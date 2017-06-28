20:07 28 июня

Венесуэльский разлом – тревожный звонок для России

Группа силовиков захватила полицейский вертолет, обстреляла и забросала гранатами здания МВД и Верховного суда, заявила о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро, а затем исчезла в неизвестном направлении. Власти назвали происшедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей. Комментирует публицист, телеведущий, лидер проекта "Последний звонок" Константин Сёмин.




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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 19:17
    Венесуэльский разлом – тревожный звонок для России
    После Украины... да я Вас умоляю.
    svp67
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