20:07 28 июня

Г-н Фэллон, и где же ракетный удар по Украине?..

Сегодня «Военное обозрение» опубликовало новостной материал о том, что министр обороны Британии Майкл Фэллон заявил о возможности ракетного удара в том случае, если будет установлен источник масштабной хакерской атаки. Речь идёт о кибератаке, осуществлённой против Британии в минувшую пятницу, а также об атаке вирусом-шифровальщиком, который поразил компьютеры на Украине, в России и ряде других стран накануне. Под ударом оказались сети «Роснефти», правительства Украины, АЭС в США.

Угрозу фэллоновского «ответного удара» по стране, в которой расположились хакеры, многие запомнили...

Буквально через несколько часов после воинственного заявления Фэллона спецслужбы Германии вышли на след тех лиц, которые запустили вирус в сеть. Речь идёт о Федеральном ведомстве по информационной безопасности Германии, в котором заявили, что кибератаки последних дней исходили из той страны, которая сама же была объявлена наиболее пострадавшей. Эта страна – Украина.


В отчёте немецких экспертов, проанализировавших вирус, заявлено, что вредоносная программа распространялась через функцию обновления программы отчётности MeDoc. Именно поэтому вирус поражал те сегменты сети, которые были связаны с бизнес-контактами и различными формами отчётности компаний и ведомств.

Возвращаясь к заявлению Фэллона.

Г-н Фэллон, и где же ракетный удар по Украине?..


Если г-н Фэллон держит своё слово – слово министра обороны Соединённого Королевства – то как же быть с ракетным ударом по Украине? Или теперь г-ну Фэллону придётся врать и изворачиваться, заявляя, что немецкие эксперты сделали «неверные выводы»?.. «Мужик сказал – мужик сделал» - это не про Фэллона?

Использованы фотографии: Telegraph.co.uk
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Комментарии 30

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  1. svp67 Сегодня, 19:03
    Принцип, что он конечно сукин сын, но он их сукин сын, еще не кто не отменял...
    Пока мы ждем ракетного удара, НАТО готовит "укропушмясо"
    svp67
  2. Монос Сегодня, 19:03
    Вот это афронт! украинцы запретили российские антивирусы, вместо 1-С бухгалтерии замутили свой MeDoc и запустили вирус. Ждём, ждём г-ин Фэллон вашу реакцию.
    Монос
    1. Pirogov Сегодня, 19:15
      Цитата: Монос
      Вот это афронт! украинцы запретили российские антивирусы, вместо 1-С бухгалтерии замутили свой MeDoc и запустили вирус. Ждём, ждём г-ин Фэллон вашу реакцию.

      Язык в задницу засунет вот и вся его реакция . Двойные стандарты в европе ,побеждают здравый смысл.
      Pirogov
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:33
      Монос hi
      Вот это афронт! украинцы запретили российские антивирусы
      Коллега !Говорите понятней.Вместо
      афронт.
      ничего зазорного и просто терпилы сказать А ,вот этому английскому министру обороны Британии Майклу Фэллону пусть сядет успокоится ,пососёт валидол laughing .
      Наблюдатель2014
      1. Монос Сегодня, 19:44
        Сергей, моё почтение hi smile
        Цитата: Наблюдатель2014
        ничего зазорного и просто терпилы сказать

        Нет, нет, нет. Мы люди кулюторные. Терпил терпилами не называем, дэбилов лечим. Не пристало наследникам Пушкина, Тургенева и Достоевского тратить на западных геев сокровищницу русского языка. laughing
        ,
        Монос
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:48
          Монос
          Нет, нет, нет. Мы люди кулюторные. Терпил терпилами не называем, дэбилов лечим
          Виктор, простите, я чуть не забыл про нашу вежливую миссию на Земле. bully
          Наблюдатель2014
    3. НЕКСУС Сегодня, 19:46
      Цитата: Монос
      Вот это афронт! украинцы запретили российские антивирусы, вместо 1-С бухгалтерии замутили свой MeDoc и запустили вирус. Ждём, ждём г-ин Фэллон вашу реакцию.

      А вот мне интересно...просто ради смеха,если бы след привел в Россию... laughing Чего бы они там ракетно ответили бы? laughing
      НЕКСУС
      1. Монос Сегодня, 19:49
        Андрей, hi
        Цитата: НЕКСУС
        А вот мне интересно...просто ради смеха,если бы след привел в Россию... Чего бы они там ракетно ответили бы?

        smile Была бы классика: "Держите меня крепче, а то я его сейчас порву!". На Западе уже разучились отвечать за свои слова.
        Монос
    4. Виктор-М Сегодня, 20:03
      Цитата: Монос
      Вот это афронт! украинцы запретили российские антивирусы, вместо 1-С бухгалтерии замутили свой MeDoc

      Ладно что не KiZyak? wink laughing
      Виктор-М
  3. лёха 777 Сегодня, 19:03
    Да-у нас на работе мужики пошли карточки"едовые"отоваривать-вигвам.Индейское жилище... laughing
    лёха 777
  4. oleg-gr Сегодня, 19:03
    Удар все там же. В словоблудии. Ракетный удар словами...
    oleg-gr
  5. faterdom Сегодня, 19:04
    Где ваши ракеты, сэр? Ведь вы обещали прилюдно! Суток не прошло!
    faterdom
    1. Егоза Сегодня, 19:20
      Цитата: faterdom
      Где ваши ракеты, сэр? Ведь вы обещали прилюдно! Суток не прошло!

