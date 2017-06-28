20:08 28 июня

РФ продемонстрировала иностранным гостям зависающую противолодочную бомбу

В Санкт-Петербурге на Международном военно-морском салоне иностранным военным впервые была представлена противолодочная корректируемая авиационная бомба "Загон-2Э". Литер "Э" подразумевает, что высокоточное оружие предполагается поставлять на экспорт.

Авиабомбу "Загон-2Э" сбрасывают на воду при помощи парашюта. Главная особенность данного оружия - это бесшумность и способность зависать над поверхностью воды до четырех минут. За это время авиабомба при помощи специальной акустической головки самонаведения охотится за подводными лодками противника. Она может почувствовать цель на глубине до 600 метров.

РФ продемонстрировала иностранным гостям зависающую противолодочную бомбу



Акустическая головка авиабомбы "Загон-2Э" работает по принципу локации, отправляет сигнал и принимает его в случае отражения.

Одной бомбы, несущей около 35 килограммов тротила хватит, чтобы пробить корпус любой субмарины. При этом противник даже не успеет понять, что произошло, ведь авиабомба "Загон-2Э" не имеет двигателя. Фактически устройство падает под весом собственной тяжести, а значит, абсолютно бесшумна, при этом падение происходит с приличной скоростью - 18 метров в секунду. Именно поэтому бомба опасней любой современной торпеды.

"Разработчикам удалось увеличить эффективность поражения "Загона- 2Э" почти в три раза. При этом, в сравнении с авиабомбой "Загон-1", в три раза снизилась стоимость выполнения боевой задачи", - говорится в сообщении пресс-службы концерна "Техмаш".

Масса устройства составляет 120 килограмм, длина - 1,5 метра, калибр - 232 миллиметров. Авиабомба снабжена механизмом самоликвидации, в случае отсутствия обнаружения цели в заданном временном промежутке.

Использованы фотографии: https://www.techcult.ru/
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Комментарии 24

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  1. oleg-gr Сегодня, 19:06
    Хороший "подарочек" для партнеров. Надо провести показательную демонстрацию.
    oleg-gr
    1. andr327 Сегодня, 19:08
      вечно эти русские нестандарное решение придумают.
      andr327
      1. Монос Сегодня, 19:17
        Модераторы, повнимательней. Не "над", а "под".
        и способность зависать над поверхностью воды до четырех минут.
        Монос
        1. Partyzan Сегодня, 19:25
          повнимательней. Не "над", а "под".
          За это время авиабомба при помощи специальной акустической головки самонаведения охотится за подводными лодками противника. Она может почувствовать цель на глубине до 600 метров.
          меня интересует только один момент - разность температур водяных слоев уже научились преодолевать? recourse
          Partyzan
          1. Кот Всапогах Сегодня, 19:49
            интересненькая штука получилась, подарок ко дню ВМФ надо было сделать laughing
            Кот Всапогах
            1. Partyzan Сегодня, 19:57
              подарок ко дню ВМФ
              подарок - не подарок, а от разныз температурных слоев - луч отражался, то что я знаю, по разному hi
              Partyzan
              1. Кот Всапогах Сегодня, 20:04
                да, я хоть к морю отношения не имею , но слышал о такой проблеме, ну может решили уже( хотелось бы верить) hi
                Кот Всапогах
                1. Partyzan Сегодня, 20:07
                  хотелось бы верить
                  это ключевая фраза, но ни кто не хочет правду сказать
                  Partyzan
  2. svp67 Сегодня, 19:06
    Странно, двигателя нет, крыльев - нет, а зависает то как? Не уж то с помощью парашюта? Может у неё воздушный шарик с дня рождения припасен? Ну тут же возникают проблемы как у Винни Пуха
    svp67
    1. san4es Сегодня, 19:08
      На поплавке под поверхностью плавает, сканирует
      san4es
      1. svp67 Сегодня, 19:13
        Цитата: san4es
        На поплавке плавает, сканирует

        Все гениальное просто... А жаль... Бомбу можно было "Винни Пухом" назвать, не срослось
        svp67
      2. Владимирец Сегодня, 19:22
        "при этом падение происходит с приличной скоростью - 18 метров в секунду."

        Тогда возникает вопрос: а как она достигает скорости 18м/с под водой? request
        Владимирец
        1. san4es Сегодня, 19:24
          Цитата: Владимирец
          [b]
          Тогда возникает вопрос: а как она достигает скорости 18м/с под водой? request

          ...Масса + форма
          san4es
          1. Владимирец Сегодня, 19:29
            Цитата: san4es
            .Масса + форма

            Вы знаете, я с трудом могу себе представить, что эта бочка, в состоянии покоя находящаяся на поверхности, вдруг в плотной морской воде разгонится до 65км/ч. what
            Владимирец
          2. poquello Сегодня, 19:42
            Цитата: san4es
            Цитата: Владимирец
            [b]
            Тогда возникает вопрос: а как она достигает скорости 18м/с под водой? request

            ...Масса + форма

            мне таки кажется что натяжение поверхности воды как ступенька используется
            poquello
        2. san4es Сегодня, 19:30
          ...Есть ещё такой вариант.

          Противолодочная мина-ракета ПМР-2Е
          san4es
  3. лёха 777 Сегодня, 19:07
    Класс.Противолодочникам явно понравится такая штука.
    лёха 777
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:08
    А у нас она стоит на вооружении, или "все на продажу ",а мы в последнюю очередь? ??
    Изгоняющий либероидов
    1. новичок Сегодня, 19:31
      у нас на вооружении загон1. практически аналогичен загону2. разница лишь в радиусе обнаружения цели: 120м. против 450м; и масса бч: 20 кг. против 35кг. ну и ныряет к цели “двойка “ пошустрей : 16.2 м/с против 18м/с. попловок набирает воздух во время приводнения на парашюте, при этом бомбы сбрасывают по 6, 8шт. при этом во время поиска цели бомбы не совсем не видимы для подлодки, но во время атаки бомба совершенно не видима.
      новичок
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:35
        Ага hi Гарик hi спасибо за информацию good
        Изгоняющий либероидов
        1. новичок Сегодня, 19:38
          пожалуйста. рад поделиться.
          новичок
      2. Fregate Сегодня, 19:54
        Но как я понял эта бомба может атаковать подлодку, только если она проходит под ней ну может метров 30 левее/правее. Так? Или у нее есть рули для отклонения на определенное расстояние?
        Fregate
  5. rruvim Сегодня, 19:50
    "Она может почувствовать цель на глубине до 600 метров."
    И что она там "чувствует"? Когда-нибудь журналюги научатся правильно писать...
    rruvim
  6. Старый военрук Сегодня, 19:57
    Да, славная штучка и, по-видимому, с хорошим слухом. Обязательно надо ознакомить "друзей и партнёров", пусть порадуются вместе с нами.
    Старый военрук
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