию sad
    Изгоняющий либероидов
  5. gabonskijfront Сегодня, 19:08
    ПВО ВСУ сработало на 5.
    gabonskijfront
  6. Екатерина II Сегодня, 19:45
    открыли огонь-выяснили ситуацию, -обычная рутина...
    Причем БПЛА не пострадал.
    А сколько сбили обе стороны и никто не признал(списали на противника).
    тут еще все нормально обошлось.
    А вообще нужно в стиле Басурина--"ДРГ противника прокралась на нашу территорию и обстреляла и сбила" ...впрочем он ученик великого Тымчука..они стоят друг друга..
    БПЛА без предупреждения, а даже и с предупреждением-достаточно часто могут стать целью...ибо там война с широким применением БПЛА..и сначала стреляют потом выясняют чей...(я не первый который говорю такое)
    Пропуск БПЛА противника чреват потерями..
    Екатерина II
Картина дня