Г-н Фэллон, и где же ракетный удар по Украине?..
Сегодня «Военное обозрение» опубликовало новостной материал о том, что министр обороны Британии Майкл Фэллон заявил о возможности ракетного удара в том случае, если будет установлен источник масштабной хакерской атаки. Речь идёт о кибератаке, осуществлённой против Британии в минувшую пятницу, а также об атаке вирусом-шифровальщиком, который поразил компьютеры на Украине, в России и ряде других стран накануне. Под ударом оказались сети «Роснефти», правительства Украины, АЭС в США.
Угрозу фэллоновского «ответного удара» по стране, в которой расположились хакеры, многие запомнили...
Буквально через несколько часов после воинственного заявления Фэллона спецслужбы Германии вышли на след тех лиц, которые запустили вирус в сеть. Речь идёт о Федеральном ведомстве по информационной безопасности Германии, в котором заявили, что кибератаки последних дней исходили из той страны, которая сама же была объявлена наиболее пострадавшей. Эта страна – Украина.
В отчёте немецких экспертов, проанализировавших вирус, заявлено, что вредоносная программа распространялась через функцию обновления программы отчётности MeDoc. Именно поэтому вирус поражал те сегменты сети, которые были связаны с бизнес-контактами и различными формами отчётности компаний и ведомств.
Возвращаясь к заявлению Фэллона.
Если г-н Фэллон держит своё слово – слово министра обороны Соединённого Королевства – то как же быть с ракетным ударом по Украине? Или теперь г-ну Фэллону придётся врать и изворачиваться, заявляя, что немецкие эксперты сделали «неверные выводы»?.. «Мужик сказал – мужик сделал» - это не про Фэллона?
Угрозу фэллоновского «ответного удара» по стране, в которой расположились хакеры, многие запомнили...
Буквально через несколько часов после воинственного заявления Фэллона спецслужбы Германии вышли на след тех лиц, которые запустили вирус в сеть. Речь идёт о Федеральном ведомстве по информационной безопасности Германии, в котором заявили, что кибератаки последних дней исходили из той страны, которая сама же была объявлена наиболее пострадавшей. Эта страна – Украина.
В отчёте немецких экспертов, проанализировавших вирус, заявлено, что вредоносная программа распространялась через функцию обновления программы отчётности MeDoc. Именно поэтому вирус поражал те сегменты сети, которые были связаны с бизнес-контактами и различными формами отчётности компаний и ведомств.
Возвращаясь к заявлению Фэллона.
Если г-н Фэллон держит своё слово – слово министра обороны Соединённого Королевства – то как же быть с ракетным ударом по Украине? Или теперь г-ну Фэллону придётся врать и изворачиваться, заявляя, что немецкие эксперты сделали «неверные выводы»?.. «Мужик сказал – мужик сделал» - это не про Фэллона?
Использованы фотографии: Telegraph.co.uk
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