      А уж мы то как ждали!!!! Все надеялись, что уж сэры свое слово держат. Видимо, не сэр, а сер(у)ха.
      Егоза
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:06
    Это не мужик, а генетическая ошибка природы, и лживый лицемер.
    Изгоняющий либероидов
  7. major071 Сегодня, 19:07
    Кто на деда шлем надел? У него сейчас голова отвалится! lol
    А насчет того, что не сделал - не мужик, г-ну Фэллону наплевать, у них там толерантность, ну подумаешь, назовут пару раз пассивным геем ( в матерной форме - ессно!), так еще и приятно ему сделают! negative
    major071
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:11
      Шлем не одет, а приклеен к голове -дабы не потерять (шлем естественно )! lol Голова пустая, это как балласт, чтобы шея не болталась belay
      Изгоняющий либероидов
  8. faterdom Сегодня, 19:08
    Вот ведь неумные люди . Так приучат шутить такими вещами, что никто не воспримет всерьез, когда начнется...
    faterdom
  9. Подрезчик Сегодня, 19:16
    Болтун, он и в Африке болтун. Трепло европейское...Не мужик!!!
    Подрезчик
  10. Masya Masya Сегодня, 19:17
    немужик проотвечался... wink
    Masya Masya
  11. Ретвизан 8 Сегодня, 19:17
    Что сейчас может Британия, точно так же, что может ее министр обороны?! Правильно только делать глупые заявления!
    Когда вообще Британия с кем-то воевала в одного? Вечно с кем нибудь в союзе или в коалиции.
    Ретвизан 8
  12. seregatara1969 Сегодня, 19:20
    моё слово - хочу даю хочу назад забираю
    seregatara1969
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:21
    Ему нужно было спорить на их авианосец, что удар будет точно нанесен, как только узнают кто вирус запустил -сейчас бы "элизабету " переименовывали уже в "Крым "! sad
    Изгоняющий либероидов
  14. К-50 Сегодня, 19:23
    «Мужик сказал – мужик сделал» - это не про Фэллона?

    Так он же "джентельмен", -хозяин своему слову. Захотел - дал, захотел - обратно забрал. fellow laughing
    К-50
  15. Alget87 Сегодня, 19:25
    Это Фаллос, тьфу ты, Фаллон, даа, без поллитры не выговоришь, Феллон, во, скажет что его не правильно поняли, и это вообще был не он, а .... хакеры belay , а он вообще то такой весь миролюбивый и просто душка, короче ,как у Высоцкого : "Ну сумашедший, что возьмёшь!" laughing
    Alget87
  16. Екатерина II Сегодня, 19:36
    Хорошо писать новости без подтверждения..даже без ссылки на первоисточники..да еще с претензией на какое то действие! Еще после это украинские новости с Путиным вспоминают...
    В общем первоисточник
    https://russian.rt.com/world/article/403982-virus
    -petya-ukraina
    Других источников так громко заявивших устами немцев о "виновности Украины" пока нет. Даже Смирнов не дал ссылки на самих немцев..
    Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
    https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&a
    mp;sl=de&u=https://www.bsi.bund.de/&prev=
    search
    (перевод с нем) рекомендации. Не обнаружил я там "вины Украины"
    И как то странно что авторы утверждают о популярности программы заменителя 1С... как пользовались так и пользуются.
    В общем -нет первоисточника(хотя откуда ветер я предоставил)...
    обычная информационная война--кто виноват, соседка..
    Екатерина II
  17. pani-Iria Сегодня, 19:37
    а ору-то на "украине" было в адрес России!
    pani-Iria
  18. notingem Сегодня, 19:37
    Это не шлем .Это наушники. Дед тащится
    notingem
  19. изя топ Сегодня, 19:42
    «Мужик сказал – мужик сделал» - это не про Фэллона?
    а он разве мужик? what
    изя топ
  20. anjey Сегодня, 20:00
    Этот словесный пук был конечно же в сторону России,это нашими злыми хакерами они пугают весь мир,лжецы англосаксонские,если мы реально их не прижмем это будет продолжаться бесконечно
    anjey
  21. Влад5307 Сегодня, 20:02
    Цитата: Наблюдатель2014
    ничего зазорного и просто терпилы сказать А ,вот этому английскому министру обороны Британии Майклу Фэллону пусть сядет успокоится ,пососёт валидол

    Или что нибудь более толерантное, тем более что есть у кого - их там понаехало! laughing
    Влад5307
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