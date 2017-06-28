РФ продемонстрировала иностранным гостям зависающую противолодочную бомбу

В Санкт-Петербурге на Международном военно-морском салоне иностранным военным впервые была представлена противолодочная корректируемая авиационная бомба "Загон-2Э". Литер "Э" подразумевает, что высокоточное оружие предполагается поставлять на экспорт.Авиабомбу "Загон-2Э" сбрасывают на воду при помощи парашюта. Главная особенность данного оружия - это бесшумность и способность зависать над поверхностью воды до четырех минут. За это время авиабомба при помощи специальной акустической головки самонаведения охотится за подводными лодками противника. Она может почувствовать цель на глубине до 600 метров.Акустическая головка авиабомбы "Загон-2Э" работает по принципу локации, отправляет сигнал и принимает его в случае отражения.Одной бомбы, несущей около 35 килограммов тротила хватит, чтобы пробить корпус любой субмарины. При этом противник даже не успеет понять, что произошло, ведь авиабомба "Загон-2Э" не имеет двигателя. Фактически устройство падает под весом собственной тяжести, а значит, абсолютно бесшумна, при этом падение происходит с приличной скоростью - 18 метров в секунду. Именно поэтому бомба опасней любой современной торпеды."Разработчикам удалось увеличить эффективность поражения "Загона- 2Э" почти в три раза. При этом, в сравнении с авиабомбой "Загон-1", в три раза снизилась стоимость выполнения боевой задачи", - говорится в сообщении пресс-службы концерна "Техмаш".Масса устройства составляет 120 килограмм, длина - 1,5 метра, калибр - 232 миллиметров. Авиабомба снабжена механизмом самоликвидации, в случае отсутствия обнаружения цели в заданном временном промежутке.